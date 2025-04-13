CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT5
- Göstergeler
- Biswarup Banerjee
- Sürüm: 6.0
- Güncellendi: 13 Nisan 2025
- Etkinleştirmeler: 20
Candlestick Pattern Scanner Dashboard MT5 , birden fazla döviz çifti ve zaman diliminde candlestick desenlerini izlemek için güçlü bir araçtır. Tespit edilen desenleri bir ızgara formatında organize eder, deseni ve ne kadar mum önce göründüğünü gösterir (örneğin, BUEN(3) üç mum önce tespit edilen Bullish Engulfing deseni için).
MT4 versiyonunu burada bulabilirsiniz: CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT4
Detaylı dokümantasyon için buraya tıklayın Documentation Link
Öne Çıkan Özellikler
-
Candlestick Deseni Tespiti: Doji (DOJ), Hammer (HAM), Bullish Engulfing (BUEN), Bearish Engulfing (BEEN), Three White Soldiers (TWS) gibi 15 popüler deseni tespit eder.
-
Çoklu Zaman Dilimi Tarama: M1'den MN1'e kadar olan zaman dilimlerinde desenleri izleyin, belirli taramaları etkinleştirme veya devre dışı bırakma esnekliği ile.
-
Çakışan Uyarılar: Birden fazla zaman diliminde aynı anda görünen desenleri vurgular, böylece sinyallerin güvenilirliğini artırır.
-
Özelleştirilmiş Uyarılar: Pop-up, e-posta veya push bildirimleri ile anında bildirim alarak önemli sinyalleri kaçırmadığınızdan emin olun.
-
Duyarlı Tasarım: Ekran boyutuna dinamik olarak uyum sağlar, sinyalleri net bir şekilde gösterir ve özelleştirilebilir metin boyutu ve etiket ofsetlerine sahiptir.
Not: Bu tarayıcı, potansiyel candlestick deseni sinyallerini tespit edip bildirir. Kullanıcı adına otomatik işlem yapmaz.
