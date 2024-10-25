Supply Demand MT4

4.33


Rally Base Rally (RBR), Drop Base Rally (DBR), Drop Base Drop (DBD), Rally Base Drop (RBD), Fair Value Gap (FVG) / Ungleichgewicht, Hidden Base

Wir präsentieren den „Supply Demand MT4“-Indikator – Ihr ultimatives Werkzeug, um sich präzise und sicher in der dynamischen Welt der Finanzmärkte zu bewegen. Dieser innovative Indikator wurde sorgfältig entwickelt, um Händlern Echtzeit-Einblicke in die Angebots- und Nachfragedynamik zu ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen und das Handelspotenzial zu maximieren.

Hauptmerkmale:
Automatische Zonenidentifizierung: Der Indikator nutzt fortschrittliche Algorithmen, um wichtige Angebots- und Nachfragezonen automatisch zu erkennen und im Kursdiagramm darzustellen. Zu diesen Zonen gehören #rallybaserally, #rallybasedrop, #dropbaserally und #dropbasedrop. Sie liefern Händlern wichtige Referenzpunkte, um die Marktstimmung und potenzielle Kursumkehrungen zu verstehen.
Indikatoren für Fair-Value-Lücken/Ungleichgewichte: Zusätzlich zu den Angebots- und Nachfragezonen integriert der Indikator Indikatoren für Fair-Value-Lücken/Ungleichgewichte, um einen umfassenden Überblick über die Marktdynamik zu bieten. Diese Indikatoren heben Fälle hervor, in denen der aktuelle Marktpreis von seinem wahrgenommenen fairen Wert abweicht und signalisieren so potenzielle Handelschancen aufgrund von Marktineffizienzen.
Erkennung versteckter Basislinien: Der Indikator ist mit hochentwickelten Algorithmen ausgestattet, die versteckte Basislinien innerhalb der Kursbewegung identifizieren können. Diese versteckten Basislinien decken Bereiche signifikanter Akkumulation oder Distribution auf, die möglicherweise nicht sofort erkennbar sind, und liefern Händlern zusätzliche Einblicke in die Marktstimmung und potenzielle Kursbewegungen.

Vorteile:
Verbessertes Marktverständnis: Durch die automatische Identifizierung von Angebots- und Nachfragezonen, Fair-Value-Gaps und versteckten Basen ermöglicht der Indikator Händlern ein tieferes Verständnis der Marktdynamik und damit fundiertere Handelsentscheidungen.
Optimierte Analyse: Die Automatisierung der Identifizierung von Angebots- und Nachfragezonen, Fair-Value-Gaps und versteckten Basen optimiert den Analyseprozess und spart Händlern wertvolle Zeit und Mühe bei gleichzeitiger Bereitstellung umsetzbarer Erkenntnisse.
Zusammenfassend stellt der „Supply Demand MT4“-Indikator einen Paradigmenwechsel in der Handelstechnologie dar und bietet Händlern ein umfassendes Werkzeugset, um komplexe Marktbedingungen präzise und souverän zu meistern. Ob erfahrener Profi oder Einsteiger – dieses innovative Tool ermöglicht es Ihnen, das volle Potenzial der Angebots- und Nachfrageanalyse auszuschöpfen und Ihren Handel auf ein neues Niveau zu heben.
Bewertungen 16
SYARIFUDIN007
14
SYARIFUDIN007 2025.11.21 12:46 
 

Makasih Mas Agus

Muhammad Nasir khan
176
Muhammad Nasir khan 2025.10.06 08:05 
 

It's truly an amazing indicator and very useful. Thank you so much for your contribution, Agus Santoso.

MThetoy
152
MThetoy 2025.09.20 13:57 
 

HELLO, COULD YOU have this version for MT5?

