이 인디케이터는 각 지점에서 볼륨을 분석하고 해당 볼륨에 대한 시장의 피로 레벨을 계산합니다.

이 인디케이터는 세 개의 라인으로 구성됩니다:

  • 강세 볼륨 피로 라인
  • 약세 볼륨 피로 라인
  • 시장 추세를 나타내는 라인. 이 라인은 시장이 강세인지 약세인지에 따라 색이 변합니다.

원하는 시작 지점에서 시장을 분석할 수 있습니다. 볼륨 피로 라인에 도달하면 다음 분석을 시작할 새 지점을 식별하세요.

트렌드와 수정 모두 분석할 수 있습니다. 좋은 접근 방법은 트렌드 라인에 도달하거나 고점 또는 저점에 도달할 때마다 인디케이터를 이동시키는 것입니다. 트렌드 라인과 볼륨 피로 라인 간의 거리가 클수록 해당 방향의 볼륨이 더 큽니다. 트렌드 라인은 주문을 열기 위한 장소로 사용할 수 있으며, 피로 라인은 수익을 얻는 데 사용됩니다. 이 시스템은 정말 독특하지만 매우 직관적입니다. 시장에는 비슷한 제품이 없습니다.

사용에 제한이 없습니다. 모든 시장과 모든 시간 프레임에서 적용할 수 있습니다.

중요: MetaTrader4 테스터에서 확인할 때 보라색 선을 두 번 클릭한 후 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동하여 시장을 분석하세요.

질문이 있으면 언제든지 메시지를 보내주세요.


리뷰 1
Mase
1729
Mase 2025.10.24 05:51 
 

one of the best tools i have ever used, highly recommend it. Ivan spends a lot time improving it consistently and is highly supportive!

제작자의 제품 더 보기
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
지표
Meravith Auto는 Meravith 거래 시스템의 자동화 버전입니다. 이 지표는 색상이 변하는 추세선으로 구성되어 있습니다. 상승 추세일 때는 녹색, 하락 추세일 때는 빨간색입니다. 이것이 추세 지지선입니다. 상승 거래량과 하락 거래량이 같은 유동성 라인. 세 배 상승 편차 라인. 세 배 하락 편차 라인. 높은 거래량을 나타내는 보라색 및 파란색 점. 보라색 점은 평균 거래량보다 2편차 큰 거래량을 나타내며, 파란색 점은 2편차를 나타냅니다. 사용 방법은? 상승 추세선과 추세선 위의 유동성은 상승 추세를 나타냅니다. 시장이 상승할 것으로 예상됩니다. 롱 포지션을 엽니다. 하락 추세선과 추세선 아래의 유동성은 하락 추세를 나타냅니다. 시장이 하락할 것으로 예상됩니다. 숏 포지션을 엽니다. 다른 지표와 자유롭게 조합하여 사용할 수 있습니다. 모든 통화쌍과 모든 시간대에서 사용할 수 있습니다. 브로커마다 표시하는 거래량이 다르기 때문에 결과가 다를 수 있습니다. 거래량이 많은 대형
Meravith AUTO MT4
Ivan Stefanov
지표
Meravith Auto는 Meravith 거래 시스템의 자동화 버전입니다. 이 지표는 색상이 변하는 추세선으로 구성되어 있습니다. 상승 추세일 때는 녹색, 하락 추세일 때는 빨간색입니다. 이것이 추세 지지선입니다. 상승 거래량과 하락 거래량이 같은 유동성 라인. 세 배 상승 편차 라인. 세 배 하락 편차 라인. 높은 거래량을 나타내는 보라색 및 파란색 점. 보라색 점은 평균 거래량보다 2편차 큰 거래량을 나타내며, 파란색 점은 2편차를 나타냅니다. 사용 방법은? 상승 추세선과 추세선 위의 유동성은 상승 추세를 나타냅니다. 시장이 상승할 것으로 예상됩니다. 롱 포지션을 엽니다. 하락 추세선과 추세선 아래의 유동성은 하락 추세를 나타냅니다. 시장이 하락할 것으로 예상됩니다. 숏 포지션을 엽니다. 다른 지표와 자유롭게 조합하여 사용할 수 있습니다. 모든 통화쌍과 모든 시간대에서 사용할 수 있습니다. 브로커마다 표시하는 거래량이 다르기 때문에 결과가 다를 수 있습니다. 거래량이 많은 대
