Supply Demand MT4

4.33



反弹基线 (RBR)、下跌基线反弹 (DBR)、下跌基线下跌 (DBD)、反弹基线下跌 (RBD)、公允价值缺口 (FVG) / 不平衡、隐藏基线

隆重推出“MT4 供需指标”——助您精准自信地驾驭瞬息万变的金融市场。这款尖端指标经过精心设计，旨在为交易者提供实时供需动态洞察，助力其做出明智决策，并最大限度地发挥交易潜力。

主要功能：

自动区域识别：该指标采用先进的算法，自动检测并绘制价格图表上的关键供需区域。这些区域包括#rallybaserally、#rallybasedrop、#dropbaserally 和 #dropbasedrop，为交易者提供重要的参考点，以了解市场情绪和潜在的价格反转。

公允价值缺口/失衡指标：除了供需区域外，该指标还整合了公允价值缺口/失衡指标，以提供更全面的市场动态视图。这些指标突出显示当前市场价格偏离其公允价值的情况，从而基于市场低效性发出潜在的交易机会信号。

隐藏底部识别：该指标配备了复杂的算法，能够识别价格走势中的隐藏底部。这些隐藏底部揭示了可能不易察觉的显著吸筹或派发区域，为交易者提供对市场情绪和潜在价格走势的更深入洞察。

优势：

增强市场洞察力：该指标能够自动识别供需区域、公允价值缺口和隐藏底部，帮助交易者更深入地了解市场动态，从而做出更明智的交易决策。

简化分析流程：该指标通过自动化识别供需区域、公允价值缺口和隐藏底部，简化了交易分析流程，在提供可操作洞察的同时，节省了交易者宝贵的时间和精力。

总而言之，“MT4供需指标”代表了交易技术的范式转变，为交易者提供了一套全面的工具包，帮助他们精准自信地应对复杂的市场状况。无论您是经验丰富的专业人士还是新手交易员，这款创新工具都能助您充分发挥供需分析的潜力，将您的交易提升到新的高度。
评分 16
SYARIFUDIN007
14
SYARIFUDIN007 2025.11.21 12:46 
 

Makasih Mas Agus

Muhammad Nasir khan
176
Muhammad Nasir khan 2025.10.06 08:05 
 

It's truly an amazing indicator and very useful. Thank you so much for your contribution, Agus Santoso.

MThetoy
152
MThetoy 2025.09.20 13:57 
 

HELLO, COULD YOU have this version for MT5?

推荐产品
MT Supply Demand
Issara Seeboonrueang
4 (4)
指标
We provide indicators tailored to better meet your trading requirements.       >>  MT Magical  << MT Supply Demand : It is an indicator created to find supply and demand, which will be important support and resistance levels for the price.  Supply Zone   is a zone where the price has reached, it is often resisted. In other words, when the price reaches this zone, there will be more selling power to push the price back down. Demand Zone   is a zone where the price has reached, it is ofte
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
指标
外汇市场概况（简称FMP） 这不是什么： FMP 不是经典的字母编码 TPO 显示，不显示整体图表数据配置文件计算，并且不将图表分段并计算它们。 它能做什么 ： 最重要的是，FMP 指示器将处理位于用户定义频谱左边缘和用户定义频谱右边缘之间的数据。 用户只需用鼠标拉动指示器的每一端即可定义频谱。 当指标右边缘被拉到实时柱并进一步（到未来）时，指标被认为是“实时的”（它会更新新柱） 该指标将一个“锚点”对象放在它所附加的图表上，然后将该锚点与硬盘驱动器上的文件相关联。 这允许您在图表上运行一个持续的 FMP，您的设置在重新启动时持续存在，直到图表 - 或指标 - 关闭。 FMP 指标可以在一个图表上运行多个自身实例，并且您可以命名它们。（名称在指标数据中显示为半透明，以便您能够区分它们） 指标的数据窗口被快速切换控件包围，当它们的状态发生变化时，这些控件会更新该图表的指标设置的“内存”。 左手柄、右手柄和数据窗口的显示可以自定义。您可以从 13 种不同的样式组合中进行选择，或者选择每个部分的单独样式（从 13 种中选择）。 您可以选择显示与光谱左侧对齐、在中间对称居中、与光谱右侧
FREE
LongTerm SupplyDemand
Meryem Sabir
指标
Long-Term Supply Demand Indicator – Description The Long-Term Supply Demand Indicator is a professional MT4 tool designed for traders who want to track higher-timeframe support and resistance zones on lower timeframes. It identifies supply and demand areas formed on the H4 timeframe and displays them clearly on M15, M5, and M1 charts, giving traders a precise view of key market zones across multiple timeframes. The indicator provides alerts when a new supply or demand zone is formed, allowing
FREE
Zig Zag 123
Stephen Reynolds
指标
Zig Zag 123 tells us when a reversal or continuation is more likely by looking at the shift in supply and demand. When this happens a signature pattern appears known as 123 (also known ABC) will often break out in direction of higher low or lower high. Stop loss and take profit levels have been added. There is a panel that shows the overall performance of your trades for if you was to use these stop loss and take profit levels.  We get alerted if a pattern 123 appears and also if the price re
FREE
Magic Supply Demand MT4
Reni
5 (1)
指标
Magic Supply Demand Indicator works on all products and timeframes. It is a new formula, and   the very new features are two zone strength functions adjustable by user input!   This is a great advantage in trading. When you learn how to use the proprietary features such as the zone strength with   min X-factor of price travel away, you will be able to tell whether the zone is strong or not. The supply and demand zones are used as an alert trigger.   You can use popup alert with sound on MetaTra
FREE
Accuracy Meter
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
指标
精度计介绍： Accuracy Meter是确定策略获胜百分比的强大工具，可以像元交易者策略测试员一样向您显示所有交易进场和出场点，您可以将简单的策略测试员作为图表上的指标，将其附加到不同的货币对和时间框架上并找出您的策略准确性百分比，更改止损和风险以奖励因素，并查看其如何影响您的交易思路。 Accuracy Meter是您简单的策略测试仪，该产品可以帮助您在与策略测试仪相同的图表上访问策略的入口和出口点，通过此产品，您可以节省您的资金，而不会浪费在建立无利可图的EA上。 常问问题 ： 如何为该指标定义策略？ 精度计的输入设置可让您调整自定义指标的路径和名称，还可以定义买卖缓冲区编号， 您可以使用以下设置：     自定义指标名称     购买缓冲区编号     卖出缓冲区编号 我可以通过不同的止损或获利来测试我的自定义指标吗？ 是的，您可以使用以下参数来调整止损并获利。     所需止损点     期望的奖励风险因素 图形仪表盘信息： 屏幕左上方设计的图形仪表板向我们显示了分析结果，您可以查看有关所选策略的有用信息。 总交易，获胜百分比，亏损百分比，开始分析时
FREE
BoxInside MT4
Evgeny Shevtsov
4.83 (6)
指标
This indicator calculates the volume profile and places labels that correspond to the VAH, VAL and POC levels, for each candle individually. Indicator operation features The indicator works on the timeframes from M5 to MN, but it uses the history data of smaller periods: M1 - for periods from M5 to H1, M5 - for the H4 period, M30 - for the D1 period, H4 - for the W1 period, D1 - for the MN period. The color and location of the VAL, VAH and POC labels on the current candle are considered to be c
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
指标
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Triple Threat Signal
Andri Maulana
指标
Conquer the Markets with the Triple Threat Signal ! Tired of signals that leave you guessing? Introducing the Triple Threat Signal , the smart indicator that cuts through market noise to deliver high-probability trade setups. This isn't just another indicator; it's a complete, multi-layered system designed for traders who demand precision, confirmation, and confidence . Why You Need the Triple Threat Signal The market moves fast. You need a tool that confirms a trade from multiple angles before
FREE
Cumulative Delta MT4
Evgeny Shevtsov
4.86 (29)
指标
The indicator analyzes the volume scale and splits it into two components - seller volumes and buyer volumes, and also calculates the delta and cumulative delta. The indicator does not flicker or redraw, its calculation and plotting are performed fairly quickly, while using the data from the smaller (relative to the current) periods. The indicator operation modes can be switched using the Mode input variable: Buy - display only the buyer volumes. Sell - display only the seller volumes. BuySell -
FREE
Pinpoint Extreme Swing
Andri Maulana
指标
Unlock Precision Trading with Pinpoint Extreme Swing! Are you tired of missing out on crucial market reversals? Do you wish you had a reliable tool to spot high-probability swing trading opportunities? Look no further! The Pinpoint Extreme Swing indicator is your ultimate partner in navigating the dynamic world of trading, designed to give you the edge you need to succeed. This powerful MQL4 indicator is engineered to identify significant market turning points by intelligently combining the Mon
FREE
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
指标
QualifiedEngulfing - 是 ProEngulfing 指标的免费版本 ProEngulfing - 是 Advance Engulf 指标的付费版本， 点击此处下载。 ProEngulfing 的免费版与付费版有什么区别？免费版每天只能发出一个信号。 介绍 QualifiedEngulfing - 你的专业 Engulf 模式指标，适用于 MT4 通过 QualifiedEngulfing 发挥精准性的力量，这是一款设计用于辨识和突显外汇市场中合格 Engulf 模式的前沿指标。专为 MetaTrader 4 开发，QualifiedEngulfing 提供了一种细致入微的 Engulf 模式识别方法，确保您只收到最可靠的交易信号以做出决策。 QualifiedEngulfing 的工作原理： QualifiedEngulfing 采用先进的算法分析 Engulf 模式，超越了简单的模式识别，确保模式的合格性。以下是其工作原理： 资格标准：该指标评估实体百分比相对于整个蜡烛大小的百分比，并考虑影子百分比相对于蜡烛大小的比例。这种仔细的评估确保只有高概率的 Engul
FREE
RadarBoard
Vitali Platonov
指标
我们都知道，如果汽油价格上涨，那么所有商品的价格都会随之攀升。因为任何商品的运输成本都会因货运费用上涨而增加。再举个生活中的例子——炎热年份会导致粮食丰收，因此生产商为了适应市场供应，往往会降低粮食价格。 同样地，RadarBoard指标也能帮助我们发现外汇市场中那些显而易见的关联性。比如黄金涨价时，人们会用美元购买黄金，这意味着美元会走弱。意识到这一点有助于我们做出正确决策——尤其是考虑到商品/股票市场与外汇市场之间存在时间差。您将有足够时间做出反应，而且日线及以上时间框架的稳定性更高。 例如，我们团队会将时间框架设置为D1，开启不同步模式，然后切换到更小的时间框架。这样可以根据日内波动设置止损，同时利用日线图让利润奔跑。 DISPLAY LIQUIDITY（流动性显示）表格中的背离可视化功能，能帮助判断资产的强度并与其他资产进行比较。而PRICE MODE（价格模式）则通过一套复杂公式（商业机密哦）对不同资产的图表进行标准化处理。简而言之，PRICE MODE回答的问题是：我们能走多远？而DISPLAY LIQUIDITY则确认我们是否真的能做到。 这些功能（还有更多）都包含在 F
FREE
Easy Scalp System Pro
Andri Maulana
指标
Easy Scalp System Pro: Never Miss an Entry Again! Are you tired of complex trading setups that leave you guessing? Introducing the Easy Scalp System Pro —your ultimate, high-accuracy tool for capturing fast profits in any market! This powerful indicator combines the best of trend confirmation (Multiple EMAs) and momentum timing (MACD) into clear, non-repainting Buy and Sell arrows right on your chart. It's designed for scalpers and day traders who demand speed and precision. Why Choose Easy
FREE
Simple QM Pattern
Suvashish Halder
4.5 (2)
指标
Simple QM Pattern is a powerful and intuitive trading indicator designed to simplify the identification of the Quasimodo (QM) trading pattern. The QM pattern is widely recognized among traders for effectively signaling potential reversals by highlighting key market structures and price action formations. This indicator helps traders easily visualize the QM pattern directly on their charts, making it straightforward even for those who are new to pattern trading. Simple QM Pattern includes dynamic
FREE
Trading Sessions Indicator 4test
Andrei Sviatlichny
指标
Highlights trading sessions on the chart The demo version only works on the AUDNZD chart!!! The full version of the product is available at: (*** to be added ***) Trading Session Indicator displays the starts and ends of four trading sessions: Pacific, Asian, European and American. the ability to customize the start/end of sessions; the ability to display only selected sessions; works on M1-H2 timeframes; The following parameters can be configured in the indicator: TIME_CORRECTION = Correct
FREE
High Trend Lite
Evgeniy Scherbina
1 (1)
指标
The indicator High Trend Lite monitors 5 symbols in up to 3 timeframes simultaneously and calculates the strength of their signals. The indicator notifies you when a signal is the same in different timeframes. The indicator can do this from just one chart. Therefore, High Trend Lite is a multicurrency and multitimeframe indicator. With the High Trend Pro , available at this link , you will have an unlimited number of symbols, 4 timeframes, a colourful chart of the primary MACD indicator, several
FREE
Hi Low Levels Last Day MT4
Igor Vishnevskii
5 (1)
指标
The free version of the Hi Low Last Day MT4 indicator . The Hi Low Levels Last Day MT4 indicator shows the high and low of the last trading day . The ability to change the color of the lines is available . Try the full version of the Hi Low Last Day MT4 indicator , in which additional indicator features are available : Displaying the minimum and maximum of the second last day Displaying the minimum and maximum of the previous week Sound alert when crossing max . and min . levels Selecting an arb
FREE
Price Action Supply Demand Indicator EURUSD
Mehmet Ozhan Hastaoglu
指标
With this indicator, you can easily make price regions in all time zones. In addition, with the automatic supply demand finder, you can ensure that the new regions are found automatically. You can increase your transaction quality by reaching more accurate operations with this auxiliary Tool and indicator. I share your trial version of EURUSD for free with you. If you want to buy the working version in all parities, you can contact me. +New version Gap Bar Add ( Press G keyboard )  Default con
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
指标
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
TPX Connect All
TPX
指标
After purchasing the Tpx Dash Supply Demand indicator, you must download this indicator which will link and feed market data to the Tpx Dash Supply Demand indicator and will provide all Supply Demand price signals, ATR Stop, VAH and VAL, trend values ​​with the ADX, and POC prices and locations in the market. Just download it and Dash will locate the indicator to retrieve the information!
FREE
Pullback Power
Andri Maulana
指标
Pullback Power: Catch the Trend, Maximize Your Profit! Tired of chasing trades and getting caught in market noise? The Pullback Power indicator is your essential tool for finding high-probability entries in a trending market. It's not about guessing; it's about trading with confidence, knowing you have a system designed to confirm genuine trend continuation after a brief pullback . This smart indicator combines the reliability of EMA Crosses for established trend direction with the dynamic conf
FREE
Fractal Trend Finder MT4
John Davis
1.67 (3)
指标
How would you like to instantly know what the current trend is? How about the quality of that trend? Finding the trend on a chart can be subjective. The Fractal Trend Finder indicator examines the chart for you and reveals what the current trend is based on objective criteria. Using the Fractal Trend Finder you can easily tell if you are trading with the trend or against it. It also identifies those times when the market is not trending. Theoretically, you could trade with the trend when the tre
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
指标
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
指标
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
Colored Candle Time
Saeed Hatam Mahmoudi
指标
Candle Time (MT4) The Candle Time indicator shows the remaining time for the current candle on the active chart timeframe. It adapts automatically to the chart period and updates on every tick. This is a charting utility; it does not provide trading signals and does not guarantee any profit. Main functions Display the time remaining for the current candle on any timeframe (M1 to MN). Color-coded state: green when price is above the open (up), gray when unchanged, and red when below the open (do
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
指标
Welcome to our   Price Wave Pattern   MT4 --(ABCD Pattern)-- The ABCD pattern is a powerful and widely used trading pattern in the world of technical analysis. It is a harmonic price pattern that traders use to identify potential buy and sell opportunities in the market. With the ABCD pattern, traders can anticipate potential price movements and make informed decisions on when to enter and exit trades. EA Version : Price Wave EA MT4 MT5 version : Price Wave Pattern MT5 Features :  Automatic
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
指标
MetaTrader 4/5 中的 MACD 指标看上去与其它许多图表软件里的 MACD 不同。这是因为 MetaTrader 4/5 版本的 MACD 显示 MACD 曲线作为直方图，而传统上显示为曲线。此外，MetaTrader 4/5 版本使用 SMA 计算信号线，而根据 MACD 的定义，它应该使用 EMA。MetaTrader 4/5 版本也不计算实际的 MACD 直方图 (即 MACD 与信号线之间的差异)。这可能对那些 MetaTrader 4/5 的新手带来困惑，因为将 MACD 线显示为直方图，而未提供实际的 MACD 直方图。 这款指标按照其创造者 (Gerald Appel) 的定义显示 MACD，如同其它图表软件里显示的那样。而 MACD 线的计算采用 "快速" EMA 和 "慢速" EMA 之间的差异。信号线是 MACD 线的 EMA。MACD 直方图是MACD 和信号线之间的差异 (MACD 直方图可自行作为可靠的用作背离信号)。 True/False 启用开关，您可以显示/隐藏 MACD/信号线，以及 MACD 直方图。
FREE
Gartley Guard Harmonics MT4
Ely Alsedy
指标
和谐图案最适合预测市场转折点。和谐图案为您提供高胜率和一天内的高交易机会。 该指标识别了最受欢迎的和谐图案，这些图案预测市场反转点。 基于和谐交易书籍。 重要说明： 该指标不会重绘或滞后（它在D点检测到模式）；它不会重新绘制（模式要么有效，要么取消）。 使用方法： 将指标拖放到您的MT5图表上。 将模式检测设置为TRUE（ABCD; Gartley）。 根据您的喜好调整偏差（较大的偏差=更多的模式；较小的偏差=更少的模式）。 根据您的喜好自定义颜色。 根据需要启用或禁用关于入场点、TP和SL的警报。 检测到模式时： 该算法在D点检测到模式。 如果启用了警报，它将通知您检测到的模式。 如果模式无效，则触发一个带有“模式已取消”消息的警报。 成功的模式在蜡烛关闭时触发“入场警报”。 如果价格达到TP1、TP2、TP3、TP4或SL，则会发出带有终端消息的警报。 价格现在为40美元，仅剩下几份副本，最终价格将为70美元。 发展计划： 该指标的当前版本（1.1）将检测Gartley和ABCD模式。 版本1.1将包括Butterfly、Bat和Crab模式。 未来版本将包括其他模式、潜在PRZ检
FREE
Magic Macd Cross
Christophe Godart
指标
This classic "old school" MAGIC MACD indicator gives you the cross of the parameters you set. Standart setting is (12,26,9) . The arrows give you a possible change of trend. Be careful and do not use this indicator as a single signal source. FREE version  Please feel free to check out our other REX indicator series. We do have other free indicators.     "OLD BUT GOLD"
FREE
该产品的买家也购买
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
指标
Gann Made Easy 是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示、奖金和 GANN MADE EASY EA 助手！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
指标
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (8)
指标
Game Changer 是一款革命性的趋势指标，适用于任何金融工具，可将您的 MetaTrader 平台升级为强大的趋势分析工具。该指标不会重绘，也不会出现滞后。它适用于任何时间范围，有助于识别趋势，发出潜在反转信号，可用作追踪止损机制，并提供实时警报，以便您快速做出市场反应。无论您是经验丰富的交易员、专业人士，还是寻求优势的初学者，这款工具都能帮助您自信、自律地进行交易，并清晰地了解潜在的趋势动态。 购买后立即联系我，即可获得个人奖励！您可以免费获得我们的强力支撑和趋势扫描指标，请私信我！ 请注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它们仅适用于 MQL5，我的套件文件也仅在我的博客上提供。 请小心诈骗者 ，不要从其他人那里购买任何套件！ 设置 启用趋势变化警报 - 真/假 - 趋势变化时在图表上显示警报 发送推送通知 - 真/假 - 启用手机推送警报通知 发送邮件通知 - 真/假 - 发送趋势变化的邮件通知到电子邮件
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
指标
M1 SNIPER 是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
指标
目前八折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个仪表板软件适用于28种货币对。它基于我们的两个主要指标（高级货币强度28和高级货币冲动）。它对整个外汇市场提供了一个伟大的概述。它显示高级货币强度值，货币运动速度和28个外汇对在所有（9）时间段的信号。想象一下，当你可以使用图表上的单一指标观察整个市场，以确定趋势和或剥头皮的机会时，你的交易将得到改善 我们已经在这个指标中建立了一些功能，使你更容易识别强势和弱势货币，同时识别和确认潜在的交易。该指标以图形方式显示货币的强势或弱势是增加还是减少，以及它在所有时间段的表现。 增加的新功能是动态市场斐波那契水平，它适应当前的市场条件变化，这是一个已经在我们的高级货币强度28和高级货币冲动指标中使用的成熟的加分项。 在交易时，总是将弱势货币和强势货币配对，这个新指标将帮助你做到这一点。 用户手册：点击这里  https://www.mql5.com/en/blogs/post/708783 特点  显示每个时间段的ACS28和GAP-speed（冲动）的货币强度值。 列：颜色代码以7种颜色显示货币强度：强势
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
指标
Apollo SR Master 是一款支撑/阻力指标，其特殊功能使利用支撑/阻力区域进行交易更加便捷可靠。该指标通过检测局部价格顶部和底部，实时计算支撑/阻力区域，没有任何时间延迟。为了确认新形成的支撑/阻力区域，该指标会显示特殊信号，表明该支撑/阻力区域可以作为实际的卖出或买入信号。在这种情况下，支撑/阻力区域的强度会增强，因此从该区域进行交易的成功率也会更高。这正是该指标的核心理念。 SR区域也使止损和止盈的操作更加便捷。根据信号方向，可以将SR区域上方或下方的空间用作止损位。此外，相对的SR区域也可以用作潜在的止盈区域。 我还免费向所有 Apollo SR Master 指标的用户提供我的“Apollo 价格行为系统”指标。这两个指标结合使用将帮助您找到更好的入场点。 购买后请联系我，即可免费获得我的交易技巧以及我的“阿波罗价格行为系统”指标作为赠品！
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
指标
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
指标
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
指标
M1 Arrow - 基于市场的两个基本原则的盘中策略。 该算法基于使用附加过滤器对交易量和价格波动的分析。该指标的智能算法仅在两个市场因素合二为一时才会发出信号。该指标使用较高时间框架的数据计算 M1 图表上某个范围的波浪。为了确认波浪，该指标使用了成交量分析。 从理论上讲，该指标可以与其他时间框架一起使用，但您需要考虑到该指标最初是为在 M1 上交易而开发的这一事实。 该指标是一个现成的交易系统。交易者所需要的只是跟随信号。此外，该指标可以成为您自己的交易系统的基础。交易仅在分钟图表上进行。 尽管指标使用 MTF 原理，但指标算法尽可能稳定。 购买后，一定要写信给我！我将与您分享我的交易设置和建议！祝您交易成功！感谢您的关注！
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
指标
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
指标
现在优惠 33%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
RFI levels PRO
Roman Podpora
指标
提前指示   确定市场反转水平和区域 ，让您可以等待价格回到该水平并在新趋势的开始阶段（而不是结束阶段）进入市场。 他展示了   逆转水平   市场确认方向转变并形成进一步走势。 该指标无需重绘即可运行，针对任何交易品种都进行了优化，并且与以下因素结合使用时可发挥其最大潜力：       趋势线专业版   指标。 适用于所有仪器的可逆结构扫描仪 自动跟踪所有交易工具，并立即识别所有 R 反转模式，显示 LOGIC AI 信号已经存在的位置以及其他有用的信息。 逻辑人工智能——一款显示入口点的助手 一种智能信号，用于确定最佳入场时机。它采用 TPSproSYSTEM 算法，分析价格走势、趋势以及主要参与者的活动。 当 LOGIC AI 出现时，意味着市场条件已完全准备好做出成功概率很高的交易决策。 （R1-PRO）模式，该模式使用趋势专业指标的趋势变化 使用来自 TPSpro TREND PRO 指标的趋势数据，并基于此构建 R 构造。 该系统自动分析趋势方向，识别反转点和关键市场结构，利用逻辑人工智能帮助交易者精准定位入场点。 （R1-BOS）        一种利用指标趋势变化的
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
该指标从每个点分析成交量，并计算该成交量的市场疲劳水平。 它由三条线组成： 牛市成交量疲劳线 熊市成交量疲劳线 表示市场趋势的线。该线根据市场是熊市还是牛市变化颜色。 您可以从任何选择的起点分析市场。一旦达到成交量疲劳线，确定一个新的起点来开始下一次分析。 您可以分析任何内容——趋势和修正。一个好的方法是每次当它达到趋势线或形成顶部或底部时移动指标。 趋势线与某一成交量疲劳线之间的距离越大，说明该方向的成交量越大。 趋势线可以作为开单的位置，而疲劳线则用于收集利润。 该系统非常独特，但又极其直观。 市场上没有类似的产品。 使用没有限制。可以在所有市场和所有时间框架中应用。 重要提示：在MetaTrader4测试器中检查时，双击紫色线条，然后左右移动它以分析市场。 如有任何问题，请随时联系我。
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
指标
PRO Renko Arrow Based System for trading renko charts.  准确的信号交易任何外汇工具. 另外，我将免费提供系统的附加模块! PRO Renko系统是RENKO图表上高度准确的交易系统。该系统是通用的。 该交易系统可应用于各种交易工具。 该系统有效地中和了所谓的市场噪音，打开了获得准确反转信号的通道。 该指标易于使用，只有一个参数负责产生信号。 您可以很容易地使算法适应您感兴趣的交易工具和renko酒吧的大小。 我很乐意通过提供任何咨询支持来帮助所有客户有效地使用该指标。 祝您交易成功！购买后，立即写信给我！ 我将与您分享我的建议和我的renko发电机。 另外，我将免费提供系统的附加模块!
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
指标
Day Trader Master 是一个完整的日间交易者交易系统。该系统由两个指标组成。一个指标是买入和卖出的箭头信号。这是你得到的箭头指示器。我将免费为您提供第二个指标。第二个指标是专门设计用于与这些箭头结合使用的趋势指标。 指标不重复也不迟到！ 使用这个系统非常简单。您只需按照当前趋势方向的箭头信号，显示为双色线。蓝色是买入趋势。红色是一种销售趋势。蓝色箭头是买入信号。红色箭头是卖出信号。您需要箭头的颜色和信号的方向来匹配趋势线的颜色。 箭头指标主要是为 M5 和 M15 时间间隔的日内交易而创建的。但从技术上讲，该系统可以用于其他时间间隔。 指示器配备带有推送消息功能的弹出警报。 购买后一定要写信给我！我将为您提供与系统交易的个人建议，以及我的趋势指标。此外，还有丰厚的奖励等着您！
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
指标
「New Release Special Offer」 Title KATANA Scalper Description The KATANA Scalper Momentum Suite is a high-tier analytical ecosystem designed for MetaTrader 5, specifically engineered for traders who demand precision and institutional-grade market analysis. Moving beyond the limitations of standard lagging indicators, it implements a multi-layered algorithmic framework that deciphers market structure by analyzing price "Velocity" and structural exhaustion in real-time. By merging proprietary mome
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
指标
该指标通过忽略突然的波动和市场噪音，以无与伦比的可靠性跟踪市场趋势。它被设计用于趋势交易日内图表和较小的时间范围。其获胜率约为85％。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 极易交易 查找超卖/超买情况 随时享受无噪音交易 避免在盘中图表中被鞭打 该指标分析其自身的质量和性能 它实现了一个多时间仪表板 该指标适用于低时限交易，因为它通过降低平均价格周围的市场噪音而忽略了突然的价格飙升或修正。 该指标根本不需要优化 它实现了一个多时间仪表板 它实现了电子邮件/声音/推送警报 指示器为不可重涂和不可重涂 该指标实现了适合于较小时间范围的趋势跟踪方向，该趋势可以渗透到较高时间范围内的非常长的趋势中，从而扩大了您的收益。 指标剖析 指标显示一条彩色的线，周围环绕着一个价格带。彩色线是有价证券的平均价格，而价格带表示超买/超卖水平。如果平均价格为蓝色，则您应该在市场没有超买的情况下寻找多头交易；如果平均价格为红色，则应该在市场没有超卖的情况下寻找空头交易。 指标的趋势变化并不表示立即进行交易或完成相反交易的信号！这些频段用于计时。 技术信息 指标的评估
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
指标
停止猜测，开始用统计优势交易 股票指数的交易方式与外汇不同。它们有固定的交易时段，隔夜会出现跳空，并遵循可预测的统计模式。这个指标为您提供所需的概率数据，让您能够自信地交易DAX、标普500和道琼斯等指数。 与众不同之处 大多数指标向您展示已经发生的事情。而这个指标向您展示接下来可能发生什么。每个交易日，指标都会根据100天的历史数据分析您当前的设置。它会找到具有相似跳空、相似开盘位置的日子，并准确计算价格到达关键水平的频率。不再猜测跳空是否会回补，或者昨天的高点是否会被测试。您将获得基于真实数据的精确百分比。 完整手册及所有参数说明请访问： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370 帮助您找到优质设置的策略指南： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766371 搭配风险回报计算 + 快速交易管理按钮EA，轻松进行股指日内交易 - https://www.mql5.com/en/market/product/78020 MT5 Version:  https://www.mql5.com/en/market/
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
指标
趋势指标，趋势交易和过滤的突破性独特解决方案，所有重要趋势功能都内置在一个工具中！ 它是 100% 非重绘多时间框架和多货币指标，可用于所有符号/工具：外汇、商品、加密货币、指数、股票。 限时优惠：支撑和阻力筛选指标仅售 50美元，终身有效。（原价 250 美元）（优惠延长） 趋势筛选器是有效的指标趋势跟踪指标，它在图表中提供带有点的箭头趋势信号。 趋势分析器指标中可用的功能： 1.趋势扫描仪。 2. 具有最大利润分析的趋势线。 3.趋势货币强度计。 4. 带有警报的趋势反转点。 5. 带有警报的强趋势点。 6. 趋势箭头 每日分析示例，每日信号表现...等与我们的趋势筛选指标，可以在这里找到： 点击这里 限时优惠：Trend Screener Indicator 仅售 50 美元且终身可用。原价 125$） 通过访问我们的 MQL5 博客，您可以找到我们所有的高级指标以及分析示例、每日信号表现...等。 ： 点击这里 我们的趋势系统由 2 个指标组成： 1. Trend Screener Indicator：显示趋势仪表盘、图表中的趋势线、入场点...等。 2. Trend
作者的更多信息
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
实用工具
交易复制器 - 投资者密码 - 复制交易 - MT4 x MT5 跨平台 注意：您需要在客户账户所跟随的主账户上安装“Mirror Copier Master”，并在跟随主账户的客户账户上安装“Mirror Copier Client” 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 工作原理： https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114774 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114775 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114844 “Mirror Copier”EA 是一款功能强大的工具，旨在实现不同 MetaTrader（MT4 或 MT
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/103400 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/103401 虚拟现实专家顾问 (EA) 是一种复杂的交易工具，旨在优化金融市场头寸执行时的保证金利用率。其独特的策略涉及一个两步过程：启动虚拟头寸，然后启动相应的真实头寸，旨在最大限度地降低保证金要求。 以下是虚拟现实 EA 的运作方式： 虚拟头寸开仓： EA 首先根据其编程算法和市场分析确定交易机会。 它模拟在所选金融工具中开立“虚拟”或模拟头寸，而无需实际投入任何资本。该虚拟头寸反映了预期的真实交易。 真实头寸执行： 建立虚拟头寸后，EA 继续监控市场状况。 一旦市场确认了策略设定的有利条件或参数，EA 就会触发在市场中开立相应的真实头寸。 通过与虚拟头寸保持一致，EA 旨在减轻真实交易对保证金要求的影响。它优化了可用资本和保证金的使用，以有效管理风险。 风险管理和优化： 在整个过程中，EA 采用风险管理协议和可自定义的设置来确保谨慎交易。 它不断评估市场动向并调整