Empfohlene Produkte
MT Supply Demand
Issara Seeboonrueang
4 (4)
Indikatoren
Wir bieten Ihnen Indikatoren, die auf Ihre Handelsanforderungen zugeschnitten sind: >> MT Magical << MT Supply Demand : Es ist ein Indikator, der geschaffen wurde, um Angebot und Nachfrage zu finden, die wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für den Preis darstellen. Supply Zone ist eine Zone, wo der Preis erreicht hat, ist es oft widerstanden. Mit anderen Worten, wenn der Preis diese Zone erreicht, gibt es mehr Verkaufskraft, um den Preis wieder nach unten zu drücken. Die Nac
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
Indikatoren
Forex Market Profile (kurz FMP) Was das nicht ist: FMP ist nicht die klassische buchstabencodierte TPO-Anzeige , zeigt nicht die Berechnung des gesamten Diagrammdatenprofils an und segmentiert das Diagramm nicht in Perioden und berechnet diese nicht. Was es macht : Am wichtigsten ist, dass der FMP-Indikator Daten verarbeitet, die sich zwischen dem linken Rand des benutzerdefinierten Spektrums und dem rechten Rand des benutzerdefinierten Spektrums befinden. Der Benutzer kann das Spektrum defi
FREE
LongTerm SupplyDemand
Meryem Sabir
Indikatoren
Long-Term Supply Demand Indicator - Beschreibung Der Long-Term Supply Demand Indicator ist ein professionelles MT4-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die Unterstützungs- und Widerstandszonen in höheren Zeitrahmen auf niedrigeren Zeitrahmen verfolgen möchten. Er identifiziert Angebots- und Nachfragebereiche, die sich auf dem H4-Zeitrahmen gebildet haben, und zeigt sie übersichtlich auf M15-, M5- und M1-Charts an, so dass Händler einen präzisen Überblick über die wichtigsten Marktzonen auf
FREE
Zig Zag 123
Stephen Reynolds
Indikatoren
Zig Zag 123 sagt uns, wann eine Umkehr oder Fortsetzung wahrscheinlicher ist, indem wir die Verschiebung von Angebot und Nachfrage betrachten. Wenn dies geschieht, erscheint ein charakteristisches Muster, das als 123 (auch als ABC bekannt) bekannt ist, und bricht oft in Richtung eines höheren Tiefs oder eines niedrigeren Hochs aus. Es wurden Stop-Loss- und Take-Profit-Levels hinzugefügt. Es gibt ein Panel, das die Gesamtperformance Ihrer Trades anzeigt, wenn Sie diese Stop-Loss- und Take-Profi
FREE
Magic Supply Demand MT4
Reni
5 (1)
Indikatoren
Magic Supply Demand Indicator funktioniert auf allen Produkten und Zeitrahmen. Es ist eine neue Formel, und die sehr neuen Funktionen sind zwei Zonenstärke Funktionen einstellbar durch Benutzereingabe! Dies ist ein großer Vorteil im Handel. Wenn Sie lernen, wie man die proprietären Funktionen wie die Zonenstärke mit min X-Faktor des Preises Reise weg zu verwenden, werden Sie in der Lage sein zu sagen, ob die Zone stark ist oder nicht. Die Angebots- und Nachfragezonen werden als Alarmauslöser ve
FREE
Accuracy Meter
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Indikatoren
Genauigkeitsmesser Einführung: Das Genauigkeitsmessgerät ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem Sie den Gewinn% der Strategien bestimmen können. Um Ihnen alle Trades-Ein- und Ausstiegspunkte wie den Meta-Trader-Strategietester anzuzeigen, können Sie einen einfachen Strategietester als Indikator auf dem Chart haben, ihn an verschiedene Paare und Zeitrahmen anhängen und herausfinden Ihre Strategiegenauigkeit in Prozent, ändern Sie den Stop-Loss und das Risiko, um den Faktor zu belohnen, und sehen
FREE
BoxInside MT4
Evgeny Shevtsov
4.83 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator berechnet das Volumenprofil und platziert Etiketten, die den VAH-, VAL- und POC-Niveaus entsprechen, für jede einzelne Kerze. Funktionsmerkmale des Indikators Der Indikator funktioniert auf den Zeitrahmen von M5 bis MN, aber er verwendet die historischen Daten kleinerer Perioden: M1 - für Zeiträume von M5 bis H1, M5 - für den Zeitraum H4, M30 - für den Zeitraum D1, H4 - für den Zeitraum W1, D1 - für den Zeitraum MN. Die Farbe und die Position der Etiketten VAL, VAH und POC auf
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indikatoren
Market Profile 3 MetaTrader 4 Indikator - ist eine klassische Marktprofil-Implementierung, die die Preisdichte im Laufe der Zeit anzeigen kann, indem sie die wichtigsten Preisniveaus, den Wertbereich und den Kontrollwert einer bestimmten Handelssitzung umreißt. Dieser Indikator kann mit Zeitrahmen zwischen M1 und D1 verbunden werden und zeigt das Marktprofil für tägliche, wöchentliche, monatliche oder sogar Intraday-Sessions an. Niedrigere Zeitrahmen bieten eine höhere Präzision. Höhere Timefram
FREE
Triple Threat Signal
Andri Maulana
Indikatoren