MACD divergency
Ivan Stefanov
5 (4)
지표
이 지표는 지수이동평균(EMA) 기간을 5(빠름)와 34(느림), 신호선 기간을 5로 설정하여 가격 움직임과 MACD 히스토그램 간의 강세 및 약세 다이버전스를 정확하게 식별합니다. 지표는 모멘텀이 약화되는 지점을 강조 표시하여 잠재적 추세 반전을 알립니다. 올바른 다이버전스 식별 규칙: 강세 다이버전스는 가격이 더 낮은 저점을 형성하면서 MACD 히스토그램이 동시에 0선 위에서 더 높은 저점을 형성할 때 유효합니다. 약세 다이버전스는 가격이 더 높은 고점을 형성하면서 MACD 히스토그램이 동시에 0선 아래에서 더 낮은 고점을 형성할 때 유효합니다. 히스토그램의 극값과 가격의 극값이 0선의 같은 쪽에 있지 않으면 다이버전스 신호는 무효로 간주되며, 이는 잘못된 신호를 초래할 수 있습니다. 이 접근법은 MACD 다이버전스 분석을 적용하는 가장 정확하고 신뢰할 수 있는 방법을 제시합니다. 지표 특징: 확인된 강세 및 약세 다이버전스를 명확하게 표시합니다. 신뢰성을 높이기 위해 MACD
FREE
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
지표
“Naturu”는 자연의 대칭성을 알고리즘으로 활용하는 수동 인디케이터입니다. 간단한 전략과 숨겨진 지혜로 시장을 제패하세요! 인디케이터를 로드하면 위(Top)와 아래(Bottom) 두 개의 라인이 표시됩니다. 라인을 한 번 클릭해 활성화한 후, 이동하고 싶은 캔들 위를 클릭하면 그 위치로 이동합니다. 사용자가 고점과 저점을 지정하면, 인디케이터가 자동으로 계산합니다: 마젠타 색 영역: 상승(불) 세력과 하락(곰) 세력의 관심이 가장 가까워져서 지지/저항이 될 가능성이 큰 구간 회색 영역: 다음 관심 구간 아쿠아 색 실선: 상승 세력의 목표가 골드 색 실선: 하락 세력의 목표가 수동 인디케이터는 실시간 시장 상황과 개인의 직관에 따라 레벨을 자유롭게 조정할 수 있는 완전한 제어력과 유연성을 제공합니다. 직접 가격 움직임을 분석함으로써 지지·저항과 패턴 형성을 본질적으로 이해할 수 있습니다. 인간의 판단을 통해 자동 시스템이 놓치거나 오해하기 쉬운 ‘노이즈’를 걸러내어 잘못된 신호를
Elliott Wave Labeler
Ivan Stefanov
지표
이 인디케이터는 MetaTrader 4 및 5용 인터랙티브 엘리엇 파동 라벨링 도구입니다. 차트에 표시된 메뉴에서 라벨 크기, 색상, 파동 유형(ABC 조정파, 5파동 임펄스 또는 WXY 구조)을 선택하여 차트에 직접 파동 라벨을 수동으로 배치할 수 있습니다. 차트를 한 번 클릭하면 선택한 가격과 시간 위치에 맞는 파동 라벨이 순차적으로 배치되어, 트레이더가 엘리엇 파동 구조를 시각적으로 표시하고 정리하는 데 도움을 줍니다. 마음에 드신다면 평가해 주세요! 이 인디케이터는 MetaTrader 4 및 5용 인터랙티브 엘리엇 파동 라벨링 도구입니다. 차트에 표시된 메뉴에서 라벨 크기, 색상, 파동 유형(ABC 조정파, 5파동 임펄스 또는 WXY 구조)을 선택하여 차트에 직접 파동 라벨을 수동으로 배치할 수 있습니다. 차트를 한 번 클릭하면 선택한 가격과 시간 위치에 맞는 파동 라벨이 순차적으로 배치되어, 트레이더가 엘리엇 파동 구조를 시각적으로 표시하고 정리하는 데 도움을 줍니다. 마음
FREE
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (4)
지표
