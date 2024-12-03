SuperTrend Multicurrency Scanner MT5

Сканер Supertrend Multicurrency Scanner Dashboard MT5 — это мощный инструмент, предназначенный для мониторинга множества валютных пар и таймфреймов с использованием индикатора Supertrend. Он организует сигналы в табличном формате, отображая статус тренда каждого символа по таймфреймам от M1 до MN1. Трейдеры могут включать или отключать определенные таймфреймы в соответствии со своими стратегиями.

Версия для MT4 доступна здесь: SuperTrend Multicurrency Scanner MT4

Для подробной документации нажмите здесь: Документация

Основные функции:

Интеграция Supertrend: Поддерживает полностью настраиваемые параметры Supertrend, включая период и множитель, визуально выделяя восходящие тренды лаймово-зеленым и нисходящие тренды красным цветом, с регулируемой шириной линии для ясности.

Оповещения о сходимости: Выделяет сигналы сходимости, когда несколько таймфреймов совпадают по направлению тренда, предоставляя торговые возможности с высокой уверенностью.

Пользовательские оповещения: Предоставляет уведомления в реальном времени через всплывающие окна, электронную почту или push-уведомления, обеспечивая трейдерам своевременную информацию о ключевых движениях рынка.

Адаптивный дизайн: Динамически подстраивается под любой размер экрана, четко отображая сигналы и указывая, сколько свечей назад произошло изменение тренда.

Настройка пользователем: Предлагает гибкие опции для настройки размера панели, цветов трендов и фильтров таймфреймов, позволяя трейдерам адаптировать инструмент под свои потребности.

Поддержка множества символов: Сканирует широкий спектр валютных пар, включая основные, второстепенные и экзотические символы, обеспечивая всесторонний охват рынка.

Примечание: Сканер Supertrend Multicurrency Scanner Dashboard MT5 — это незаменимый инструмент для трейдеров, использующих трендовые стратегии, предоставляющий действенные идеи и бесперебойный пользовательский опыт. Он предназначен для обнаружения и уведомления о потенциальных сигналах, но не выполняет сделки автоматически.

Ознакомьтесь со всеми моими продуктами: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Свяжитесь со мной для поддержки: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Хотите попробовать бесплатную 7-дневную версию? Свяжитесь со мной через раздел профиля.