Erobern Sie die Märkte mit dem Triple Threat Signal ! Haben Sie genug von Signalen, die Sie im Ungewissen lassen? Wir stellen Ihnen das Triple Threat Signal vor, den intelligenten Indikator, der das Marktrauschen durchbricht und Ihnen hochwahrscheinliche Handels-Setups liefert. Dies ist nicht nur ein weiterer Indikator, sondern ein komplettes, vielschichtiges System, das für Händler entwickelt wurde, die Präzision, Bestätigung und Vertrauen verlangen. Warum Sie das Triple Threat Signal brauchen
FREE
Cumulative Delta MT4
Evgeny Shevtsov
4.86 (29)
Indikatoren
Der Indikator analysiert die Volumenskala und teilt sie in zwei Komponenten auf - Verkäufer- und Käufervolumen - und berechnet außerdem das Delta und das kumulative Delta. Der Indikator flackert nicht und wird nicht neu gezeichnet, seine Berechnung und Darstellung erfolgen relativ schnell, wobei die Daten der kleineren (im Vergleich zum aktuellen) Zeiträume verwendet werden. Die Betriebsmodi des Indikators können über die Eingangsvariable Modus umgeschaltet werden: Kaufen - zeigt nur die Käuferv
FREE
Pinpoint Extreme Swing
Andri Maulana
Indikatoren
Erschließen Sie den Präzisionshandel mit Pinpoint Extreme Swing! Sind Sie es leid, entscheidende Marktumkehrungen zu verpassen? Hätten Sie gerne ein zuverlässiges Werkzeug, um hochwahrscheinliche Swing-Trading-Gelegenheiten zu erkennen? Suchen Sie nicht weiter! Der Pinpoint Extreme Swing-Indikator ist Ihr ultimativer Partner in der dynamischen Welt des Tradings, der Ihnen den Vorsprung verschafft, den Sie für Ihren Erfolg brauchen. Dieser leistungsstarke MQL4-Indikator wurde entwickelt, um sign
FREE
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
Indikatoren
QualifiedEngulfing - ist die kostenlose Version des ProEngulfing -Indikators. ProEngulfing - ist die kostenpflichtige Version des Advance Engulf-Indikators. Laden Sie ihn hier herunter. Was ist der Unterschied zwischen der kostenlosen und der kostenpflichtigen Version von ProEngulfing ? Die kostenlose Version hat die Einschränkung von einem Signal pro Tag. Vorstellung von QualifiedEngulfing - Ihr professioneller Engulf-Muster-Indikator für MT4 Entfesseln Sie die Kraft der Präzision mit Qualifie
FREE
RadarBoard
Vitali Platonov
Indikatoren
Wir alle wissen: Steigen die Benzinpreise, wird alles teurer. Schließlich werden die erhöhten Frachtkosten in die Lieferpreise aller Waren eingerechnet. Nehmen wir ein Beispiel aus dem Alltag - ein heißes Jahr führt zu Getreideüberschüssen, wodurch Erzeuger die Preise senken, um sich dem Marktangebot anzupassen. Genauso hilft der RadarBoard-Indikator, offensichtliche Zusammenhänge auf Devisenmärkten zu erkennen. Wenn Gold teurer wird, kauft man es mit Dollar, was den Dollar schwächt. Diese Erke
FREE
Easy Scalp System Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Easy Scalp System Pro: Verpassen Sie nie wieder einen Einstieg! Haben Sie genug von komplexen Trading-Setups, bei denen Sie nur raten können? Wir stellen Ihnen das Easy Scalp System Pro vor - Ihr ultimatives, hochpräzises Werkzeug für schnelle Gewinne in jedem Markt! Dieser leistungsstarke Indikator kombiniert das Beste aus Trendbestätigung (Multiple EMAs) und Momentum-Timing (MACD) in klaren, nicht übermalenden Kauf- und Verkaufspfeilen direkt auf Ihrem Chart. Er wurde für Scalper und Daytr
FREE
Simple QM Pattern
Suvashish Halder
4.5 (2)
Indikatoren
Simple QM Pattern ist ein leistungsstarker und intuitiver Handelsindikator, der die Identifizierung des Quasimodo (QM) Handelsmusters vereinfacht. Das QM-Muster ist unter Händlern weithin dafür bekannt, dass es potenzielle Umschwünge effektiv signalisiert, indem es wichtige Marktstrukturen und Preisaktionsformationen hervorhebt. Dieser Indikator hilft Händlern, das QM-Muster direkt auf ihren Charts zu visualisieren, so dass es selbst für diejenigen, die noch nicht mit dem Musterhandel vertraut s
FREE
Trading Sessions Indicator 4test
Andrei Sviatlichny
Indikatoren
Highlights der Handelssitzungen im Chart Die Demoversion funktioniert nur auf dem AUDNZD-Chart !!! Die Vollversion des Produkts ist verfügbar unter: (*** wird noch hinzugefügt ***) Der Trading Session Indicator zeigt den Beginn und das Ende von vier Handelssitzungen an: Pazifik, Asien, Europa und Amerika. die Möglichkeit, den Beginn und das Ende der Sitzungen individuell zu gestalten; die Möglichkeit, nur ausgewählte Sitzungen anzuzeigen; funktioniert auf den Zeitrahmen M1-H2; Die folgenden
FREE
High Trend Lite
Evgeniy Scherbina
1 (1)
Indikatoren
Der Indikator High Trend Lite überwacht 5 Symbole in bis zu 3 Zeitfenstern gleichzeitig und berechnet die Stärke ihrer Signale. Der Indikator benachrichtigt Sie, wenn ein Signal in verschiedenen Zeitrahmen gleich stark ist. Der Indikator kann dies von nur einem Chart aus tun. High Trend Lite ist also ein Multicurrency- und Multitimeframe-Indikator. Mit High Trend Pro , das unter diesem Link erhältlich ist, haben Sie eine unbegrenzte Anzahl von Symbolen, 4 Zeitrahmen, ein farbiges Diagramm des pr
