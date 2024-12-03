SuperTrend Multicurrency Scanner MT5

슈퍼트렌드 멀티커런시 스캐너 대시보드 MT5는 슈퍼트렌드 지표를 사용하여 여러 통화 쌍과 시간 프레임을 모니터링하도록 설계된 강력한 도구입니다. 심볼과 시간 프레임(M1에서 MN1까지)을 기준으로 신호를 정리하는 그리드 형식으로 제공됩니다. 트레이더는 전략에 맞게 특정 시간 프레임을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

MT4 버전은 여기에서 확인할 수 있습니다: SuperTrend Multicurrency Scanner MT4

자세한 문서는 여기에서 클릭하세요: 문서

주요 기능:

슈퍼트렌드 통합: 기간과 승수를 포함한 완전히 사용자 정의 가능한 슈퍼트렌드 매개변수를 지원하며, 상승 트렌드를 라임 그린으로, 하락 트렌드를 빨간색으로 시각적으로 강조하고, 선의 너비를 조정하여 명확성을 높입니다.

컨플루언스 경고: 여러 시간 프레임이 동일한 트렌드 방향으로 정렬될 때 컨플루언스 신호를 강조하여 높은 신뢰도의 거래 기회를 제공합니다.

사용자 정의 경고: 팝업, 이메일 또는 푸시 알림을 통해 실시간 알림을 제공하여 트레이더가 중요한 시장 움직임을 놓치지 않도록 합니다.

반응형 디자인: 모든 화면 크기에 동적으로 적응하며, 신호를 명확하게 표시하고 각 트렌드 변화가 발생한 이후 몇 캔들인지 나타냅니다.

사용자 맞춤화: 패널 크기, 트렌드 색상, 시간 프레임 필터를 구성할 수 있는 유연한 옵션을 제공하여 트레이더가 특정 요구에 맞게 도구를 사용자 정의할 수 있도록 합니다.

다중 심볼 지원: 주요, 마이너, 이국적인 심볼을 포함한 광범위한 통화 쌍을 스캔하여 포괄적인 시장 커버리지를 보장합니다.

참고: 슈퍼트렌드 멀티커런시 스캐너 대시보드 MT5는 트렌드 기반 전략을 사용하는 트레이더에게 필수적인 도구로, 실행 가능한 통찰력과 원활한 사용자 경험을 제공합니다. 잠재적 신호를 감지하고 알리도록 설계되었지만 사용자를 대신하여 자동으로 거래를 실행하지 않습니다.

내 모든 제품을 확인하세요: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

지원 문의는 여기로 연락하세요: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7일 무료 체험에 관심이 있으신가요? 내 프로필 섹션을 통해 연락 주세요.



