CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT5

Candlestick Pattern Scanner Dashboard MT5 — это мощный инструмент для мониторинга свечных паттернов по нескольким валютным парам и таймфреймам. Он организует обнаруженные паттерны в виде сетки, отображая сокращенное название паттерна и количество свечей назад, когда он появился (например, BUEN(3) для паттерна "Бычье поглощение", обнаруженного три свечи назад).

Вы можете найти версию для MT4 здесь: CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT4

Для подробной документации нажмите здесь Documentation Link

Ключевые особенности

  • Обнаружение свечных паттернов: Идентификация 15 популярных паттернов, включая Doji (DOJ), Hammer (HAM), Bullish Engulfing (BUEN), Bearish Engulfing (BEEN), Three White Soldiers (TWS) и другие.

  • Многотаймфреймовое сканирование: Мониторинг паттернов по таймфреймам от M1 до MN1 с возможностью включать или выключать отдельные сканы.

  • Совпадение сигналов: Подсвечивает паттерны, появляющиеся на нескольких таймфреймах одновременно, улучшая надежность сигналов.

  • Настраиваемые уведомления: Получайте уведомления в реальном времени через всплывающие окна, email или push-уведомления, чтобы не пропустить важные сигналы.

  • Адаптивный дизайн: Динамически подстраивается под любой размер экрана, показывая сигналы четко с настраиваемыми размерами текста и смещением меток.

Примечание: Этот сканер предназначен для обнаружения и уведомления о возможных сигналах свечных паттернов. Он не выполняет сделки автоматически от имени пользователя.

