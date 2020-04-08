CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT5

Candlestick Pattern Scanner Dashboard MT5 es una herramienta poderosa para monitorear patrones de velas en múltiples pares de divisas y marcos de tiempo. Organiza los patrones detectados en un formato de cuadrícula, mostrando la forma corta del patrón y cuántas velas atrás apareció (por ejemplo, BUEN(3) para un patrón de Engulfing Alcista detectado hace tres velas).

Puede encontrar la versión de MT4 aquí: CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT4

Para documentación detallada haga clic aquí Documentation Link

Características principales

  • Detección de patrones de velas: Identifica 15 patrones populares, incluidos Doji (DOJ), Hammer (HAM), Bullish Engulfing (BUEN), Bearish Engulfing (BEEN), Three White Soldiers (TWS) y más.

  • Escaneo multiframe: Monitorea patrones en marcos de tiempo de M1 a MN1 con la flexibilidad de habilitar o deshabilitar escaneos específicos.

  • Alertas de confluencia: Resalta los patrones que aparecen en múltiples marcos de tiempo simultáneamente, mejorando la fiabilidad de las señales.

  • Alertas personalizadas: Recibe notificaciones en tiempo real a través de ventanas emergentes, correos electrónicos o notificaciones push, asegurando que no se pierdan señales críticas.

  • Diseño adaptable: Se ajusta dinámicamente a cualquier tamaño de pantalla, mostrando señales claramente con tamaño de texto personalizable y desplazamientos de etiquetas.

Nota: Este escáner está diseñado para detectar y notificar posibles señales de patrones de velas. No realiza operaciones automáticamente en nombre del usuario.

Ver todos mis productos: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contáctame para soporte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

¿Interesado en una prueba gratuita de 7 días? No dudes en ponerte en contacto conmigo a través de mi sección de perfil.



