SuperTrend Multicurrency Scanner MT5

Сканер Supertrend Multicurrency Scanner Dashboard MT5 — это мощный инструмент, предназначенный для мониторинга множества валютных пар и таймфреймов с использованием индикатора Supertrend. Он организует сигналы в табличном формате, отображая статус тренда каждого символа по таймфреймам от M1 до MN1. Трейдеры могут включать или отключать определенные таймфреймы в соответствии со своими стратегиями.

Версия для MT4 доступна здесь: SuperTrend Multicurrency Scanner MT4

Для подробной документации нажмите здесь: Документация

Основные функции:

  • Интеграция Supertrend: Поддерживает полностью настраиваемые параметры Supertrend, включая период и множитель, визуально выделяя восходящие тренды лаймово-зеленым и нисходящие тренды красным цветом, с регулируемой шириной линии для ясности.
  • Оповещения о сходимости: Выделяет сигналы сходимости, когда несколько таймфреймов совпадают по направлению тренда, предоставляя торговые возможности с высокой уверенностью.
  • Пользовательские оповещения: Предоставляет уведомления в реальном времени через всплывающие окна, электронную почту или push-уведомления, обеспечивая трейдерам своевременную информацию о ключевых движениях рынка.
  • Адаптивный дизайн: Динамически подстраивается под любой размер экрана, четко отображая сигналы и указывая, сколько свечей назад произошло изменение тренда.
  • Настройка пользователем: Предлагает гибкие опции для настройки размера панели, цветов трендов и фильтров таймфреймов, позволяя трейдерам адаптировать инструмент под свои потребности.
  • Поддержка множества символов: Сканирует широкий спектр валютных пар, включая основные, второстепенные и экзотические символы, обеспечивая всесторонний охват рынка.

Примечание: Сканер Supertrend Multicurrency Scanner Dashboard MT5 — это незаменимый инструмент для трейдеров, использующих трендовые стратегии, предоставляющий действенные идеи и бесперебойный пользовательский опыт. Он предназначен для обнаружения и уведомления о потенциальных сигналах, но не выполняет сделки автоматически.

Ознакомьтесь со всеми моими продуктами: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Свяжитесь со мной для поддержки: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Хотите попробовать бесплатную 7-дневную версию? Свяжитесь со мной через раздел профиля.


Рекомендуем также
Matrix Currency
Augusto Martins Lopes
Индикаторы
Matrix Currency – инструмент анализа с мульти-таймфреймом Matrix Currency – это продвинутый индикатор для анализа силы валют на рынке Форекс, разработанный для эффективного мониторинга и поддержки торговых стратегий. Основные функции Мульти-таймфрейм анализ : Мониторинг нескольких временных интервалов (от M1 до MN1) с обновлением в реальном времени. Результаты представлены в интуитивно понятной матрице. Система уведомлений : Настраиваемые уведомления, включая всплывающие окна, email и мобильные
FREE
RQL Trend Board
Zoltan Nagy
Индикаторы
RQL Trend Board – Description RQL Trend Board is a simple but powerful multi-timeframe trend dashboard. It shows the current market bias across several timeframes at the same time, using an internal trend-classification method. Each timeframe is displayed as a colored box: Green – bullish bias → look for long setups Yellow – ranging / unclear → no trade zone Red – bearish bias → look for short setups The indicator gives a clear overall picture of where the market wants to go, instead o
FREE
TrendView Ultimate
Rafael Grecco
Индикаторы
TrendView Ultimate — A Complete Trading System for Trend Clarity, Profit Insight, and Strategic Entries TrendView Ultimate is a professional trading system designed to help traders identify trend direction, high-quality entries, and potential exits with clarity, confidence, and measurable performance. More than just a trend indicator, it offers non-repainting signals, dynamic visual feedback, and a powerful statistics panel with real-time analytics, allowing traders to test, adapt, and valida
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Индикаторы
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
GorMaster Pro
Manuel Damian Ortiz Fernandez
Индикаторы
GorMaster_Pro — Sesgo confiable, noticias y técnica en una sola pantalla Visión GorMaster_Pro es una herramienta indispensable para cualquier tipo de trader (scalper, intradía o swing) porque combina información fundamental y técnica para darte una lectura fiel y accionable del mercado. En una sola vista verás: sesgo direccional BUY/SELL/RANGO , ventanas de noticias en tiempo real que congelan la operativa, métricas técnicas clave (ATR_Z, RangeRatio, ADX, SpreadZ), sesiones y alertas . Todo org