Рекомендуем также
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Индикаторы
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Индикаторы
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG   (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR   (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробо
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Эксперты
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Индикаторы
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Pullback Hunter
Anton Polkovnikov
Индикаторы
PULLBACK HUNTER Какая заветная мечта любого трейдера? Без задержки видеть места, где произойдет разворот. Это, конечно, из разряда волшебства, хотя... на свете нет ничего невозможного. Но пока я подготовил для вас индикатор, который в реальном времени отмечает моменты завершения коррекций к текущему движению или если кратко - ловит откаты. В чем основной смысл? Многие практикуют доборы при движении цены в сторону открытой позиции. И делают их на образовании новых экстремумов. Всё хорошо, но в да
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Индикаторы
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps you answer: Who is in control? (Aggressive Buyers vs. S
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Premium level - это уникальный индикатор с точностью правильных прогнозов  более 80%!  Данный индикатор тестировался более двух месяцев лучшими Специалистами в области Трейдинга!  Индикатор авторский такого вы больше не где не найдете!  По скриншотах можете сами увидеть точностью данного инструмента!  1 отлично подходит для торговли бинарными опционами со временем экспирации на 1 свечу. 2 работает на всех валютных парах, акциях, сырье, криптовалютах Инструкция: Как только появляется красная стре
Supernova Momentums
Yvan Musatov
Индикаторы
Индикатор Supernova Momentums упрощает визуальное восприятие ценового графика и сокращает время на анализ: если сигнал отсутствует, сделка не открывается, а при появлении противоположного сигнала рекомендуется закрыть текущую позицию. Этот стрелочный индикатор разработан для определения тренда. Supernova Momentums реализует стратегию торговли по тренду, обеспечивает фильтрацию рыночных шумов и включает все необходимые функции в одном инструменте. Его работа основана на автоматическом определен
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Индикаторы
Уникальный индикатор, реализующий профессиональный и количественный подход к торговле на возврате к среднему. Он использует тот факт, что цена отклоняется и возвращается к среднему предсказуемым и измеримым образом, что позволяет использовать четкие правила входа и выхода, которые значительно превосходят неколичественные торговые стратегии. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Четкие торговые сигналы Удивительно легко торговать Настраиваемые цвета и разме
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Индикаторы
Индикатор объемного профиля рынка + умный осциллятор. Работает практически на всех инструментах-валютные пары, акции, фьючерсы, криптовалюта, на реальных объемах и на тиковых. Можно задавать как автоматическое определение диапазона построения профиля, например, за неделю или месяц и т.д. так и устанавливать диапазон вручную передвигая границы (две вертикальные линии красная и синяя). Показывается в виде гистограммы. Ширина гистограммы на данном уровне означает, условно, количество сделок, пр
KT Horizontal Lines MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
В MetaTrader построение нескольких   горизонтальных линий   и отслеживание их ценовых уровней может быть утомительным. Этот индикатор автоматически строит горизонтальные линии на равных интервалах для установки ценовых оповещений, отображения уровней поддержки и сопротивления и других ручных целей. Этот индикатор идеально подходит для начинающих трейдеров на рынке Форекс, стремящихся быстро заработать на покупке и продаже. Горизонтальные линии помогают определить возможные зоны для входа в рынок
Wave Trend MT5
Diego Arribas Lopez
Индикаторы
MT4 Version Wave Trend MT5 Wave Trend is an oscillator, which helps identifing in a extremely accurate manner market reversals. The Oscillator being obove the overbought level and a cross down of the fast into the slow MA usually indicates a good SELL signal. If the oscillators is below the oversold level and the fast MA crosses over the slower MA usually highlights a good BUY signal. The Wave Trend indicator can be also used when divergences appear against the price, indicating the current move
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Индикаторы
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
Индикаторы
You can change the time period of the chart at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button,   saving you the trouble of changing time periods. We are live-streaming the actual operation of the system. Please check for yourself if it is usable. Please check it out for yourself. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made at you
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Утилиты
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
Версия MT4   |   FAQ Индикатор Owl Smart Levels – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит правильную волновую структуру рынка, а также  уровни Фибоначчи, которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник в торговле Owl Helper При
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Индикаторы
Наш индикатор   Basic Support and Resistance   - это решение, необходимое для повышения технического анализа.Этот индикатор позволяет вам проектировать уровни поддержки и сопротивления на диаграмме/ версия MT4 Особенности Интеграция уровней Fibonacci: с возможностью отображения уровней Fibonacci наряду с уровнями поддержки и сопротивления, наш показатель дает вам еще более глубокое представление о поведении рынка и возможных областях обращения. Оптимизация производительности: При возможности о
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Индикаторы
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Индикаторы
Индикатор Trend Detect сочетает в себе особенности как трендовых индикаторов, так и осцилляторов. Индикатор является удобным инструментом для выявления краткосрочных рыночных циклов и определения уровней перекупленности или перепроданности рынка. Длинную позицию можно открывать, когда индикатор начинает выходить из зоны перепроданности и пробивает нулевой уровень снизу вверх. Короткую позицию можно открывать, когда индикатор начинает выходить из зоны перекупленности и пробивает нулевой уровень
Provided Trend
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Provided Trend – это сложный индикатор формирования сигналов. В результате работы внутренних алгоритмов вы можете видеть на вашем чарте только три вида сигналов. Первый это сигнал на покупку, второй это сигнал на продажу и третий сигнал на выход с рынка. Параметры: CalcFlatSlow – Первый параметр управляющий главной функцией разбивки ценогого графика на волны. CalcFlatFast – Второй параметр управляющий главной функцией разбивки ценогого графика на волны. CalcFlatAvg - Параметр управляющий грани
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
ZigZag with Fibonacci
Rafael Caetano Pinto
Индикаторы
This indicator uses the metaquotes ZigZag indicator as base to plot fibonacci extension and fibonacci retracement based in the Elliot waves. A fibonacci retracement will be plotted on every wave draw by the ZigZag. A fibonacci extension will be plotted only after the 2nd wave. Both fibonacci will be updated over the same wave tendency. Supporting until 9 consecutive elliot waves. Parameters: Depth: How much the algorithm will iterate to find the lowest and highest candles Deviation: Amount of
RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
Индикаторы
RR Ratio KS Visual Calculator Unlock effortless risk-reward mastery with the RR Ratio KS Visual Calculator —a sleek, professional MetaTrader 5 indicator that automates TP/SL calculations and delivers crystal-clear visual setups directly on your chart. No more tedious manual math or miscalculations: it instantly computes precise dollar amounts based on your lot size and position direction (buy/sell), displaying interactive lines for TP, SL, half-price targets, and open levels. Perfect for traders
Matrix Currency
Augusto Martins Lopes
Индикаторы
Matrix Currency – инструмент анализа с мульти-таймфреймом Matrix Currency – это продвинутый индикатор для анализа силы валют на рынке Форекс, разработанный для эффективного мониторинга и поддержки торговых стратегий. Основные функции Мульти-таймфрейм анализ : Мониторинг нескольких временных интервалов (от M1 до MN1) с обновлением в реальном времени. Результаты представлены в интуитивно понятной матрице. Система уведомлений : Настраиваемые уведомления, включая всплывающие окна, email и мобильные
FREE
VisualVol
Maxim Kuznetsov
Индикаторы
Индикатор подчёркивает те моменты, которые профессиональный трейдер видит в обычных индикаторах. VisualVol визуально отображает разные показатели волатильности в единой шкале и общем масштабе. Подчёркивает цветом превышение показателей объёма. Одновременно могут быть отображены Тиковый и Реальный Объем, Действительный диапазон, ATR, размер свечи и ретурнс (разница open-close). Благодаря VisualVol вы увидите рыночные периоды и подходящее время для разных торговых операций. Индикатор отображает: т
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (12)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Индикаторы
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматизирует анализ рыночной структуры и концепций ICT / Smart Money . Он не открывает и не управляет сделками : это инструмент визуального анализа , а не торговый робот. Что показывает индикатор Индикатор сканирует график и выделяет следующие элементы: Рыночная структура: значимые свинги, HH, HL, LH, LL Пробой структуры: Break of Structure (BOS) и Change of Characte
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT5   — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за   100% неперерисовывающимся   индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах:   форекс ,  товары ,   криптовалюты ,   индексы ,  акции . Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI)