FREE
Hi Low Levels Last Day MT4
Igor Vishnevskii
5 (1)
Indikatoren
Die kostenlose Version des Hi Low Last Day MT4 Indikators . Der Hi Low Levels Last Day MT4 Indikator zeigt das Hoch und das Tief des letzten Handelstages . Sie haben die Möglichkeit , die Farbe der Linien zu ändern . Testen Sie die volle Version des Hi Low Last Day MT4 Indikators , in welche zusätzliche Indikator Funktionen verfügbar sind : Anzeige des Minimums und des Maximums des vorletzten letzten Tages Anzeige des Minimums und des Maximums der vorangegangenen Woche Ton Alarm beim Überschreit
FREE
Price Action Supply Demand Indicator EURUSD
Mehmet Ozhan Hastaoglu
Indikatoren
Mit diesem Indikator können Sie problemlos Preisregionen in allen Zeitzonen bilden. Darüber hinaus können Sie mit dem automatischen Angebot-Nachfrage-Finder sicherstellen, dass die neuen Regionen automatisch gefunden werden. Sie können Ihre Transaktionsqualität erhöhen, indem Sie mit diesem Hilfstool und Indikator genauere Operationen erreichen. Ich stelle Ihnen die Testversion von EURUSD kostenlos zur Verfügung. Wenn Sie die Arbeitsversion in allen Paritäten kaufen möchten, können Sie mich ko
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
Entdecken Sie mit dem MT4-Indikator "Super Auto Fibonacci " die Kraft der Präzision und Effizienz für Ihren Handel. Dieses hochmoderne Tool wurde sorgfältig entwickelt, um Ihre technische Analyse zu verbessern und Ihnen unschätzbare Erkenntnisse zu liefern, damit Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen können. Hauptmerkmale: Automatisierte Fibonacci-Analyse: Verabschieden Sie sich von der mühsamen manuellen Zeichnung von Fibonacci-Retracements und -Erweiterungen. "Super Auto Fibonacci" ident
FREE
TPX Connect All
TPX
Indikatoren
Nach dem Kauf des Tpx Dash Supply Demand Indikators müssen Sie diesen Indikator herunterladen. Dieser verbindet sich mit dem Tpx Dash Supply Demand Indikator und speist Marktdaten ein. Er liefert alle Angebots- und Nachfragesignale, ATR Stop, VAH und VAL, Trendwerte mit ADX sowie POC-Preise und -Positionen im Markt. Einfach herunterladen – Dash findet den Indikator und ruft die Informationen ab!
FREE
Pullback Power
Andri Maulana
Indikatoren
Pullback-Power: Fangen Sie den Trend, maximieren Sie Ihren Gewinn! Haben Sie es satt, Trades hinterherzulaufen und im Marktrauschen gefangen zu sein? Der Pullback Power-Indikator ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um in einem Trendmarkt mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Einstieg zu finden. Es geht nicht darum, zu raten; es geht darum, mit Zuversicht zu handeln, weil Sie wissen, dass Sie ein System haben, das entwickelt wurde, um eine echte Trendfortsetzung nach einem kurzen Pullback zu bestätig
FREE
Fractal Trend Finder MT4
John Davis
1.67 (3)
Indikatoren
Wie wäre es, wenn Sie sofort wüssten, was der aktuelle Trend ist? Und wie sieht es mit der Qualität dieses Trends aus? Den Trend in einem Diagramm zu finden, kann subjektiv sein. Der Fractal Trend Finder Indikator untersucht den Chart für Sie und zeigt Ihnen den aktuellen Trend anhand objektiver Kriterien. Mit dem Fractal Trend Finder können Sie leicht feststellen, ob Sie mit dem Trend oder gegen ihn handeln. Er identifiziert auch die Zeiten, in denen der Markt nicht im Trend liegt. Theoretisch
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um die wahrscheinlichen Umkehrpunkte des Symbolpreises zu finden. Er arbeitet mit einem kleinen Candlestick-Umkehrmuster in Verbindung mit einem Extremwertfilter. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet! Wenn der Extremum-Filter deaktiviert ist, zeigt der Indikator alle Punkte an, die ein Muster aufweisen. Wenn der Extremum-Filter aktiviert ist, funktioniert die Bedingung - wenn die Historie Vorherige Balken 1 Kerzen zurück enthält höhere Kerzen und sie sind we
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indikatoren
Dochte AufAb Ziel GJ Wicks UpDown Target GJ ist auf das Devisenpaar GJ spezialisiert . Täglich abrupte Auf- und Abwärtsbewegungen in der Eröffnungsspanne. Der Handel mit Ausbrüchen in der Londoner und New Yorker Sitzung wird empfohlen. Leitfaden Idee für eine Einstiegsstrategie: Schritt 1 - Ausbruch (Achtung: Handeln Sie auf der London Session und New York Session) Schritt 2 - Ausbruch beginnt (Handeln Sie nach Ihrem Handelsplan) Schritt 3 - Schließen Sie Ihre Order teilweise und setzen Sie
FREE
Colored Candle Time
Saeed Hatam Mahmoudi
Indikatoren