Absolute currency strength for MT5
Radim Kucera
4.25 (4)
Индикаторы
Indicator measures strength of each currency in your list. Main idea: It simply iterates through all combinations of pairs and adds difference between open and close in percent. Parameters: List of currencies - what currencies will be calculated (maximum is 8) Calculation type - from which data will be strength calculated Calculation data input - used as input related to calculation type Symbol suffix - used in case of suffix on symbols, e.g: when your symbols look like EURUSDm, EURUSDmicro etc
FREE
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Индикаторы
A powerful oscillator that provide Buy and Sell signals by calculating the investor liquidity. The more liquidity the more buy possibilities. The less liquidity the more sell possibilities. Please download the demo and run a backtest! HOW IT WORKS: The oscillator will put buy and sell arrow on the chart in runtime only . Top value is 95 to 100 -> Investors are ready to buy and you should follow. Bottom value is 5 to 0 -> Investors are ready to sell and you should follow. Alert + sound will appe
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
Индикаторы
The  Smart FVG Statistics Indicator  is a powerful MetaTrader 5 tool designed to automatically identify, track, and analyze Fair Value Gaps (FVGs) on your charts. Love it? Hate it? Let me know in a review! Feature requests and ideas for new tools are highly appreciated. :) Try "The AUDCAD Trader": https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Key Features Advanced  Fair Value Gap  Detection Automatic Identification : Automatically scans for both bullish and bearish FVGs across specified histo
FREE
Dsc Oscillator
Diogo Sawitzki Cansi
Индикаторы
Recomended broker: https://tinyurl.com/5ftaha7c Indicator used to monitor price fluctuations in the market and discover possible reversals through reversal points or divergences in the indicator. All assets and all timeframes.   SEE OUR RESULTS ON INSTAGRAM:  https://www.instagram.com/diogo.cansi/   TELEGRAM GROUP =  https://t.me/robosdsc More information by email dscinvestimentos@gmail.com or by Whatsapp 55-991372299
FREE
Gann Squaring Out of Time and Price
Yardley Zuniga
Индикаторы
Gann Time–Price Square Cycles (MT5) Этот индикатор реализует концепцию баланса времени и цены, предложенную У.Д. Ганном. Он выявляет ценовые свинги на графике и проецирует временные интервалы циклов Quarter, Half и Full вперёд, отмечая их вертикальными линиями. Инструмент предназначен для того, чтобы помочь трейдерам изучать взаимосвязь между величиной ценового движения и прошедшим временем непосредственно на графиках MT5. Функции Определяет локальные максимумы и минимумы на основе глубины пиво
Fvg Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
5 (1)
Индикаторы
FVG Smart Zones – Бесплатная версия Индикатор обнаружения гэпов справедливой стоимости для MetaTrader 5 (MT5)   Ищете настоящий торговый инструмент, а не просто очередной случайный индикатор? FVG Smart Zones – Бесплатная версия дает вам профессиональное понимание рынка, автоматически обнаруживая гэпы справедливой стоимости (FVG) и выделяя зоны с высокой вероятностью торговли прямо на вашем графике.   Создано для трейдеров, следующих: Концепции умных денег (SMC) Концепции торговли I
FREE
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Индикаторы
Техническое описание индикатора – Delta Profile для MetaTrader 5 Delta Profile – это индикатор, разработанный для MetaTrader 5, предназначенный для детального анализа потока объёмов в пределах заданного диапазона свечей. Он структурирует и отображает информацию о дисбалансе положительных объёмов (связанных с движением вверх) и отрицательных объёмов (связанных с движением вниз) на различных ценовых уровнях. В результате пользователь получает чёткое представление о тех участках графика, где сосред
Smaart Visual
Kris Van Sebroeck
Индикаторы
SMA-ATR-Visual Indicator The SMA-ATR-Visual is a technical analysis indicator designed to assist traders in identifying market trends, measuring volatility, and visualizing potential entry signals on the chart. Main Components Simple Moving Averages (SMAs): The indicator plots two SMAs — a fast SMA (default 9-period) and a slow SMA (default 21-period) — to help detect short and medium term trend direction. ATR-Based Volatility Bands: Upper and lower bands are calculated using the Average True R
