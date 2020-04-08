CandleStick Patterns Multicurrency Scanner MT5

Pullback Hunter Anton Polkovnikov 指标

PULLBACK HUNTER (回调猎手) 每个交易员的终极梦想是什么？要毫不迟疑地看到反转将在哪里发生。当然，这也是一种魔法，虽然... 没有什么是不可能的。但与此同时，我为你准备了一个指标，它可以实时标记当前运动的修正结束，或者简而言之，它可以捕捉到反转的情况。什么是主旨？许多人在价格向开仓方向移动时练习反弹。他们在新极点的形成过程中这样做。一切都很好，但在这种情况下，头寸的加权平均价格并不理想。但如果我们等待回调并在趋势中买入，我们将获得一个良好的平均价格。这个指标显示了矫正运动可能结束的地方。 什么是重要的？不建议 "正面 "使用指示器。也就是说，在向上的箭头上买入，等待向下的箭头来关闭购买。指标的最佳用途是设定一个位置。通过这个额外的工具，你可以过滤你的方向，并在箭头上买入（或做空）被过滤的方向。例如，你使用累积三角洲。它向你展示了整个市场的购买情况。你等待上升的箭头，然后买入。使用额外的分析工具来退出头寸。 该指标的原理是什么？箭头是价格测试支撑或阻力水平的地方。这些水平是由指标内部的算法计算出来的。一个相同的蜡烛图可能同时测试几个支撑位。这可以通过箭头的颜色看出。如果烛