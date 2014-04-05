CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT5
- インディケータ
- Biswarup Banerjee
- バージョン: 6.0
- アップデート済み: 13 4月 2025
- アクティベーション: 20
Candlestick Pattern Scanner Dashboard MT5 は、複数の通貨ペアと時間足にわたるキャンドルパターンを監視するための強力なツールです。検出されたパターンはグリッド形式で整理され、パターンの短縮形と何本前のキャンドルで表示されたかを示します（例：BUEN(3)は、3本前にBullish Engulfingパターンが検出されたことを示します）。
MT4バージョンはこちらで確認できます：CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT4
詳細なドキュメントはこちらをご覧ください Documentation Link
主な特徴
-
キャンドルパターン検出：Doji (DOJ)、Hammer (HAM)、Bullish Engulfing (BUEN)、Bearish Engulfing (BEEN)、Three White Soldiers (TWS)など、15種類の人気パターンを識別します。
-
複数時間足スキャン：M1からMN1までの時間足でパターンを監視し、特定のスキャンを有効または無効にする柔軟性があります。
-
コンフルエンスアラート：複数の時間足で同時に現れるパターンを強調表示し、信号の信頼性を向上させます。
-
カスタムアラート：ポップアップ、メール、またはプッシュ通知を通じてリアルタイムで通知を受け取ることができ、重要な信号を見逃しません。
-
レスポンシブデザイン：画面サイズに動的に調整し、カスタマイズ可能なテキストサイズとラベルのオフセットで信号を明確に表示します。
注意：このスキャナーは、潜在的なキャンドルパターン信号を検出して通知するために設計されています。ユーザーの代わりに自動で取引は行いません。
私のすべての製品をご覧ください：https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
サポートが必要な場合は、こちらからご連絡ください：https://www.mql5.com/en/users/biswait50
7日間の無料版を試したいですか？プロフィールセクションからお気軽にお問い合わせください。