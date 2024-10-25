Supply Demand MT4

4.33



Rally Base Rally (RBR), Drop Base Rally (DBR), Drop Base Drop (DBD), Rally Base Drop (RBD), Fair Value GAP (FVG) / Déséquilibre, Base cachée

Découvrez l'indicateur « Supply Demand MT4 » : l'outil idéal pour naviguer avec précision et confiance dans l'univers dynamique des marchés financiers. Cet indicateur de pointe est conçu avec soin pour fournir aux traders des informations en temps réel sur la dynamique de l'offre et de la demande, leur permettant ainsi de prendre des décisions éclairées et d'optimiser leur potentiel de trading. Fonctionnalités clés :

Identification automatique des zones : L’indicateur utilise des algorithmes avancés pour détecter et tracer automatiquement les zones clés d’offre et de demande sur le graphique des prix. Ces zones incluent #rallybaserally, #rallybasedrop, #dropbaserally et #dropbasedrop, fournissant aux traders des points de repère essentiels pour comprendre le sentiment du marché et les retournements de prix potentiels.

Indicateurs d’écart/de déséquilibre de juste valeur : Outre les zones d’offre et de demande, l’indicateur intègre des indicateurs d’écart/de déséquilibre de juste valeur pour offrir une vision complète de la dynamique du marché. Ces indicateurs mettent en évidence les cas où le prix actuel du marché s’écarte de sa juste valeur perçue, signalant des opportunités de trading potentielles basées sur les inefficiences du marché.

Reconnaissance des bases cachées : L’indicateur est doté d’algorithmes sophistiqués capables d’identifier les bases cachées dans l’évolution des prix. Ces bases cachées révèlent des zones d’accumulation ou de distribution importantes qui peuvent ne pas être immédiatement apparentes, offrant aux traders une meilleure compréhension du sentiment du marché et des mouvements de prix potentiels. Avantages :

Meilleure compréhension du marché : En identifiant automatiquement les zones d'offre et de demande, les écarts de juste valeur et les bases cachées, l'indicateur offre aux traders une compréhension plus approfondie de la dynamique du marché, leur permettant ainsi de prendre des décisions de trading plus éclairées.

Analyse simplifiée : En automatisant l'identification des zones d'offre et de demande, des écarts de juste valeur et des bases cachées, l'indicateur simplifie l'analyse des transactions, faisant gagner un temps précieux et fournissant des informations exploitables.

En résumé, l'indicateur « Supply Demand MT4 » représente un changement de paradigme dans la technologie de trading, offrant aux traders une boîte à outils complète pour naviguer dans des conditions de marché complexes avec précision et confiance. Que vous soyez un trader professionnel chevronné ou débutant, cet outil innovant vous permet d'exploiter pleinement le potentiel de l'analyse de l'offre et de la demande et de propulser votre trading vers de nouveaux sommets.
Avis 15
SYARIFUDIN007
14
SYARIFUDIN007 2025.11.21 12:46 
 

Makasih Mas Agus

Muhammad Nasir khan
176
Muhammad Nasir khan 2025.10.06 08:05 
 

It's truly an amazing indicator and very useful. Thank you so much for your contribution, Agus Santoso.

MThetoy
142
MThetoy 2025.09.20 13:57 
 

HELLO, COULD YOU have this version for MT5?

