SuperTrend Multicurrency Scanner MT5

Supertrend Multicurrency Scanner Dashboard MT5 ist ein leistungsstarkes Tool, das entwickelt wurde, um mehrere Währungspaare und Zeitrahmen mithilfe des Supertrend-Indikators zu überwachen. Es organisiert Signale in einem Rasterformat und zeigt den Trendstatus jedes Symbols in Zeitrahmen von M1 bis MN1 an. Trader können bestimmte Zeitrahmen aktivieren oder deaktivieren, um sie an ihre Strategien anzupassen.

Die MT4-Version ist hier verfügbar: SuperTrend Multicurrency Scanner MT4

Für detaillierte Dokumentation klicken Sie hier: Dokumentation

Hauptmerkmale:

Supertrend-Integration: Unterstützt vollständig anpassbare Supertrend-Parameter, einschließlich Periode und Multiplikator, hebt visuelle Aufwärtstrends in Limettengrün und Abwärtstrends in Rot hervor, mit einstellbarer Linienbreite für mehr Klarheit.

Konfluenz-Warnungen: Hebt Konfluenzsignale hervor, wenn mehrere Zeitrahmen in dieselbe Trendrichtung ausgerichtet sind, und bietet Handelsmöglichkeiten mit hoher Zuverlässigkeit.

Benutzerdefinierte Warnungen: Liefert Echtzeit-Benachrichtigungen über Pop-ups, E-Mails oder Push-Benachrichtigungen, um sicherzustellen, dass Trader keine kritischen Marktbewegungen verpassen.

Responsives Design: Passt sich dynamisch an jede Bildschirmgröße an, zeigt Signale klar an und gibt an, wie viele Kerzen zuvor jede Trendänderung auftrat.

Benutzer-Anpassung: Bietet flexible Optionen zur Konfiguration der Panelgröße, Trendfarben und Zeitrahmenfilter, sodass Trader das Tool an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen können.

Multi-Symbol-Unterstützung: Scannt eine breite Palette von Währungspaaren, einschließlich Major-, Minor- und Exoten-Symbolen, und gewährleistet eine umfassende Marktabdeckung.

Hinweis: Das Supertrend Multicurrency Scanner Dashboard MT5 ist ein unverzichtbares Tool für Trader, die trendbasierte Strategien nutzen, und bietet umsetzbare Einblicke und eine nahtlose Benutzererfahrung. Es ist darauf ausgelegt, potenzielle Signale zu erkennen und zu benachrichtigen, führt jedoch keine Trades automatisch für den Benutzer aus.

Schauen Sie sich alle meine Produkte an: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Kontaktieren Sie mich für Support: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessiert an einer kostenlosen 7-Tage-Testversion? Kontaktieren Sie mich über meinen Profilbereich.



