Golden Blitz MT5

EA Gold Blitz – 안전하고 효과적인 금 거래 솔루션



안녕하세요! 저는 EA Gold Blitz , Diamond Forex Group 가족의 두 번째 EA로, 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 설계되었습니다. 뛰어난 기능과 안전 우선 접근 방식을 통해 트레이더들에게 지속 가능하고 효과적인 금 거래 경험을 제공합니다.





EA Gold Blitz 의 특징





- 동적 스톱로스(SL): EA는 최근 캔들의 가격 범위에 기반한 스톱로스를 사용합니다. 이를 통해 SL이 시장 상황에 유연하게 적응하고 시장 변화에 따라 계좌를 더 효과적으로 보호할 수 있습니다.





- 다양한 거래 전략: EA는 3개의 거래 전략을 탑재하고 있으며, 각 전략은 최대 3개의 거래를 동시에 열 수 있어 총 9개의 거래를 동시에 실행할 수 있습니다.





- 유연한 트레일링 스톱: 이익을 고정하는 트레일링 스톱 기능이 포함되어 있습니다. 이 기능은 개인적인 선호에 맞게 완전히 사용자화할 수 있습니다.





- 안전 우선: 모든 거래에는 미리 설정된 SL이 있어 예기치 않은 리스크로부터 계좌를 보호합니다.







EA Gold Blitz 작동 원리





1. 위험한 전략 사용 없음

- 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않습니다.

- SL 없는 거래는 실행하지 않습니다.





2. "가짜 AI" 아님

- EA Gold Blitz 는 실제 거래 시스템입니다.

- 다른 EA들이 "AI"를 광고하면서 비밀리에 마틴게일이나 그리드 전략에 의존하여 고객을 오도하는 것과는 다릅니다.





3. 장기적인 결과에 집중

- EA는 완벽한 백테스트 결과를 제공하지 않지만, 거래 시스템은 지속 가능한 장기적인 이익을 목표로 최적화되어 있습니다.





4. 유연한 리스크 설정

- 매우 낮은 리스크에서 높은 리스크까지 각 트레이더의 개별적인 요구에 맞춘 리스크 설정이 가능합니다.







EA 설정 세부 사항





- 시간대: M15

- 거래 쌍: XAU/USD

- 설정 입력: 기본 설정을 사용하거나 필요에 따라 사용자화할 수 있습니다.

- 계좌 유형: 모든 계좌(저 스프레드 계좌 권장)

- 추천 자본금:

- $1000 (1개 전략)

- $2000 (2개 전략)

- $3000 (3개 전략)

- VPS: EA의 안정적인 성능을 위해 고속 VPS 사용을 권장합니다.







리스크 관련 주의 사항





- 백테스트 결과는 참고용: 백테스트는 실제 거래 결과를 완전히 반영하지 않습니다.

- 브로커에 따라 성과 차이: 브로커에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.

- 높은 리스크는 피하세요: 높은 리스크 설정을 사용할 경우 과도한 드로우다운이 발생할 수 있습니다.







결론





EA Gold Blitz 는 단순한 금 거래 EA가 아닙니다. 지속 가능한 이익을 추구하는 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. 실제 거래 전략, 유연성, 안전 우선 접근 방식을 통해 이 EA는 자동 금 거래에 대한 여러분의 인식을 변화시킬 것입니다.