FREE
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
FFx Watcher PRO - панель для отображения на одном графике текущего направления стандартных индикаторов (до 15 одновременно) на нескольких таймфреймах (до 21). Панель работает в двух режимах: Режим Watcher: Мульти-индикаторный Пользователь может выбрать до 15 индикаторов для отображения Пользователь может выбрать до 21 таймфрейма для отображения Режим Watcher: Мультивалютный Пользователь может выбрать любое количество символов Пользователь может выбрать до 21 таймфрейма для отображения В этом реж
SC MTF Adx for MT5 with alert
Krisztian Kenedi
5 (5)
Индикаторы
Highly configurable Adx indicator. Features: Highly customizable alert functions (at levels, crosses, direction changes via email, push, sound, popup) Multi timeframe ability Color customization (at levels, crosses, direction changes) Linear interpolation and histogram mode options Works on strategy tester in multi timeframe mode (at weekend without ticks also) Adjustable Levels Parameters: ADX   Timeframe:  You can set the lower/higher timeframes for Adx. ADX   Bar Shift:   you can set the of
FREE
HiperCube VIX
Adrian Lara Carrasco
Индикаторы
Добро пожаловать в HiperCube VIX Код скидки на 25% на Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Этот индикатор предоставляет вам реальную информацию о рынке объема sp500 / us500 Определение HiperCube VIX, известный как индекс волатильности CBOE, является широко признанным показателем рыночного страха или стресса. Он сигнализирует об уровне неопределенности и волатильности на фондовом рынке, используя индекс S&P 500 в качестве прокси для широкого рынка. Индекс VIX рассчитывается на основе цен опционных кон
FREE
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
Индикаторы
Hull Moving Average (HMA) для MT5 – быстрый, плавный, безлаговый трендовый индикатор Hull Moving Average (HMA) — это высокопроизводительный трендовый индикатор MT5, который обеспечивает сверхплавные и практически безлаговые сигналы. В отличие от SMA, EMA или WMA, HMA мгновенно реагирует на изменение направления рынка, отфильтровывая рыночный шум — идеален для скальперов и внутридневных трейдеров. Основанный на эффективном алгоритме взвешенного скользящего среднего, он использует истинную формул
FREE
SuperTrend with TP snd TSL
Jalitha K Johny
Индикаторы
The Super Trend is one of the best trend-following indicator for MT5 platforms. It's working fine for real-time trend alerts and accurate signals and it help to identify the best market entry and exit positions.  This indicator is the tool you can  refers to a trend following overlays. It contains two major parameters: the period and the multiplier. Besides, traders should consider default values that include 10 for every true range aтd 3 for the multiplier. 2 Types TP SL you set in input Point
ETE Detector v4 Head Shoulders
N'da Lemissa Kouame
Индикаторы
ETE Detector v4.0 (Head & Shoulders) Author: KOUAME N’DA LEMISSA Version: 4.0 Platform: MetaTrader 5 Indicator Type: Chart / Visual Trading Signals Overview The ETE Detector v4.0 is a technical indicator designed to automatically detect classic and inverse Head & Shoulders patterns (H&S) on MT5 charts. These patterns are widely used to anticipate trend reversals. With this tool, traders can: Detect sell signals (classic H&S) and buy signals (inverse H&S) with accuracy. Easily visualize patterns
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG   (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR   (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробо
Candle Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
5 (1)
Индикаторы
Candle Perspective Structure Indicator MT5 - это простой индикатор определяющий и отображающий свечную структуру рынка. Этот индикатор подойдет как опытным трейдерам, так и новичкам, которым тяжело визуально следить за структурой. Основные функции: Определение High и Low свингов используя паттерн трех свечей. Определение слома структуры. Настройка визуального отображения структурных элементов. Настройка периода, за который анализируется структура. Входящие параметры: General Settings Bars Back -
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Индикаторы
Если вам нравится этот проект, оставьте 5-звездочный обзор. Данный показатель рисует открытые, высокие, низкие и закрывающие цены на указанные период и его можно отрегулировать для специфического часового пояса. Это важные уровни, которые выглядят многие институциональные и профессиональные трейдеры и могут быть полезны для вас, чтобы знать места, где они могут быть больше активный. Доступные периоды: Предыдущий день. Предыдущая неделя. Предыдущий месяц. Предыдущий квартал. Предыдущий год. Или
