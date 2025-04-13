CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT5

Candlestick Pattern Scanner Dashboard MT5 est un outil puissant pour surveiller les motifs de chandeliers sur plusieurs paires de devises et périodes de temps. Il organise les motifs détectés sous forme de grille, affichant la forme courte du motif et le nombre de bougies depuis son apparition (par exemple, BUEN(3) pour un motif de Bullish Engulfing détecté il y a trois bougies).

Vous pouvez trouver la version MT4 ici : CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT4

Pour la documentation détaillée, cliquez ici Documentation Link

Caractéristiques principales

Détection de motifs de chandeliers : Identifie 15 motifs populaires, y compris Doji (DOJ), Hammer (HAM), Bullish Engulfing (BUEN), Bearish Engulfing (BEEN), Three White Soldiers (TWS) et plus.

Scan multi-timeframe : Surveille les motifs à travers des périodes de temps de M1 à MN1, avec la possibilité d'activer ou de désactiver certains scans.

Alertes de confluence : Met en évidence les motifs apparaissant simultanément sur plusieurs périodes de temps, améliorant la fiabilité des signaux.

Alertes personnalisées : Recevez des notifications en temps réel via des pop-ups, e-mails ou notifications push, vous assurant de ne manquer aucun signal important.

Design réactif : S'ajuste dynamiquement à la taille de l'écran, affichant clairement les signaux avec une taille de texte personnalisable et des décalages d'étiquette.

Note : Ce scanner est conçu pour détecter et notifier les signaux potentiels de motifs de chandeliers. Il n'effectue pas de transactions automatiquement au nom de l'utilisateur.

Consultez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour le support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Envie d'essayer la version gratuite pendant 7 jours ? N'hésitez pas à me contacter via la section de mon profil.