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/93706 “回扣猎人”专家顾问描述： 介绍“回扣猎人”专家顾问，这是一种为精明交易者精心设计的尖端工具，旨在通过战略对冲和平均技术寻求最大回报。这种复杂的算法在 MetaTrader 平台内无缝运行，持续执行交易以利用市场波动并为用户创造可观的利润。 主要特点： 对冲策略：“回扣猎人”EA 采用先进的对冲策略来降低风险并最大化收益。通过同时在相关货币对上开立买入和卖出头寸，它可以利用市场波动，同时最大限度地减少不利价格变动的风险。 平均方法：利用平均的力量，该专家顾问智能地在战略价格水平上积累头寸，以优化盈利潜力。通过仔细分析市场趋势和价格行为，它可以战略性地增加获胜头寸，同时有效地管理亏损。 动态头寸调整：EA 根据市场条件和用户定义的参数动态调整头寸规模，优化每笔交易的风险回报率。通过遵守健全的资金管理原则，它确保可持续增长并保护资本免受过度损失。 可自定义设置：用户可以
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
实用工具
免费 MT4 指标： https://www.mql5.com/en/market/product/125434 免费 MT4 助手： https://www.mql5.com/en/market/product/107986 如果您喜欢这个免费工具，请留下 5 星评价！非常感谢 :) 反弹基础反弹 (RBR)、下跌基础反弹 (DBR)、下跌基础下跌 (DBD)、反弹基础下跌 (RBD)、公允价值差距 (FVG) / 不平衡、隐藏基础 推出“供需助手”(EA) 专家顾问 - 您以精确和自信驾驭金融市场动态世界的终极工具。这款尖端专家顾问经过精心设计，可让交易者实时洞察供需动态，从而做出明智的决策并最大限度地发挥交易潜力。 主要特点： 自动区域识别：专家顾问采用先进的算法自动检测和绘制价格图表上的关键供需区域。这些区域包括#rallybaserally、#rallybasedrop、#dropbaserally 和#dropbasedrop，为交易者提供了解市场情绪和潜在价格逆转的关键参考点。 风险回报率计算：通过利用已识别的供需区域，助理专家顾问动态计算每个交易机会的风险回报率。
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
实用工具
交易复制器 - 投资者密码 - 复制交易 - MT4 x MT5 跨平台 注意：您需要在客户账户所跟随的主账户上安装“Mirror Copier Master”，并在跟随主账户的客户账户上安装“Mirror Copier Client” 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 工作原理： https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114774 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114775 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114844 “Mirror Copier”EA 是一款功能强大的工具，旨在实现不同 MetaTrader（MT4 或 MT
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
实用工具
交易复制器 - 投资者密码 - 复制交易 - MT4 x MT5 跨平台 注意：您需要在客户账户所跟随的主账户上安装“Mirror Copier Master”，并在跟随主账户的客户账户上安装“Mirror Copier Client” 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 工作原理： https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114774 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114775 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114844 “Mirror Copier”EA 是一款功能强大的工具，旨在实现不同 MetaTrader（MT4 或 MT
Marti Lovers
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/114590 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/120764 “Marti Lovers”EA 是一款先进且激进的交易系统，专为经验丰富的高风险交易者设计。该 EA 将多种交易逻辑整合为一个强大的工具，为外汇交易提供独特而动态的方法。鉴于其激进的特性，“Marti Lovers”需要大量的资金来管理潜在的亏损并最大化策略的盈利能力。 主要特点： 多逻辑集成： 马丁格尔策略：“Marti Lovers”的核心利用了马丁格尔原则，即在亏损后加倍交易规模以弥补之前的损失并实现盈利。这种方法可以带来可观的收益，但也伴随着巨大的风险。 网格交易：利用网格交易逻辑，在基准价格上下设定间隔下达多个买入和卖出订单，利用市场波动和价格波动获利。 趋势跟踪：结合趋势跟踪指标，使马丁格尔策略和网格策略与当前市场趋势保持一致，旨在提高交易成功率。 均值回归：运用均值回归技术识别超买或超卖情况，使EA能够在潜在的有利价格入场交易。 激进交易风格：
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/110557 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/110558 实时信号： https://www.mql5.com/en/signals/2047369 推出尖端“FAST SCALPER”专家顾问：以精准和熟练释放全球市场的力量 在外汇交易的动态领域，保持领先地位需要无与伦比的智能和技术组合。 “FAST SCALPER”专家顾问是复杂交易解决方案的巅峰之作，通过以世界货币实力为基础的创新方法彻底改变了未平仓头寸策略。 专为驾驭全球动态而设计：“FAST SCALPER”通过利用全球经济力量的错综复杂的相互作用超越了传统的交易方法。其基于神经网络的算法动态评估来自世界各地的一系列基本面和技术因素，确保在预测货币强度方面达到无与伦比的准确度。 基于强度的定位：“FAST SCALPER”的核心在于其能够解读和利用主要货币的内在优势和劣势。通过对经济指标、地缘政治事件、利率和贸易平衡的细致分析，专家顾问可以精准地找到开仓的最
Rebate Hunter
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/93706 “回扣猎人”专家顾问描述： 介绍“回扣猎人”专家顾问，这是一种为精明交易者精心设计的尖端工具，旨在通过战略对冲和平均技术寻求最大回报。这种复杂的算法在 MetaTrader 平台内无缝运行，持续执行交易以利用市场波动并为用户创造可观的利润。 主要特点： 对冲策略：“回扣猎人”EA 采用先进的对冲策略来降低风险并最大化收益。通过同时在相关货币对上开立买入和卖出头寸，它可以利用市场波动，同时最大限度地减少不利价格变动的风险。 平均方法：利用平均的力量，该专家顾问智能地在战略价格水平上积累头寸，以优化盈利潜力。通过仔细分析市场趋势和价格行为，它可以战略性地增加获胜头寸，同时有效地管理亏损。 动态头寸调整：EA 根据市场条件和用户定义的参数动态调整头寸规模，优化每笔交易的风险回报率。通过遵守健全的资金管理原则，它确保可持续增长并保护资本免受过度损失。 可自定义设置：用户可以完
Gold Buster
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102624 推出“Gold Buster”EA：下一代动态支撑-阻力和风险管理系统 “Gold Buster”EA 代表了自动化交易系统的尖端技术，利用未平仓头寸管理和风险分析技术的最新进展，重新定义如何在金融市场中识别和利用支撑位和阻力位。这款革命性的专家顾问 (EA) 旨在无缝地跨各种交易平台和工具工作，满足寻求持续利润和降低风险的新手和经验丰富的交易者的需求。 主要特点： 动态支撑和阻力识别： “Gold Buster”EA 的核心在于其动态支撑和阻力识别算法。与传统的静态支撑位和阻力位（通常是预先定义的，很快就会过时）不同，此 EA 利用机器学习和人工智能来适应不断变化的市场条件。它不断分析历史价格数据、实时市场走势和关键技术指标，以准确识别相关的支撑位和阻力位。 自适应风险管理： “Gold Buster”EA 采用自适应风险管理系统，可根据市场波动性和历史表
Hedging Breakout
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/110506 对冲突破 Expert Advisor 是一款复杂的交易工具，旨在利用市场突破，同时通过对冲策略进行稳健的风险管理。 该 EA 经过精心设计，旨在识别最佳突破机会，利用增加的市场流动性来最大限度地发挥交易潜力。 通过对冲，将突破逻辑与有效的风险管理相结合，该专家顾问旨在提高整体交易绩效并防范潜在的逆转。 主要特征： 突破检测算法： 该 EA 配备强大的突破检测算法，可识别关键支撑位和阻力位。 利用历史价格数据和波动性指标来确定潜在的突破点。 动态位置调整： 根据市场状况、波动性和账户净值实施动态头寸规模。 调整交易规模以优化风险回报率并与已确定的突破潜力保持一致。 市场流动性分析： 监控和分析市场流动性，确定交易活动增加的时期。 利用突破期间流动性的增强，以有利的条件进行交易。 对冲风险管理： 如果发生价格逆转，EA 会采
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
专家
MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/93707 “多对货币强度计”EA 是一款先进的交易工具，专为希望通过全面的市场分析和强大的风险管理技术优化交易策略的外汇交易者而设计。 该 EA 利用货币强弱方法，根据当前未平仓头寸提供不同货币对的相对强弱指示。 以下是详细描述： 概述 “多对货币强弱计”EA 是一种自动交易系统，可动态分析多个货币对中各种货币的强弱。 通过评估未平仓头寸，它可以识别货币优势和劣势带来盈利交易潜力的交易机会。 该 EA 配备了复杂的风险管理功能，包括平均挂单，以确保平衡和受控的市场波动风险。 主要特征 货币强弱分析 实时数据：持续实时监控和更新各币种的强弱，确保及时准确的交易决策。 多货币对评估：同时分析多个货币对，提供外汇市场格局的全面视图。 强弱指标：利用先进的算法计算并显示每种货币的强弱指标，轻松识别潜在的交易机会。 持仓监控 实时头寸分析：与当前未平仓头寸相结合，评估其对货币强度的影响，提供动
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
实用工具
交易复制器 - 投资者密码 - 复制交易 - MT4 x MT5 跨平台 注意：您需要在客户账户所跟随的主账户上安装“Mirror Copier Master”，并在跟随主账户的客户账户上安装“Mirror Copier Client” 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 工作原理： https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114774 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114775 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114844 “Mirror Copier”EA 是一款功能强大的工具，旨在实现不同 MetaTrader（MT4 或 MT
FREE
Watermark MT5
Agus Santoso
实用工具