FREE
Trader Panel Alpha X
Alvaro Garcia Batelli
Эксперты
Are you tired of the slow, clunky, and uninformative default order panel in MetaTrader 5? Discretionary trading demands speed, precision, and above all, clear information. Clicking through multiple menus, dragging stops one by one, and lacking a consolidated view of your risk are barriers that cost you time and, most importantly, money. Professional trading requires professional tools. Trader Panel Alpha X Pro is the definitive solution. It's not just another "order ticket"; it's a complete trad
FREE
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Currency Power Pro
Makarii Gubaydullin
Индикаторы
Мониторинг текущей силы 8 основных валют Моя #1 многофункциональная утилита:  содержит более 66 функций, включая этот индикатор  |   Свяжитесь со мной  если у вас есть вопросы   |    Версия MT4 Индикатор отображается в отдельном окне, его можно переместить в любое место на графике. В настройках ввода   вы можете настроить: Тема интерфейса : тёмная / белая; Префикс и суффикс,  если валютные пары у вашего брокера их имеют: (например, если символ "EURUSD .pro ", пожалуйста, установите " .pro " как
WAPV Box Effort x Result
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Индикаторы
WA_PV_BOX_EFFORT X РЕЗУЛЬТАТ для MT5 Индикатор WAPV Box Effort x Result входит в группу индикаторов пакета (Wyckoff Academy Wave Market). Индикатор WAPV Box Effort x Result для MT5 поможет вам определить цену и объем. Его прочтение состоит в том, чтобы помочь идентифицировать усилие x результат. в волнах, созданных графиком. Индикатор WAPV Box Effort x Result для MT5, когда поле зеленого цвета, означает, что объем соответствует спросу, а когда поле красного цвета. объем в пользу предложения. Чем
KT COG Advanced MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT COG is an advanced implementation of the center of gravity indicator presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. It's a leading indicator which can be used to identify the potential reversal points with the minimum lag. The COG oscillator catches the price swings quite effectively. MT4 version of the same indicator is available here KT COG Advanced MT4 Calculation of COG The COG indicator is consist of the two lines. The main l
Visual Momentum Wave Sync Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Visual Momentum Wave Sync: Master Market Momentum with Unmatched Clarity Unlock the market's rhythm and trade with confidence for just $30! Are you tired of noisy indicators that clutter your charts and provide conflicting signals? Do you struggle to accurately gauge market momentum and identify high-probability entry and exit points? The Visual Momentum Wave Sync indicator is the definitive tool designed to solve these problems, offering a crystal-clear view of market dynamics for traders who
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (57)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Индикаторы
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Индикаторы
FX Levels: Исключительно точные уровни поддержки и сопротивления для всех рынков Краткий обзор Ищете надежный способ определить уровни поддержки и сопротивления для любых инструментов—валют, индексов, акций или сырьевых товаров? FX Levels сочетает традиционный «Lighthouse» метод с современным динамическим подходом, обеспечивая почти универсальную точность. Благодаря сочетанию опыта реальных брокеров и автоматических ежедневных плюс «в реальном времени» обновлений, FX Levels поможет вам выявлят
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Индикаторы
Устали от построения линий поддержки и сопротивления? Сопротивление поддержки - это мульти-таймфреймовый индикатор, который автоматически обнаруживает и отображает линии поддержки и сопротивления на графике с очень интересным поворотом: поскольку ценовые уровни тестируются с течением времени и его важность возрастает, линии становятся более толстыми и темными. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Повысьте технический анализ в одноч
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Индикаторы
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Продвинутая система скальпингового индикатора с множеством фильтров SuperScalp Pro — это продвинутая система скальпингового индикатора, объединяющая классический Supertrend и множество интеллектуальных подтверждающих фильтров. Индикатор эффективно работает на всех таймфреймах от M1 до H4 и особенно подходит для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар. Может использоваться как самостоятельная система или гибко интегрироваться в существующие торговые стратегии. Индикатор включает б
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Индикаторы
Следующее поколение автоматизированных зон спроса и предложения. Новый инновационный алгоритм, работающий на любом графике. Все зоны создаются динамически в соответствии с ценовым действием рынка. ДВА ТИПА СИГНАЛОВ --> 1) ПРИ ПОПАДАНИИ ЦЕНЫ В ЗОНУ 2) ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ЗОНЫ Вы не получите еще один бесполезный индикатор. Вы получаете полную торговую стратегию с проверенными результатами.     Новые особенности:     Оповещения, когда цена достигает зоны спроса/предложения     Оповещения
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Индикаторы
Индикатор ACB Breakout Arrows предоставляет важный сигнал входа на рынок, выявляя особый паттерн пробоя. Он непрерывно сканирует график на предмет устойчивого импульса в одном направлении и предоставляет точный сигнал перед основным движением. Получите сканер для нескольких символов и таймфреймов здесь - Сканер для ACB Breakout Arrows MT 5 Ключевые особенности Уровни Стоп-Лосс и Тейк-Профит предоставляются индикатором. В комплект входит MTF-сканер, отслеживающий сигналы пробоя на всех таймфрей
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Trend Forecaster использует уникальный авторский алгоритм для определения точек входа в сделку по пробойной стратегии. Индикатор определяет ценовые скопления и анализирует движение цены возле уровней и показывает сигнал, когда цена пробивает уровень. Индикатор Trend Forecaster подходит для любых финансовых активов: валюты (Форекс), металлы, акции, индексы, криптовалюты. Также индикатор можно настроить для работы на любых тайм-фреймах, однако в качестве рабочего тайм-фрейма все же реком
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Индикаторы
TREND FLOW PRO  без перерисовки помогает понять, где рынок на самом деле меняет направление. Индикатор показывает развороты тренда и места, где крупные участники рынка заходят повторно. Отметки BOS на графике – это истинные смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов. Данные индикатора не перерисовываются и остаются на графике после закрытия каждого бара. Основные элементы индикатора: BOS FLOW – трендовые волны и реальные смены тренда, это входы крупных игроков и подтверждение их наличия
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Индикаторы
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Индикаторы
Индикатор Elliott Wave Trend был разработан для научного подсчета волн на основе шаблонов и паттернов, впервые разработанных Чжон Хо Сео. Индикатор нацелен на максимальное устранение нечеткости классического подсчета волн Эллиотта с использованием шаблонов и паттернов. Таким образом индикатор Elliott Wave Trend в первую очередь предоставляет шаблон для подсчета волн. Во-вторых, он предлагает структурный подсчет волн Wave Structural Score, которые помогает определить точное формирование волны. Он
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Другие продукты этого автора
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Индикаторы
Повысьте точность своей торговли с помощью Brilliant Reversal Indicator MT5 , сложного инструмента, разработанного для выявления потенциальных разворотов тенденций путем анализа исторических ценовых моделей и формаций баров. Основанный на передовых алгоритмах обнаружения разворотов, этот индикатор выделяется в сообществе форекс благодаря своей неперерисовывающей природе, обеспечивая стабильность сигналов даже после закрытия баров. Популяризированный на платформах, таких как MQL5, IndicatorsPot и
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Индикаторы
Повысьте свою торговую стратегию с помощью Nadaraya Watson Envelope Alert MT5 , передового индикатора, использующего непараметрическую ядерную регрессию для обеспечения плавного, адаптивного анализа тенденций. Вдохновленный оценщиком Надрая-Ватсона, этот инструмент применяет гауссово сглаживание ядра к ценовым данным, создавая динамические оболочки, которые адаптируются к волатильности рынка без чрезмерного запаздывания традиционных скользящих средних. Широко признанный на платформах вроде Tradi
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