Kerzenzeit (MT4) Der Indikator Candle Time zeigt die verbleibende Zeit für die aktuelle Kerze im aktiven Chart-Zeitrahmen an. Er passt sich automatisch an die Chartperiode an und wird bei jedem Tick aktualisiert. Es handelt sich um ein Charting-Hilfsprogramm; es liefert keine Handelssignale und garantiert keine Gewinne. Wichtigste Funktionen Anzeige der verbleibenden Zeit für die aktuelle Kerze auf jedem Zeitrahmen (M1 bis MN). Farbkodierter Status: grün, wenn der Kurs über der Eröffnung liegt
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
Indikatoren
Willkommen zu unserem   Preiswellenmuster   MT4 – (ABCD-Muster) –     Das ABCD-Muster ist ein leistungsstarkes und weit verbreitetes Handelsmuster in der Welt der technischen Analyse. Es handelt sich um ein harmonisches Preismuster, das Händler nutzen, um potenzielle Kauf- und Verkaufschancen auf dem Markt zu identifizieren. Mit dem ABCD-Muster können Händler potenzielle Preisbewegungen vorhersehen und fundierte Entscheidungen darüber treffen, wann sie Geschäfte eingehen und beenden. EA-Versio
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indikatoren
Der MACD-Indikator in MetaTrader 4/5 sieht anders aus als der MACD in den meisten anderen Charting-Programmen. Das liegt daran, dass die MetaTrader 4/5-Version des MACD die MACD-Linie als Histogramm anzeigt, während sie traditionell als Linie dargestellt wird. Darüber hinaus berechnet die MetaTrader 4/5-Version die Signallinie mit Hilfe eines SMA, während sie laut MACD-Definition ein EMA sein sollte. Die MetaTrader 4/5-Version berechnet auch kein echtes MACD-Histogramm (die Differenz zwischen de
FREE
Gartley Guard Harmonics MT4
Ely Alsedy
Indikatoren
Harmonische Muster eignen sich am besten, um Marktumkehrpunkte vorherzusagen. Sie bieten eine hohe Erfolgsquote und zahlreiche Handelsmöglichkeiten innerhalb eines Handelstages. Unser Indikator identifiziert die beliebtesten harmonischen Muster basierend auf den Prinzipien in der Literatur zum harmonischen Handel. WICHTIGE ANMERKUNGEN: Der Indikator malt nicht um, hängt nicht hinterher (er erkennt ein Muster am Punkt D) und zeichnet nicht neu (das Muster ist entweder gültig oder abgebrochen). VE
FREE
Magic Macd Cross
Christophe Godart
Indikatoren
Dieser klassische "old school" MAGIC MACD Indikator gibt Ihnen das Kreuz der Parameter, die Sie einstellen. Die Standardeinstellung ist (12,26,9). Die Pfeile zeigen Ihnen eine mögliche Trendänderung an. Seien Sie vorsichtig und verwenden Sie diesen Indikator nicht als einzige Signalquelle. Kostenlose Version Bitte schauen Sie sich auch unsere anderen REX-Indikatoren an. Wir haben auch andere kostenlose Indikatoren.     "OLD BUT GOLD"
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitys
TRADE COPIER – INVESTORENPASSWORT – COPY TRADE – MT4 x MT5 PLATTFORMÜBERGREIFEND Hinweis: Sie benötigen sowohl „Mirror Copier Master“ auf dem Masterkonto, auf das das Kundenkonto folgt, als auch „Mirror Copier Client“ auf dem Kundenkonto, das auf das Masterkonto folgt Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 SO FUNKTIONIERT ES: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4-Version Master: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client: https://www.mql5.com/en/market/produ
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Beschreibung des Expert Advisors „Rebate Hunter“: Wir stellen den Expert Advisor „Rebate Hunter“ vor, ein hochmodernes Tool, das sorgfältig für versierte Händler entwickelt wurde, die durch strategische Absicherungs- und Durchschnittstechniken maximale Renditen erzielen möchten. Dieser hochentwickelte Algorithmus funktioniert nahtlos innerhalb der MetaTrader-Plattform und führt k
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 Der Virtual Reality Expert Advisor (EA) ist ein ausgeklügeltes Handelstool, das die Margenauslastung bei der Ausführung von Positionen auf den Finanzmärkten optimieren soll. Seine einzigartige Strategie umfasst einen zweistufigen Prozess: die Eröffnung einer virtuellen Position, gefolgt von einer entsprechenden realen Position, mit dem Ziel, die Margenanforderungen zu minimier
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Utilitys
KOSTENLOSER MT4-INDIKATOR: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 KOSTENLOSER MT4-ASSISTENT: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Bitte geben Sie eine 5-Sterne-Bewertung ab, wenn Ihnen dieses kostenlose Tool gefällt! Vielen Dank :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Wir stellen den Expert Advisor „Supply and Demand Assistant“ (EA) vor – Ihr ultimatives Tool, um sich präzise u
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitys
TRADE COPIER – INVESTORENPASSWORT – COPY TRADE – MT4 x MT5 PLATTFORMÜBERGREIFEND Hinweis: Sie benötigen sowohl „Mirror Copier Master“ auf dem Masterkonto, auf das das Kundenkonto folgt, als auch „Mirror Copier Client“ auf dem Kundenkonto, das auf das Masterkonto folgt Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 SO FUNKTIONIERT ES: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4-Version Master: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client: https://www.mql5.com/en/market/produ
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilitys
TRADE COPIER – INVESTORENPASSWORT – COPY TRADE – MT4 x MT5 PLATTFORMÜBERGREIFEND Hinweis: Sie benötigen sowohl „Mirror Copier Master“ auf dem Masterkonto, auf das das Kundenkonto folgt, als auch „Mirror Copier Client“ auf dem Kundenkonto, das auf das Masterkonto folgt Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 SO FUNKTIONIERT ES: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4-Version Master: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client: https://www.mql5.com/en/market/produ
Marti Lovers
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 Der Expert Advisor (EA) „Marti Lovers“ ist ein anspruchsvolles und aggressives Handelssystem für erfahrene Trader, die mit risikoreichen Strategien umgehen können. Dieser EA vereint verschiedene Handelslogiken in einem leistungsstarken Tool und bietet einen einzigartigen und dynamischen Ansatz für den Devisenhandel. Aufgrund seines aggressiven Charakters erfordert „Marti Lovers
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Live-Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Wir präsentieren den innovativen Expert Advisor „FAST SCALPER“: Entfesseln Sie die Macht der globalen Märkte mit Präzision und Kompetenz. Im dynamischen Forex-Handel erfordert es eine einzigartige Kombination aus Intelligenz und Technologie, um immer einen Schritt voraus zu sein. Der Expert Advisor „FAST SCALPER“ ist die Kr
Watermark MT5
Agus Santoso
Utilitys
Wasserzeichen MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logo MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 Das Skript „Wasserzeichen“ optimiert Ihren Handelschart, indem es wichtige Informationen direkt im Charthintergrund anzeigt. Es bietet eine übersichtliche und unaufdringliche Möglichkeit, wichtige Details wie das aktuelle Handelspaar, den Zei
FREE
Rebate Hunter
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Beschreibung des Expert Advisors „Rebate Hunter“: Wir stellen den Expert Advisor „Rebate Hunter“ vor, ein hochmodernes Tool, das sorgfältig für versierte Händler entwickelt wurde, die durch strategische Absicherungs- und Durchschnittstechniken maximale Renditen erzielen möchten. Dieser hochentwickelte Algorithmus funktioniert nahtlos innerhalb der MetaTrader-Plattform und führt k
Gold Buster
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Wir stellen den „Gold Buster“-EA vor: Dynamisches Support-Resistance- und Risikomanagementsystem der nächsten Generation Der „Gold Buster“-EA stellt die neueste Entwicklung unter den automatisierten Handelssystemen dar und nutzt die neuesten Fortschritte in der offenen Positionsverwaltung und Risikoanalysetechnologie, um neu zu definieren, wie Support- und Resistance-Levels au
Hedging Breakout
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 Der Hedging Breakout Expert Advisor ist ein hochentwickeltes Handelstool, das entwickelt wurde, um von Marktausbrüchen zu profitieren und gleichzeitig ein robustes Risikomanagement durch Absicherungsstrategien anzuwenden. Dieser EA wurde sorgfältig ausgearbeitet, um optimale Ausbruchsmöglichkeiten zu identifizieren und die erhöhte Marktliquidität zu nutzen, um das Handelspotenz
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 Der Expert Advisor (EA) „Multi Pair Currency Strength Meter“ ist ein fortschrittliches Handelstool für Forex-Händler, die ihre Handelsstrategien durch umfassende Marktanalysen und robuste Risikomanagementtechniken optimieren möchten. Dieser EA nutzt die Währungsstärkemethode und liefert einen klaren Hinweis auf die relative Stärke und Schwäche verschiedener Währungspaare basieren
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilitys
TRADE COPIER – INVESTORENPASSWORT – COPY TRADE – MT4 x MT5 PLATTFORMÜBERGREIFEND Hinweis: Sie benötigen sowohl „Mirror Copier Master“ auf dem Masterkonto, auf das das Kundenkonto folgt, als auch „Mirror Copier Client“ auf dem Kundenkonto, das auf das Masterkonto folgt Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 SO FUNKTIONIERT ES: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4-Version Master: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client: https://www.mql5.com/en/market/produ
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
2 (1)
Utilitys