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Индикаторы
Специальное предложение : ALL TOOLS , всего по $35 за штуку! Новые инструменты   будут стоить   $30   в течение   первой недели   или для   первых 3 покупок !  Канал Trading Tools на MQL5 : присоединяйтесь к моему каналу MQL5, чтобы получать последние новости от меня Этот индикатор строит зоны обнаружения пробоя, называемые “Smart Breakout Channels”, основанные на нормализованном по волатильности ценовом движении. Эти зоны отображаются как динамические боксы с наложением данных объёма. Инструме
Другие продукты этого автора
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
Индикаторы
Овладейте рыночными трендами с помощью SuperTrend Alert MT5 — мощного индикатора, предназначенного для предоставления точных сигналов следования за трендом в торговле на рынках форекс, акций, криптовалют и сырьевых товаров. Высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit’s r/Forex, и отмечен в обсуждениях на Investopedia и TradingView за надежное определение трендов, этот индикатор является ключевым инструментом для трейдеров, ищущих надежные точки входа и выхода. Пользов
FREE
Inventory Retracement Bar
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Enhance your trend-following strategy with   UCS_RH_IRB (Rob Hoffman Inventory Retracement Bar) MT5 , a precision indicator identifying candles retracing   45% or more   against the prevailing trend—highlighting points   where institutional counter-trend activity typically subsides and the dominant move resumes. Based on Rob Hoffman’s well-known IRB methodology, this indicator offers clear visual confirmations for trend continuation setups after pullbacks, suitable for forex, indices, commoditi
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Повысьте точность своей торговли с индикатором Candlestick Pattern Alert MT5 — мощным инструментом, предназначенным для быстрого обнаружения ключевых свечных паттернов и предоставления оповещений в реальном времени, позволяя трейдерам действовать на высоковероятных сетапах. Основанный на принципах японских свечных графиков, популяризированных Стивом Нисоном в 1990-х годах, этот индикатор любим трейдерами форекс, криптовалют и акций за способность расшифровывать настроение рынка через паттерны, т
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
Утилиты
Оптимизируйте свою стратегию грид-трейдинга с помощью Grid Trade Manager MT5 — универсального бесплатного утилитарного EA, предназначенного для автоматизации размещения и управления грид-ордерами, опираясь на проверенный временем подход грид-трейдинга, популяризированный в 2000-х в форекс-сообществах за способность извлекать прибыль из рыночных колебаний в боковых условиях. Принятый тысячами трейдеров на платформах вроде MQL5 и Forex Factory за robustныеコントロール риска и кастомизацию, этот инструме
FREE
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Утилиты
MT4 Local Trade Copier Pro — это экспертный советник для MetaTrader 4, предназначенный для копирования сделок из исходного счета MT4 или MT5 на несколько счетов MT4 или MT5 на одном компьютере. Этот инструмент идеально подходит для тиражирования сделок на клиентские счета или портфели с настраиваемыми параметрами, включая размеры лотов, стоп-лосс/тейк-профит и опции обратного копирования. Он упрощает управление сделками без выполнения сделок на основе рыночной логики, предлагая гибкую синхрониза
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Утилиты
MT5 Local Trade Copier Pro — это экспертный советник для MetaTrader 5, предназначенный для копирования сделок из исходного счета MT5 на несколько счетов MT5 или MT4 на одном компьютере. Этот инструмент идеально подходит для тиражирования сделок на клиентские счета или портфели с настраиваемыми параметрами, включая размеры лотов, стоп-лосс/тейк-профит и опции обратного копирования. Он упрощает управление сделками без выполнения сделок на основе рыночной логики, предлагая гибкую синхронизацию для
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Утилиты
Усовершенствуйте свою стратегию хеджирования с помощью Hedge Trade Manager MT5 — сложного экспертного советника (EA), разработанного для автоматизации хеджевых сделок, чтобы противодействовать неблагоприятным ценовым движениям, основанного на техниках хеджирования, популяризированных в 2010-х годах форекс-брокерами, позволяющими открывать противоположные позиции для фиксации прибыли или ограничения убытков в условиях неопределенных трендов. Высоко ценится на MQL5 и форумах, таких как Forex Fact
FREE
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Улучшите свою торговлю на основе прайс экшн с индикатором Higher Highs and Lows MT4 — мощным инструментом, который использует фрактальный анализ для определения ключевых точек свинга и выявления определяющих тренд паттернов, таких как Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) и Higher Lows (HL), для четкого понимания направления рынка. Опираясь на фундаментальные принципы прайс экшн, корни которых уходят в теорию Доу начала 1900-х годов и популяризированные в современном трейдинге экс
