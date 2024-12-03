SuperTrend Multicurrency Scanner MT5
- 指标
- Biswarup Banerjee
- 版本: 5.0
- 更新: 13 四月 2025
- 激活: 20
超级趋势多货币扫描仪表板 MT5 是一款功能强大的工具，旨在使用超级趋势指标监控多个货币对和时间框架。它以网格格式组织信号，显示每个符号在从 M1 到 MN1 的时间框架上的趋势状态。交易者可以启用或禁用特定时间框架以适应其策略。
MT4版本可在此处找到：SuperTrend Multicurrency Scanner MT4
详细文档请点击此处：文档
主要功能：
- 超级趋势集成：支持完全可定制的超级趋势参数，包括周期和乘数，以鲜绿色高亮显示上升趋势，以红色高亮显示下降趋势，并可调整线条宽度以提高清晰度。
- 汇合警报：当多个时间框架在同一趋势方向对齐时，高亮显示汇合信号，提供高信心的交易机会。
- 自定义警报：通过弹出窗口、电子邮件或推送通知提供实时通知，确保交易者及时了解关键市场动态。
- 响应式设计：动态适应任何屏幕尺寸，清晰显示信号，并指示每个趋势变化发生前的K线数量。
- 用户自定义：提供灵活的配置选项，包括面板大小、趋势颜色和时间框架过滤器，允许交易者根据其特定需求定制工具。
- 多符号支持：扫描广泛的货币对，包括主要、次要和外来符号，确保全面的市场覆盖。
注意：超级趋势多货币扫描仪表板 MT5 是使用基于趋势的策略的交易者的必备工具，提供可操作的洞察和无缝的用户体验。它旨在检测并通知潜在信号，但不会自动为用户进行交易。
查看我的所有产品：https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
如需支持，请联系我：https://www.mql5.com/en/users/biswait50
想体验7天免费试用？请通过我的个人资料页面联系我。