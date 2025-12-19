Channel Searcher MT4

Fraktal uç noktalar ve geometrik analiz temel alınarak fiyat kanallarını otomatik olarak tespit eden ve görselleştiren yardımcı araçtır. İndikatör yalnızca manuel işlem için tasarlanmıştır ve piyasaya yapısal yaklaşan işlemciler için uygundur. Kanalları; temas sayısı, eğim, doluluk oranı, kırılma derinliği ve fraktallerin göreceli konumları gibi çok sayıda kriterle belirler. Herhangi bir fiyat grafiğine kolayca uyarlanabilir esnek bir yapıya sahiptir.

Bu indikatör kimler içindir?

  • Açık fiyat yapıları arayan ve gereksiz gürültü veya rastgele çizgiler olmadan yeterince kaliteli kanalları görmek isteyen işlemciler içindir.
  • Birden fazla grafiği sürekli gözlemek zorunda kalmadan daha fazla ilgi noktası elde etmek isteyenler içindir. Sizin için bir bildirim sistemi hazırlanmıştır.
  • Esnek yapılandırmayı önemseyenler içindir: Hassasiyeti, renkleri, sesleri, çizim modlarını ayarlayabilir, hatta aramayı belirli mum aralıklarıyla sınırlayabilirsiniz.

Kolaylıklar ve Avantajlar

Çok Yönlü Analiz Yaklaşımı İndikatör, fraktallara dayalı kanal arayışı yapar ve geometriyi, temas yoğunluğunu, eğimi ve kırılmaya karşı direnci tek bir araçta değerlendirir.
Esnek Görselleştirme Gösterim üzerinde tam kontrol: Noktaları, kanal çizgilerini, takip modunu, renkleri ve öğe kalınlıklarını istediğiniz gibi açıp kapatabilirsiniz.
Sesli ve Metin Bildirimleri Yeni kanallar, devam eden kanallar veya kırılmalar hakkında ses ile veya MetaTrader terminalinizin «Experts» sekmesine gönderilen mesajlarla sizi uyarır.
Kaynak Tasarrufu Eski nesnelerin otomatik temizlenmesi ve aynı anda gösterilen kanal sayısının "Last Channels In Memory" sınırlandırılması, grafiğin aşırı yüklenmesini önler.
Grafik Üzerindeki Sezgisel Arayüz Yerleşik «REDETECT», «HIDE», «STOP» düğmeleri ve panel köşe seçimi — tüm kontrol doğrudan grafik üzerinden sağlanır.

Öneriler

  • Zaman Dilimleri: M1’den MN1’e kadar tüm zaman dilimlerinde çalışır.
  • Çoklu Enstrüman: İstediğiniz kadar grafiğe indikatörü ekleyebilirsiniz. Bildirimler hepsinden aynı anda gelir.
  • Yapılandırma: Varsayılan parametreler, Strateji Testçisi görselleştiricisinde hızlıca test edebilmeniz için sadeleştirilmiştir. Daha sonra kişisel ayarlamanızı yapabilir veya olduğu gibi bırakabilirsiniz.
  • Performans: Kanal tespiti ve hesaplamalar kaynak yoğun olduğundan, parametre seçiminde dikkatli olun ve canlı kullanımdan önce mutlaka görselleştiricide test edin.
  • İşlem: İndikatör **yalnızca manuel analiz amacıyla** tasarlanmıştır ve otomatik işlem sistemlerinde kullanılamaz.

Nasıl çalışır — basitçe anlatılmış

İndikatör, "Fractal Among "X" Candles" parametresiyle tanımlanan fraktal uç noktaları (yerel tepe/çukurlar) son N mum arasında tarar. Ardından, bu iki uç noktadan destek veya direnç çizgisi geçirilip geçirilemeyeceğini, aralarında yeterli sayıda temas olup olmadığını "Min./Max. Contacts About Border" ve uç noktalar arası mesafenin belirtilen aralıkta "Min./Max. Bars Between Construction Fractals" olup olmadığını kontrol eder. Sonrasında kanalın eğimi ve «doluluk oranı» değerlendirilir. Tüm koşullar sağlandığında kanal grafikte gösterilir. "Use Following Mode" etkin olduğunda indikatör fiyattan takip eder: Kanal devam ediyorsa aktif kalır, fiyat sınırları aştığında ise kanal sonu sinyali verilir.

İndikatör Giriş Parametreleri

Kategori Parametre Açıklama
Temel On/Off Grafiğe kaldırmadan indikatör mantığını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Search In Last "N" Candles Kanal aramasının yapıldığı son mum sayısı. Artırmak analizi hızlandırır ancak derinliği azaltır.
Min. Bars Between Construction Fractals Kanalı oluşturan fraktaller arasındaki minimum mum sayısı.
Max. Bars Between Construction Fractals Fraktaller arasındaki maksimum mesafe. Kanal çok uzak uç noktalardan oluşturuluyorsa yok sayılır.
Fractal Among "X" Candles Fraktal boyutu: Uç nokta, X mumun ortasında aranır (sadece tek sayılar: 3, 5, 7...).
Min. Contacts About Border Kanalın onaylanması için gerekli minimum temas sayısı.
Max. Contacts About Border Maksimum izin verilen temas sayısı — “yapışık” kanalları filtreler.
Rel. Dev. Of Fractals From The Line Fraktal ile kanal çizgisi arasındaki maksimum görece sapma (toplam fiyat aralığına oranla).
Rel. Rem. Of The First Fractal From A Distant Fractal İlk fraktal ile uzaktaki fraktal arasındaki minimum görece mesafe — aşırı “sıkışık” kanalları hariç tutar.
Rel. Filling Of A Starting Parallelogram Başlangıç paralelkenarının minimum doluluk oranı — “boş” yapıları filtreler.
Relative Exit For Borders Kanalın aktif olduğu sırada (takip modunda) fiyattan izin verilen maksimum sınır dışı çıkış miktarı.
Min. Inclination Of The Channel Kanalın minimum mutlak eğimi (mum başına puan cinsinden). Yatay “gürültüyü” filtreler.
Max. Inclination Of The Channel Maksimum izin verilen eğim — ani ve istikrarsız kanalları hariç tutar.
Sesler Play Warn. Sound On Detect Yeni kanal tespit edildiğinde ses çalar.
Play Warn. Sound On Following Kanal başarıyla devam ederken (fiyat sınırlar içindeyken) ses çalar.
Play Warn. Sound On Following Break Kanal sınırı kırıldığında ve kanal sona erdiğinde ses çalar.
Mesajlar Message On Detect Yeni kanal tespit edildiğinde, mesaj MetaTrader terminalinizin "Experts" sekmesine yazılır.
Message On Following Kanal geçerliliğini koruduğunda, mesaj MetaTrader terminalinizin "Experts" sekmesine yazılır.
Message On Following Break Kanal kırıldığında, mesaj MetaTrader terminalinizin "Experts" sekmesine yazılır.
Gösterim Modları Draw Points Kanal oluştururken kullanılan fraktal noktaları gösterilir.
Draw Lower Line Kanalın alt sınır çizgisi çizilir.
Draw Upper Line Kanalın üst sınır çizgisi çizilir.
Use Following Mode Takip modunu etkinleştirir: İndikatör kanalı gerçek zamanlı olarak izlemeye devam eder.
Old Line Cleaning Eski kanallar otomatik olarak temizlenir; sadece en son olanlar kalır.
Last Channels In Memory Grafikte aynı anda görünecek maksimum kanal sayısı.
Stil Lower Line Color Alt kanal çizgisi rengi.
Upper Line Color Üst kanal çizgisi rengi.
Lower Help Line Color "Following" modunda uzatılan alt çizginin rengi.
Upper Help Line Color "Following" modunda uzatılan üst çizginin rengi.
Points Color Fraktal noktaların rengi.
Lines Width Tüm kanal çizgilerinin kalınlığı (1 ila 50 arası).
Points Width Fraktal noktaların “kalınlığı”.