FREE
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Эксперты
Bollinger Band Strategy EA MT5 — это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для захвата возможностей на основе условий разворота полос Боллинджера. Он выполняет сделки на покупку при обнаружении бычьего разворота около нижней полосы (когда предыдущая свеча закрывается ниже нижней полосы, а текущая свеча закрывается выше, переходя от красной к зеленой свече) и сделки на продажу при медвежьем развороте около верхней полосы (обратный сценарий). Тщательно протестированный, EA предлага
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Эксперты
Moving Average Strategy EA MT5 — это сложный инструмент автоматической торговли, разработанный для MetaTrader 5, использующий пересечения скользящих средних для захвата разворотов тренда и потенциальных точек входа. Этот экспертный советник предлагает трейдерам универсальное решение с настраиваемыми параметрами, обеспечивая точное исполнение сделок и надежное управление рисками. Тщательно протестированный, он предоставляет эффективные методы входа, гибкие правила выхода и минимальное потребление
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Индикаторы
Улучшите точность своей торговли с индикатором Candlestick Pattern Alert MT4 — мощным инструментом, разработанным для быстрого выявления ключевых свечных паттернов и доставки уведомлений в реальном времени, позволяя трейдерам действовать на основе высоковероятных сетапов. Основанный на принципах японских свечных графиков, популяризированных Стивом Нисоном в 1990-х годах, этот индикатор любим трейдерами форекс, криптовалют и акций за способность расшифровывать настроение рынка через паттерны, так
FREE
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Индикаторы
Повысьте точность своей торговли с помощью Brilliant Reversal Indicator MT5 , сложного инструмента, разработанного для выявления потенциальных разворотов тенденций путем анализа исторических ценовых моделей и формаций баров. Основанный на передовых алгоритмах обнаружения разворотов, этот индикатор выделяется в сообществе форекс благодаря своей неперерисовывающей природе, обеспечивая стабильность сигналов даже после закрытия баров. Популяризированный на платформах, таких как MQL5, IndicatorsPot и
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Утилиты
Оптимизируйте процесс закрытия сделок с помощью Close Manager MT5 — мощного экспертного советника (EA), предназначенного для автоматизации выхода из сделок, открытых вручную или другими EA, на платформе MetaTrader 5, предоставляя трейдерам точный контроль над стратегиями выхода. Высоко ценится на MQL5, Forex Factory и Reddit’s r/Forex за универсальные и настраиваемые критерии закрытия, этот EA популярен среди скальперов, дневных трейдеров и свинг-трейдеров на волатильных рынках, таких как форекс
FREE
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Утилиты
Оптимизируйте управление сделками с помощью Trailing Stop and Breakeven Manager MT5 — мощного экспертного советника (EA), разработанного для автоматической настройки стоп-лоссов для сделок, открытых вручную или другими EA, обеспечивая защиту прибыли и управление рисками. Высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit’s r/Forex, и отмечен в обсуждениях на Investopedia и форумах MQL5 за точность в управлении трейлинг-стопами и уровнями безубыточности, этот EA популярен сре
FREE
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Овладейте рыночными трендами с помощью SuperTrend Alert MT4 — мощного индикатора, предназначенного для предоставления точных сигналов следования за трендом в торговле на рынках форекс, акций, криптовалют и сырьевых товаров. Высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit’s r/Forex, и отмечен в обсуждениях на Investopedia и TradingView за надежное определение трендов, этот индикатор является ключевым инструментом для трейдеров, ищущих надежные точки входа и выхода. Пользов
FREE
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Усильте свои возможности по выявлению трендов с помощью Consecutive Candle Indicator MT5 — динамичного инструмента, предназначенного для определения последовательностей бычьих или медвежьих свечей, предоставляющего своевременные оповещения для подтверждения трендов и потенциальных разворотов на рынках форекс, акций, криптовалют и сырьевых товаров. Этот индикатор высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit (r/Forex), а также упоминается в обсуждениях на Investopedia и
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Оптимизируйте анализ торгов с помощью Day and Week Separator MT4 — интуитивно понятного инструмента, предназначенного для построения настраиваемых линий разделения дней и недель, идеально подходящего для трейдеров, сталкивающихся с разницей во временных зонах брокера. Этот индикатор высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit (r/Forex), за свою простоту и эффективность, решая распространенную проблему синхронизации таймфреймов графика с местным или рыночным временем,
FREE
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Эксперты
