CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT5

Candlestick Pattern Scanner Dashboard MT5 é uma ferramenta poderosa para monitorar padrões de velas em vários pares de moedas e períodos de tempo. Ela organiza os padrões detectados em um formato de grade, exibindo a forma curta do padrão e quantas velas atrás ele apareceu (por exemplo, BUEN(3) para um padrão de Engolfo de Alta detectado há três velas).

Você pode encontrar a versão do MT4 aqui: CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT4

Para documentação detalhada clique aqui Documentation Link

Principais recursos

Detecção de padrões de velas: Identifica 15 padrões populares, incluindo Doji (DOJ), Hammer (HAM), Bullish Engulfing (BUEN), Bearish Engulfing (BEEN), Three White Soldiers (TWS) e mais.

Varredura em múltiplos períodos de tempo: Monitore padrões nos períodos de M1 a MN1, com flexibilidade para habilitar ou desabilitar varreduras específicas.

Alertas de confluência: Destaca os padrões que aparecem simultaneamente em vários períodos de tempo, aumentando a confiabilidade dos sinais.

Alertas personalizados: Receba notificações em tempo real por pop-ups, e-mails ou notificações push, garantindo que você não perca sinais importantes.

Design responsivo: Ajusta dinamicamente para qualquer tamanho de tela, mostrando sinais claramente com tamanho de texto personalizável e deslocamentos de rótulos.

Nota: Este scanner foi projetado para detectar e notificar sinais potenciais de padrões de velas. Não realiza negociações automaticamente em nome do usuário.

Confira todos os meus produtos: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Entre em contato comigo para suporte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessado em uma versão de teste gratuita por 7 dias? Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo através da seção de meu perfil.







