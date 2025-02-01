Golden Blitz MT5

4.43
EA Gold Blitz – 안전하고 효과적인 금 거래 솔루션  


출시 프로모션 

  • 현재 가격으로 남은 1개만 판매! 
  • 다음 가격: $999.99
  • 최종 가격: $1999.99

MT4 버전  


안녕하세요! 저는 EA Gold Blitz , Diamond Forex Group 가족의 두 번째 EA로, 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 설계되었습니다. 뛰어난 기능과 안전 우선 접근 방식을 통해 트레이더들에게 지속 가능하고 효과적인 금 거래 경험을 제공합니다.  


EA Gold Blitz 의 특징  

- 동적 스톱로스(SL): EA는 최근 캔들의 가격 범위에 기반한 스톱로스를 사용합니다. 이를 통해 SL이 시장 상황에 유연하게 적응하고 시장 변화에 따라 계좌를 더 효과적으로 보호할 수 있습니다.  

- 다양한 거래 전략: EA는 3개의 거래 전략을 탑재하고 있으며, 각 전략은 최대 3개의 거래를 동시에 열 수 있어 총 9개의 거래를 동시에 실행할 수 있습니다.  

- 유연한 트레일링 스톱: 이익을 고정하는 트레일링 스톱 기능이 포함되어 있습니다. 이 기능은 개인적인 선호에 맞게 완전히 사용자화할 수 있습니다.  

- 안전 우선: 모든 거래에는 미리 설정된 SL이 있어 예기치 않은 리스크로부터 계좌를 보호합니다.  


EA Gold Blitz 작동 원리  


1. 위험한 전략 사용 없음  
   - 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않습니다.  
   - SL 없는 거래는 실행하지 않습니다.  

2. "가짜 AI" 아님  
   - EA Gold Blitz 는 실제 거래 시스템입니다.  
   - 다른 EA들이 "AI"를 광고하면서 비밀리에 마틴게일이나 그리드 전략에 의존하여 고객을 오도하는 것과는 다릅니다.  

3. 장기적인 결과에 집중  
   - EA는 완벽한 백테스트 결과를 제공하지 않지만, 거래 시스템은 지속 가능한 장기적인 이익을 목표로 최적화되어 있습니다.  

4. 유연한 리스크 설정  
   - 매우 낮은 리스크에서 높은 리스크까지 각 트레이더의 개별적인 요구에 맞춘 리스크 설정이 가능합니다.  


EA 설정 세부 사항  


- 시간대: M15  
- 거래 쌍: XAU/USD  
- 설정 입력: 기본 설정을 사용하거나 필요에 따라 사용자화할 수 있습니다.  
- 계좌 유형: 모든 계좌(저 스프레드 계좌 권장)  
- 추천 자본금:  
  - $1000 (1개 전략)  
  - $2000 (2개 전략)  
  - $3000 (3개 전략)  
- VPS: EA의 안정적인 성능을 위해 고속 VPS 사용을 권장합니다.  


리스크 관련 주의 사항  


- 백테스트 결과는 참고용: 백테스트는 실제 거래 결과를 완전히 반영하지 않습니다.  
- 브로커에 따라 성과 차이: 브로커에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.  
- 높은 리스크는 피하세요: 높은 리스크 설정을 사용할 경우 과도한 드로우다운이 발생할 수 있습니다.  


결론  


EA Gold Blitz 는 단순한 금 거래 EA가 아닙니다. 지속 가능한 이익을 추구하는 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. 실제 거래 전략, 유연성, 안전 우선 접근 방식을 통해 이 EA는 자동 금 거래에 대한 여러분의 인식을 변화시킬 것입니다.  

오늘 EA Gold Blitz 를 시도해 보세요. 여러분의 거래 성공을 함께하는 파트너가 되어 드리겠습니다!
리뷰 16
KARMIC
104
KARMIC 2026.01.05 15:11 
 

Golden Blitz seems to be very stable so far... Great EA!

Screen_shot1
92
Screen_shot1 2025.12.24 04:47 
 

Hi Traders, Golden Blitz is the best EA that I've ever owned. Purchased end of November I'm trading using Strategy 1 low risk setting, fixed lot. All trades have been profitable... except for 1 which was my fault as I panicked and closed out the 3 positions too early! Los, huge congratulations & appreciation to you as the coder/programmer and seller of the Golden Blitz EA... Thank you. Kind regards, Edward

Vedant Yogesh Karawadikar
170
Vedant Yogesh Karawadikar 2025.06.29 05:20 
 

Absolutely blown away by GOLD ISIS! As a dedicated XAU/USD trader, I’ve tested many gold EAs, but none come close to the precision and consistency of this one. The entry logic is sharp, exits are well-calculated, and the risk management is top-tier. Even during volatile sessions, it handles trades with remarkable accuracy. My equity curve has never looked better! Kudos to the developer—not only for creating such a brilliant algorithm but also for being responsive and genuinely helpful. You can tell they truly understand the gold market. Highly recommended for serious gold traders! 💰✨