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/91169 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110193 Live-Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2345410 Wir präsentieren den Trading-Assistenten „Smart Trader“ – das ultimative Tool, dem professionelle Trader weltweit aufgrund seiner beispiellosen Anpassungsfähigkeit und innovativen Risikomanagementstrategien vertrauen. Das Herzstück von „Smart Trader“ ist sein revolutionäres Risikomanagement-System, das sich dynamisch an die s
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
Utilitys
Trade Advisor: Chart-Erfolg Der ultimative Expert Advisor (EA) für professionelle Trader VERSION MT4-Version | MT5-Version | Blogs v.3.0 - Telegram-Bot-Integration Hinweis: Die MT4-Version ist schlanker als die MT5-Version. Trade Advisor: Chart-Erfolg Trade Advisor ist ein fortschrittlicher Handelsassistent, der Handelsstrategien durch die Integration wichtiger Marktanalyse-Tools und nahtloser Funktionalität für Trader optimiert. Hier ist ein Überblick darüber, was Trade Advisor zu einem
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 „Grandmaster“ EA – Präzises One-Shot-Trading mit intelligenten Indikatoren Haben Sie genug von unübersichtlichen Strategien, Overtrading und unnötigen Risiken? Begrüßen Sie den Grandmaster EA – einen übersichtlichen, präzisen und sachlichen Expert Advisor für Trader, die mit intelligenter Entscheidungsfindung auf einen Schlag setzen. Angetrieben von der Dreifach-Indikator-Logi
Liquidity Side
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA – Intelligenter Einstieg basierend auf institutioneller Liquidität Liquidity Side ist ein automatisierter Expert Advisor, der verborgene Liquiditätsbereiche im Markt erkennt – Bereiche, in denen Institutionen am wahrscheinlichsten handeln. Durch die Kombination technischer Indikatoren und Echtzeit-Nachrichtenfilter kann dieser EA Marktrauschen vermeiden und sic
Volatility Switching
Agus Santoso
Experten
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 „Volatility Switching“ ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die ihre Positionen in dynamischen Marktumgebungen optimieren möchten. Diese EA arbeitet nach dem Prinzip, Marktvolatilität zu erkennen und ihre Strategien dynamisch anzupassen, um Risiken zu mindern und die Rentabilität zu steigern. Durch den Einsatz der Open-Position-Methode m
Fibo SnR
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Wir stellen den hochmodernen Expert Advisor „Fibo SnR“ vor – Ihren ultimativen Handelsbegleiter! Revolutionieren Sie Ihr Handelserlebnis mit dem neuesten und ausgereiftesten Expert Advisor (EA), dem Expert Advisor „Fibo SnR“. Dieses bahnbrechende Tool nutzt die Leistungsfähigkeit fortschrittlicher Algorithmen und die zeitlosen Prinzipien der Fibonacci-Levels, um Ihren Handelsbe
Wayang
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 „Wayang EA“ – Intelligentes Trading mit Trend- und S/R-Präzision Übersicht „Wayang EA“ ist ein intelligenter Expert Advisor, der Pending-Order-Strategie mit Support- und Resistance- sowie Trendanalyse kombiniert, um die besten Gelegenheiten auf dem Markt zu nutzen. Dieser EA wurde mit Algorithmen entwickelt, die unter verschiedenen Marktbedingungen getestet wurden, und eignet
KingKong MT4
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 Der „KingKong“ Expert Advisor (EA) ist ein hochentwickelter Handelsalgorithmus, der für den Forex-Markt entwickelt wurde und eine Breakout-Strategie nutzt, die in Zeiten erhöhter Marktliquidität aktiviert wird. Dieser EA ist so konzipiert, dass er von erheblichen Preisbewegungen profitiert, die auftreten, wenn das Handelsvolumen ansteigt, und so sicherstellt, dass Geschäfte z
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 Der Expert Advisor (EA) „Multi Pair Currency Strength Meter“ ist ein fortschrittliches Handelstool für Forex-Händler, die ihre Handelsstrategien durch umfassende Marktanalysen und robuste Risikomanagementtechniken optimieren möchten. Dieser EA nutzt die Währungsstärkemethode und liefert einen klaren Hinweis auf die relative Stärke und Schwäche verschiedener Währungspaare basieren
Dynamite Breakout
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90165 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA – intelligenter, auf Volatilität basierender Handelsalgorithmus Übersicht Der Dynamite Breakout EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der die Marktvolatilität ausnutzen soll, indem er Ausbruchszonen dynamisch anhand von Intraday-Preisbewegungen identifiziert. Dieser EA berechnet potenzielle Handelsbereiche auf intelligente Weise, indem er die Echtzeit-
Auswahl:
akuncoro5797
14
akuncoro5797 2025.12.09 02:30 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

