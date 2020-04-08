CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT5
- 指标
- Biswarup Banerjee
- 版本: 6.0
- 更新: 13 四月 2025
- 激活: 20
Candlestick Pattern Scanner Dashboard MT5 是一个强大的工具，用于监控多个货币对和时间框架上的蜡烛图模式。它将检测到的模式以网格格式组织，显示模式的简短形式以及它出现的几根蜡烛前的时间（例如，BUEN(3)表示三根蜡烛前检测到的看涨吞没模式）。
您可以在此处找到MT4版本：CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT4
详细文档请点击此处 Documentation Link
主要功能
-
蜡烛图模式检测：识别15种流行模式，包括Doji（DOJ），Hammer（HAM），Bullish Engulfing（BUEN），Bearish Engulfing（BEEN），Three White Soldiers（TWS）等。
-
多时间框架扫描：在M1至MN1时间框架内监控模式，并可以选择启用或禁用特定的扫描。
-
信号一致性：突出显示在多个时间框架同时出现的模式，从而提高信号的可靠性。
-
自定义警报：通过弹出窗口、电子邮件或推送通知实时接收警报，确保不会错过任何重要信号。
-
响应式设计：动态调整屏幕大小，清晰显示信号，且可以自定义文本大小和标签偏移量。
注意：此扫描仪旨在检测并通知潜在的蜡烛图模式信号。它不会代表用户自动执行交易。
查看我的所有产品：https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
联系我以获得支持：https://www.mql5.com/en/users/biswait50
有兴趣尝试7天免费试用版吗？请通过我的个人资料部分与我联系。