RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / DESEQUILÍBRIO, BASE OCULTA

Apresentamos o indicador "Supply Demand MT4" – a sua ferramenta definitiva para navegar no dinâmico mundo dos mercados financeiros com precisão e confiança. Este indicador de ponta foi meticulosamente concebido para fornecer aos traders insights em tempo real sobre a dinâmica da oferta e da procura, permitindo a tomada de decisões informadas e maximizando o potencial de negociação.

Principais Características:
Identificação Automática de Zonas: O indicador utiliza algoritmos avançados para detetar e representar automaticamente zonas-chave de oferta e procura no gráfico de preços. Estas zonas incluem #rallybaserally, #rallybasedrop, #dropbaserally e #dropbasedrop, fornecendo aos traders pontos de referência cruciais para compreender o sentimento do mercado e possíveis reversões de preço.

Indicadores de gap/desequilíbrio de justo valor: Para além das zonas de oferta e procura, o indicador incorpora indicadores de gap/desequilíbrio de justo valor para oferecer uma visão abrangente da dinâmica do mercado. Estes indicadores destacam instâncias em que o preço de mercado atual se desvia do seu valor justo percebido, sinalizando potenciais oportunidades de negociação com base em ineficiências de mercado.

Reconhecimento de bases ocultas: O indicador está equipado com algoritmos sofisticados capazes de identificar bases ocultas na ação do preço. Estas bases ocultas revelam áreas de acumulação ou distribuição significativas que podem não ser imediatamente aparentes, fornecendo aos traders informações adicionais sobre o sentimento do mercado e possíveis movimentos de preços.
Benefícios:
Compreensão Melhorada do Mercado: Ao identificar automaticamente zonas de oferta e procura, gaps de justo valor e bases ocultas, o indicador proporciona aos traders uma compreensão mais profunda da dinâmica do mercado, permitindo-lhes tomar decisões de negociação mais informadas.

Análise Simplificada: Ao automatizar o processo de identificação de zonas de oferta e procura, gaps de valor justo e bases ocultas, o indicador simplifica o processo de análise de negociação, poupando tempo e esforço valiosos aos traders, ao mesmo tempo que fornece insights acionáveis.

Em síntese, o indicador "Supply Demand MT4" representa uma mudança de paradigma na tecnologia de trading, oferecendo aos traders um conjunto de ferramentas abrangente para navegar em condições de mercado complexas com precisão e confiança. Quer seja um profissional experiente ou um trader principiante, esta ferramenta inovadora permite-lhe explorar todo o potencial da análise da oferta e da procura e elevar as suas negociações a um novo patamar.
Comentários
SYARIFUDIN007
14
SYARIFUDIN007 2025.11.21 12:46 
 

Makasih Mas Agus

Muhammad Nasir khan
176
Muhammad Nasir khan 2025.10.06 08:05 
 

It's truly an amazing indicator and very useful. Thank you so much for your contribution, Agus Santoso.

MThetoy
152
MThetoy 2025.09.20 13:57 
 

HELLO, COULD YOU have this version for MT5?

Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
O Apollo SR Master é um indicador de Suporte/Resistência com recursos especiais que tornam a negociação com zonas de Suporte/Resistência mais fácil e confiável. O indicador calcula as zonas de Suporte/Resistência em tempo real, sem qualquer atraso, detectando topos e fundos de preço locais. Em seguida, para confirmar a área de Suporte/Resistência recém-formada, o indicador exibe um sinal especial que indica que a zona pode ser considerada e usada como um sinal de VENDA ou COMPRA. Nesse caso, a f
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador antecipado       Determina os níveis e zonas de reversão do mercado   , permitindo que você espere o preço retornar ao nível e entre no início de uma nova tendência, e não no seu fim. Ele mostra       níveis de reversão       onde o mercado confirma uma mudança de direção e inicia um movimento adicional. O indicador funciona sem redesenhar, é otimizado para qualquer instrumento e revela seu potencial máximo quando combinado com o       LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       indicador. Scanner
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault é um sistema profissional de escalpelamento que fornece tudo o que você precisa para um escalpelamento bem-sucedido. Este indicador é um sistema de negociação completo que pode ser usado por comerciantes de forex e opções binárias. O período de tempo recomendado é M5. O sistema fornece sinais de seta precisos na direção da tendência. Ele também fornece sinais superiores e inferiores e níveis de mercado Gann. Os indicadores fornecem todos os tipos de alertas, incluindo notificações
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard é um indicador muito poderoso que fornece uma solução completa para uma negociação bem-sucedida. O indicador calcula o poder deste ou daquele par forex usando os dados de todas as moedas em vários intervalos de tempo. Esses dados são representados em uma forma de índice de moeda fácil de usar e linhas de energia de moeda que você pode usar para ver o poder desta ou daquela moeda. Tudo o que você precisa é anexar o indicador ao gráfico que deseja negociar e o indicador mo
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
O sistema PRO Renko é um sistema de negociação altamente preciso especialmente concebido para a negociação de gráficos RENKO. Trata-se de um sistema universal que pode ser aplicado a vários instrumentos de negociação. O sistema neutraliza eficazmente o chamado ruído de mercado, dando-lhe acesso a sinais de inversão precisos. O indicador é muito fácil de usar e tem apenas um parâmetro responsável pela geração de sinal. Você pode facilmente adaptar a ferramenta a qualquer instrumento de negocia
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       Ajuda a entender onde o mercado está realmente mudando de direção. O indicador mostra inversões de tendência reais e pontos onde os principais participantes retornam ao mercado. Você vê     Linhas BOS     Análise de tendências e níveis-chave em prazos maiores — sem configurações complexas ou ruídos desnecessários. Os sinais não são repintados e permanecem no gráfico após o fechamento da barra. O que o indicador mostra: Mudanças reais  tendência (linhas BOS) Uma vez
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Uma estratégia intradiária baseada em dois princípios fundamentais do mercado. O algoritmo é baseado na análise de volumes e ondas de preços usando filtros adicionais. O algoritmo inteligente do indicador dá um sinal apenas quando dois fatores de mercado se combinam em um. O indicador calcula ondas de um determinado intervalo no gráfico M1 usando os dados do período de tempo mais alto. E para confirmar a onda, o indicador utiliza a análise por volume. Este indicador é um sistema de negociação pr
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponível para   MT4   e   MT5 . Junte-se ao canal Market Structure Patterns para baixar os materiais disponíveis para estudos e informações adicionais. Postagens relacionadas: Market Structure Patterns - Introduction Garanta agora com 50% de desconto | Preço anterior US$ 90 | Oferta válida até 31 de dezembro | Uma grande atualização está chegando em breve, e o preço original será ajustado. Market Structure Patterns   é um indicador baseado em   smart money concepts   que apresenta elementos
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendência, solução única inovadora para negociação e filtragem de tendências com todos os recursos de tendências importantes construídos dentro de uma ferramenta! É um indicador multi-timeframe e multi-moedas 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices e ações. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador Support and Resistance Screener está disponível por apenas US$ 50e vitalício. (Preço original US$ 250) (oferta este
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master é um sistema de negociação completo para day traders. O sistema é composto por dois indicadores. Um indicador é um sinal de seta para comprar e vender. É o indicador de seta que você obtém. Eu fornecerei o segundo indicador gratuitamente. O segundo indicador é um indicador de tendência especialmente projetado para ser usado em conjunto com essas setas. OS INDICADORES NÃO SE REPETEM E NÃO SE ATRASAM! A utilização deste sistema é muito simples. Você só precisa seguir os sinais de
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicadores
Apollo Secret Trend é um indicador de tendência profissional que pode ser usado para encontrar tendências em qualquer par e período de tempo. O indicador pode facilmente se tornar seu principal indicador de negociação, que você pode usar para detectar tendências de mercado, não importa qual par ou período de tempo você prefira negociar. Ao usar um parâmetro especial no indicador, você pode adaptar os sinais ao seu estilo de negociação pessoal. O indicador fornece todos os tipos de alertas, inclu
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Os indicadores de tendência são uma das áreas de análise técnica para utilização em negociações em mercados financeiros. Indicador de Angular Trend Lines - determina de forma abrangente a direção da tendência e gera sinais de entrada. Além de suavizar a direção média das velas Também utiliza o ângulo de inclinação das linhas de tendência. O princípio de construção dos ângulos de Gann foi tomado como base para o ângulo de inclinação. O indicador de análise técnica combina a suavização de velas e
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística. Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança. O que o torna diferente A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador an
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitários
COPIADORA COMERCIAL - SENHA DO INVESTIDOR - CÓPIA COMÉRCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necessita de "Mirror Copier Master" na conta mestra que será seguida pela conta do cliente e "Mirror Copier Client" na conta do cliente que seguirá a conta mestra Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versão MT4 Mestre: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Descrição do consultor especialista "Rebate Hunter": Apresentamos o Expert Advisor "Rebate Hunter", uma ferramenta de ponta meticulosamente concebida para traders experientes que procuram retornos máximos através de técnicas estratégicas de cobertura e média. Este algoritmo sofisticado opera perfeitamente dentro da plataforma MetaTrader, executando transações continuamente para cap
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Utilitários
INDICADOR MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ASSISTENTE MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Por favor, deixe uma avaliação de 5 estrelas se gosta desta ferramenta gratuita! Muito obrigada :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Apresentamos o Expert Advisor "Supply and Demand Assistant" (EA) - a sua ferramenta definitiva para navegar no mundo di
FREE
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 O Expert Advisor (EA) de Realidade Virtual é uma ferramenta de negociação sofisticada projetada para otimizar a utilização de margens durante a execução de posições nos mercados financeiros. A sua estratégia única envolve um processo de duas etapas: iniciar uma posição virtual seguida de uma posição real correspondente, com o objetivo de minimizar os requisitos de margem. Aqui
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitários
COPIADORA COMERCIAL - SENHA DO INVESTIDOR - CÓPIA COMÉRCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necessita de "Mirror Copier Master" na conta mestra que será seguida pela conta do cliente e "Mirror Copier Client" na conta do cliente que seguirá a conta mestra Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versão MT4 Mestre: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilitários
COPIADORA COMERCIAL - SENHA DO INVESTIDOR - CÓPIA COMÉRCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necessita de "Mirror Copier Master" na conta mestra que será seguida pela conta do cliente e "Mirror Copier Client" na conta do cliente que seguirá a conta mestra Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versão MT4 Mestre: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
Marti Lovers
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 O Expert Advisor (EA) "Marti Lovers" é um sistema de trading sofisticado e agressivo, desenvolvido para traders experientes que conseguem lidar com estratégias de alto risco. Este EA combina múltiplas lógicas de negociação numa ferramenta poderosa, proporcionando uma abordagem única e dinâmica à negociação forex. Dada a sua natureza agressiva, o "Marti Lovers" exige um saldo subs
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Sinal em direto: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Apresentamos o consultor especialista de topo "FAST SCALPER": Liberte o poder dos mercados globais com precisão e proficiência No mundo dinâmico do mercado forex, estar à frente da concorrência exige uma combinação incomparável de inteligência e tecnologia. O Expert Advisor "FAST SCALPER" destaca-se como o auge das soluçõ
Rebate Hunter
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Descrição do consultor especialista "Rebate Hunter": Apresentamos o Expert Advisor "Rebate Hunter", uma ferramenta de ponta meticulosamente concebida para traders experientes que procuram retornos máximos através de técnicas estratégicas de cobertura e média. Este algoritmo sofisticado opera perfeitamente dentro da plataforma MetaTrader, executando transações continuamente para cap
Gold Buster
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Apresentando o EA "Gold Buster": Sistema Dinâmico de Suporte-Resistência e Gerenciamento de Riscos de Próxima Geração O EA "Gold Buster" representa a vanguarda dos sistemas de negociação automatizados, aproveitando os mais recentes avanços na gestão de posições abertas e na tecnologia de análise de risco para redefinir como os níveis de suporte e resistência são identificados e
Hedging Breakout
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 O Hedging Breakout Expert Advisor é uma ferramenta de negociação sofisticada projetada para capitalizar os rompimentos do mercado e, ao mesmo tempo, empregar um gerenciamento de risco robusto por meio de estratégias de hedge. Este EA é meticulosamente elaborado para identificar oportunidades ideais de breakout, aproveitando o aumento da liquidez do mercado para maximizar o poten
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 O Expert Advisor (EA) "Multi Pair Currency Strength Meter" é uma ferramenta de negociação avançada projetada para traders de Forex que buscam otimizar suas estratégias de negociação por meio de análises de mercado abrangentes e técnicas robustas de gerenciamento de risco. Este EA aproveita o método de força da moeda, fornecendo uma indicação clara da força e fraqueza relativas de d
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilitários
COPIADORA COMERCIAL - SENHA DO INVESTIDOR - CÓPIA COMÉRCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necessita de "Mirror Copier Master" na conta mestra que será seguida pela conta do cliente e "Mirror Copier Client" na conta do cliente que seguirá a conta mestra Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versão MT4 Mestre: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
FREE
Watermark MT5
Agus Santoso
Utilitários
Marca d'água Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logotipo Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 O script "Marca de água" foi desenvolvido para melhorar o seu gráfico de negociação, exibindo informações cruciais diretamente no fundo do gráfico. Este script fornece uma forma clara e discreta de acompanhar detalhes importantes, como o par d
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitários
Por favor, avalie com 5 estrelas se gostou desta ferramenta gratuita! Muito obrigado :) A Coleção de Expert Advisors "Assistente de Gestão de Risco" é um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para melhorar as estratégias de negociação, gerindo o risco de forma eficaz em diversas condições de mercado. Esta coleção é composta por três componentes principais: Expert Advisors de média, troca e cobertura, cada um oferecendo vantagens distintas, adaptadas a diferentes cenários de negociação.
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitários
Por favor, avalie com 5 estrelas se gostou desta ferramenta gratuita! Muito obrigado :) A Coleção de Expert Advisors "Assistente de Gestão de Risco" é um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para melhorar as estratégias de negociação, gerindo o risco de forma eficaz em diversas condições de mercado. Esta coleção é composta por três componentes principais: Expert Advisors de média, troca e cobertura, cada um oferecendo vantagens distintas, adaptadas a diferentes cenários de negociação.
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
2 (1)