A.Priyono
24
A.Priyono 2025.12.06 12:14 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Agus Santoso
35157
Antwort vom Entwickler Agus Santoso 2025.12.06 12:14
Thank you Sir
SYARIFUDIN007
14
SYARIFUDIN007 2025.11.21 12:46 
 

Makasih Mas Agus

Agus Santoso
35157
Antwort vom Entwickler Agus Santoso 2025.11.21 12:55
Thank you Sir
Fenix Trader
56
Fenix Trader 2025.10.31 13:10 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Muhammad Nasir khan
176
Muhammad Nasir khan 2025.10.06 08:05 
 

It's truly an amazing indicator and very useful. Thank you so much for your contribution, Agus Santoso.

Agus Santoso
35157
Antwort vom Entwickler Agus Santoso 2025.10.06 13:34
Thank you Sir
MThetoy
152
MThetoy 2025.09.20 13:57 
 

HELLO, COULD YOU have this version for MT5?

Agus Santoso
35157
Antwort vom Entwickler Agus Santoso 2025.09.20 15:06
Thank you Sir
sam0709
98
sam0709 2025.09.18 11:20 
 

Есть что-то. Необходимо время для тестирования.

Agus Santoso
35157
Antwort vom Entwickler Agus Santoso 2025.09.18 13:38
Thank you Sir
Aji Ma'mur Widodo
118
Aji Ma'mur Widodo 2025.08.21 00:56 
 

mantap top the best. thank you sirrr...

Agus Santoso
35157
Antwort vom Entwickler Agus Santoso 2025.08.21 01:13
Thank you Sir
Molefi Mokhethi
492
Molefi Mokhethi 2025.08.03 09:32 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Agus Santoso
35157
Antwort vom Entwickler Agus Santoso 2025.08.03 09:34
Thank you Sir
kiat.m
14
kiat.m 2025.03.05 21:32 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Agus Santoso
35157
Antwort vom Entwickler Agus Santoso 2025.03.05 23:03
Thank you Sir
kumskoy
154
kumskoy 2025.01.17 16:29 
 

ещё тестирую , пока нравится .

Agus Santoso
35157
Antwort vom Entwickler Agus Santoso 2025.01.17 23:04
Thank you Sir
ree499391
34
ree499391 2025.01.05 01:54 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Agus Santoso
35157
Antwort vom Entwickler Agus Santoso 2025.01.05 02:04
Thank you Sir
Ali Javadi
70
Ali Javadi 2024.11.16 20:13 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Agus Santoso
35157
Antwort vom Entwickler Agus Santoso 2024.11.17 01:43
Thank you Sir
[Gelöscht] 2024.11.02 00:37 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Agus Santoso
35157
Antwort vom Entwickler Agus Santoso 2024.11.02 00:50
Thank you Sir
danmar
2219
danmar 2024.10.30 05:41 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Agus Santoso
35157
Antwort vom Entwickler Agus Santoso 2024.10.30 05:43
Thank you Sir
trick 86
610
trick 86 2024.10.25 18:54 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Agus Santoso
35157
Antwort vom Entwickler Agus Santoso 2024.10.25 18:55
Thank you Sir
Antwort auf eine Rezension