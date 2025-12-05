Neuron Gold
- Uzman Danışmanlar
- Teresa Maria Pimenta
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
EA Neuron Gold — XAUUSD İçin M30 Zaman Diliminde Sinirsel Zekâ
Neuron Gold, yalnızca XAUUSD üzerinde M30 zaman diliminde çalışması için geliştirilmiş gelişmiş bir Expert Advisor’dır.
Birlikte veya ayrı ayrı çalışabilen iki bağımsız otomatik strateji kullanır ve grafiğe entegre edilmiş tam özellikli manuel işlem paneli içerir.
Neuron Gold’un Otomatik Stratejileri
1. Bayrak Formasyonu Stratejisi (Flag Patterns)
EA, trend devamı için klasik formasyonları (bull flag ve bear flag) otomatik olarak algılar.
Şu öğeleri tespit eder:
-
eğimli konsolidasyon
-
bayrağın yönü
-
breakout noktası
-
trendin devamı
İşlemler yalnızca formasyon tamamen oluştuğunda ve doğrulandığında açılır, bu da işlem doğruluğunu önemli ölçüde artırır.
2. Destek–Direnç Kırılması ve Onayı Stratejisi
EA, önemli S/R bölgelerini izler ve aşağıdaki durumları algılar:
-
gerçek kırılma (breakout)
-
geri çekilme/pullback
-
kırılmanın onayı
-
ideal giriş noktası
Bu sistem, sahte kırılmaları önler ve son derece hassas işlemler üretir.
Her iki strateji aynı anda kullanılabilir, böylece yüksek verimliliğe sahip hibrit bir sistem oluşur.
Sinir Ağı – En İyi Performans İçin Gereklidir
Dahili öğrenme modelini etkinleştirmek için kullanıcı:
-
“Neural Network = true” olarak ayarlamalı
-
bunu herhangi bir backtest’ten önce yapmalı
-
canlı hesapta da etkin tutmalıdır
Sinir ağı, göstergeleri otomatik olarak kalibre eder, giriş filtrelerini ayarlar ve EA’nın genel davranışını piyasa koşullarına göre optimize eder.
Grafiğe Entegre Akıllı Panel
Dahili panel şunları gösterir:
-
Spread
-
Alış ve satış swap değerleri
-
Maksimum kâr
-
Bakiye ve özkaynak
-
Enstrüman bilgileri
-
Manuel işlem ve bekleyen emir butonları
EA’ya entegre edilen özel gösterge, grafik üzerinde manuel girişler için görsel sinyaller sağlar.
Kanıtlanmış Performans
Neuron Gold, 2023’ten günümüze kadar şu yöntemlerle test edilmiştir:
-
%100 gerçek tick modelleme
-
4.5 Sharpe Oranı
-
Altın volatilitesinin yüksek olduğu dönemlerde bile istikrarlı performans
Güvenlik ve Risk Yönetimi
Aşağıdaki koruma ve yönetim araçlarını içerir:
-
Sabit ve dinamik Stop Loss
-
Akıllı Trailing Stop
-
Spread filtresi
-
Zaman filtresi
-
Aşırı volatilite koruması
-
Otomatik pozisyon/riske maruz kalma kontrolü