Индикаторы
Овладейте рыночными трендами с помощью SuperTrend Alert MT5 — мощного индикатора, предназначенного для предоставления точных сигналов следования за трендом в торговле на рынках форекс, акций, криптовалют и сырьевых товаров. Высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit’s r/Forex, и отмечен в обсуждениях на Investopedia и TradingView за надежное определение трендов, этот индикатор является ключевым инструментом для трейдеров, ищущих надежные точки входа и выхода. Пользов
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
Утилиты
Оптимизируйте свою стратегию грид-трейдинга с помощью Grid Trade Manager MT5 — универсального бесплатного утилитарного EA, предназначенного для автоматизации размещения и управления грид-ордерами, опираясь на проверенный временем подход грид-трейдинга, популяризированный в 2000-х в форекс-сообществах за способность извлекать прибыль из рыночных колебаний в боковых условиях. Принятый тысячами трейдеров на платформах вроде MQL5 и Forex Factory за robustныеコントロール риска и кастомизацию, этот инструме
FREE
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Утилиты
MT4 Local Trade Copier Pro — это экспертный советник для MetaTrader 4, предназначенный для копирования сделок из исходного счета MT4 или MT5 на несколько счетов MT4 или MT5 на одном компьютере. Этот инструмент идеально подходит для тиражирования сделок на клиентские счета или портфели с настраиваемыми параметрами, включая размеры лотов, стоп-лосс/тейк-профит и опции обратного копирования. Он упрощает управление сделками без выполнения сделок на основе рыночной логики, предлагая гибкую синхрониза
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Повысьте точность своей торговли с индикатором Candlestick Pattern Alert MT5 — мощным инструментом, предназначенным для быстрого обнаружения ключевых свечных паттернов и предоставления оповещений в реальном времени, позволяя трейдерам действовать на высоковероятных сетапах. Основанный на принципах японских свечных графиков, популяризированных Стивом Нисоном в 1990-х годах, этот индикатор любим трейдерами форекс, криптовалют и акций за способность расшифровывать настроение рынка через паттерны, т
FREE
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Утилиты
Усовершенствуйте свою стратегию хеджирования с помощью Hedge Trade Manager MT5 — сложного экспертного советника (EA), разработанного для автоматизации хеджевых сделок, чтобы противодействовать неблагоприятным ценовым движениям, основанного на техниках хеджирования, популяризированных в 2010-х годах форекс-брокерами, позволяющими открывать противоположные позиции для фиксации прибыли или ограничения убытков в условиях неопределенных трендов. Высоко ценится на MQL5 и форумах, таких как Forex Fact
FREE
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Улучшите свою торговлю на основе прайс экшн с индикатором Higher Highs and Lows MT4 — мощным инструментом, который использует фрактальный анализ для определения ключевых точек свинга и выявления определяющих тренд паттернов, таких как Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) и Higher Lows (HL), для четкого понимания направления рынка. Опираясь на фундаментальные принципы прайс экшн, корни которых уходят в теорию Доу начала 1900-х годов и популяризированные в современном трейдинге экс
FREE
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Индикаторы
Улучшите точность своей торговли с индикатором Candlestick Pattern Alert MT4 — мощным инструментом, разработанным для быстрого выявления ключевых свечных паттернов и доставки уведомлений в реальном времени, позволяя трейдерам действовать на основе высоковероятных сетапов. Основанный на принципах японских свечных графиков, популяризированных Стивом Нисоном в 1990-х годах, этот индикатор любим трейдерами форекс, криптовалют и акций за способность расшифровывать настроение рынка через паттерны, так
FREE
Inventory Retracement Bar
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Enhance your trend-following strategy with   UCS_RH_IRB (Rob Hoffman Inventory Retracement Bar) MT5 , a precision indicator identifying candles retracing   45% or more   against the prevailing trend—highlighting points   where institutional counter-trend activity typically subsides and the dominant move resumes. Based on Rob Hoffman’s well-known IRB methodology, this indicator offers clear visual confirmations for trend continuation setups after pullbacks, suitable for forex, indices, commoditi