Utilitários
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/91169 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110193 Sinal em direto: https://www.mql5.com/en/signals/2345410 Apresentamos o "Smart Trader", o assistente de trading Expert Advisor – a ferramenta definitiva, utilizada por traders profissionais em todo o mundo pela sua adaptabilidade incomparável e estratégias de gestão de risco de ponta. No coração do "Smart Trader" está o seu revolucionário sistema de ajustamento da gestão de risco
Assistant MT5
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/91340 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/97828 Assistente — Gestor de Negociações Manual (MT4) Esta versão é APENAS MANUAL. O EA não abre a primeira negociação. Você mesmo insere as entradas; o EA gere-as: grelha de média dinâmica, TP adaptável a partir do preço médio, trailing, multipares. O que é O Assistente (Manual) é um gestor de operações para traders manuais. Você controla as entradas; o A EA automatiza a gestão de posi
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
Utilitários
Consultor de comércio: dominando o gráfico O melhor assistente de Expert Advisor (EA) para traders profissionais VERSÃO Versão MT4 | Versão MT5 | Blogs v.3.0 - Integração com o bot do Telegram Nota: A versão MT4 é mais leve que a versão MT5 Consultor de comércio: dominando o gráfico O Trade Advisor é um assistente de trading avançado concebido para melhorar as estratégias de trading integrando importantes ferramentas de análise de mercado e funcionalidade perfeita para traders. Aqui e
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitários
Por favor, avalie com 5 estrelas se gostou desta ferramenta gratuita! Muito obrigado :) A Coleção de Expert Advisors "Assistente de Gestão de Risco" é um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para melhorar as estratégias de negociação, gerindo o risco de forma eficaz em diversas condições de mercado. Esta coleção é composta por três componentes principais: Expert Advisors de média, troca e cobertura, cada um oferecendo vantagens distintas, adaptadas a diferentes cenários de negociação.
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitários
Por favor, avalie com 5 estrelas se gostou desta ferramenta gratuita! Muito obrigado :) A Coleção de Expert Advisors "Assistente de Gestão de Risco" é um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para melhorar as estratégias de negociação, gerindo o risco de forma eficaz em diversas condições de mercado. Esta coleção é composta por três componentes principais: Expert Advisors de média, troca e cobertura, cada um oferecendo vantagens distintas, adaptadas a diferentes cenários de negociação.
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitários
Por favor, avalie com 5 estrelas se gostou desta ferramenta gratuita! Muito obrigado :) A Coleção de Expert Advisors "Assistente de Gestão de Risco" é um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para melhorar as estratégias de negociação, gerindo o risco de forma eficaz em diversas condições de mercado. Esta coleção é composta por três componentes principais: Expert Advisors de média, troca e cobertura, cada um oferecendo vantagens distintas, adaptadas a diferentes cenários de negociação.
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitários
Por favor, avalie com 5 estrelas se gostou desta ferramenta gratuita! Muito obrigado :) A Coleção de Expert Advisors "Assistente de Gestão de Risco" é um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para melhorar as estratégias de negociação, gerindo o risco de forma eficaz em diversas condições de mercado. Esta coleção é composta por três componentes principais: Expert Advisors de média, troca e cobertura, cada um oferecendo vantagens distintas, adaptadas a diferentes cenários de negociação.
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — One Shot Precision Trading com indicadores inteligentes Cansado de estratégias confusas, excesso de negociação e riscos desnecessários? Dê as boas-vindas ao Grandmaster EA — um Expert Advisor limpo, preciso e prático, criado para traders que querem uma oportunidade, uma morte, com uma tomada de decisão inteligente. Desenvolvido pela Triple Indicator Logic O Gra
Liquidity Side
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA – Entrada inteligente com base na liquidez institucional O Liquidity Side é um Expert Advisor automatizado concebido para detetar áreas de liquidez ocultas no mercado, onde as instituições têm maior probabilidade de negociar. Ao combinar indicadores técnicos e filtros de notícias em tempo real, este EA consegue evitar o ruído do mercado e concentrar-se em entrada
Volatility Switching
Agus Santoso
Experts
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatility Switching" é um Expert Advisor (EA) avançado meticulosamente projetado para traders que buscam otimizar suas posições em ambientes de mercado dinâmicos. Este EA opera com base no princípio de reconhecer a volatilidade do mercado e ajustar dinamicamente as suas estratégias para mitigar o risco e aumentar a rentabilidade. Ao empregar o método de Posição Aberta com um olhar atento à
Fibo SnR
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Apresentando o Expert Advisor "Fibo SnR" de última geração - seu melhor companheiro de negociação! Revolucione sua experiência de negociação com o Expert Advisor (EA) mais recente e sofisticado, o Expert Advisor "Fibo SnR". Esta ferramenta inovadora aproveita o poder de algoritmos avançados e os princípios atemporais dos níveis de Fibonacci para fornecer exatidão e precisão inco
Wayang
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 "Wayang EA" - Negociação inteligente com precisão de tendência e S/R Visão geral "Wayang EA" é um Expert Advisor inteligente que combina a estratégia de ordens pendentes com a análise de Suporte e Resistência e Tendências para captar as melhores oportunidades do mercado. Construído com algoritmos que foram testados em diversas condições de mercado, este EA é adequado para trade
KingKong MT4
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 O Expert Advisor (EA) "KingKong" é um algoritmo de negociação sofisticado projetado para o mercado Forex, aproveitando uma estratégia de breakout que é ativada durante períodos de maior liquidez do mercado. Este EA foi elaborado para capitalizar movimentos de preços significativos que ocorrem quando o volume de negociação aumenta, garantindo que as negociações sejam executadas
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 O Expert Advisor (EA) "Multi Pair Currency Strength Meter" é uma ferramenta de negociação avançada projetada para traders de Forex que buscam otimizar suas estratégias de negociação por meio de análises de mercado abrangentes e técnicas robustas de gerenciamento de risco. Este EA aproveita o método de força da moeda, fornecendo uma indicação clara da força e fraqueza relativas de d
akuncoro5797
14
akuncoro5797 2025.12.09 02:30 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

