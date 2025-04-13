SuperTrend Multicurrency Scanner MT5

Süpertrend Çoklu Para Birimi Tarayıcı Panosu MT5, Süpertrend göstergesini kullanarak birden fazla döviz çifti ve zaman diliminde sinyalleri izlemek için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Sinyalleri semboller ve zaman dilimlerine (M1'den MN1'e kadar) göre düzenleyen bir ızgara formatı sunar. Traderlar, stratejilerine uygun olarak belirli zaman dilimlerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.

MT4 sürümü burada mevcuttur: SuperTrend Multicurrency Scanner MT4

Detaylı dokümantasyon için buraya tıklayın: Dokümantasyon

Ana Özellikler:

  • Süpertrend Entegrasyonu: Dönem ve Çarpan dahil tamamen özelleştirilebilir Süpertrend parametrelerini destekler, yükseliş trendlerini limon yeşili, düşüş trendlerini kırmızı ile görsel olarak vurgular ve netlik için çizgi genişliğini ayarlanabilir hale getirir.
  • Birleşme Uyarıları: Birden fazla zaman dilimi aynı trend yönünde hizalandığında birleşme sinyallerini vurgular, yüksek güvenilirlikte işlem fırsatları sunar.
  • Özelleştirilmiş Uyarılar: Açılır pencereler, e-postalar veya anlık bildirimler aracılığıyla gerçek zamanlı bildirimler sağlar, traderların kritik piyasa hareketlerini kaçırmamasını garanti eder.
  • Duyarlı Tasarım: Herhangi bir ekran boyutuna dinamik olarak uyum sağlar, sinyalleri net bir şekilde gösterir ve her trend değişikliğinin kaç mum önce gerçekleştiğini belirtir.
  • Kullanıcı Özelleştirme: Panel boyutu, trend renkleri ve zaman dilimi filtreleri için esnek yapılandırma seçenekleri sunar, traderların aracı özel ihtiyaçlarına göre uyarlamasını sağlar.
  • Çoklu Sembol Desteği: Büyük, küçük ve egzotik semboller dahil geniş bir döviz çifti yelpazesini tarar, kapsamlı piyasa kapsama alanı sağlar.

Not: Süpertrend Çoklu Para Birimi Tarayıcı Panosu MT5, trend tabanlı stratejiler kullanan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır, uygulanabilir içgörüler ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunar. Potansiyel sinyalleri tespit etmek ve bildirmek için tasarlanmıştır, ancak kullanıcı adına otomatik olarak işlem gerçekleştirmez.

Tüm ürünlerimi inceleyin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için bana ulaşın: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7 günlük ücretsiz deneme sürümüne ilgi duyuyor musunuz? Profil bölümüm aracılığıyla bana ulaşın.