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Овладейте рыночными трендами с помощью SuperTrend Alert MT4 — мощного индикатора, предназначенного для предоставления точных сигналов следования за трендом в торговле на рынках форекс, акций, криптовалют и сырьевых товаров. Высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit’s r/Forex, и отмечен в обсуждениях на Investopedia и TradingView за надежное определение трендов, этот индикатор является ключевым инструментом для трейдеров, ищущих надежные точки входа и выхода. Пользов
FREE
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Утилиты
Оптимизируйте управление сделками с помощью Trailing Stop and Breakeven Manager MT5 — мощного экспертного советника (EA), разработанного для автоматической настройки стоп-лоссов для сделок, открытых вручную или другими EA, обеспечивая защиту прибыли и управление рисками. Высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit’s r/Forex, и отмечен в обсуждениях на Investopedia и форумах MQL5 за точность в управлении трейлинг-стопами и уровнями безубыточности, этот EA популярен сре
FREE
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Утилиты
MT5 Local Trade Copier Pro — это экспертный советник для MetaTrader 5, предназначенный для копирования сделок из исходного счета MT5 на несколько счетов MT5 или MT4 на одном компьютере. Этот инструмент идеально подходит для тиражирования сделок на клиентские счета или портфели с настраиваемыми параметрами, включая размеры лотов, стоп-лосс/тейк-профит и опции обратного копирования. Он упрощает управление сделками без выполнения сделок на основе рыночной логики, предлагая гибкую синхронизацию для
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Усильте свои возможности по выявлению трендов с помощью Consecutive Candle Indicator MT5 — динамичного инструмента, предназначенного для определения последовательностей бычьих или медвежьих свечей, предоставляющего своевременные оповещения для подтверждения трендов и потенциальных разворотов на рынках форекс, акций, криптовалют и сырьевых товаров. Этот индикатор высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit (r/Forex), а также упоминается в обсуждениях на Investopedia и
FREE
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Эксперты
Moving Average Strategy EA MT5 — это сложный инструмент автоматической торговли, разработанный для MetaTrader 5, использующий пересечения скользящих средних для захвата разворотов тренда и потенциальных точек входа. Этот экспертный советник предлагает трейдерам универсальное решение с настраиваемыми параметрами, обеспечивая точное исполнение сделок и надежное управление рисками. Тщательно протестированный, он предоставляет эффективные методы входа, гибкие правила выхода и минимальное потребление
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Утилиты
Оптимизируйте процесс закрытия сделок с помощью Close Manager MT5 — мощного экспертного советника (EA), предназначенного для автоматизации выхода из сделок, открытых вручную или другими EA, на платформе MetaTrader 5, предоставляя трейдерам точный контроль над стратегиями выхода. Высоко ценится на MQL5, Forex Factory и Reddit’s r/Forex за универсальные и настраиваемые критерии закрытия, этот EA популярен среди скальперов, дневных трейдеров и свинг-трейдеров на волатильных рынках, таких как форекс
FREE
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Утилиты
Улучшите управление рисками вашего портфеля с помощью Account Trailing Stop Manager MT5 — мощного экспертного советника (EA), предназначенного для автоматического отслеживания и трейлинга общей прибыли по счету или сделкам с определенным магическим номером на платформе MetaTrader 5, закрывая все сделки, когда текущая прибыль падает ниже последнего пика прибыли. Высоко ценится на MQL5, Forex Factory и Reddit’s r/Forex за свой динамический механизм фиксации прибыли, этот EA популярен среди скальпе
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Оптимизируйте анализ торгов с помощью Day and Week Separator MT4 — интуитивно понятного инструмента, предназначенного для построения настраиваемых линий разделения дней и недель, идеально подходящего для трейдеров, сталкивающихся с разницей во временных зонах брокера. Этот индикатор высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit (r/Forex), за свою простоту и эффективность, решая распространенную проблему синхронизации таймфреймов графика с местным или рыночным временем,
FREE
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
Индикаторы
