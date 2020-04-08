CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT5
- Indicadores
- Biswarup Banerjee
- Versión: 6.0
- Actualizado: 13 abril 2025
- Activaciones: 20
Candlestick Pattern Scanner Dashboard MT5 es una herramienta poderosa para monitorear patrones de velas en múltiples pares de divisas y marcos de tiempo. Organiza los patrones detectados en un formato de cuadrícula, mostrando la forma corta del patrón y cuántas velas atrás apareció (por ejemplo, BUEN(3) para un patrón de Engulfing Alcista detectado hace tres velas).
Características principales
-
Detección de patrones de velas: Identifica 15 patrones populares, incluidos Doji (DOJ), Hammer (HAM), Bullish Engulfing (BUEN), Bearish Engulfing (BEEN), Three White Soldiers (TWS) y más.
-
Escaneo multiframe: Monitorea patrones en marcos de tiempo de M1 a MN1 con la flexibilidad de habilitar o deshabilitar escaneos específicos.
-
Alertas de confluencia: Resalta los patrones que aparecen en múltiples marcos de tiempo simultáneamente, mejorando la fiabilidad de las señales.
-
Alertas personalizadas: Recibe notificaciones en tiempo real a través de ventanas emergentes, correos electrónicos o notificaciones push, asegurando que no se pierdan señales críticas.
-
Diseño adaptable: Se ajusta dinámicamente a cualquier tamaño de pantalla, mostrando señales claramente con tamaño de texto personalizable y desplazamientos de etiquetas.
Nota: Este escáner está diseñado para detectar y notificar posibles señales de patrones de velas. No realiza operaciones automáticamente en nombre del usuario.
