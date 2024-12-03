SuperTrend Multicurrency Scanner MT5

Supertrend Multicurrency Scanner Dashboard MT5 é uma ferramenta poderosa projetada para monitorar múltiplos pares de moedas e períodos de tempo utilizando o indicador Supertrend. Organiza os sinais em um formato de grade, exibindo o status da tendência de cada símbolo em períodos de tempo de M1 a MN1. Os traders podem habilitar ou desabilitar períodos de tempo específicos para alinhá-los com suas estratégias.

A versión para MT4 está disponível aqui: SuperTrend Multicurrency Scanner MT4

Para documentação detalhada, clique aqui: Documentação

Principais recursos:

  • Integração do Supertrend: Suporta parâmetros do Supertrend totalmente personalizáveis, incluindo Período e Multiplicador, destacando visualmente tendências de alta em verde lima e tendências de baixa em vermelho, com largura de linha ajustável para maior clareza.
  • Alertas de confluência: Destaca sinais de confluência quando múltiplos períodos de tempo se alinham na mesma direção de tendência, proporcionando oportunidades de trading de alta confiança.
  • Alertas personalizados: Fornece notificações em tempo real via pop-ups, e-mail ou notificações push, mantendo os traders atualizados sobre movimentos críticos do mercado.
  • Design responsivo: Ajusta-se dinamicamente a qualquer tamanho de tela, exibindo os sinais claramente e indicando quantas velas atrás ocorreu cada mudança de tendência.
  • Personalização do usuário: Oferece opções flexíveis para configurar o tamanho do painel, cores das tendências e filtros de períodos de tempo, permitindo que os traders personalizem a ferramenta conforme suas necessidades específicas.
  • Suporte multi-símbolo: Escaneia uma ampla gama de pares de moedas, incluindo principais, secundários e exóticos, garantindo uma cobertura de mercado completa.

Nota: O Supertrend Multicurrency Scanner Dashboard MT5 é uma ferramenta indispensável para traders que utilizam estratégias baseadas em tendências, oferecendo insights acionáveis e uma experiência de usuário fluida. Ele é projetado para detectar e notificar sinais potenciais, mas não realiza negociações automaticamente para o usuário.

