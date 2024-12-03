スーパートレンドマルチカレンシースキャナーダッシュボード MT5は、スーパートレンドインジケーターを使用して複数の通貨ペアと時間枠を監視するために設計された強力なツールです。シンボルと時間枠（M1からMN1まで）でシグナルを整理するグリッド形式を提供します。トレーダーは、戦略に合わせて特定の時間枠を有効または無効にできます。

MT4バージョンはこちらで入手できます：SuperTrend Multicurrency Scanner MT4

詳細なドキュメントはこちらをクリックしてください：ドキュメント

主な機能：

スーパートレンドの統合：期間と乗数の完全にカスタマイズ可能なスーパートレンドパラメーターをサポートし、上昇トレンドをライムグリーンで、下降トレンドを赤で視覚的に強調表示し、線の幅を調整して明確さを向上させます。

コンフルエンスアラート：複数の時間枠が同じトレンド方向に揃う際にコンフルエンスシグナルを強調表示し、高い信頼性の取引機会を提供します。

カスタムアラート：ポップアップ、メール、またはプッシュ通知を介してリアルタイムの通知を提供し、トレーダーが重要な市場の動きを常に把握できるようにします。

レスポンシブデザイン：あらゆる画面サイズに動的に適応し、シグナルを明確に表示し、各トレンド変化が何本前のローソク足で発生したかを示します。

ユーザーカスタマイズ：パネルサイズ、トレンドカラー、時間枠フィルターの柔軟なオプションを提供し、トレーダーが特定のニーズに合わせてツールをカスタマイズできるようにします。

マルチシンボルサポート：主要、マイナー、エキゾチックシンボルを含む幅広い通貨ペアをスキャンし、包括的な市場カバレッジを確保します。

注：スーパートレンドマルチカレンシースキャナーダッシュボード MT5は、トレンドベースの戦略を使用するトレーダーにとって不可欠なツールであり、実行可能な洞察とシームレスなユーザー体験を提供します。潜在的なシグナルを検出して通知するように設計されていますが、ユーザーの代わりに自動的に取引を行うことはありません。

私のすべての製品をご覧ください：https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

サポートについては私に連絡してください：https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7日間の無料トライアルに興味がありますか？私のプロフィールセクションからご連絡ください。



