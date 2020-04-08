CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT5
- Индикаторы
- Biswarup Banerjee
- Версия: 6.0
- Обновлено: 13 апреля 2025
- Активации: 20
Candlestick Pattern Scanner Dashboard MT5 — это мощный инструмент для мониторинга свечных паттернов по нескольким валютным парам и таймфреймам. Он организует обнаруженные паттерны в виде сетки, отображая сокращенное название паттерна и количество свечей назад, когда он появился (например, BUEN(3) для паттерна "Бычье поглощение", обнаруженного три свечи назад).
Вы можете найти версию для MT4 здесь: CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT4
Для подробной документации нажмите здесь Documentation Link
Ключевые особенности
-
Обнаружение свечных паттернов: Идентификация 15 популярных паттернов, включая Doji (DOJ), Hammer (HAM), Bullish Engulfing (BUEN), Bearish Engulfing (BEEN), Three White Soldiers (TWS) и другие.
-
Многотаймфреймовое сканирование: Мониторинг паттернов по таймфреймам от M1 до MN1 с возможностью включать или выключать отдельные сканы.
-
Совпадение сигналов: Подсвечивает паттерны, появляющиеся на нескольких таймфреймах одновременно, улучшая надежность сигналов.
-
Настраиваемые уведомления: Получайте уведомления в реальном времени через всплывающие окна, email или push-уведомления, чтобы не пропустить важные сигналы.
-
Адаптивный дизайн: Динамически подстраивается под любой размер экрана, показывая сигналы четко с настраиваемыми размерами текста и смещением меток.
Примечание: Этот сканер предназначен для обнаружения и уведомления о возможных сигналах свечных паттернов. Он не выполняет сделки автоматически от имени пользователя.
Проверьте все мои продукты: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Свяжитесь со мной для поддержки: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Хотите попробовать бесплатную версию на 7 дней? Свяжитесь со мной через раздел профиля.