RSI DIVERENCE INDICATOR RSI divergence is very powerful pattern which is often used to detect a strong trend reversal. it also indicates the weakening of strong signal. So some traders  want to use it as the exit criteria. This indicator works in all timeframe and send notification, alert or email to the user. It also show the Higher Highs and Lower Low Pattern with its corresponding RSI divergency. This indicator can be used in Expert Advisors as it has accessible buffers List of Inputs ______
FREE
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Эксперты
Multi Indicator Strategy EA MT4 — это сложный торговый инструмент для MetaTrader 4, предназначенный для автоматизации входов и выходов из сделок с использованием девяти технических индикаторов: ADX, Bollinger Bands, CCI, MACD, Moving Average, RSI, Stochastic, Awesome Oscillator и RVI. Благодаря обширным возможностям настройки, включая множество стратегий входа/выхода и режимы комбинаций AND/OR/NA, этот советник предоставляет трейдерам непревзойденную гибкость. Тщательно протестированный, EA обес
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Эксперты
Bollinger Band Strategy EA MT5 — это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для захвата возможностей на основе условий разворота полос Боллинджера. Он выполняет сделки на покупку при обнаружении бычьего разворота около нижней полосы (когда предыдущая свеча закрывается ниже нижней полосы, а текущая свеча закрывается выше, переходя от красной к зеленой свече) и сделки на продажу при медвежьем развороте около верхней полосы (обратный сценарий). Тщательно протестированный, EA предлага
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
Утилиты
Ultimate Trade Panel MT4 — это мощный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный для упрощения торговых операций и повышения эффективности трейдеров на платформе MQL4. Этот инструмент облегчает повседневные торговые задачи благодаря удобным функциям, выступая надежным помощником в управлении сделками без использования специфической торговой логики. Созданный для трейдеров, стремящихся получить конкурентное преимущество, он предлагает инструменты автоматизации и управления рисками для оп
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Утилиты
Упростите торговлю с помощью STM Trade Panel MT4 — удобного экспертного советника (EA), разработанного для упрощения выполнения и управления сделками на платформе MetaTrader 4, предлагающего размещение ордеров одним кликом и автоматическое закрытие сделок на основе настраиваемых порогов прибыли и убытков. Высоко ценится на MQL5, Forex Factory и Reddit’s r/Forex за интуитивно понятный интерфейс и эффективный контроль сделок, этот EA является предпочтительным инструментом для скальперов, дневных т
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Индикаторы
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Будьте на шаг впереди рыночного импульса с помощью Pip Movement Alert MT4 — универсального мультивалютного индикатора, предназначенного для отслеживания и оповещения трейдеров о точных движениях в пунктах по нескольким символам, идеально подходящего для торговли на рынках форекс, акций, криптовалют и сырьевых товаров. Высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit’s r/Forex, и отмечен в обсуждениях на Investopedia и TradingView за способность выявлять внезапные рыночные
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Индикаторы
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
Утилиты
Risk Management Panel is unique to tool calculate your risk quickly and place trades based on your account money. There are two options for the user  Account Equity Account Balance Tools like these is specially useful when you have to take a quickly decision about your trade but dont have the time to calculate the risk. It works with magic number. So the advantage is a trade placed by this panel could be manipulated by the other expert advisors as well
FREE
Angle of Averages
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Повысьте точность своих торговых решений с помощью   Angle of Moving Average MT4 , инновационного индикатора, который измеряет угол наклона скользящих средних, предоставляя ясное понимание направления и силы тренда. Основанный на принципе измерения углового наклона скользящих средних за определенное количество баров, этот инструмент стал основой технического анализа с момента его появления в торговых сообществах около 2010 года. Широко обсуждаемый на форумах, таких как Forex Factory, и высоко о
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв