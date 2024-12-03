SuperTrend Multicurrency Scanner MT5

Supertrend Multicurrency Scanner Dashboard MT5 es una herramienta poderosa diseñada para monitorear múltiples pares de divisas y marcos temporales utilizando el indicador Supertrend. Organiza las señales en un formato de cuadrícula, mostrando el estado de la tendencia de cada símbolo en marcos temporales desde M1 hasta MN1. Los traders pueden habilitar o deshabilitar marcos temporales específicos para alinearlos con sus estrategias.

La versión para MT4 está disponible aquí: SuperTrend Multicurrency Scanner MT4

Para documentación detallada, haz clic aquí: Documentación

Características clave:

  • Integración de Supertrend: Soporta parámetros de Supertrend completamente personalizables, incluyendo Período y Multiplicador, destacando visualmente las tendencias alcistas en verde lima y las bajistas en rojo, con ancho de línea ajustable para mayor claridad.
  • Alertas de confluencia: Resalta señales de confluencia cuando múltiples marcos temporales se alinean en la misma dirección de tendencia, proporcionando oportunidades de trading de alta confianza.
  • Alertas personalizadas: Ofrece notificaciones en tiempo real a través de ventanas emergentes, correo electrónico o notificaciones push, manteniendo a los traders actualizados sobre movimientos críticos del mercado.
  • Diseño responsivo: Se ajusta dinámicamente a cualquier tamaño de pantalla, mostrando las señales claramente e indicando cuántas velas atrás ocurrió cada cambio de tendencia.
  • Personalización del usuario: Proporciona opciones flexibles para configurar el tamaño del panel, colores de las tendencias y filtros de marcos temporales, permitiendo a los traders adaptar la herramienta a sus necesidades específicas.
  • Soporte multi-símbolo: Escanea una amplia gama de pares de divisas, incluyendo mayores, menores y exóticos, asegurando una cobertura de mercado completa.

Nota: El Supertrend Multicurrency Scanner Dashboard MT5 es una herramienta indispensable para traders que utilizan estrategias basadas en tendencias, ofreciendo información accionable y una experiencia de usuario fluida. Está diseñado para detectar y notificar señales potenciales, pero no realiza operaciones automáticamente para el usuario.

Consulta todos mis productos: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contáctame para soporte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

¿Interesado en una prueba gratuita de 7 días? Contáctame a través de mi sección de perfil.