A.Priyono
24
A.Priyono 2025.12.06 12:14 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Agus Santoso
35131
Thank you Sir
SYARIFUDIN007
14
SYARIFUDIN007 2025.11.21 12:46 
 

Makasih Mas Agus

Agus Santoso
35131
Thank you Sir
Fenix Trader
56
Fenix Trader 2025.10.31 13:10 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Muhammad Nasir khan
176
Muhammad Nasir khan 2025.10.06 08:05 
 

It's truly an amazing indicator and very useful. Thank you so much for your contribution, Agus Santoso.

Agus Santoso
35131
Thank you Sir
MThetoy
152
MThetoy 2025.09.20 13:57 
 

HELLO, COULD YOU have this version for MT5?

Agus Santoso
35131
Thank you Sir
sam0709
98
sam0709 2025.09.18 11:20 
 

Есть что-то. Необходимо время для тестирования.

Agus Santoso
35131
Thank you Sir
Aji Ma'mur Widodo
118
Aji Ma'mur Widodo 2025.08.21 00:56 
 

mantap top the best. thank you sirrr...

Agus Santoso
35131
Thank you Sir
Molefi Mokhethi
492
Molefi Mokhethi 2025.08.03 09:32 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Agus Santoso
35131
Thank you Sir
kiat.m
14
kiat.m 2025.03.05 21:32 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Agus Santoso
35131
Thank you Sir
kumskoy
154
kumskoy 2025.01.17 16:29 
 

ещё тестирую , пока нравится .

Agus Santoso
35131
Thank you Sir
ree499391
34
ree499391 2025.01.05 01:54 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Agus Santoso
35131
Thank you Sir
Ali Javadi
70
Ali Javadi 2024.11.16 20:13 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Agus Santoso
35131
Thank you Sir
[Excluído] 2024.11.02 00:37 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Agus Santoso
35131
Thank you Sir
danmar
2219
danmar 2024.10.30 05:41 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Agus Santoso
35131
Thank you Sir
trick 86
610
trick 86 2024.10.25 18:54 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Agus Santoso
35131
Thank you Sir
Responder ao comentário