水印 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/120783 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logo MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/121289 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/121290 “水印”脚本旨在通过在图表背景上直接显示关键信息来增强您的交易图表。该脚本提供了一种清晰且不显眼的方式来跟踪关键细节，例如当前交易对、时间范围以及各种时间指标。 功能： 交易对显示： 该脚本会自动检测并在图表上显示当前交易对（例如 EUR/USD、BTC/USD）。这可确保交易者始终了解他们正在分析的资产，从而降低基于错误货币对做出决策的风险。 时间范围显示： 脚本显示当前图表时间范围（例如，1 分钟、1 小时、1 天）。这有助于交易者了解他们正在查看的具体时间范围，无论是用于剥头皮交易、日内交易还是长期分析。 时间指标： G
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
5 (1)
实用工具
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/91169 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/110193 实时信号： https://www.mql5.com/en/signals/2345410 隆重推出“智能交易员”（Smart Trader）交易助手——这款终极工具凭借其无与伦比的适应性和前沿的风险管理策略，深受全球专业交易员的信赖。 “智能交易员”的核心在于其革命性的风险管理切换系统，该系统经过精心设计，能够动态适应瞬息万变的市场状况。与依赖静态风险参数的传统交易助手不同，“智能交易员”利用先进的算法实时分析市场数据，智能地调整其风险管理方法，从而在最大限度提高盈利潜力的同时，最大限度地降低市场波动风险。 “智能交易员”的独特之处在于，它能够根据当前的市场状况，在不同的风险等级之间无缝切换。无论市场处于趋势行情、区间震荡还是高波动时期，这款智能交易系统都能识别最佳风险策略，助您把握每一个交易良机。 专业交易员信赖“智能交易系统”，因为它功能全面、性能可靠，能
Assistant MT5
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/91340 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/97828 助手 — 手动交易管理器 (MT4) 此版本仅支持手动操作。EA 不会开启第一笔交易。您自行下单；EA 负责管理：动态均线网格、基于均价的自适应止盈、追踪、多货币对交易。 它是什么 助手（手动）是一款面向手动交易者的交易管理器。您控制入场；EA 负责自动化仓位管理和风险控制。它会按照您定义的步长添加均线挂单，根据单边均价重新计算止盈，智能追踪，并可以平仓（买入或卖出）。 在 VPS 上的 Metatrader 上运行您的 EA，然后通过 Android 上的 Metatrader 开仓，即开仓一个外汇货币对，EA 将自动完成订单。 适用对象 剥头皮交易者、日内交易者、波段交易者以及希望实现半自动化的网格/对冲用户：手动录入，自动化、一致的管理。 注意：EA 无法进行回测
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
实用工具
交易顾问：掌握图表 专业交易者的终极专家顾问 (EA) 助手 版本 MT4 版本 | MT5 版本 | 博客 v.3.0 - Telegram Bot 集成 注意：MT4 版本比 MT5 版本更轻量 交易顾问：掌握图表 交易顾问是一款先进的交易助手，旨在通过集成关键市场分析工具和交易者的无缝功能来增强交易策略。以下是交易顾问成为交易者强大资产的概述： 主要功能和优势 1. 供需区：交易顾问帮助用户识别关键的供需区，确保在市场中更具战略性的进入和退出点。 2. 智能货币概念：此功能使交易者能够更好地了解市场趋势和结构，清晰地识别看涨、看跌和盘整阶段。 3. 公允价值差距检测：交易顾问定位公允价值差距，帮助交易者发现潜在的市场不平衡，以获得最佳的进入和退出机会。 4. 枢轴点计算：自动计算枢轴点，帮助交易者准确预测潜在的市场逆转和延续。 5. 每周高低点跟踪：监控每周高低水平，更容易识别重要的价格水平并了解近期市场行为。 6. 成交量概况分析：Trade Advisor 包括成交量概况分析，帮助用户了解最高交易量发生的位置，并支持更准确的市场评估。 7. 支撑
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/79803 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/107840 “大师”EA — 使用智能指标进行精准的一次性交易 厌倦了混乱的策略、过度交易和不必要的风险？ 向大师 EA 问好 — 一款简洁、精确且实用的专家顾问，专为希望通过智能决策一击必杀的交易者打造。 由三重指标逻辑提供支持 大师 EA 使用以下强大组合： 牛市力量 — 检测看涨势头，让您顺势而为。 CCI（商品通道指数） — 发现超买/超卖区域以捕捉转折点或突破。 布林带 — 测量波动性以避免陷阱并捕捉合法的市场走势。 没有随机进入。没有赌博。只需智能调整真实市场数据即可。 工作原理（单次逻辑） 此 EA 建立在“每信号一次”规则之上。它会耐心等待所有条件都一致，然后输入单次计算的交易，并设置明确的获利和止损。 无马丁格尔 无网格 无平均值 只需一次明确计划 您会喜欢的功能 全自动交易 - 启动它并让它发挥作用 多指标过滤器 - 仅在真正有意义时才进行交易
Liquidity Side
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/86275 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/94339 流动性侧 EA – 基于机构流动性的智能入场 流动性侧是一款自动化专家顾问，旨在检测市场中隐藏的流动性区域——机构最有可能进行交易的区域。通过结合技术指标和实时新闻过滤器，此 EA 能够避免市场噪音并专注于高效和精确的入场。 主要特点 智能流动性检测 此 EA 结合了多个指标来识别重要的流动性区域： 支撑位和阻力位——基于价格行为和历史水平 移动平均线——确认趋势方向和累积区域 RSI——作为价格触及关键区域时的额外确认 执行策略 当价格达到流动性区域并有确认信号时进入 自动止损和获利，配备追踪止损功能 自动新闻过滤器 与 Forex Factory 经济日历集成 可以在新闻发布前/后 X 分钟暂停交易 自动读取 NFP、CPI、FOMC 等事件 可以在新闻发布前自动平仓（可选） 附加功能 时间过滤器——仅在某些时段交易（伦敦、纽约） 每日股权保护
Volatility Switching
Agus Santoso
专家
MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/104672 “波动率切换”是一款先进的智能交易系统 (EA)，专为寻求在动态市场环境中优化头寸的交易者而精心设计。 该 EA 的运作原则是识别市场波动并动态调整策略以降低风险并提高盈利能力。 通过采用对波动性有敏锐洞察力的开仓方法，并结合先进的转换风险管理系统，“波动性转换”为交易者提供了一个全面的解决方案，让他们充满信心地驾驭不同的市场条件。 主要特征： 波动率检测： “波动切换”配备了强大的算法，能够实时准确地检测市场波动的变化。 它不断监控价格变动、波动带和历史数据等各种指标，以评估当前的市场状况。 持仓策略： EA 根据精心制定的入场标准建立头寸，同时考虑市场波动性和当前趋势。 它利用先进的技术分析来确定最佳入场点，确保交易的精确性和时机性执行。 动态风险管理： “波动性转换”采用动态风险管理方法来适应不断变化的市场条件。 在市场走势不利的情况下，E
Fibo SnR
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/88381 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/94573 推出尖端“Fibo SnR”专家顾问 - 您的终极交易伙伴！ 使用最新、最复杂的专家顾问 (EA)“Fibo SnR”专家顾问彻底改变您的交易体验。这一突破性工具利用先进算法的力量和斐波那契水平的永恒原则，为您的交易提供无与伦比的准确性和精确度。 主要特点： 1. 自适应斐波那契分析：“Fibo SnR”专家顾问采用自适应算法，根据市场波动和价格行为动态调整斐波那契回撤和扩展水平。这确保 EA 适应不同的市场条件，以惊人的精度优化进入和退出点。 2. 多时间框架集成：此 EA 超越了单时间框架分析，无缝集成了多个时间框架。通过这样做，它可以识别不同时间框架中斐波那契水平的汇合和差异，从而提供全面而强大的交易信号。 3. 实时模式识别：EA 配备了智能模式识别系统，可以实时识别复杂的斐波那契模式，例如蜡烛模式。这使交易者能够以最高的准确性利用谐波交易机会。 4.
Wayang
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/88605 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/159106 “Wayang EA” - 具有趋势和 S/R 精度的智能交易 概述 “Wayang EA”是一款智能专家顾问，它将挂单策略与支撑和阻力以及趋势分析相结合，以捕捉市场中的最佳机会。这款 EA 采用在各种市场条件下经过测试的算法构建，适合寻求自动交易执行一致性、灵活性和高精度的交易者。 主要特点： 挂单策略 - 在战略点设置买入止损/卖出止损，以高概率捕捉突破。 支撑和阻力交易 - 利用关键区域作为进入和退出区域，以提高执行准确性。 基于趋势的执行 - 使用趋势分析确保按照主要价格变动方向进入。 智能风险管理 – 配备自适应止损和止盈，保护资本并实现利润最大化。 自动手数和固定手数 – 可根据用户的交易风格进行调整。 追踪止损和盈亏平衡 – 无需持续监控图表即可锁定利润。 无马丁格尔，无网格 – 此 EA 优先考虑资本安全，无需高
KingKong MT4
Agus Santoso
专家
MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/103136 “KingKong”智能交易系统 (EA) 是一种专为外汇市场设计的复杂交易算法，利用在市场流动性增加期间激活的突破策略。 该 EA 旨在利用交易量激增时发生的重大价格变动，确保在市场活动的最佳时刻执行交易。 主要特征： 突破策略： 市场流动性检测：KingKong采用先进算法实时监控市场流动性。 它确定了成交量增加的时期，这通常是价格大幅波动的前兆。 突破点识别：在这些高流动性时期，KingKong根据历史数据和技术指标来识别潜在的突破点。 EA 经过精心调整，可区分虚假突破和真正机会，确保交易执行的准确性更高。 风险管理： 平均挂单：KingKong 使用复杂的风险管理系统，其中涉及平均挂单。 这种方法通过将切入点分散在一系列价格范围内，有助于降低风险。 如果市场走势与初始仓位相反，EA 会按照预定的时间间隔下达额外订单，从而有效地平均入场价格并
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
专家
MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/93707 “多对货币强度计”EA 是一款先进的交易工具，专为希望通过全面的市场分析和强大的风险管理技术优化交易策略的外汇交易者而设计。 该 EA 利用货币强弱方法，根据当前未平仓头寸提供不同货币对的相对强弱指示。 以下是详细描述： 概述 “多对货币强弱计”EA 是一种自动交易系统，可动态分析多个货币对中各种货币的强弱。 通过评估未平仓头寸，它可以识别货币优势和劣势带来盈利交易潜力的交易机会。 该 EA 配备了复杂的风险管理功能，包括平均挂单，以确保平衡和受控的市场波动风险。 主要特征 货币强弱分析 实时数据：持续实时监控和更新各币种的强弱，确保及时准确的交易决策。 多货币对评估：同时分析多个货币对，提供外汇市场格局的全面视图。 强弱指标：利用先进的算法计算并显示每种货币的强弱指标，轻松识别潜在的交易机会。 持仓监控 实时头寸分析：与当前未平仓头寸相结合，评估其对货币强度的影响，提供动
筛选:
akuncoro5797
14
akuncoro5797 2025.12.09 02:30 
 

