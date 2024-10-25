Supply Demand MT4

4.33


RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), DROP BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / DEBAJILLO, BASE OCULTA

Presentamos el indicador "Oferta-Demanda MT4": su herramienta definitiva para navegar por el dinámico mundo de los mercados financieros con precisión y confianza. Este innovador indicador está meticulosamente diseñado para brindar a los operadores información en tiempo real sobre la dinámica de la oferta y la demanda, lo que les permite tomar decisiones informadas y maximizar su potencial de trading. Características principales:
Identificación automatizada de zonas: El indicador emplea algoritmos avanzados para detectar y trazar automáticamente zonas clave de oferta y demanda en el gráfico de precios. Estas zonas incluyen #rallybaserally, #rallybasedrop, #dropbaserally y #dropbasedrop, lo que proporciona a los operadores puntos de referencia cruciales para comprender el sentimiento del mercado y las posibles reversiones de precios.
Indicadores de brecha/desequilibrio de valor razonable: Además de las zonas de oferta y demanda, el indicador incorpora indicadores de brecha/desequilibrio de valor razonable para ofrecer una visión completa de la dinámica del mercado. Estos indicadores resaltan los casos en que el precio actual del mercado se desvía de su valor razonable percibido, señalando posibles oportunidades de trading basadas en ineficiencias del mercado.
Reconocimiento de bases ocultas: El indicador cuenta con sofisticados algoritmos capaces de identificar bases ocultas dentro de la acción del precio. Estas bases ocultas revelan áreas de acumulación o distribución significativa que pueden no ser inmediatamente evidentes, lo que proporciona a los operadores una visión adicional del sentimiento del mercado y los posibles movimientos de precios. Beneficios:
Mejor comprensión del mercado: Al identificar automáticamente las zonas de oferta y demanda, las brechas de valor razonable y las bases ocultas, el indicador proporciona a los operadores una comprensión más profunda de la dinámica del mercado, lo que les permite tomar decisiones de trading más informadas.
Análisis optimizado: Al automatizar el proceso de identificación de zonas de oferta y demanda, las brechas de valor razonable y las bases ocultas, el indicador agiliza el análisis de trading, ahorrando a los operadores tiempo y esfuerzo valiosos, a la vez que proporciona información útil.
En resumen, el indicador "Supply Demand MT4" representa un cambio de paradigma en la tecnología de trading, ofreciendo a los operadores un conjunto completo de herramientas para navegar por las complejas condiciones del mercado con precisión y confianza. Tanto si es un operador experimentado como si es un principiante, esta innovadora herramienta le permite aprovechar al máximo el análisis de la oferta y la demanda y llevar sus operaciones a nuevas alturas.
Comentarios 16
SYARIFUDIN007
14
SYARIFUDIN007 2025.11.21 12:46 
 

Makasih Mas Agus

Muhammad Nasir khan
176
Muhammad Nasir khan 2025.10.06 08:05 
 

It's truly an amazing indicator and very useful. Thank you so much for your contribution, Agus Santoso.

MThetoy
152
MThetoy 2025.09.20 13:57 
 

HELLO, COULD YOU have this version for MT5?

Filtro:
akuncoro5797
14
akuncoro5797 2025.12.09 02:30 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

A.Priyono
24
A.Priyono 2025.12.06 12:14 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Agus Santoso
35093
Respuesta del desarrollador Agus Santoso 2025.12.06 12:14
Thank you Sir
SYARIFUDIN007
14
SYARIFUDIN007 2025.11.21 12:46 
 

Makasih Mas Agus

Agus Santoso
35093
Respuesta del desarrollador Agus Santoso 2025.11.21 12:55
Thank you Sir
Fenix Trader
56
Fenix Trader 2025.10.31 13:10 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Muhammad Nasir khan
176
Muhammad Nasir khan 2025.10.06 08:05 
 

It's truly an amazing indicator and very useful. Thank you so much for your contribution, Agus Santoso.

Agus Santoso
35093
Respuesta del desarrollador Agus Santoso 2025.10.06 13:34
Thank you Sir
MThetoy
152
MThetoy 2025.09.20 13:57 
 

HELLO, COULD YOU have this version for MT5?

Agus Santoso
35093
Respuesta del desarrollador Agus Santoso 2025.09.20 15:06
Thank you Sir
sam0709
98
sam0709 2025.09.18 11:20 
 

Есть что-то. Необходимо время для тестирования.

Agus Santoso
35093
Respuesta del desarrollador Agus Santoso 2025.09.18 13:38
Thank you Sir
Aji Ma'mur Widodo
118
Aji Ma'mur Widodo 2025.08.21 00:56 
 

mantap top the best. thank you sirrr...

Agus Santoso
35093
Respuesta del desarrollador Agus Santoso 2025.08.21 01:13
Thank you Sir
Molefi Mokhethi
492
Molefi Mokhethi 2025.08.03 09:32 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Agus Santoso
35093
Respuesta del desarrollador Agus Santoso 2025.08.03 09:34
Thank you Sir
kiat.m
14
kiat.m 2025.03.05 21:32 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Agus Santoso
35093
Respuesta del desarrollador Agus Santoso 2025.03.05 23:03
Thank you Sir
kumskoy
154
kumskoy 2025.01.17 16:29 
 

ещё тестирую , пока нравится .

Agus Santoso
35093
Respuesta del desarrollador Agus Santoso 2025.01.17 23:04
Thank you Sir
ree499391
34
ree499391 2025.01.05 01:54 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Agus Santoso
35093
Respuesta del desarrollador Agus Santoso 2025.01.05 02:04
Thank you Sir
Ali Javadi
70
Ali Javadi 2024.11.16 20:13 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Agus Santoso
35093
Respuesta del desarrollador Agus Santoso 2024.11.17 01:43
Thank you Sir
[Eliminado] 2024.11.02 00:37 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Agus Santoso
35093
Respuesta del desarrollador Agus Santoso 2024.11.02 00:50
Thank you Sir
danmar
2209
danmar 2024.10.30 05:41 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Agus Santoso
35093
Respuesta del desarrollador Agus Santoso 2024.10.30 05:43
Thank you Sir
trick 86
610
trick 86 2024.10.25 18:54 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Agus Santoso
35093
Respuesta del desarrollador Agus Santoso 2024.10.25 18:55
Thank you Sir
Respuesta al comentario