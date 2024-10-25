Supply Demand MT4

4.33


RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / SBILANCIAMENTO, BASE NASCOSTA

Vi presentiamo l'indicatore "Supply Demand MT4": lo strumento definitivo per navigare nel dinamico mondo dei mercati finanziari con precisione e sicurezza. Questo indicatore all'avanguardia è meticolosamente progettato per fornire ai trader informazioni in tempo reale sulle dinamiche di domanda e offerta, consentendo un processo decisionale consapevole e massimizzando il potenziale di trading. Caratteristiche principali:
Identificazione automatica delle zone: l'indicatore utilizza algoritmi avanzati per rilevare e tracciare automaticamente le principali zone di domanda e offerta sul grafico dei prezzi. Queste zone includono #rallybaserally, #rallybasedrop, #dropbaserally e #dropbasedrop, fornendo ai trader punti di riferimento cruciali per comprendere il sentiment del mercato e le potenziali inversioni di prezzo.
Indicatori di Gap/Imbilanciamento del Fair Value: oltre alle zone di domanda e offerta, l'indicatore incorpora indicatori di Gap/Imbilanciamento del Fair Value per offrire una visione completa delle dinamiche di mercato. Questi indicatori evidenziano i casi in cui il prezzo di mercato attuale si discosta dal suo valore equo percepito, segnalando potenziali opportunità di trading basate sulle inefficienze del mercato.
Riconoscimento delle basi nascoste: l'indicatore è dotato di algoritmi sofisticati in grado di identificare le basi nascoste all'interno dell'andamento del prezzo. Queste basi nascoste rivelano aree di accumulazione o distribuzione significativa che potrebbero non essere immediatamente evidenti, fornendo ai trader ulteriori informazioni sul sentiment del mercato e sui potenziali movimenti dei prezzi. Vantaggi:
Migliore comprensione del mercato: identificando automaticamente le zone di domanda e offerta, i gap di fair value e le basi nascoste, l'indicatore fornisce ai trader una comprensione più approfondita delle dinamiche di mercato, consentendo loro di prendere decisioni di trading più consapevoli.
Analisi semplificata: automatizzando il processo di identificazione delle zone di domanda e offerta, dei gap di fair value e delle basi nascoste, l'indicatore semplifica il processo di analisi del trading, facendo risparmiare ai trader tempo e fatica preziosi e fornendo al contempo informazioni utili.
In sintesi, l'indicatore "Supply Demand MT4" rappresenta un cambio di paradigma nella tecnologia di trading, offrendo ai trader un kit di strumenti completo per navigare in condizioni di mercato complesse con precisione e sicurezza. Che tu sia un professionista esperto o un trader alle prime armi, questo strumento innovativo ti consente di sfruttare appieno il potenziale dell'analisi della domanda e dell'offerta e di portare il tuo trading a nuovi livelli.
Recensioni 15
SYARIFUDIN007
14
SYARIFUDIN007 2025.11.21 12:46 
 

Makasih Mas Agus

Muhammad Nasir khan
176
Muhammad Nasir khan 2025.10.06 08:05 
 

It's truly an amazing indicator and very useful. Thank you so much for your contribution, Agus Santoso.

MThetoy
142
MThetoy 2025.09.20 13:57 
 

HELLO, COULD YOU have this version for MT5?

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Thank you Sir
SYARIFUDIN007 2025.11.21 12:46 
 

Makasih Mas Agus

Thank you Sir
L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Muhammad Nasir khan
176
Muhammad Nasir khan 2025.10.06 08:05 
 

It's truly an amazing indicator and very useful. Thank you so much for your contribution, Agus Santoso.

Thank you Sir
MThetoy 2025.09.20 13:57 
 

HELLO, COULD YOU have this version for MT5?

Thank you Sir
sam0709 2025.09.18 11:20 
 

Есть что-то. Необходимо время для тестирования.

Thank you Sir
Aji Ma'mur Widodo 2025.08.21 00:56 
 

mantap top the best. thank you sirrr...

Thank you Sir
Molefi Mokhethi 2025.08.03 09:32 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Thank you Sir
kiat.m 2025.03.05 21:32 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Thank you Sir
kumskoy 2025.01.17 16:29 
 

ещё тестирую , пока нравится .

Thank you Sir
ree499391 2025.01.05 01:54 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Thank you Sir
Ali Javadi 2024.11.16 20:13 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Thank you Sir
L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Thank you Sir
danmar 2024.10.30 05:41 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Thank you Sir
trick 86 2024.10.25 18:54 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Thank you Sir
