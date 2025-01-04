Malaysian Levels, bir grafikte destek ve direnç seviyelerini göstermek için tasarlanmış özel bir göstergedir. Bu seviyeler, Malezya Destek ve Direnç teorisine dayanarak, alanlar olarak değil, belirli fiyat seviyeleri olarak tanımlanan zirve ve vadilerden türetilmiştir.

Özellikler:

Üç tür seviye: A-Level, V-Level ve Boşluk Seviyesi.

Seviyeler için tazelik göstergesi: Taze seviyeler taze olmayan seviyelerden daha önemlidir.

Taze ve taze olmayan seviyeler için özelleştirilebilir renk ve stil.

Yalnızca taze seviyeleri veya tüm seviyeleri görüntülemek için seçenek.

Ayarlanabilir geriye dönük periyod ve mevcut fiyatın üstünde ve altında seviye sayısı.

Birden çok zaman dilimini destekler.

Kullanım:

Tüccarlar MSnR Lines'ı işlem kararları için potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanabilirler. Taze seviyeler daha önemli kabul edilir ve daha iyi işlem fırsatları sunabilir.







