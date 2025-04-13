SuperTrend Multicurrency Scanner MT5

Tableau de bord Supertrend Multicurrency Scanner MT5 est un outil puissant conçu pour surveiller plusieurs paires de devises et cadres temporels à l’aide de l’indicateur Supertrend. Il organise les signaux dans un format de grille, affichant l’état de la tendance de chaque symbole sur des cadres temporels allant de M1 à MN1. Les traders peuvent activer ou désactiver des cadres temporels spécifiques pour les aligner sur leurs stratégies.

La version pour MT4 est disponible ici : SuperTrend Multicurrency Scanner MT4

Pour une documentation détaillée, cliquez ici : Documentation

Caractéristiques principales :

  • Intégration de Supertrend : Prend en charge des paramètres Supertrend entièrement personnalisables, y compris la Période et le Multiplicateur, mettant visuellement en évidence les tendances haussières en vert citron et les tendances baissières en rouge, avec une largeur de ligne ajustable pour plus de clarté.
  • Alertes de confluence : Met en évidence les signaux de confluence lorsque plusieurs cadres temporels s’alignent dans la même direction de tendance, offrant des opportunités de trading à haute confiance.
  • Alertes personnalisées : Fournit des notifications en temps réel via des pop-ups, des e-mails ou des notifications push, garantissant que les traders restent informés des mouvements critiques du marché.
  • Conception réactive : S’adapte dynamiquement à toutes les tailles d’écran, affichant les signaux clairement et indiquant combien de bougies se sont écoulées depuis chaque changement de tendance.
  • Personnalisation de l’utilisateur : Offre des options flexibles pour configurer la taille du panneau, les couleurs des tendances et les filtres de cadres temporels, permettant aux traders d’adapter l’outil à leurs besoins spécifiques.
  • Support multi-symbole : Scanne une large gamme de paires de devises, y compris les majeures, mineures et exotiques, garantissant une couverture complète du marché.

Remarque : Le tableau de bord Supertrend Multicurrency Scanner MT5 est un outil indispensable pour les traders utilisant des stratégies basées sur les tendances, offrant des informations exploitables et une expérience utilisateur fluide. Il est conçu pour détecter et notifier les signaux potentiels, mais n’exécute pas de trades automatiquement pour l’utilisateur.

Découvrez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour du support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Intéressé par un essai gratuit de 7 jours ? Contactez-moi via la section de mon profil.