이 인디케이터는 선택한 기간 동안 상승과 하락 사이의 불균형을 측정하고 두 지점 사이의 직선을 표시합니다. 상승세가 하락세보다 거래량이 많으면 선이 녹색으로 바뀝니다.  하락세가 더 많으면 빨간색으로 표시됩니다. 이 선은 거래량의 백분율 차이도 표시합니다. 표시기는 별도의 창에 동일한 데이터를 표시합니다. 분할된 볼륨도 볼 수 있습니다. 표시기에는 두 가지 모드가 있습니다. 이를 위해 왼쪽 상단에 버튼이 있습니다,  - 누르지 않으면 시장의 임의의 지점과 현재 가격 사이의 불균형을 측정합니다.  - 버튼을 누르면 선택한 시장의 두 지점 사이의 잔액을 측정할 수 있습니다. 이 인디케이터는 선택한 기간 동안 상승과 하락 사이의 불균형을 측정하고 두 지점 사이의 직선을 표시합니다. 상승세가 하락세보다 거래량이 많으면 선이 녹색으로 바뀝니다.  하락세가 더 많으면 빨간색으로 표시됩니다. 이 선은 거래량의 백분율 차이도 표시합니다. 표시기는 별도의 창에 동일한 데이터를 표
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
지표
2 SNAKES  is a first class scalping system. As the entries are quite precise, you are likely to become addicted to this system very quickly.  You have 2 snakes. When you see a candle above or below them that does not touch them - that is your scalping signal. Then buy or sell at the green line or close. If you use a larger time frame, scalping can become trend following. The snakes are calculated precisely in relation to the current state of the market. They ARE NOT moving averages.  You decide
Elliott Wave Labeler MT4
Ivan Stefanov
지표
이 인디케이터는 MetaTrader 4 및 5용 인터랙티브 엘리엇 파동 라벨링 도구입니다. 차트에 표시된 메뉴에서 라벨 크기, 색상, 파동 유형(ABC 조정파, 5파동 임펄스 또는 WXY 구조)을 선택하여 차트에 직접 파동 라벨을 수동으로 배치할 수 있습니다. 차트를 한 번 클릭하면 선택한 가격과 시간 위치에 맞는 파동 라벨이 순차적으로 배치되어, 트레이더가 엘리엇 파동 구조를 시각적으로 표시하고 정리하는 데 도움을 줍니다. 마음에 드신다면 평가해 주세요! 이 인디케이터는 MetaTrader 4 및 5용 인터랙티브 엘리엇 파동 라벨링 도구입니다. 차트에 표시된 메뉴에서 라벨 크기, 색상, 파동 유형(ABC 조정파, 5파동 임펄스 또는 WXY 구조)을 선택하여 차트에 직접 파동 라벨을 수동으로 배치할 수 있습니다. 차트를 한 번 클릭하면 선택한 가격과 시간 위치에 맞는 파동 라벨이 순차적으로 배치되어, 트레이더가 엘리엇 파동 구조를 시각적으로 표시하고 정리하는 데 도움을 줍니다. 마음
FREE
Meravith MT5
Ivan Stefanov
지표
이 인디케이터는 임의의 지점에서 거래량을 분석하고 해당 거래량의 시장 소진(exhaustion) 수준을 계산합니다. Meravith 주요 라인: 강세 거래량 소진선 – 목표로 사용됩니다. 약세 거래량 소진선 – 목표로 사용됩니다. 추세선 – 시장 추세를 나타냅니다. 시장이 강세인지 약세인지에 따라 색상이 변경되며, 추세 지지선 역할을 합니다. 사용 방법: 보라색 세로선을 더블 클릭한 후 원하는 위치로 이동시키십시오. 추세와 조정을 포함해 무엇이든 분석할 수 있습니다. 인디케이터를 시장의 상단, 하단 또는 중요하다고 생각되는 임의의 지점으로 이동시킬 수 있습니다. 좋은 방법은 시장이 소진선 사이에 머물도록 Meravith를 설정하는 것입니다. 이렇게 하면 추적할 수 있는 명확한 목표를 갖게 됩니다. 초기 소진선이 돌파되면 새로운 소진선이 나타나며, 추가로 거래 가능한 채널이 형성됩니다. 소진 수준에 도달하면 인디케이터의 위치를 다시 조정하거나 다른 시간 프레임으로 전환하여 새로운 소진
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
지표
전설적인 윌리엄 갠(William Gann) 수준을 완전 자동화하여 표시하는 MT5 인디케이터. GANN Master는 일간, 주간, 월간 데이터를 바탕으로 가격이 전환하거나 추세를 이어갈 가능성이 높은 핵심 구역을 정확히 포착합니다. 주요 기능 원클릭 기간 선택 버튼 : Daily, Weekly, Monthly 버튼 클릭 한 번으로 해당 일, 주, 월의 구역을 즉시 표시 자동 및 수동 모드 자동 모드: GANN Master가 모든 레벨을 자동으로 계산, 수동 입력 불필요 수동 모드: 차트에서 Top 및 Bottom 라인을 드래그하여 스윙 포인트를 설정하면, 모든 Gann 레벨이 즉시 재계산 매수 및 매도 레벨 : 강세(매수)·약세(매도) 레벨을 모두 표시, 레벨이 모일수록 강력한 지지/저항 구역 표시 다양한 자산 지원 : Forex, 귀금속(Gold 등), 지수, 암호화폐 등 고가 자산 모두 지원 — 설정에서 자산 클래스를 변경하면 자동으로 스케일 및 승수 조정 직관적 인터페이스
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
지표
SENSE는 선택된 GANN 방식과 프랙탈 계산을 결합한 자동화된 시스템입니다. 이 시스템은 거래를 개시하고 청산할 위치를 알려줍니다. 더 이상 복잡한 계산에 시간을 낭비할 필요가 없습니다. SENSE가 모든 것을 알아서 해줍니다. 인디케이터를 설치하기만 하면 됩니다. 기본 원칙: 가격이 흰색 선 위에 있으면 시장은 강세입니다. 흰색 선 위에서 매수, 아래에서 손절 녹색 선은 상승 목표 가격이 흰색 선 아래에 있으면 시장은 약세입니다. 흰색 선 아래에서 매도, 그 위에 스톱 빨간색 선은 하락 목표 녹색 또는 빨간색 이중선은 강세 구간을 나타냅니다. 왜 센스인가? 수익 목표: SENSE는 자동으로 이익 실현 목표를 설정하여 트레이딩 성공을 극대화할 수 있도록 도와줍니다. 자동 적응: 인디케이터는 모든 차트주기에 대해 자동으로 다시 계산하여 수동으로 조정할 필요 없이 정확하고 신뢰할 수 있는 신호를 제공합니다. 스캘핑에도 좋습니다. 데모를 확인해 보세요!
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
지표
Balance Levels is an easy-to-use trading indicator that provides clear buy and sell signals along with dynamic price levels, helping traders plan their entries and exits with more confidence. The tool is highly flexible – it can be used as a standalone strategy or integrated into any existing trading system. It works on all timeframes and across all markets: Forex, Gold, Indices, Crypto, or Stocks. Balance Levels suits every trading style – from scalping and intraday, to swing trading and even l
Balance Levels
Ivan Stefanov
지표
Balance Levels는 명확한 매수 및 매도 신호와 동적인 가격 레벨을 제공하는 사용하기 쉬운 트레이딩 인디케이터로, 트레이더가 보다 자신 있게 진입과 청산을 계획할 수 있도록 도와줍니다. 이 도구는 매우 유연하여 독립적인 전략 으로 사용할 수도 있고 기존의 트레이딩 시스템에 통합할 수도 있습니다. 모든 시간 프레임과 모든 시장 에서 작동합니다: 외환, 금, 지수, 암호화폐, 주식 등. Balance Levels는 스캘핑 , 단타 매매 , 스윙 트레이딩 , 장기 투자까지 모든 트레이딩 스타일에 적합합니다. 시각적 신호와 밸런스 존을 통해 차트를 더욱 명확하게 하고 불필요한 “노이즈”를 제거합니다. 구매 후에는 이 도구를 최대한 활용하고 자신의 트레이딩 스타일에 성공적으로 통합할 수 있도록 가이드와 추가 자료 를 받을 수 있습니다. 초보자든 경험 많은 트레이더든, Balance Levels는 시장에서의 의사결정을 개선할 수 있는 실용적이고 저렴한 솔루션입니다. 구매 전에 무료 데
Most visited level PRO
Ivan Stefanov
5 (2)
지표
이 지표는 실제 경험을 바탕으로 합니다.  최고/최저의 날짜/시간을 입력합니다. 고점/저점부터 현재 시점까지 가장 많이 방문한 레벨을 계산합니다. 새로운 캔들이 생길 때마다 자동으로 업데이트됩니다. 다양한 추세와 기간에 대해 여러 지표를 동시에 사용할 수 있습니다. 기간은 항상 생리 시작부터 현재까지의 기간으로 표시됩니다. 유용한 프로 도구. 이 지표는 실제 경험을 바탕으로 합니다.  최고/최저의 날짜/시간을 입력합니다. 고점/저점부터 현재 시점까지 가장 많이 방문한 레벨을 계산합니다. 새로운 캔들이 생길 때마다 자동으로 업데이트됩니다. 다양한 추세와 기간에 대해 여러 지표를 동시에 사용할 수 있습니다. 기간은 항상 생리 시작부터 현재까지의 기간으로 표시됩니다. 유용한 프로 도구. 이 지표는 실제 경험을 바탕으로 합니다.  최고/최저의 날짜/시간을 입력합니다. 고점/저점부터 현재 시점까지 가장 많이 방문한 레벨을 계산합니다. 새로운 캔들이 생길 때마다
FREE
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
지표
이 지표는 외환 시장의 틱 거래량을 강세와 약세 카테고리로 효과적으로 구분합니다. 또한 선택한 기간 동안 강세 및 약세 틱 거래량의 합계를 계산하여 표시하는 기능도 제공합니다. 차트에서 파란색 선 두 개를 움직여 기간을 쉽게 조정할 수 있으므로 거래 요구에 맞는 맞춤형 거래량 분석을 할 수 있습니다. 유용하게 사용하셨다면 리뷰를 남겨주시면 감사하겠습니다! 행복한 거래 되세요! 이 지표는 외환 시장의 틱 거래량을 강세와 약세 카테고리로 효과적으로 구분합니다. 또한 선택한 기간 동안 강세 및 약세 틱 거래량의 합계를 계산하여 표시하는 기능도 제공합니다. 차트에서 파란색 선 두 개를 움직여 기간을 쉽게 조정할 수 있으므로 거래 요구에 맞는 맞춤형 거래량 분석을 할 수 있습니다. 유용하게 사용하셨다면 리뷰를 남겨주시면 감사하겠습니다! 행복한 거래 되세요!
FREE
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
지표
ENIGMERA: 시장의 핵심 중요: MQL5.com의 데모는 Strategy Tester에서 실행되며 Enigmera의 기능을 완전히 반영하지 못할 수 있습니다. 설명, 스크린샷 및 비디오를 확인하여 자세한 내용을 확인하십시오. 질문이 있으면 언제든지 메시지를 보내주세요! 인디케이터의 코드는 완전히 다시 작성되었습니다. 버전 3.0은 새로운 기능을 추가하고 인디케이터가 처음 출시된 이후 누적된 버그를 수정했습니다. 소개 이 인디케이터 및 거래 시스템은 금융 시장에 대한 주목할 만한 접근 방식입니다. ENIGMERA는 프랙탈 주기를 사용하여 정확하게 지원 및 저항 수준을 계산합니다. 실제 축적 단계를 보여주고 방향과 목표를 제공합니다. 트렌드와 수정 모두에서 작동하는 시스템입니다. 작동 방식 인디케이터의 대부분의 기능은 차트 왼쪽에 있는 버튼을 통해 제어되며, 이를 통해 다양한 시장 상황에 빠르게 대응할 수 있습니다. 버튼 ON/OFF – 인디케이터 전체를 표시하거나 숨깁니다.
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
지표
레벨스 지표가 표시됩니다: - 일일 강세 및 약세 영역. 매일 00:00~23:59에 표시됩니다.  - 주간 강세 및 약세 영역. 매주 월요일 0:00부터 금요일 23:59까지 표시됩니다. - 특정 시간대에서 특별히 계산된 채널로 다른 모든 시간대에 표시됩니다. 기본적으로 4시간 주기로 표시되며 거래하고자 하는 다른 주기로 변경할 수 있습니다. 논스톱으로 계산됩니다. 화면 왼쪽 상단에는 강세, 약세 또는 중립 영역과 채널이 표시됩니다. 세 가지가 모두 강세인 경우 현재 캔들에 녹색 점이 나타납니다. 세 개가 모두 약세인 경우 분홍색 점이 나타납니다. 인디케이터에는 제한이 없습니다. 레벨스 지표가 표시됩니다: - 일일 강세 및 약세 영역. 매일 00:00~23:59에 표시됩니다.  - 주간 강세 및 약세 영역. 매주 월요일 0:00부터 금요일 23:59까지 표시됩니다. - 특정 시간대에서 특별히 계산된 채널로 다른 모든 시간대에 표시됩니다. 기본적으로 4시간 주기로 표시되며
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
지표
GANN의 정확한 목표는 그의 오랜 방법론에 따라 계산되어 눈앞에 제시됩니다. 이 도구는 거래를 더욱 쉽고 직관적으로 만들어줍니다. 흰 선을 위로 또는 녹색 선을 아래로 움직이면 GANN의 기법이 여전히 거래 세계에서 영향력 있는 이유를 즉시 알 수 있습니다. GANN의 전략은 시장 움직임을 높은 정확도로 예측하는 데 중점을 두며, 이 도구는 그 힘을 여러분의 손끝에 전달합니다. 숙련된 트레이더든 초보자든, 선을 조작하면 그의 접근 방식이 왜 오랜 세월 동안 신뢰받았는지 깊이 이해할 수 있게 될 것입니다. GANN의 정확한 목표는 그의 오랜 방법론에 따라 계산되어 눈앞에 제시됩니다. 이 도구는 거래를 더욱 쉽고 직관적으로 만들어줍니다. 흰 선을 위로 또는 녹색 선을 아래로 움직이면 GANN의 기법이 여전히 거래 세계에서 영향력 있는 이유를 즉시 알 수 있습니다. GANN의 전략은 시장 움직임을 높은 정확도로 예측하는 데 중점을 두며, 이 도구는 그 힘을 여러분의 손끝에 전달합니다.
Stefanov
Ivan Stefanov
지표
The indicator displays support and resistance zones defined logically using the MACD. The entire concept is explained in the video, with specific examples shown. The indicator works on any instruments and timeframes. It does not repaint. After placing it on the chart, please go through all the timeframes sequentially, from monthly to 1-minute, so that all lines load correctly. After that, you can start using it. The concept is unique and has not been seen in other systems or indicators.
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
지표
FIFTY 인디케이터는 이제 자동화된 버전으로 제공되어 수동으로 레벨을 그릴 필요가 없습니다. 이 버전은 일간, 주간, 월간 및 연간 레벨을 자동으로 차트에 표시하여 정확성을 보장하고 시간을 절약합니다. 또한, 이러한 레벨의 표시 여부를 전환할 수 있는 버튼이 제공되어 완전한 사용자 맞춤 설정이 가능합니다. 수동 조작을 선호하는 사용자들을 위해 무료 버전도 계속 제공되며, 완전한 기능을 갖추고 있습니다. 트레이더는 자신의 거래 스타일에 맞춰 수동 또는 자동 도구를 선택할 수 있습니다. 가장 논리적인 인디케이터 중 하나. 높은 신뢰성. FIFTY 인디케이터는 이제 자동화된 버전으로 제공되어 수동으로 레벨을 그릴 필요가 없습니다. 이 버전은 일간, 주간, 월간 및 연간 레벨을 자동으로 차트에 표시하여 정확성을 보장하고 시간을 절약합니다. 또한, 이러한 레벨의 표시 여부를 전환할 수 있는 버튼이 제공되어 완전한 사용자 맞춤 설정이 가능합니다. 수동 조작을 선호하는 사용자들을 위해 무료 버
Naturu MT4
Ivan Stefanov
지표
“Naturu”는 자연의 대칭성을 알고리즘으로 활용하는 수동 인디케이터입니다. 간단한 전략과 숨겨진 지혜로 시장을 제패하세요! 인디케이터를 로드하면 위(Top)와 아래(Bottom) 두 개의 라인이 표시됩니다. 라인을 한 번 클릭해 활성화한 후, 이동하고 싶은 캔들 위를 클릭하면 그 위치로 이동합니다. 사용자가 고점과 저점을 지정하면, 인디케이터가 자동으로 계산합니다: 마젠타 색 영역: 상승(불) 세력과 하락(곰) 세력의 관심이 가장 가까워져서 지지/저항이 될 가능성이 큰 구간 회색 영역: 다음 관심 구간 아쿠아 색 실선: 상승 세력의 목표가 골드 색 실선: 하락 세력의 목표가 수동 인디케이터는 실시간 시장 상황과 개인의 직관에 따라 레벨을 자유롭게 조정할 수 있는 완전한 제어력과 유연성을 제공합니다. 직접 가격 움직임을 분석함으로써 지지·저항과 패턴 형성을 본질적으로 이해할 수 있습니다. 인간의 판단을 통해 자동 시스템이 놓치거나 오해하기 쉬운 ‘노이즈’를 걸러내어 잘못된 신호를
Horizont
Ivan Stefanov
지표
Horizont는 진입 지점, 목표 1, 목표 2, 손절가를 포함한 완전한 트레이딩 세트업을 제공하는 트레이딩 시스템입니다. 모든 값은 자동으로 계산됩니다. 시스템은 시장의 고점과 저점을 자동으로 감지하고 이를 연결하여 현재 추세를 정의합니다. 사용자는 거래할 추세를 선택하며, Horizont는 이에 따른 진입, 목표 및 손절 수준을 생성합니다. 시스템에는 자동 리스크 관리 기능이 포함되어 있습니다. 계좌 잔액을 확인하고 리스크를 계산한 뒤, 적절한 포지션 크기를 제안합니다. 리스크 대비 보상 비율(R:R)은 첫 번째 목표에 대해서만 표시됩니다. 모든 계산은 즉시 수행됩니다. 다른 기회를 탐색하고 싶다면 통화 패널을 클릭하여 종목을 전환하고 더 나은 R:R 비율을 찾을 수 있습니다. 이 시스템은 주로 외환(Forex)에 초점을 맞추고 있지만, 금속, 지수, 암호화폐 거래도 지원합니다(현재 베타 단계로, 모든 브로커에서 지원되지 않을 수 있습니다). 시스템은 각 세트업에 대해 등급이
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
지표
ENIGMERA: 시장의 핵심 (이 지표는 수동형 인디케이터이며, 현재 MetaTrader 테스트 환경에서 일부 기능이 지원되지 않을 수 있습니다) 소개 이 인디케이터와 트레이딩 시스템은 금융시장을 다루는 독창적인 접근 방식을 제시합니다. ENIGMERA는 프랙탈 사이클을 이용하여 지지선과 저항선을 정밀하게 계산합니다. 실제 매집 구간을 표시하며, 시장의 방향성과 목표를 제시합니다. 추세장이든 조정장이든 관계없이 작동하는 시스템입니다. 작동 방식 대부분의 기능은 차트 왼쪽에 있는 버튼을 통해 제어되며, 다양한 시장 상황에 빠르게 대응할 수 있습니다. 버튼 설명 ON/OFF – 전체 인디케이터를 표시하거나 숨깁니다. Support – 주요 추세 지지선입니다. Ch – 지지 채널을 활성화하여 허용 가능한 편차 범위를 표시합니다. Dev1 (1차 편차) – 지지선 내 가격 움직임을 표시하며, 시장의 조정 또는 에너지 축적을 시사합니다. Dev2 (2차 편차) – 편차 사이의 가격 움직임을
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
지표
이 지표는 시장에서 관심이 나타나는 영역 을 강조 표시한 후, 주문이 누적되는 영역 을 보여줍니다. 이는 **대규모 오더북(호가창)**처럼 작동합니다. 이것은 거대한 자금 을 위한 인디케이터입니다. 성능은 탁월하며, 시장에서 어떤 관심이 있든 반드시 포착할 수 있습니다 . (이것은 완전히 새로 작성되고 자동화된 버전 입니다 – 이제 수동 분석은 필요하지 않습니다.) **거래 속도(Transaction Speed)**는 새로운 개념의 인디케이터로, 시장에 대규모 주문이 언제, 어디에 쌓이는지를 보여주며 , 그 이점을 분석합니다. 매우 초기 단계에서 트렌드 전환 을 감지할 수 있습니다. FX 시장에서 흔히 사용하는 "거래량(volume)"은 오해입니다. 실제로는 시간당 가격 변화량 이므로, 올바른 용어는 거래 속도 입니다. 우리가 어떻게 사고하고, 행동하며, 분석하느냐 가 가장 중요합니다. 분석 패러다임의 전환 은 필수적입니다. 이 인디케이터는 외환 시장에서의 볼륨 개념을 논리적으로
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
지표
가격만을 기준으로 레벨을 계산하는 몇 안 되는 인디케이터 중 하나입니다. 이 인디케이터는 시간 프레임, 추세 또는 시장 사이클의 영향을 받지 않습니다. 지금까지 만들어진 것 중 가장 논리적인 인디케이터 중 하나입니다. FIFTY 인디케이터는 이제 자동화 버전으로 제공되어 수동으로 레벨을 그릴 필요가 없습니다. 이 버전은 일간, 주간, 월간, 연간 레벨을 자동으로 차트에 표시하여 정확성을 높이고 시간을 절약해 줍니다. 또한, 이러한 레벨의 표시 여부를 전환할 수 있는 버튼이 제공되어 완전한 사용자 맞춤 설정이 가능합니다. 수동 방식을 선호하는 분들을 위해 무료 버전도 여전히 제공되며, 완전히 작동합니다. 사용자들은 자신의 트레이딩 스타일에 따라 수동 또는 자동 도구를 선택할 수 있습니다. 매우 신뢰할 수 있으며 강력히 추천드립니다! 수동 버전의 FIFTY 인디케이터를 지금 요청해 보세요!
