CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT5

Candlestick Pattern Scanner Dashboard MT5 는 여러 통화 쌍과 시간대에서 캔들스틱 패턴을 모니터링하는 강력한 도구입니다. 감지된 패턴은 그리드 형식으로 정리되며, 패턴의 축약형과 몇 개의 캔들 전에서 나타났는지 표시됩니다(예: BUEN(3)은 3개의 캔들 전에서 감지된 Bullish Engulfing 패턴을 나타냅니다).

MT4 버전은 여기에서 확인할 수 있습니다: CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT4

자세한 문서는 여기에서 확인하십시오 Documentation Link

주요 특징

  • 캔들스틱 패턴 감지: Doji (DOJ), Hammer (HAM), Bullish Engulfing (BUEN), Bearish Engulfing (BEEN), Three White Soldiers (TWS) 등 15가지 인기 패턴을 식별합니다.

  • 다중 시간대 스캔: M1에서 MN1까지의 시간대에서 패턴을 모니터링하며, 특정 스캔을 활성화하거나 비활성화하는 유연성을 제공합니다.

  • 융합 알림: 여러 시간대에서 동시에 나타나는 패턴을 강조하여 신호의 신뢰성을 높입니다.

  • 사용자 정의 알림: 팝업, 이메일 또는 푸시 알림을 통해 실시간으로 알림을 받아 중요 신호를 놓치지 않도록 합니다.

  • 반응형 디자인: 화면 크기에 따라 동적으로 조정되며, 커스터마이즈 가능한 텍스트 크기 및 라벨 오프셋으로 신호를 명확하게 표시합니다.

참고: 이 스캐너는 잠재적인 캔들스틱 패턴 신호를 감지하여 알립니다. 사용자 대신 자동으로 거래를 실행하지 않습니다.

내 모든 제품을 확인하십시오: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

지원이 필요하면 여기를 통해 연락하십시오: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7일 무료 버전을 사용해 보시겠습니까? 프로필 섹션을 통해 저에게 연락해 주세요.


추천 제품
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
지표
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
지표
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
지표
SMC Venom Model BPR 지표는 Smart Money(SMC) 개념 내에서 일하는 트레이더를 위한 전문 도구입니다. 가격 차트에서 두 가지 주요 패턴을 자동으로 식별합니다. FVG (공정 가치 갭)는 3개의 캔들의 조합으로, 첫 번째와 세 번째 캔들 사이에 갭이 있습니다. 이는 볼륨 지원이 없는 레벨 사이에 구역을 형성하여 종종 가격 수정으로 이어집니다. BPR (균형 가격 범위)은 두 개의 FVG 패턴의 조합으로, "브리지"를 형성합니다. 이는 가격이 낮은 볼륨 활동으로 움직일 때 브레이크아웃과 레벨로의 복귀 구역으로, 캔들 사이에 갭을 생성합니다. 이러한 패턴은 거래자가 차트에서 거래량과 가격 역학을 분석하여 주요 지지/저항 수준, 돌파 구역 및 진입 지점을 식별하는 데 도움이 되며, 여기서 대형 시장 참여자와 일반 참여자 간의 상호 작용이 발생합니다. 이 지표는 사각형과 화살표 형태로 패턴을 시각화하며 유연한 경고 설정도 지원합니다. 주요 특징: 패턴 표시 모드
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
지표
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Pullback Hunter
Anton Polkovnikov
지표
PULLBACK HUNTER What is every trader's cherished dream? To see without delay the places where the reversal will happen. This, of course, is from the category of magic, though... nothing is impossible. But for now I've prepared for you an indicator that marks in real time the end of corrections to the current movement or in short - catches pullbacks.What is the main point? Many people practice rebounds when the price moves in the direction of the open position. And they do them on the formation o
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
지표
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
지표
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data， It also supports various foreign exchange transactions ) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps y
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
지표
Premium level is a unique indicator with more than 80% accuracy of correct predictions! This indicator has been tested for more than two months by the best Trading Specialists! The author's indicator you will not find anywhere else! From the screenshots you can see for yourself the accuracy of this tool! 1 is great for trading binary options with an expiration time of 1 candle. 2 works on all currency pairs, stocks, commodities, cryptocurrencies Instructions: As soon as the red arrow app
Supernova Momentums
Yvan Musatov
지표
The Supernova Momentums indicator simplifies the visual perception of the price chart and reduces the time for analysis: if there is no signal, the deal is not opened, and if an opposite signal appears, it is recommended to close the current position. This arrow indicator is designed to determine the trend. Supernova Momentums implements a trend trading strategy, filters out market noise, and includes all the necessary features in one tool. Its work is based on automatically determining the cu
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
지표
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
지표
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
지표
평균 회귀 거래에 대한 전문적이고 정량적인 접근 방식을 구현하는 고유한 지표입니다. 이는 가격이 예측 가능하고 측정 가능한 방식으로 평균으로 전환되고 반환된다는 사실을 이용하여 비정량적 거래 전략을 훨씬 능가하는 명확한 진입 및 퇴장 규칙을 허용합니다. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 명확한 거래 신호 놀랍도록 쉬운 거래 사용자 정의 가능한 색상 및 크기 성능 통계 구현 대부분의 거래 전략을 능가합니다. 적절한 SL 및 TP 레벨을 표시합니다. 이메일/음향/시각 알림을 구현합니다. 작동 원리 이 지표는 더 높은 기간에서 완전히 사용자 정의 가능한 이동 평균 주변의 표준 편차를 측정하고 추세 추종 접근 방식을 사용하여 정확하게 거래를 찾습니다. 거래는 현재 차트의 가격 동작을 살펴보고 선택한 더 높은 기간에서 계산된 평균 가격대로 가격이 돌아오면 닫힙니다. 코딩 방식 때문에 지
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
지표
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
지표
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
KT Horizontal Lines MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
MetaTrader에서 여러 개의   수평선을   그린 후 각 수평선의 가격을 추적하는 것은 번거로운 작업이 될 수 있습니다. 이 인디케이터는 가격 알림 설정, 지지/저항선 표시 및 기타 수동 목적을 위해 동일한 간격으로 여러 수평선을 자동으로 그려줍니다. 이 인디케이터는 빠른 매수 및 매도를 통해 수익을 얻고자 하는 초보 외환 트레이더에게 적합합니다. 수평선은 시장이 추세를 따르거나 횡보 중일 때 거래 진입 가능성이 있는 구간을 찾는 데 유용합니다. 기능 입력 설정에 따라 여러 수평선을 즉시 자동으로 표시합니다. 여러 수평선을 쉽게 구분할 수 있도록 생동감 있는 색상 테마 제공. 여러 거래 세션의 가격 범위를 추적하는 데 유용한 필수 도구입니다. 가격이 수평선에 도달하면 알림을 전송합니다. 지나친 반복 알림을 방지하기 위해 알림 간격 설정 가능. 완전한 사용자 맞춤 설정 지원. 설명 이 인디케이터는 입력 설정에서 지정된 값과 지시에 따라 수평선을 표시합니다. 가격이 수평선에서
Wave Trend MT5
Diego Arribas Lopez
지표
MT4 Version Wave Trend MT5 Wave Trend is an oscillator, which helps identifing in a extremely accurate manner market reversals. The Oscillator being obove the overbought level and a cross down of the fast into the slow MA usually indicates a good SELL signal. If the oscillators is below the oversold level and the fast MA crosses over the slower MA usually highlights a good BUY signal. The Wave Trend indicator can be also used when divergences appear against the price, indicating the current move
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
지표
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
지표
You can change the time period of the chart at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button,   saving you the trouble of changing time periods. We are live-streaming the actual operation of the system. Please check for yourself if it is usable. Please check it out for yourself. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made at you
Mirror Signals Service
Isaac Derban
유틸리티
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
지표
MT4 버전  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator 는 Bill Williams 의 고급 프랙탈, 시장의 올바른 파동 구조를 구축하는 Valable ZigZag, 정확한 진입 수준을 표시하는 피보나치 수준과 같은 인기 있는 시장 분석 도구를 포함하는 하나의 지표 내에서 완전한 거래 시스템입니다. 시장과 이익을 취하는 장소로. 전략에 대한 자세한 설명 표시기 작업에 대한 지침 고문-거래 올빼미 도우미의 조수 개인 사용자 채팅 ->구입 후 나에게 쓰기,나는 개인 채팅에 당신을 추가하고 거기에 모든 보너스를 다운로드 할 수 있습니다 힘은 단순함에 있습니다! Owl Smart Levels 거래 시스템은 사용하기 매우 쉽기 때문에 전문가와 이제 막 시장을 연구하고 스스로 거래 전략을 선택하기 시작한 사람들 모두에게 적합합니다. 전략 및 지표에는 눈에 보이지 않는 비밀 공식 및 계산 방법이 없으며 모든 전략 지표는 공개되어 있습니다. Owl Smart Levels를 사
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
지표
우리의   Basic Support and Resistance   표시기는 기술 분석을 향상시키는 데 필요한 솔루션입니다.이 표시기는 차트/ MT4 버전 특징 피보나치 수준의 통합 : 지원 및 저항 수준과 함께 피보나치 수준을 표시하는 옵션과 함께, 우리의 지표는 시장 행동과 가능한 역전 영역에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다. 성능 최적화 : 각 막대의 개구부에서만 확장 라인을 업데이트하는 옵션을 사용하여, 우리의 지표는 지원 및 저항 수준의 정확도를 희생하지 않고 최적의 성능을 보장합니다. 입력 주요 설정 Timeframe:  이 입력을 통해 차트에 더 높은 기간의 지지선과 저항선을 표시하도록 선택할 수 있습니다. Support/Resistance Strength [Number of Bars]:   이 입력을 사용하면 지지대와 저항의 강도를 결정할 수 있습니다.숫자가 높을수록지지/저항이 더 강해집니다. Price mode:  이 매개 변수를 사용하면 지원 및 저항 수준을
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
지표
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
지표
The Trend Detect indicator combines the features of both trend indicators and oscillators. This indicator is a convenient tool for detecting short-term market cycles and identifying overbought and oversold levels. A long position can be opened when the indicator starts leaving the oversold area and breaks the zero level from below. A short position can be opened when the indicator starts leaving the overbought area and breaks the zero level from above. An opposite signal of the indicator can b
Provided Trend
Nadiya Mirosh
지표
Provided Trend is a complex signal formation indicator. As a result of the work of internal algorithms, you can see only three types of signals on your chart. The first is a buy signal, the second is a sell signal, and the third is a market exit signal. Options: CalcFlatSlow - The first parameter that controls the main function of splitting the price chart into waves. CalcFlatFast - The second parameter that controls the main function of splitting the price chart into waves. CalcFlatAvg - Para