Multi Indicator Strategy EA MT4 — это сложный торговый инструмент для MetaTrader 4, предназначенный для автоматизации входов и выходов из сделок с использованием девяти технических индикаторов: ADX, Bollinger Bands, CCI, MACD, Moving Average, RSI, Stochastic, Awesome Oscillator и RVI. Благодаря обширным возможностям настройки, включая множество стратегий входа/выхода и режимы комбинаций AND/OR/NA, этот советник предоставляет трейдерам непревзойденную гибкость. Тщательно протестированный, EA обес
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Утилиты
Улучшите управление рисками вашего портфеля с помощью Account Trailing Stop Manager MT5 — мощного экспертного советника (EA), предназначенного для автоматического отслеживания и трейлинга общей прибыли по счету или сделкам с определенным магическим номером на платформе MetaTrader 5, закрывая все сделки, когда текущая прибыль падает ниже последнего пика прибыли. Высоко ценится на MQL5, Forex Factory и Reddit’s r/Forex за свой динамический механизм фиксации прибыли, этот EA популярен среди скальпе
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Будьте на шаг впереди рыночного импульса с помощью Pip Movement Alert MT4 — универсального мультивалютного индикатора, предназначенного для отслеживания и оповещения трейдеров о точных движениях в пунктах по нескольким символам, идеально подходящего для торговли на рынках форекс, акций, криптовалют и сырьевых товаров. Высоко ценится в торговых сообществах, таких как Forex Factory и Reddit’s r/Forex, и отмечен в обсуждениях на Investopedia и TradingView за способность выявлять внезапные рыночные
FREE
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
GG TrendBar
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Повысьте точность своей торговли с помощью   GG TrendBar Indicator MT5 , мощного инструмента для анализа нескольких таймфреймов, использующего ADX и Parabolic SAR для формирования консолидированных трендовых сигналов на до 9 таймфреймах. Появившись из передовых концепций анализа трендов, популяризированных в начале 2010-х на платформах, таких как Forex Factory и MQL5, этот индикатор завоевал популярность благодаря своей способности фильтровать шум, требуя согласованности сигналов на выбранных та
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
Утилиты
Ultimate Trade Panel MT4 — это мощный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный для упрощения торговых операций и повышения эффективности трейдеров на платформе MQL4. Этот инструмент облегчает повседневные торговые задачи благодаря удобным функциям, выступая надежным помощником в управлении сделками без использования специфической торговой логики. Созданный для трейдеров, стремящихся получить конкурентное преимущество, он предлагает инструменты автоматизации и управления рисками для оп
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
5 (2)
Утилиты
Ultimate Trade Panel MT5 — это мощный экспертный советник для MetaTrader 5, разработанный для упрощения торговых операций и повышения эффективности трейдеров на платформе MQL5. Этот инструмент облегчает повседневные торговые задачи благодаря удобным функциям, выступая надежным помощником в управлении сделками без использования специфической торговой логики. Созданный для трейдеров, стремящихся получить конкурентное преимущество, он предлагает инструменты автоматизации и управления рисками для оп
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
Индикаторы
RSI DIVERENCE INDICATOR RSI divergence is very powerful pattern which is often used to detect a strong trend reversal. it also indicates the weakening of strong signal. So some traders  want to use it as the exit criteria. This indicator works in all timeframe and send notification, alert or email to the user. It also show the Higher Highs and Lower Low Pattern with its corresponding RSI divergency. This indicator can be used in Expert Advisors as it has accessible buffers List of Inputs ______
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Индикаторы
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Утилиты
Упростите торговлю с помощью STM Trade Panel MT4 — удобного экспертного советника (EA), разработанного для упрощения выполнения и управления сделками на платформе MetaTrader 4, предлагающего размещение ордеров одним кликом и автоматическое закрытие сделок на основе настраиваемых порогов прибыли и убытков. Высоко ценится на MQL5, Forex Factory и Reddit’s r/Forex за интуитивно понятный интерфейс и эффективный контроль сделок, этот EA является предпочтительным инструментом для скальперов, дневных т
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Индикаторы
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
Утилиты
Risk Management Panel is unique to tool calculate your risk quickly and place trades based on your account money. There are two options for the user  Account Equity Account Balance Tools like these is specially useful when you have to take a quickly decision about your trade but dont have the time to calculate the risk. It works with magic number. So the advantage is a trade placed by this panel could be manipulated by the other expert advisors as well
FREE
