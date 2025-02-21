이 인디케이터는 각 지점에서 볼륨을 분석하고 해당 볼륨에 대한 시장의 피로 레벨을 계산합니다.

이 인디케이터는 세 개의 라인으로 구성됩니다:

강세 볼륨 피로 라인

약세 볼륨 피로 라인

시장 추세를 나타내는 라인. 이 라인은 시장이 강세인지 약세인지에 따라 색이 변합니다.

원하는 시작 지점에서 시장을 분석할 수 있습니다. 볼륨 피로 라인에 도달하면 다음 분석을 시작할 새 지점을 식별하세요.

트렌드와 수정 모두 분석할 수 있습니다. 좋은 접근 방법은 트렌드 라인에 도달하거나 고점 또는 저점에 도달할 때마다 인디케이터를 이동시키는 것입니다. 트렌드 라인과 볼륨 피로 라인 간의 거리가 클수록 해당 방향의 볼륨이 더 큽니다. 트렌드 라인은 주문을 열기 위한 장소로 사용할 수 있으며, 피로 라인은 수익을 얻는 데 사용됩니다. 이 시스템은 정말 독특하지만 매우 직관적입니다. 시장에는 비슷한 제품이 없습니다.

사용에 제한이 없습니다. 모든 시장과 모든 시간 프레임에서 적용할 수 있습니다.

중요: MetaTrader4 테스터에서 확인할 때 보라색 선을 두 번 클릭한 후 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동하여 시장을 분석하세요.

질문이 있으면 언제든지 메시지를 보내주세요.