CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT5
- Indicatori
- Biswarup Banerjee
- Versione: 6.0
- Aggiornato: 13 aprile 2025
- Attivazioni: 20
Candlestick Pattern Scanner Dashboard MT5 è uno strumento potente per monitorare i modelli di candlestick su più coppie di valute e timeframe. Organizza i modelli rilevati in un formato a griglia, mostrando la forma breve del modello e quante candele fa è apparso (ad esempio, BUEN(3) per un modello di Bullish Engulfing rilevato tre candele fa).
Puoi trovare la versione MT4 qui: CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT4
Per documentazione dettagliata clicca qui Documentation Link
Caratteristiche principali
-
Rilevamento dei modelli di candlestick: Identifica 15 modelli popolari, inclusi Doji (DOJ), Hammer (HAM), Bullish Engulfing (BUEN), Bearish Engulfing (BEEN), Three White Soldiers (TWS) e altri.
-
Scansione Multi-Timeframe: Monitora i modelli attraverso timeframe da M1 a MN1 con la possibilità di abilitare o disabilitare scansioni specifiche.
-
Avvisi di Confluenza: Evidenzia i modelli che appaiono su più timeframe contemporaneamente, migliorando l'affidabilità dei segnali.
-
Avvisi personalizzati: Ricevi notifiche in tempo reale tramite pop-up, email o notifiche push, assicurandoti di non perdere segnali importanti.
-
Design reattivo: Si adatta dinamicamente a qualsiasi dimensione dello schermo, mostrando chiaramente i segnali con una dimensione del testo personalizzabile e offset delle etichette.
Nota: Questo scanner è progettato per rilevare e notificare i segnali di modelli di candlestick potenziali. Non esegue operazioni automaticamente per conto dell'utente.
Controlla tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Vuoi provare la versione gratuita per 7 giorni? Sentiti libero di contattarmi tramite la sezione del mio profilo.