用户没有留下任何评级信息

A.Priyono
24
A.Priyono 2025.12.06 12:14 
 

用户没有留下任何评级信息

Agus Santoso
35054
来自开发人员的回复 Agus Santoso 2025.12.06 12:14
Thank you Sir
SYARIFUDIN007
14
SYARIFUDIN007 2025.11.21 12:46 
 

Makasih Mas Agus

Agus Santoso
35054
来自开发人员的回复 Agus Santoso 2025.11.21 12:55
Thank you Sir
Fenix Trader
56
Fenix Trader 2025.10.31 13:10 
 

用户没有留下任何评级信息

Muhammad Nasir khan
176
Muhammad Nasir khan 2025.10.06 08:05 
 

It's truly an amazing indicator and very useful. Thank you so much for your contribution, Agus Santoso.

Agus Santoso
35054
来自开发人员的回复 Agus Santoso 2025.10.06 13:34
Thank you Sir
MThetoy
152
MThetoy 2025.09.20 13:57 
 

HELLO, COULD YOU have this version for MT5?

Agus Santoso
35054
来自开发人员的回复 Agus Santoso 2025.09.20 15:06
Thank you Sir
sam0709
98
sam0709 2025.09.18 11:20 
 

Есть что-то. Необходимо время для тестирования.

Agus Santoso
35054
来自开发人员的回复 Agus Santoso 2025.09.18 13:38
Thank you Sir
Aji Ma'mur Widodo
118
Aji Ma'mur Widodo 2025.08.21 00:56 
 

mantap top the best. thank you sirrr...

Agus Santoso
35054
来自开发人员的回复 Agus Santoso 2025.08.21 01:13
Thank you Sir
Molefi Mokhethi
492
Molefi Mokhethi 2025.08.03 09:32 
 

用户没有留下任何评级信息

Agus Santoso
35054
来自开发人员的回复 Agus Santoso 2025.08.03 09:34
Thank you Sir
kiat.m
14
kiat.m 2025.03.05 21:32 
 

用户没有留下任何评级信息

Agus Santoso
35054
来自开发人员的回复 Agus Santoso 2025.03.05 23:03
Thank you Sir
kumskoy
154
kumskoy 2025.01.17 16:29 
 

ещё тестирую , пока нравится .

Agus Santoso
35054
来自开发人员的回复 Agus Santoso 2025.01.17 23:04
Thank you Sir
ree499391
34
ree499391 2025.01.05 01:54 
 

用户没有留下任何评级信息

Agus Santoso
35054
来自开发人员的回复 Agus Santoso 2025.01.05 02:04
Thank you Sir
Ali Javadi
70
Ali Javadi 2024.11.16 20:13 
 

用户没有留下任何评级信息

Agus Santoso
35054
来自开发人员的回复 Agus Santoso 2024.11.17 01:43
Thank you Sir
[删除] 2024.11.02 00:37 
 

用户没有留下任何评级信息

Agus Santoso
35054
来自开发人员的回复 Agus Santoso 2024.11.02 00:50
Thank you Sir
danmar
2209
danmar 2024.10.30 05:41 
 

用户没有留下任何评级信息

Agus Santoso
35054
来自开发人员的回复 Agus Santoso 2024.10.30 05:43
Thank you Sir
trick 86
610
trick 86 2024.10.25 18:54 
 

用户没有留下任何评级信息

Agus Santoso
35054
来自开发人员的回复 Agus Santoso 2024.10.25 18:55
Thank you Sir
回复评论