Speculator MT5
Ivan Stefanov
지표
SPEKULATOR는 주요 지원 영역과 시장 방향을 식별하는 데 도움이 되는 수동 거래 시스템 및 지표입니다. 간단한 전략과 숨겨진 지혜로 시장을 마스터하세요. 차트에서 원하는 최고점(TOP)과 최저점(BOTTOM)을 선택하면 지표는 다음을 그립니다: 당신의 트렌드를 위한 지원 영역. 상승 추세에서는 녹색 영역이, 하락 추세에서는 빨간색 영역이 나타납니다. 지원 영역의 민감도는 지표 설정에서 조정할 수 있습니다. 이 영역은 선택한 추세를 기반으로 지원이 나타날 가능성이 있는 위치를 나타냅니다. 높은 편차선과 낮은 편차선 W.D. Gann의 9의 제곱에 따라 계산된 각도선 거래에 진입할 때: 높은 편차선이 위로 돌파되면 롱 포지션을 취합니다. 낮은 편차선이 아래로 돌파되면 숏 포지션을 취합니다. 시장이 편차선 사이에 있을 경우, 해당 구간 내에서 매수와 매도를 하며 지원 영역을 존중합니다. Gann의 각도선은 이익 실현 구간으로 가이드를 제공합니다. 핵심 수준은 360도 선입니다: 가
Time Zones 50
Ivan Stefanov
지표
Time Zones Fifty 이 지표는 기본적인 문제를 해결합니다. 시간을 어떻게 세야 하는가? 어떤 구역을 사용해야 하는가? 어떻게, 그리고 왜? 이 모든 것은 논리에 기반합니다. 시간대 적용 시간대를 적용하려면 시작점이 필요합니다. 이 시작점은 임의로 선택되는 것이 아니라 논리적으로 정의되어야 합니다. 일부 사람들은 다음과 같은 시점을 시작으로 선택합니다: 한 해의 첫날 한 달의 첫날 분기 또는 주의 시작 그러나 이것은 시장 활동이 매년 같은 날짜에 정확히 반복된다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 2025년 3월 12일에 일어난 일이 2026년 3월 12일에도 반복되어야 한다는 것입니다. 분명히 그렇지 않습니다. 사이클은 반복될 수 있지만 반드시 같은 시작점에서 시작되는 것은 아닙니다. 간(Gann) 사이클을 사용할 때도 시작점을 정해야 의미가 있습니다. 그렇다면 시작은 어디일까요? 선택 1 일반적으로 지금은 2025년이라고 받아들여지며, 시작은 서기 0년 1월 1일, 즉 그리
Volume Equilibrium
Ivan Stefanov
지표
Volume Equilibrium 지표는 매수 거래량과 매도 거래량이 동일해지는 수준을 보여줍니다. 이 지표는 일간, 주간, 월간, 연간 기준으로 해당 레벨을 계산할 수 있습니다. 가격이 라인 위에 있을 때는 매수 거래량이 우세하며 시장이 상승 추세에 있음을 의미합니다. 가격이 라인 아래에 있을 때는 매도 거래량이 우세하며 시장이 하락 추세에 있음을 의미합니다. 이 지표는 ‘Meravith’ 지표 알고리즘을 사용하여 레벨을 계산합니다. 거래량 레벨은 매우 정밀하게 계산됩니다. 지표는 자동으로 작동하며 모든 시간 프레임에서 사용할 수 있습니다. 각 라인마다 버튼이 있어, 원하시는 거래량 균형 레벨만 선택하여 표시하실 수 있습니다. 또한 지표 전체를 표시하거나 숨길 수 있는 버튼도 있습니다. 보다 정확한 결과를 위해서는 많은 고객을 보유한 대형 브로커를 사용하시는 것이 좋습니다. 브로커는 자사 고객의 거래량만 표시하기 때문입니다.
