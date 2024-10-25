Supply Demand MT4

4.33


RALLİ TABAN RALLİSİ (RBR), DÜŞÜŞ TABAN RALLİSİ (DBR), DÜŞÜŞ TABAN DÜŞÜŞ (DBD), DÜŞÜŞ TABAN DÜŞÜŞ (RBD), ADİL DEĞER AÇIĞI (FVG) / DENGESİZLİK, GİZLİ TABAN

Finans piyasalarının dinamik dünyasında hassasiyet ve güvenle gezinmeniz için en iyi aracınız olan "Arz Talep MT4" Göstergesi'ni sunuyoruz. Bu son teknoloji Gösterge, yatırımcılara arz ve talep dinamikleri hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlayarak bilinçli karar alma ve işlem potansiyelini en üst düzeye çıkarma olanağı sağlamak için özenle tasarlanmıştır. Temel Özellikler:
Otomatik Bölge Tanımlama: Gösterge, fiyat grafiğindeki önemli arz ve talep bölgelerini otomatik olarak tespit edip çizmek için gelişmiş algoritmalar kullanır. Bu bölgeler arasında #rallybaserally, #rallybaseddrop, #dropbaserally ve #dropbasedrop bulunur ve yatırımcılara piyasa duyarlılığını ve olası fiyat geri dönüşlerini anlamaları için önemli referans noktaları sağlar.
Adil Değer Açığı/Dengesizliği Göstergeleri: Arz ve talep bölgelerine ek olarak, Gösterge, piyasa dinamiklerinin kapsamlı bir görünümünü sunmak için adil değer açığı/dengesizliği göstergelerini de içerir. Bu göstergeler, mevcut piyasa fiyatının algılanan adil değerinden saptığı durumları vurgulayarak, piyasa verimsizliklerine dayalı potansiyel işlem fırsatlarına işaret eder.
Gizli Baz Tanıma: Gösterge, fiyat hareketi içindeki gizli bazları belirleyebilen gelişmiş algoritmalarla donatılmıştır. Bu gizli bazlar, hemen fark edilmeyebilecek önemli birikim veya dağılım alanlarını ortaya çıkararak yatırımcılara piyasa duyarlılığı ve olası fiyat hareketleri hakkında ek bilgi sağlar. Avantajlar:
Gelişmiş Piyasa Anlayışı: Gösterge, arz ve talep bölgelerini, adil değer boşluklarını ve gizli bazları otomatik olarak belirleyerek yatırımcılara piyasa dinamikleri hakkında daha derin bir anlayış kazandırır ve daha bilinçli işlem kararları almalarını sağlar.
Akışkan Analiz: Gösterge, arz ve talep bölgelerini, adil değer boşluklarını ve gizli bazları belirleme sürecini otomatikleştirerek işlem analizi sürecini kolaylaştırır, yatırımcılara değerli zaman ve emek tasarrufu sağlarken uygulanabilir içgörüler sunar.
Özetle, "Arz Talep MT4" Göstergesi, işlem teknolojisinde bir paradigma değişikliğini temsil ederek yatırımcılara karmaşık piyasa koşullarında hassasiyet ve güvenle gezinmeleri için kapsamlı bir araç seti sunar. İster deneyimli bir profesyonel ister acemi bir yatırımcı olun, bu yenilikçi araç, arz ve talep analizinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmanıza ve işlemlerinizi yeni zirvelere taşımanıza olanak tanır.
İncelemeler 15
SYARIFUDIN007
14
SYARIFUDIN007 2025.11.21 12:46 
 

Makasih Mas Agus

Muhammad Nasir khan
176
Muhammad Nasir khan 2025.10.06 08:05 
 

It's truly an amazing indicator and very useful. Thank you so much for your contribution, Agus Santoso.

MThetoy
142
MThetoy 2025.09.20 13:57 
 

HELLO, COULD YOU have this version for MT5?

Filtrele:
A.Priyono
24
A.Priyono 2025.12.06 12:14 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

SYARIFUDIN007
14
SYARIFUDIN007 2025.11.21 12:46 
 

Makasih Mas Agus

Fenix Trader
56
Fenix Trader 2025.10.31 13:10 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Muhammad Nasir khan
176
Muhammad Nasir khan 2025.10.06 08:05 
 

It's truly an amazing indicator and very useful. Thank you so much for your contribution, Agus Santoso.

MThetoy
142
MThetoy 2025.09.20 13:57 
 

HELLO, COULD YOU have this version for MT5?

sam0709
98
sam0709 2025.09.18 11:20 
 

Есть что-то. Необходимо время для тестирования.

Aji Ma'mur Widodo
118
Aji Ma'mur Widodo 2025.08.21 00:56 
 

mantap top the best. thank you sirrr...

Molefi Mokhethi
471
Molefi Mokhethi 2025.08.03 09:32 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

kiat.m
14
kiat.m 2025.03.05 21:32 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

kumskoy
154
kumskoy 2025.01.17 16:29 
 

ещё тестирую , пока нравится .

ree499391
34
ree499391 2025.01.05 01:54 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Ali Javadi
70
Ali Javadi 2024.11.16 20:13 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

[Silindi] 2024.11.02 00:37 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

danmar
2174
danmar 2024.10.30 05:41 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

trick 86
610
trick 86 2024.10.25 18:54 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

İncelemeye yanıt