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양
ZigZag with Fibonacci
Rafael Caetano Pinto
지표
This indicator uses the metaquotes ZigZag indicator as base to plot fibonacci extension and fibonacci retracement based in the Elliot waves. A fibonacci retracement will be plotted on every wave draw by the ZigZag. A fibonacci extension will be plotted only after the 2nd wave. Both fibonacci will be updated over the same wave tendency. Supporting until 9 consecutive elliot waves. Parameters: Depth: How much the algorithm will iterate to find the lowest and highest candles Deviation: Amount of
Matrix Currency
Augusto Martins Lopes
지표
Matrix Currency – Multi-Timeframe Analysis Tool The Matrix Currency is an advanced indicator designed to analyze currency strength in the Forex market. It provides efficient monitoring and strategic support for traders seeking clear and actionable insights. Key Features Multi-Timeframe Analysis : Simultaneously monitors multiple timeframes (from M1 to MN1) with real-time updates, displayed in an intuitive matrix format. Alert System : Customizable notifications via pop-up, email, and mobile devi
FREE
VisualVol
Maxim Kuznetsov
지표
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. The indicator displays: T
Long Short Cointegration Analyzer
Rafael Gazzinelli
지표
Long&Short Cointegration Analyzer An advanced tool for traders looking to profit from cointegration. Analyzes any asset pair for Long&Short strategies. What does the Long&Short Cointegration Analyzer do? Identifies cointegrated pairs that revert to the mean, ideal for profitable trades. Provides a detailed panel with statistical data for confident decisions. Works with any currency pair, on any timeframe. Find buying and selling opportunities based on cointegration. Minimize risks with a relia
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (58)
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
지표
Power Candles – 모든 시장을 위한 강도 기반 진입 신호 Power Candles 는 Stein Investments의 검증된 강도 분석을 가격 차트에 직접 제공합니다. 가격 움직임에만 반응하는 대신, 각 캔들은 실제 시장 강도를 기준으로 색상화되어 모멘텀 형성, 강도 가속, 명확한 추세 전환을 즉시 파악할 수 있습니다. 모든 시장을 위한 단일 로직 Power Candles는 모든 거래 심볼 에서 자동으로 작동합니다. 현재 심볼이 Forex인지 비-Forex 시장인지 자동으로 감지하여 내부적으로 적절한 강도 모델을 적용합니다. Forex 및 Gold 는 FX Power Delta 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 100) 지수, 크립토 및 CFD 는 IX Power Strength 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 50) 필요한 강도 계산은 Power Candles에 완전히 내장되어 있습니다. 캔들 색상이나 신호 로직을 위해 추가 인디케이터는 필요하지 않습니다. 가격
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
지표
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
지표
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 은 Smart Money Concepts(SMC)를 기반으로 개발된 실시간 시장 분석 도구입니다. 이 시스템은 트레이더가 시장 구조를 체계적으로 분석하고 전체적인 시장 방향을 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 시스템은 여러 시간대에서 반전 포인트(Reversal Points), 핵심 구역(Key Zones), 그리고 시장 구조(Market Structure)를 자동으로 분석하며, POI(Point of Interest), 노 리페인트(No Repaint) 신호, 자동 피보나치 레벨(Auto Fibonacci Levels)을 표시하여 되돌림(Pullback)과 반전 포인트를 정확하게 탐지할 수 있도록 돕습니다. 또한 실시간 신호와 알림을 통해 가격이 핵심 구역에 진입하거나 해당 구역에서 반전 신호가 발생하는 순간을 놓치지 않도록 보조합니다. 더불어 이 시스템은 인디케이터와 신호 시스템을 하나로
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
지표
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
지표
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
지표
Game Changer는 모든 금융 상품에 사용하도록 설계된 혁신적인 추세 지표로, 메타트레이더를 강력한 추세 분석기로 탈바꿈시켜 줍니다. 이 지표는 재작성이나 지연 현상이 발생하지 않습니다. 모든 시간대에서 작동하며 추세 파악을 지원하고, 잠재적 반전 신호를 제공하며, 트레일링 스톱 메커니즘으로 활용되고, 신속한 시장 반응을 위한 실시간 알림을 제공합니다. 숙련된 투자자, 전문가, 또는 우위를 점하려는 초보자 등 누구나 이 도구를 통해 자신감과 원칙을 바탕으로, 그리고 근본적인 추세 역학에 대한 명확한 이해를 바탕으로 거래할 수 있습니다. 구매 후 바로 연락 주시면 개인 보너스를 드립니다! 강력한 지지선과 추세 스캐너 지표를 무료로 받으실 수 있습니다. 개인 메시지로 알려주세요 저는 텔레그램에서 EA나 특별 세트를 판매하지 않습니다. Mql5에서만 사용 가능하며, 세트 파일은 제 블로그에서만 볼 수 있습니다 . 사기꾼을 조심하시고 다른 사람에게서 세트를 구매하지 마세요 설정 추세
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
지표
Gold Sniper Scalper Pro는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 트레이더가 진입 지점을 식별하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다. 이 지표는 시그널 감지 시스템, 자동 Entry/SL/TP 관리, 거래량 분석 및 실시간 성과 통계를 포함하는 포괄적인 분석 도구 세트를 제공합니다. 시스템 이해를 위한 사용자 가이드   |   기타 언어 사용자 가이드 주요 기능 시그널 감지 시스템 지표는 Price Action 분석 및 시장 구조를 기반으로 잠재적 진입 지점을 자동으로 감지합니다. 거래 기회 감지 시: - BUY 화살표(녹색) 또는 SELL 화살표(빨간색)가 차트에 표시됩니다 - 캔들이 색상으로 표시되어 시그널 영역을 식별합니다 - Entry/SL/TP 레벨이 자동으로 계산됩니다 시그널은 가격이 Entry 레벨에 도달할 때만 활성화되어, 시장에서 확인되지 않은 시그널을 필터링합니다. 지능형 Entry/SL/TP 관리 - Ent
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
지표
Smart Stop Indicator – 차트 위에서 직접 작동하는 지능형 스톱로스 시스템 개요 Smart Stop Indicator는 감이나 추측이 아닌 명확하고 체계적인 방식으로 스톱로스를 설정하고 싶은 트레이더를 위한 맞춤형 솔루션입니다. 이 도구는 클래식 프라이스 액션 논리(고점, 저점 구조)와 현대적인 브레이크아웃 인식을 결합하여 실제로 가장 논리적인 다음 스톱 레벨을 정확히 식별합니다. 추세, 박스권, 빠른 브레이크아웃 상황 등 어떤 시장에서도 인디케이터는 최적의 SL 구역과 상태(“new”, “broken”, “valid”)를 차트에 직접 표시합니다. 새로운 기능으로 SL 거리의 %ADR 표시가 추가되었습니다. 핵심 기능 자동 시장구조 기반 스톱 설정 • 시장 구조와 실시간 가격 움직임을 기반으로 의미 있는 스톱로스 레벨을 자동으로 탐지합니다. 스마트 브레이크아웃 감지 • 빠른 방향 변화나 돌파 상황에서도 불필요한 조기 스톱 조정을 강요하지 않으며 유연하게 반응합
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하십시오. LIMITED TIME OFFER : Trend Screener Indicator는 50$ 및 평생 동안만 사용할 수 있습니다.
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
지표
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
지표
FX Levels: 모든 시장을 위한 뛰어난 정확도의 지지와 저항 간단 요약 통화쌍, 지수, 주식, 원자재 등 어떤 시장이든 믿을 만한 지지·저항 레벨을 찾고 싶나요? FX Levels 는 전통적인 “Lighthouse” 기법과 첨단 동적 접근을 결합해, 거의 보편적인 정확성을 제공합니다. 실제 브로커 경험을 반영하고, 자동화된 일별 업데이트와 실시간 업데이트를 결합함으로써 FX Levels 는 가격 반전 포인트를 파악하고, 수익 목표를 설정하며, 자신 있게 트레이드를 관리할 수 있게 돕습니다. 지금 바로 시도해 보세요—정교한 지지/저항 분석이 어떻게 여러분의 트레이딩을 한 단계 끌어올릴 수 있는지 직접 확인하세요! 1. FX Levels가 트레이더에게 매우 유용한 이유 뛰어난 정확도의 지지·저항 존 • FX Levels 는 다양한 브로커 환경에서도 거의 동일한 존을 생성하도록 설계되어, 데이터 피드나 시간 설정 차이로 인한 불일치를 해소합니다. • 즉, 어떤 브로커를 사용하
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
지표
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
지표
IX Power: 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장 통찰력을 발견하세요 개요 IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장의 강도를 분석할 수 있는 다목적 도구입니다. FX Power 는 모든 가용 통화 쌍 데이터를 사용하여 외환 쌍에 대해 가장 높은 정확도를 제공하는 반면, IX Power 는 기초 자산 시장 데이터에만 초점을 맞춥니다. 이로 인해 IX Power 는 비외환 시장에 이상적이며, 다중 쌍 분석이 필요하지 않은 간단한 외환 분석에도 신뢰할 수 있는 도구입니다. 모든 차트에서 매끄럽게 작동하며, 거래 결정을 향상시키기 위한 명확하고 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 1. IX Power가 트레이더에게 유용한 이유 다양한 시장 강도 분석 • IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 심볼의 강도를 계산하여 각 시장에 맞는 통찰력을 제공합니다. • US30, WTI, 금, 비트코인 또는 통화 쌍과 같은 자산을 모니터링하여 거래 기회를 발견
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
지표
Berma Bands(BBs) 지표는 시장 동향을 파악하고 이를 활용하려는 트레이더에게 귀중한 도구입니다. 가격과 BBs 간의 관계를 분석함으로써 트레이더는 시장이 추세 단계인지 범위 단계인지를 분별할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 [ Berma Home Blog ]를 방문하세요. 버마 밴드는 세 개의 뚜렷한 선으로 구성되어 있습니다. 어퍼 버마 밴드, 미들 버마 밴드, 로어 버마 밴드입니다. 이 선들은 가격 주위에 그려져 전체 추세에 대한 가격 움직임을 시각적으로 표현합니다. 이 밴드들 사이의 거리는 변동성과 잠재적인 추세 반전에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 각각에서 분리될 때, 그것은 종종 시장이 횡보 또는 범위 이동 기간에 접어들고 있음을 시사합니다. 이는 명확한 방향 편향이 없음을 나타냅니다. 트레이더는 이러한 기간 동안 추세를 파악하기 어려울 수 있으며 더 명확한 추세가 나타날 때까지 기다릴 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 단일 라인으로
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
지표
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
지표
MetaForecast는 가격 데이터의 조화를 기반으로 모든 시장의 미래를 예측하고 시각화합니다. 시장이 항상 예측 가능한 것은 아니지만 가격에 패턴이 있다면 MetaForecast는 가능한 정확하게 미래를 예측할 수 있습니다. 다른 유사한 제품과 비교했을 때, MetaForecast는 시장 동향을 분석하여 더 정확한 결과를 생성할 수 있습니다. 입력 매개변수 Past size (과거 크기) MetaForecast가 미래 예측을 생성하기 위한 모델을 만드는 데 사용하는 막대의 수를 지정합니다. 모델은 선택한 막대 위에 그려진 노란색 선으로 표시됩니다. Future size (미래 크기) 예측해야 할 미래 막대의 수를 지정합니다. 예측된 미래는 핑크색 선으로 표시되며 그 위에 파란색 회귀선이 그려집니다. Degree (차수) 이 입력은 MetaForecast가 시장에서 수행할 분석 수준을 결정합니다. Degree 설명  0 차수 0의 경우, "Past size" 입력에 모든 봉우리와
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
지표
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
지표
The Trend Line PRO indicator is an independent trading strategy. It shows the trend change, the entry point to the transaction, as well as automatically calculates three levels of Take Profit and Stop Loss protection. Trend Line PRO is perfect for all Meta Trader symbols: currencies, metals, cryptocurrencies, stocks and indices. The indicator is used in trading on real accounts, which confirms the reliability of the strategy. Robots using   Trend Line PRO   and real Signals can be found here: 
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
지표
SuperTrend   ,   RSI   ,   Stochastic   의 힘을 하나의 포괄적인 지표로 결합하여 트레이딩 잠재력을 극대화하는 궁극의 트레이딩 도구   인 Quantum TrendPulse를   소개합니다. 정밀성과 효율성을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 시장 추세, 모멘텀 변화, 최적의 진입 및 종료 지점을 자신 있게 식별하는 데 도움이 됩니다. 주요 특징: SuperTrend 통합:   주요 시장 추세를 쉽게 따라가고 수익성의 물결을 타세요. RSI 정밀도:   매수 과다 및 매도 과다 수준을 감지하여 시장 반전 시점을 파악하는 데 적합하며 SuperTrend 필터로 사용 가능 확률적 정확도:   변동성이 큰 시장에서 숨겨진 기회를 찾기 위해 확률적 진동   을 활용하고 SuperTrend의 필터로 사용 다중 시간대 분석:   M5부터 H1 또는 H4까지 다양한 시간대에 걸쳐 시장을 최신 상태로 유지하세요. 맞춤형 알림:   맞춤형 거래 조건이 충족되면
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
지표
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
지표
훌륭한 백테스트, 환상적인 숫자로 입증된 실제 계정 성능, 그리고 모든 곳에 퍼져 있는 통계를 자랑하는 트레이딩 지표를 얼마나 자주 구매하셨습니까? 하지만 사용 후에는 결국 계좌를 날려버리셨나요? 신호 자체만으로는 신뢰할 수 없습니다. 신호가 왜 처음 나타났는지 알아야 하며, 그것이 바로 RelicusRoad Pro가 가장 잘하는 일입니다! 사용자 매뉴얼 + 전략 + 교육 비디오 + VIP 액세스 전용 그룹 + 모바일 버전 사용 가능 시장을 보는 새로운 방법 RelicusRoad는 외환, 선물, 암호화폐, 주식 및 지수를 위한 세계에서 가장 강력하고 최고의 트레이딩 지표 로서, 트레이더가 계좌를 성장시키는 데 필요한 모든 정보와 도구를 제공합니다. 우리는 기술 분석 및 트레이딩 계획 을 제공하여 초보자 부터 고급 트레이더 까지 모든 트레이더가 성공할 수 있도록 돕습니다. 이것은 미래 시장을 예측 하는 데 충분한 정보를 제공하는 핵심 트레이딩 지표 입니다. 우리는 차트에서 의미 없
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
지표
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
지표
자동화된 수요 및 공급 구역의 차세대. 모든 차트에서 작동하는 새롭고 혁신적인 알고리즘. 모든 구역은 시장의 가격 움직임에 따라 동적으로 생성됩니다. 두 가지 유형의 경고 --> 1)가격이 영역에 도달할 때 2)새로운 영역이 형성될 때 당신은 더 이상 쓸모없는 지표를 얻을 수 없습니다. 입증된 결과로 완벽한 거래 전략을 얻을 수 있습니다.     새로운 기능:     가격이 공급/수요 영역에 도달하면 경고     새로운 공급/수요 구역이 생성되면 알림     푸시 알림 알림     핍의 영역 너비 레이블     기동특무부대에 한 번 더 시간이 주어집니다. 따라서 현재보다 위의 2개의 시간 프레임 대신 현재보다 높은 3개의 시간 프레임을 볼 수 있습니다.     Alerts/Zones/MTF 기능을 활성화/비활성화하는 버튼 당신이 얻는 이점:     거래에서 감정을 제거하십시오.     거래 항목을 객관화하십시오.     높은 확률 설정을 사용하여 수익
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
지표
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
제작자의 제품 더 보기
RSI strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
4.5 (2)
Experts
RSI Strategy EA MT5 는 MetaTrader 5 전용으로 설계된 고급 자동 거래 도구로, 상대 강도 지수(RSI) 지표를 활용하여 과매수 및 과매도 조건에 기반한 거래 진입과 청산을 자동화합니다. 이 EA는 이러한 구간 내에서 리버스 트레이딩 설정을 지원하여 거래 관리에 다재다능한 접근 방식을 제공합니다. 광범위하게 백테스트된 이 EA는 정확한 진입 방법, 유연한 청산 규칙, 그리고 최소한의 시스템 리소스 소비로 효율적인 거래를 제공합니다. 이 시스템은 세션 제어를 위한 요일/시간 필터를 포함하며, 성능 검증을 위한 히스토리 데이터 테스트를 지원합니다. 실시간 대시보드는 오픈된 거래, 계좌 자산, 시스템 메트릭을 표시하며, 직관적인 입력 메뉴는 구성을 간단하게 만듭니다. 모든 설정에 대한 자세한 문서가 제공됩니다. 자세한 문서는 여기에서 확인하세요: 일반 설정/입력 가이드 | 지표 설정/입력 가이드 | 백테스트 및 설정 파일 MT4 버전은 여기에서 다운로드할 수 있습니
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
지표
거래 전략을 강화하세요   Brilliant Reversal Indicator MT5 는 비모수 커널 회귀를 활용한 최첨단 지표로, 부드럽고 적응형 트렌드 분석을 제공합니다. Nadaraya-Watson 추정기에서 영감을 받은 이 도구는 가격 데이터에 가우시안 커널 평활화를 적용하여 시장 변동성에 적응하는 동적 엔벨로프를 생성하지만, 전통적인 이동 평균의 과도한 지연은 없습니다. TradingView와 같은 플랫폼에서 널리 인정받고 전 세계 트레이더로부터 반전 발견의 정확성으로 찬사를 받는 Nadaraya Watson Envelope는 2022년 이후 인기가 급증하며 Bollinger Bands의 우수한 대안으로 자리 잡았습니다. 비재도장 모드는 실시간 신뢰할 수 있는 신호를 보장하며, 재도장 옵션은 깊이 있는 분석을 위한 울트라 부드러운 시각을 제공합니다. 트레이더들은 Brilliant Reversal Indicator를 트렌드 강도, 과매수/과매도 조건, 잠재적 반전 포인트를 놀
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
지표
SuperTrend Alert MT5로 시장 트렌드를 마스터하세요. 이 강력한 인디케이터는 외환, 주식, 암호화폐, 상품 거래를 위한 정확한 트렌드 추종 신호를 제공하도록 설계되었습니다. Forex Factory와 Reddit의 r/Forex와 같은 거래 커뮤니티에서 찬사를 받고 있으며, Investopedia와 TradingView의 논의에서도 견고한 트렌드 탐지 능력으로 호평받고 있어, 신뢰할 수 있는 진입 및 퇴장 지점을 찾는 트레이더에게 필수적인 도구입니다. 사용자들은 SuperTrend 신호를 프라이스 액션과 결합하여 트렌드 방향을 최대 90%의 정확도로 식별하며, 실시간 알림을 활용하여 트렌드 변화를 포착함으로써 거래 타이밍이 25-35% 개선되었다고 보고합니다. 주요 이점에는 고급 트렌드 분석, 맞춤형 설정을 통한 개인화된 전략, 지속적인 차트 모니터링 없이 스캘퍼, 데이 트레이더, 스윙 트레이더의 의사 결정을 향상시키는 경량 디자인이 포함됩니다. SuperTrend A
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
유틸리티
거래의 그리드 전략을 최적화하기 위해 Grid Trade Manager MT5를 사용하세요. 이는 그리드 주문의 배치와 관리를 자동화하기 위해 설계된 다재다능한 무료 유틸리티 EA로, 2000년대에 외환 커뮤니티에서 인기 있던 그리드 거래 접근법에서 유래하여 범위 조건에서 시장 진동으로부터 이익을 추출하는 능력으로 유명합니다. MQL5 및 Forex Factory 같은 플랫폼에서 수천 명의 트레이더가 채택한 이 도구는 강력한 위험 통제와 사용자 정의로 인해 외환 쌍 및 암호화폐와 같은 변동성 자산에서 뛰어나며, 사용자들은 동적 그리드 조정을 통해 수익성을 향상시켰다고 보고—cost-averaging TP/SL 및 로트 진행 모드를 통해 드로다운을 20-30% 줄이는 경우가 많습니다. 그 인기는 복잡한 그리드 설정을 단순화하고, 무제한 그리드와 관련된 위험을 완화하면서 핸즈프리 작동을 가능하게 하는 데 있으며, martingale 스타일 전략을 테스트하는 초보자나 사이드웨이 시장에서
FREE
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
유틸리티
MT4 Local Trade Copier Pro 는 MetaTrader 4용 전문가 어드바이저로, 소스 MT4 또는 MT5 계좌에서 동일한 PC의 여러 MT4 또는 MT5 계좌로 거래를 복사하도록 설계되었습니다. 이 유틸리티는 고객 계좌 또는 포트폴리오에 거래를 복제하는 데 이상적이며, 로트 크기, 손절매/이익실현, 역방향 복사 옵션 등 맞춤형 파라미터를 지원합니다. 시장 로직에 기반한 거래 실행 없이 거래 관리를 간소화하며, 다양한 트레이딩 요구에 맞는 유연한 동기화를 제공합니다. 참고 : MT4 Local Trade Copier Pro 데모 버전을 데모 계좌에서 다운로드하여 테스트하세요 여기 . MT5 버전은 여기에서 다운로드할 수 있습니다: MT4 Local Trade Copier Pro MT5 자세한 문서는 여기에서 확인하세요: 완전한 사용자 가이드 및 입력 설정 기능: 대상 계좌에서 로트 크기를 사용자 정의할 수 있으며, 비례 복사 지원(예: 분수 배수: 소스 로트 0.2,
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
지표
거래 정밀도를 높이세요. Candlestick Pattern Alert MT5 지표는 주요 캔들 패턴을 신속히 감지하고 실시간 알림을 제공하는 강력한 도구로, 높은 확률의 설정에 트레이더가 대응할 수 있도록 합니다. 1990년대 스티브 니슨에 의해 대중화된 일본 캔들 차트 원리에 기반한 이 지표는 해머, 도지, 엔굴핑 같은 패턴을 통해 시장 심리를 해독하는 능력으로 시장, 외환, 암호화폐, 주식 트레이더들에게 사랑받습니다. 수동 분석을 간소화하여 시간을 절약하고, 정확성을 높이며, 기회 손실을 줄입니다—EURUSD, BTCUSD, XAUUSD 같은 변동성 시장에서 트렌드 반전이나 지속을 활용하려는 스캘퍼, 데이 트레이더, 스윙 트레이더에게 완벽합니다. Candlestick Pattern Alert MT5는 즉각적인 패턴 인식을 위해 차트에 녹색(매수)과 적색(매도) 화살표를 오버레이하며, 명확성을 위해 사용자 정의 텍스트 레이블(기본 크기7, 오프셋20%)을 제공합니다. 14가지 주
FREE
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
유틸리티
Hedge Trade Manager MT5로 헤지 전략을 강화하세요. 이 정교한 전문가 어드바이저(EA)는 불리한 가격 움직임에 대응하기 위해 헤지 거래를 자동화하도록 설계되었으며, 2010년대에 외환 브로커들이 반대 포지션을 허용하여 불확실한 트렌드에서 이익을 고정하거나 손실을 제한하는 헤지 기술에 기반을 두고 있습니다. MQL5 및 Forex Factory, Reddit의 r/Forex와 같은 트레이딩 포럼에서 유연한 설정과 강력한 리스크 보호로 찬사를 받고 있으며, 이 EA는 외환 주요 통화쌍, 지수, 암호화폐와 같은 변동성이 큰 시장에서 스캘퍼와 스윙 트레이더들에게 인기가 많습니다. 사용자들은 잠재적 드로우다운을 관리 가능한 시나리오로 전환하는 능력을 높이 평가하며, 동적 로트 진행과 자본 기반 출구를 통해 전체 리스크를 25-40% 줄이는 경우가 많아, 회복 전략을 실험하는 초보 헤저와 다중 EA 설정을 통합하여 다각화된 포트폴리오를 구축하는 숙련된 전문가 모두에게 이상적입
FREE
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
지표
거래 정밀도를 높이세요. Candlestick Pattern Alert MT4 지표는 주요 캔들 패턴을 신속히 감지하고 실시간 알림을 제공하는 강력한 도구로, 높은 확률의 설정에 트레이더가 대응할 수 있도록 합니다. 1990년대 스티브 니슨에 의해 대중화된 일본 캔들 차트 원리에 기반한 이 지표는 해머, 도지, 엔굴핑 같은 패턴을 통해 시장 심리를 해독하는 능력으로 외환, 암호화폐, 주식 트레이더들에게 사랑받습니다. 수동 분석을 간소화하여 시간을 절약하고, 정확성을 높이며, 기회 손실을 줄입니다—EURUSD, BTCUSD, XAUUSD 같은 변동성 시장에서 트렌드 반전이나 지속을 활용하려는 스캘퍼, 데이 트레이더, 스윙 트레이더에게 완벽합니다. Candlestick Pattern Alert MT4는 즉각적인 패턴 인식을 위해 차트에 녹색(매수)과 적색(매도) 화살표를 오버레이하며, 명확성을 위해 사용자 정의 텍스트 레이블(기본 크기 7, 오프셋 20%)을 제공합니다. 14가지 주요
FREE
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
지표
거래 전략을 강화하세요   Nadaraya Watson Envelope Alert MT5 는 비모수 커널 회귀를 활용한 최첨단 지표로, 부드럽고 적응형 트렌드 분석을 제공합니다. Nadaraya-Watson 추정기에서 영감을 받은 이 도구는 가격 데이터에 가우시안 커널 평활화를 적용하여 시장 변동성에 적응하는 동적 엔벨로프를 생성하지만, 전통적인 이동 평균의 과도한 지연은 없습니다. TradingView와 같은 플랫폼에서 널리 인정받고 전 세계 트레이더로부터 반전 발견의 정확성으로 찬사를 받는 Nadaraya Watson Envelope는 2022년 이후 인기가 급증하며 Bollinger Bands의 우수한 대안으로 자리 잡았습니다. 비재도장 모드는 실시간 신뢰할 수 있는 신호를 보장하며, 재도장 옵션은 깊이 있는 분석을 위한 울트라 부드러운 시각을 제공합니다. 트레이더들은 Nadaraya Watson Envelope를 트렌드 강도, 과매수/과매도 조건, 잠재적 반전 포인트를 놀라운
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
지표
가격 행동 거래를 강화하세요. Higher Highs and Lows MT4 지표는 플랙탈 분석을 활용하여 주요 스윙 포인트를 정확히 파악하고, Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL), Higher Lows (HL) 같은 트렌드 정의 패턴을 식별하여 시장 방향에 대한 명확한 통찰을 제공합니다. 1900년대 초 다우 이론에 뿌리를 둔 가격 행동의 기본 원칙에 기반하며, 현대 거래에서 Al Brooks의 "Trading Price Action" 시리즈와 같은 전문가에 의해 대중화된 이 지표는 트렌드 지속과 반전을 탐지하는 트레이더에게 필수적입니다. 특히 외환, 주식, 암호화폐 트레이더 사이에서 인기 있으며, 상승 트렌드 (HH/HL) 또는 하락 트렌드 (LL/LH)를 확인하는 능력으로 노이즈를 필터링하고, 풀백 중 입장 타이밍을 정하며, 가짜 브레이크아웃을 피하는 데 도움을 줍니다—변동성 세션에서 정확성을 높이고, 감정적 결정을 줄
FREE
Inventory Retracement Bar
Biswarup Banerjee
지표
Enhance your trend-following strategy with   UCS_RH_IRB (Rob Hoffman Inventory Retracement Bar) MT5 , a precision indicator identifying candles retracing   45% or more   against the prevailing trend—highlighting points   where institutional counter-trend activity typically subsides and the dominant move resumes. Based on Rob Hoffman’s well-known IRB methodology, this indicator offers clear visual confirmations for trend continuation setups after pullbacks, suitable for forex, indices, commoditi
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
유틸리티
MT5 Local Trade Copier Pro 는 MetaTrader 5용 전문가 어드바이저로, 소스 MT5 계좌에서 동일한 PC의 여러 MT5 또는 MT4 계좌로 거래를 복사하도록 설계되었습니다. 이 유틸리티는 고객 계좌 또는 포트폴리오에 거래를 복제하는 데 이상적이며, 로트 크기, 손절매/이익실현, 역방향 복사 옵션 등 맞춤형 파라미터를 지원합니다. 시장 로직에 기반한 거래 실행 없이 거래 관리를 간소화하며, 다양한 트레이딩 요구에 맞는 유연한 동기화를 제공합니다. 참고 : MT5 Local Trade Copier Pro 데모 버전을 데모 계좌에서 다운로드하여 테스트하세요 여기 . MT4 버전은 여기에서 다운로드할 수 있습니다: MT5 Local Trade Copier Pro MT4 자세한 문서는 여기에서 확인하세요: 완전한 사용자 가이드 및 입력 설정 기능: 대상 계좌에서 로트 크기를 사용자 정의할 수 있으며, 비례 복사 지원(예: 분수 배수: 소스 로트 0.2, 배수 0.5
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
지표
SuperTrend Alert MT4로 시장 트렌드를 마스터하세요. 이 강력한 인디케이터는 외환, 주식, 암호화폐, 상품 거래를 위한 정확한 트렌드 추종 신호를 제공하도록 설계되었습니다. Forex Factory와 Reddit의 r/Forex와 같은 거래 커뮤니티에서 찬사를 받고 있으며, Investopedia와 TradingView의 논의에서도 견고한 트렌드 탐지 능력으로 호평받고 있어, 신뢰할 수 있는 진입 및 퇴장 지점을 찾는 트레이더에게 필수적인 도구입니다. 사용자들은 SuperTrend 신호를 프라이스 액션과 결합하여 트렌드 방향을 최대 90%의 정확도로 식별하며, 실시간 알림을 활용하여 트렌드 변화를 포착함으로써 거래 타이밍이 25-35% 개선되었다고 보고합니다. 주요 이점에는 고급 트렌드 분석, 맞춤형 설정을 통한 개인화된 전략, 지속적인 차트 모니터링 없이 스캘퍼, 데이 트레이더, 스윙 트레이더의 의사 결정을 향상시키는 경량 디자인이 포함됩니다. SuperTrend A
FREE
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
유틸리티
Trailing Stop and Breakeven Manager MT5로 거래 관리를 최적화하세요. 이 강력한 전문가 어드바이저(EA)는 수동 또는 다른 EA로 열린 거래의 손절매 수준을 자동으로 조정하여 수익 보호와 리스크 관리를 보장하도록 설계되었습니다. Forex Factory와 Reddit의 r/Forex와 같은 트레이딩 커뮤니티에서 찬사를 받고 있으며, Investopedia와 MQL5 포럼에서도 트레일링 스톱과 브레이크이븐 레벨 관리의 정밀함으로 주목받고 있어, 효율적으로 수익을 확보하려는 트레이더들 사이에서 인기 있는 도구입니다. 사용자들은 트렌드 동안 수익을 고정함으로써 거래 수익성이 20-30% 향상되었으며, 많은 이들이 수동 거래 모니터링 시간이 40% 감소했다고 보고했습니다. 주요 이점에는 브레이크이븐과 트레일링 스톱에 대한 유연한 설정, MT5의 모든 심볼과의 호환성, 스캘퍼, 데이 트레이더, 스윙 트레이더의 거래 전략을 강화하는 경량 설계가 포함됩니다. Tra
FREE
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
지표
Consecutive Candle Indicator MT5로 트렌드 탐지 능력을 강화하세요. 이 다이나믹한 도구는 연속적인 강세 또는 약세 캔들 시퀀스를 식별하도록 설계되어 외환, 주식, 암호화폐, 상품 시장에서 트렌드 확인 및 잠재적 반전을 위한 적시 알림을 제공합니다. Forex Factory와 Reddit의 r/Forex와 같은 거래 커뮤니티에서 찬사를 받고 있으며, Investopedia와 TradingView에서의 논의에서도 모멘텀 분석을 단순화하는 능력으로 인해 호평을 받고 있어, 변동성 높은 시장에서 명확한 신호를 찾는 트레이더들 사이에서 인기 있는 도구입니다. 사용자들은 더 높은 캔들 수(예: 연속 3-5개 캔들)를 사용할 때 지속적인 트렌드 탐지 정확도가 최대 80%에 달하며, 조기 진입을 피하고 확인된 모멘텀 변화를 집중함으로써 거래 타이밍이 15-25% 개선되었다고 보고합니다. 이점으로는 트렌드 강도의 정확한 식별, 핸즈프리 모니터링을 위한 사용자 정의 알림, 추
FREE
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
유틸리티
Close Manager MT5로 거래 종료 프로세스를 최적화하세요. 이 강력한 전문가 어드바이저(EA)는 MetaTrader 5에서 수동 또는 다른 EA에 의해 열린 거래의 출구를 자동화하도록 설계되었으며, 트레이더에게 출구 전략에 대한 정밀한 제어를 제공합니다. MQL5, Forex Factory, Reddit의 r/Forex에서 다양한 맞춤형 종료 기준으로 높은 평가를 받고 있으며, 이 EA는 외환, 지수, 암호화폐와 같은 변동성이 큰 시장에서 스캘퍼, 데이 트레이더, 스윙 트레이더들 사이에서 인기가 많습니다. 사용자들은 수동 거래 관리 시간이 30-50% 감소하고 리스크 관리가 개선되었다고 보고하며, 많은 이들이 엄격한 출구 규칙을 준수함으로써 수익성이 향상되었다고 언급합니다. Close Manager MT5는 지속적인 모니터링 없이 리스크 관리와 출구 효율성을 최적화하려는 트레이더에게 이상적이며, 초보자와 숙련된 트레이더 모두 다양한 거래 전략을 지원합니다. Close Ma
FREE
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Moving Average Strategy EA MT5 는 MetaTrader 5 전용으로 설계된 정교한 자동 거래 도구로, 이동평균선 크로스오버를 활용하여 트렌드 반전과 잠재적 진입 지점을 포착합니다. 이 전문가 어드바이저는 사용자 지정 가능한 설정을 통해 트레이더에게 다재다능한 솔루션을 제공하여 정확한 거래 실행과 견고한 리스크 관리를 보장합니다. 광범위하게 백테스트된 이 EA는 효율적인 진입 방법, 유연한 청산 규칙, 그리고 최소한의 시스템 리소스 소비로 원활한 거래를 제공합니다. 이 시스템은 세션 제어를 위한 요일/시간 필터를 포함하며, 성능 검증을 위한 히스토리 데이터 테스트를 지원합니다. 실시간 대시보드는 오픈된 거래, 계좌 자산, 시스템 메트릭을 표시하며, 직관적인 입력 메뉴는 구성을 간단하게 만듭니다. 모든 설정에 대한 자세한 문서가 제공됩니다. 자세한 문서는 여기에서 확인하세요: 일반 설정/입력 가이드 | 지표 설정/입력 가이드 | 백테스트 및 설정 파일 MT4 버전
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
유틸리티
Account Trailing Stop Manager MT5로 포트폴리오 리스크 관리를 강화하세요. 이 강력한 전문가 어드바이저(EA)는 MetaTrader 5에서 계정 전체 또는 특정 매직 넘버 거래의 총 수익을 자동으로 추적하고 트레일링 스톱처럼 관리하며, 현재 수익이 마지막 피크 수익 아래로 떨어지면 모든 거래를 종료하도록 설계되었습니다. MQL5, Forex Factory, Reddit의 r/Forex에서 동적 수익 고정 메커니즘으로 높은 평가를 받고 있으며, 이 EA는 외환, 지수, 암호화폐와 같은 변동성이 큰 시장에서 스캘퍼, 데이 트레이더, 스윙 트레이더들 사이에서 인기가 많습니다. 사용자들은 유리한 트렌드 동안 수익을 확보하여 수익 유지율이 20-35% 향상되었다고 보고하며, 많은 이들이 수동 모니터링 시간이 40% 감소했다고 언급합니다. 자동화된 리스크 관리를 원하는 초보 트레이더와 다중 전략 포트폴리오를 관리하는 전문가 모두에게 이상적이며, 이 EA는 다양한 트레이
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
지표
Day and Week Separator MT4로 거래 분석을 간소화하세요. 사용자 지정 가능한 일일 및 주간 분리선을 그리는 직관적인 도구로, 브로커의 타임존 차이를 다루는 트레이더에게 이상적입니다. Forex Factory와 Reddit의 r/Forex와 같은 거래 커뮤니티에서 간단함과 효율성으로 높이 평가받으며, Investopedia와 TradingView 같은 플랫폼에서 논의된 바와 같이 차트 타임프레임을 로컬 또는 시장별 시간과 정렬하는 일반적인 문제를 해결합니다. 트레이더들은 차트 명확성을 향상시키는 능력을 칭찬하며, 세션을 명확히 표시함으로써 세션 기반 분석이 개선되고 거래 계획이 최대 20% 향상되었다고 보고합니다, 특히 타임존 오프셋이 큰 지역(예: 유럽 브로커를 사용하는 아시아 태평양 트레이더)에서 유용합니다. 이점으로는 일일 및 주간 시장 전환의 정확한 시각화, 로컬 또는 전략적 시간에 맞춘 사용자 지정 가능한 시간 오프셋, 모든 거래 설정에 원활하게 통합되는
FREE
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
지표
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
지표
RSI DIVERENCE INDICATOR RSI divergence is very powerful pattern which is often used to detect a strong trend reversal. it also indicates the weakening of strong signal. So some traders  want to use it as the exit criteria. This indicator works in all timeframe and send notification, alert or email to the user. It also show the Higher Highs and Lower Low Pattern with its corresponding RSI divergency. This indicator can be used in Expert Advisors as it has accessible buffers List of Inputs ______
FREE
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experts
Multi Indicator Strategy EA MT4는 MetaTrader 4용으로 설계된 정교한 거래 도구로, ADX, 볼린저 밴드, CCI, MACD, 이동 평균, RSI, 스토캐스틱, Awesome Oscillator, RVI 등 9개의 기술 지표를 사용하여 거래 진입 및 종료를 자동화합니다. 다양한 진입/종료 전략과 AND/OR/NA 조합 모드를 포함한 광범위한 사용자 지정 옵션을 제공하여 트레이더에게 비교할 수 없는 유연성을 제공합니다. 광범위한 백테스트를 거쳐 정확한 신호 생성, 견고한 리스크 관리, 낮은 리소스 사용으로 원활한 실행을 보장합니다. MT5 버전은 여기에서 다운로드할 수 있습니다: Multi Indicator Strategy EA MT5 자세한 문서: 일반 설정/입력 가이드 | 지표 설정/입력 가이드 | 백테스트 및 설정 파일 주요 기능 개요: ADX, 볼린저 밴드, CCI, MACD, 이동 평균, RSI, 스토캐스틱, Awesome Oscillator,
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
볼린저 밴드 전략 EA MT5 는 볼린저 밴드의 반전 조건을 기반으로 거래 기회를 포착하도록 설계된 자동화된 거래 도구입니다. 하단 밴드 근처에서 강세 반전(이전 캔들이 하단 밴드 아래에서 마감되고 현재 캔들이 하단 밴드 위에서 마감되며, 빨간 캔들에서 초록 캔들로 전환될 때)을 감지하면 매수 거래를, 상단 밴드 근처에서 약세 반전(반대 시나리오)을 감지하면 매도 거래를 실행합니다. 광범위하게 백테스트된 이 EA는 정확한 진입 방법, 유연한 청산 규칙, 고급 리스크 관리를 제공하며, 최소한의 시스템 리소스를 소모하여 효율적인 거래 실행을 보장합니다. 이 시스템은 세션 제어를 위한 요일/시간 필터를 포함하며, 성능 검증을 위한 히스토리 데이터 테스트를 지원합니다. 실시간 대시보드는 오픈된 거래, 계좌 자산, 시스템 메트릭을 표시하며, 직관적인 입력 메뉴는 구성을 간단하게 만듭니다. 모든 설정에 대한 자세한 문서가 제공됩니다. 자세한 문서는 여기에서 확인하세요: 일반 설정/입력 가이드
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
유틸리티
Ultimate Trade Panel MT4 는 MetaTrader 4용으로 설계된 강력한 전문가 어드바이저로, MQL4 플랫폼에서 트레이더의 효율성을 높이고 거래 활동을 간소화합니다. 이 도구는 사용자 친화적인 기능을 통해 일상적인 거래 작업을 단순화하며, 특정 거래 로직에 의존하지 않고 거래 관리를 위한 신뢰할 수 있는 동반자 역할을 합니다. 경쟁 우위를 추구하는 트레이더를 위해 개발된 이 도구는 자동화 및 리스크 관리 도구를 제공하여 거래 경험을 최적화합니다. 참고 : Ultimate Trade Panel MT4 데모 버전을 데모 계좌에서 다운로드하여 테스트하세요 여기 . MT5 버전은 여기에서 다운로드할 수 있습니다: Ultimate Trade Panel MT5 MT4 전체 버전은 여기에서 다운로드할 수 있습니다: Ultimate Trade Panel MT4 자세한 문서는 여기에서 확인하세요: 설정 및 입력 가이드 기능: 인디케이터 매니저: 입력에 지정된 템플릿을 기반으로 인
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
유틸리티
STM Trade Panel MT4로 거래를 간소화하세요. 이 사용자 친화적인 전문가 어드바이저(EA)는 MetaTrader 4에서 거래 실행 및 관리를 간소화하도록 설계되었으며, 원클릭 주문 입력과 사용자 정의 가능한 이익 및 손실 임계값에 기반한 자동 거래 종료 기능을 제공합니다. MQL5, Forex Factory, Reddit의 r/Forex에서 직관적인 인터페이스와 효율적인 거래 관리로 인기를 얻고 있으며, 이 EA는 외환, 지수, 암호화폐와 같은 변동성이 큰 시장에서 스캘퍼, 데이 트레이더, 스윙 트레이더에게 필수 도구입니다. 사용자들은 거래 실행 시간이 40-60% 감소하고 리스크 관리가 개선되었다고 보고하며, 많은 이들이 빠른 설정과 이익 고정 기능을 갖춘 간단한 패널을 칭찬합니다. 사용 편의성을 추구하는 초보 트레이더와 여러 거래를 관리하는 전문가 모두에게 이상적인 STM Trade Panel MT4는 다양한 거래 전략에서 효율성과 규율을 향상시킵니다. STM Tra
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
지표
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
지표
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
지표
Pip Movement Alert MT4로 시장 모멘텀을 앞서 나가세요. 이 다목적 다중 통화 인디케이터는 여러 심볼에서 정확한 핍 움직임을 추적하고 트레이더에게 알리기 위해 설계되었으며, 외환, 주식, 암호화폐, 상품 거래에 이상적입니다. Forex Factory와 Reddit의 r/Forex와 같은 거래 커뮤니티에서 찬사를 받고 있으며, Investopedia와 TradingView의 논의에서도 갑작스러운 시장 변화를 감지하는 능력으로 주목받고 있어, 빠른 가격 움직임을 활용하려는 트레이더에게 필수적인 도구입니다. 사용자들은 핍 기반의 중요한 움직임(예: 10핍 단위)을 최대 95%의 신뢰도로 식별하며, 실시간 알림을 활용하여 변동성 급등을 포착함으로써 거래 타이밍이 20-30% 개선되었다고 보고합니다. 주요 이점에는 다중 통화 모니터링, 사용자 정의 가능한 핍 임계값, 지속적인 차트 분석 없이 추적을 단순화하는 경량 디자인이 포함되어 스캘퍼, 데이 트레이더, 스윙 트레이더에게
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
지표
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
유틸리티
Risk Management Panel is unique to tool calculate your risk quickly and place trades based on your account money. There are two options for the user  Account Equity Account Balance Tools like these is specially useful when you have to take a quickly decision about your trade but dont have the time to calculate the risk. It works with magic number. So the advantage is a trade placed by this panel could be manipulated by the other expert advisors as well
FREE
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변