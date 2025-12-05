EA Neuron Gold — XAUUSD İçin M30 Zaman Diliminde Sinirsel Zekâ

Neuron Gold, yalnızca XAUUSD üzerinde M30 zaman diliminde çalışması için geliştirilmiş gelişmiş bir Expert Advisor’dır.

Birlikte veya ayrı ayrı çalışabilen iki bağımsız otomatik strateji kullanır ve grafiğe entegre edilmiş tam özellikli manuel işlem paneli içerir.

Neuron Gold’un Otomatik Stratejileri

1. Bayrak Formasyonu Stratejisi (Flag Patterns)

EA, trend devamı için klasik formasyonları (bull flag ve bear flag) otomatik olarak algılar.

Şu öğeleri tespit eder:

eğimli konsolidasyon

bayrağın yönü

breakout noktası

trendin devamı

İşlemler yalnızca formasyon tamamen oluştuğunda ve doğrulandığında açılır, bu da işlem doğruluğunu önemli ölçüde artırır.

2. Destek–Direnç Kırılması ve Onayı Stratejisi

EA, önemli S/R bölgelerini izler ve aşağıdaki durumları algılar:

gerçek kırılma (breakout)

geri çekilme/pullback

kırılmanın onayı

ideal giriş noktası

Bu sistem, sahte kırılmaları önler ve son derece hassas işlemler üretir.

Her iki strateji aynı anda kullanılabilir, böylece yüksek verimliliğe sahip hibrit bir sistem oluşur.

Sinir Ağı – En İyi Performans İçin Gereklidir

Dahili öğrenme modelini etkinleştirmek için kullanıcı:

“Neural Network = true” olarak ayarlamalı

bunu herhangi bir backtest’ten önce yapmalı

canlı hesapta da etkin tutmalıdır

Sinir ağı, göstergeleri otomatik olarak kalibre eder, giriş filtrelerini ayarlar ve EA’nın genel davranışını piyasa koşullarına göre optimize eder.

Grafiğe Entegre Akıllı Panel

Dahili panel şunları gösterir:

Spread

Alış ve satış swap değerleri

Maksimum kâr

Bakiye ve özkaynak

Enstrüman bilgileri

Manuel işlem ve bekleyen emir butonları

EA’ya entegre edilen özel gösterge, grafik üzerinde manuel girişler için görsel sinyaller sağlar.

Kanıtlanmış Performans

Neuron Gold, 2023’ten günümüze kadar şu yöntemlerle test edilmiştir:

%100 gerçek tick modelleme

4.5 Sharpe Oranı

Altın volatilitesinin yüksek olduğu dönemlerde bile istikrarlı performans

Güvenlik ve Risk Yönetimi

Aşağıdaki koruma ve yönetim araçlarını içerir: