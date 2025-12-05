Neuron Gold

EA Neuron Gold — XAUUSD İçin M30 Zaman Diliminde Sinirsel Zekâ

Neuron Gold, yalnızca XAUUSD üzerinde M30 zaman diliminde çalışması için geliştirilmiş gelişmiş bir Expert Advisor’dır.
Birlikte veya ayrı ayrı çalışabilen iki bağımsız otomatik strateji kullanır ve grafiğe entegre edilmiş tam özellikli manuel işlem paneli içerir.

Neuron Gold’un Otomatik Stratejileri

1. Bayrak Formasyonu Stratejisi (Flag Patterns)

EA, trend devamı için klasik formasyonları (bull flag ve bear flag) otomatik olarak algılar.
Şu öğeleri tespit eder:

  • eğimli konsolidasyon

  • bayrağın yönü

  • breakout noktası

  • trendin devamı

İşlemler yalnızca formasyon tamamen oluştuğunda ve doğrulandığında açılır, bu da işlem doğruluğunu önemli ölçüde artırır.

2. Destek–Direnç Kırılması ve Onayı Stratejisi

EA, önemli S/R bölgelerini izler ve aşağıdaki durumları algılar:

  • gerçek kırılma (breakout)

  • geri çekilme/pullback

  • kırılmanın onayı

  • ideal giriş noktası

Bu sistem, sahte kırılmaları önler ve son derece hassas işlemler üretir.

Her iki strateji aynı anda kullanılabilir, böylece yüksek verimliliğe sahip hibrit bir sistem oluşur.

Sinir Ağı – En İyi Performans İçin Gereklidir

Dahili öğrenme modelini etkinleştirmek için kullanıcı:

  • “Neural Network = true” olarak ayarlamalı

  • bunu herhangi bir backtest’ten önce yapmalı

  • canlı hesapta da etkin tutmalıdır

Sinir ağı, göstergeleri otomatik olarak kalibre eder, giriş filtrelerini ayarlar ve EA’nın genel davranışını piyasa koşullarına göre optimize eder.

Grafiğe Entegre Akıllı Panel

Dahili panel şunları gösterir:

  • Spread

  • Alış ve satış swap değerleri

  • Maksimum kâr

  • Bakiye ve özkaynak

  • Enstrüman bilgileri

  • Manuel işlem ve bekleyen emir butonları

EA’ya entegre edilen özel gösterge, grafik üzerinde manuel girişler için görsel sinyaller sağlar.

Kanıtlanmış Performans

Neuron Gold, 2023’ten günümüze kadar şu yöntemlerle test edilmiştir:

  • %100 gerçek tick modelleme

  • 4.5 Sharpe Oranı

  • Altın volatilitesinin yüksek olduğu dönemlerde bile istikrarlı performans

Güvenlik ve Risk Yönetimi

Aşağıdaki koruma ve yönetim araçlarını içerir:

  • Sabit ve dinamik Stop Loss

  • Akıllı Trailing Stop

  • Spread filtresi

  • Zaman filtresi

  • Aşırı volatilite koruması

  • Otomatik pozisyon/riske maruz kalma kontrolü


Yazarın diğer ürünleri
Nasdaq Quants NAS100
Teresa Maria Pimenta
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Nasdaq Quant NAS100 Expert Nasdaq, Güvenle Kazanç Sağlamak için Tasarlanmış Dinamik ve Optimize Edilmiş Bir Scalper Trading Sistemidir Sinir ağları optimizasyonuna dayalı risk yönetimi ve bakiye karına dayalı akıllı lot artırma sistemi ile eksiksiz bir sistem, yeni başlayanlar ve deneyimli tüccarlar için uygundur. Mobil Bekleyen Emirleri Kullanın ve Piyasa Geri Çekilmelerinden Yararlanın, Böylece Daha Kısa ve Daha Güvenli Bir Durdurma Teklif Edebilirsiniz Kazançlarınızı Karşılayabilirsiniz Vars
Supreme Index B3
Teresa Maria Pimenta
Uzman Danışmanlar
SUPREME INDEX B3 O Supreme Index B3é um sofisticado Expert Advisor (EA) desenvolvido para operar no contrato Mini Dollar da B3, projetado especificamente para a plataforma MetaTrader 5 (MT5). Este EA utiliza uma estratégia altamente sofisticada com um notável histórico de precisão em suas operações. Com o objetivo de aproveitar a volatilidade do dólar nas bolsas brasileiras, o Supreme Index incorpora uma série de recursos avançados para otimizar os lucros e minimizar os riscos. RECOMENDAÇÃO: Ti
WAllstreet us30 Super Scalping
Teresa Maria Pimenta
Uzman Danışmanlar
**WALL STREET INDEX US30** **RECOMMENDATIONS FOR ACCOUNT AND TIME FRAMES TO USE THE EXPERT:** **TIME FRAME**: M1 or M5   **MAX SPREAD**: 50   **BROKER TYPE**: HEDGE   **DIGIT**: 1   **INITIAL DEPOSIT**: 500 USD   **RECOMMENDED BROKERS**: PEPPERSTONE, ICMARKETS RAW The Wall Street US30 is an advanced Expert Advisor (EA) specifically developed to trade the US30 asset, which represents the Dow Jones Industrial Average index, including the leading companies in the United States. This EA is desi
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt