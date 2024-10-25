Supply Demand MT4

4.33


РАЛЛИ БАЗОВОЕ РАЛЛИ (RBR), ПАДЕНИЕ БАЗОВОЕ РАЛЛИ (DBR), ПАДЕНИЕ БАЗОВОЕ ПАДЕНИЕ (DBD), РАЛЛИ БАЗОВОЕ ПАДЕНИЕ (RBD), РАЗРЫВ СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕННОСТИ (FVG) / ДИСБАЛАНС, СКРЫТАЯ БАЗА

Представляем индикатор «Supply Demand MT4» — ваш лучший инструмент для точной и уверенной навигации в динамичном мире финансовых рынков. Этот передовой индикатор тщательно разработан, чтобы предоставить трейдерам доступ к информации о динамике спроса и предложения в режиме реального времени, что позволяет принимать обоснованные решения и максимально использовать торговый потенциал.

Ключевые особенности:
Автоматическое определение зон: Индикатор использует передовые алгоритмы для автоматического определения и построения ключевых зон спроса и предложения на ценовом графике. К этим зонам относятся #rallybaserally, #rallybaseddrop, #dropbaserally и #dropbaseddrop, предоставляя трейдерам важные ориентиры для понимания рыночных настроений и потенциальных разворотов цен.

Индикаторы разрыва/дисбаланса справедливой стоимости: Помимо зон спроса и предложения, индикатор включает в себя индикаторы разрыва/дисбаланса справедливой стоимости, обеспечивая комплексное представление о динамике рынка. Эти индикаторы выявляют случаи отклонения текущей рыночной цены от предполагаемой справедливой стоимости, сигнализируя о потенциальных торговых возможностях, основанных на неэффективности рынка.

Распознавание скрытых баз: Индикатор оснащен сложными алгоритмами, способными выявлять скрытые базы в ценовом движении. Эти скрытые базы выявляют области значительного накопления или распределения, которые могут быть не сразу очевидны, предоставляя трейдерам дополнительную информацию о рыночных настроениях и потенциальных ценовых движениях.
Преимущества:
Улучшенное понимание рынка: Автоматически определяя зоны спроса и предложения, разрывы справедливой стоимости и скрытые базы, индикатор даёт трейдерам более глубокое понимание рыночной динамики, позволяя им принимать более обоснованные торговые решения.
Оптимизированный анализ: Автоматизируя процесс определения зон спроса и предложения, разрывов справедливой стоимости и скрытых баз, индикатор оптимизирует процесс анализа торговли, экономя драгоценное время и усилия трейдеров, предоставляя при этом полезную информацию.
Подводя итог, можно сказать, что индикатор «Supply Demand MT4» представляет собой смену парадигмы в торговых технологиях, предлагая трейдерам комплексный инструментарий для точной и уверенной навигации в сложных рыночных условиях. Независимо от того, являетесь ли вы опытным профессионалом или новичком, этот инновационный инструмент позволит вам раскрыть весь потенциал анализа спроса и предложения и вывести свою торговлю на новый уровень.
Отзывы 16
SYARIFUDIN007
14
SYARIFUDIN007 2025.11.21 12:46 
 

Makasih Mas Agus

Muhammad Nasir khan
176
Muhammad Nasir khan 2025.10.06 08:05 
 

It's truly an amazing indicator and very useful. Thank you so much for your contribution, Agus Santoso.

MThetoy
152
MThetoy 2025.09.20 13:57 
 

HELLO, COULD YOU have this version for MT5?

Рекомендуем также
MT Supply Demand
Issara Seeboonrueang
4 (4)
Индикаторы
We provide indicators tailored to better meet your trading requirements.       >>  MT Magical  << MT Supply Demand : It is an indicator created to find supply and demand, which will be important support and resistance levels for the price.  Supply Zone   is a zone where the price has reached, it is often resisted. In other words, when the price reaches this zone, there will be more selling power to push the price back down. Demand Zone   is a zone where the price has reached, it is ofte
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
Индикаторы
Профиль рынка Форекс (сокращенно FMP) Чем это не является: FMP не является классическим отображением TPO с буквенным кодом, не отображает общий расчет профиля данных диаграммы и не сегментирует диаграмму на периоды и не вычисляет их. Что оно делает : Что наиболее важно, индикатор FMP будет обрабатывать данные, которые находятся между левым краем спектра, определяемого пользователем, и правым краем спектра, определяемого пользователем. Пользователь может определить спектр, просто потянув мышь
FREE
LongTerm SupplyDemand
Meryem Sabir
Индикаторы
Long-Term Supply Demand Indicator – Description The Long-Term Supply Demand Indicator is a professional MT4 tool designed for traders who want to track higher-timeframe support and resistance zones on lower timeframes. It identifies supply and demand areas formed on the H4 timeframe and displays them clearly on M15, M5, and M1 charts, giving traders a precise view of key market zones across multiple timeframes. The indicator provides alerts when a new supply or demand zone is formed, allowing
FREE
Zig Zag 123
Stephen Reynolds
Индикаторы
Zig Zag 123 tells us when a reversal or continuation is more likely by looking at the shift in supply and demand. When this happens a signature pattern appears known as 123 (also known ABC) will often break out in direction of higher low or lower high. Stop loss and take profit levels have been added. There is a panel that shows the overall performance of your trades for if you was to use these stop loss and take profit levels.  We get alerted if a pattern 123 appears and also if the price re
FREE
Magic Supply Demand MT4
Reni
5 (1)
Индикаторы
Magic Supply Demand Indicator works on all products and timeframes. It is a new formula, and   the very new features are two zone strength functions adjustable by user input!   This is a great advantage in trading. When you learn how to use the proprietary features such as the zone strength with   min X-factor of price travel away, you will be able to tell whether the zone is strong or not. The supply and demand zones are used as an alert trigger.   You can use popup alert with sound on MetaTra
FREE
Accuracy Meter
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Индикаторы
Метр точности Введение: Accuracy Meter - это мощный инструмент для определения% выигрышных стратегий, чтобы показать вам все точки входа и выхода из сделок, такие как этот мета-тестер стратегий, вы можете иметь простой тестер стратегий в качестве индикатора на графике, прикрепить его к разным парам и таймфреймам и выяснить процент точности вашей стратегии, измените стоп-лосс и риск на коэффициент вознаграждения и посмотрите, как он может повлиять на вашу идею торговли Accuracy Meter - это ваш п
FREE
BoxInside MT4
Evgeny Shevtsov
4.83 (6)
Индикаторы
Индикатор вычисляет профиль объёма и выставляет метки, соответствующие уровням VAL, VAH и POC, для каждой свечи индивидуально. Особенности работы индикатора Индикатор работает на периодах от M5 до MN, но для вычислений использует исторические данные меньших периодов: M1 - для периодов от M5 до H1, M5 - для периода H4, M30 - для периода D1, H4 - для периода W1, D1 - для периода MN. Цвет и положение меток VAL, VAH и POC на текущей свече считаются корректными только по времени близкому к закрытию
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Индикаторы
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Triple Threat Signal
Andri Maulana
Индикаторы
Conquer the Markets with the Triple Threat Signal ! Tired of signals that leave you guessing? Introducing the Triple Threat Signal , the smart indicator that cuts through market noise to deliver high-probability trade setups. This isn't just another indicator; it's a complete, multi-layered system designed for traders who demand precision, confirmation, and confidence . Why You Need the Triple Threat Signal The market moves fast. You need a tool that confirms a trade from multiple angles before
FREE
Cumulative Delta MT4
Evgeny Shevtsov
4.86 (29)
Индикаторы
Индикатор анализирует шкалу объёмов и разделяет её на две компоненты - объёмы продавцов и объёмы покупателей, а также вычисляет дельту и кумулятивную дельту. Индикатор не мерцает и не перерисовывает, вычисления и отрисовку производит достаточно быстро, используя при этом данные с младших (относительно текущего) периодов. Режимы работы индикатора переключаются с помощью входной переменной Mode : Buy - отображает только объёмы покупателей. Sell - отображает только объёмы продавцов. BuySell - отобр
FREE
Pinpoint Extreme Swing
Andri Maulana
Индикаторы
Unlock Precision Trading with Pinpoint Extreme Swing! Are you tired of missing out on crucial market reversals? Do you wish you had a reliable tool to spot high-probability swing trading opportunities? Look no further! The Pinpoint Extreme Swing indicator is your ultimate partner in navigating the dynamic world of trading, designed to give you the edge you need to succeed. This powerful MQL4 indicator is engineered to identify significant market turning points by intelligently combining the Mon
FREE
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
Индикаторы
QualifiedEngulfing - это бесплатная версия индикатора ProEngulfing ProEngulfing - это платная версия индикатора Advance Engulf, загрузите ее здесь. В чем разница между бесплатной и платной версией ProEngulfing ? Бесплатная версия имеет ограничение в один сигнал в день. Представляем QualifiedEngulfing - ваш профессиональный индикатор для распознавания паттернов Engulf для MT4. Разблокируйте мощь точности с QualifiedEngulfing, передовым индикатором, разработанным для выявления и выделения квалиф
FREE
RadarBoard
Vitali Platonov
Индикаторы
Все мы знаем, что если подорожает бензин, то в цене вырастает абсолютно всё. Ведь в стоимость доставки любого товара включают повышение расценок на грузоперевозки. Либо вот пример из обычной жизни - жаркий год несёт в себе профицит зерновых, а следовательно и производители будут сбрасывать цену на эту продукцию, дабы подстроиться под рынок со своим предложением. Так и и ндикатор RadarBoard помогает найти очевидные вещи со взаимосвязями на валютных рынках. Если золото дорожает, то его покупают за
FREE
Easy Scalp System Pro
Andri Maulana
Индикаторы
Easy Scalp System Pro: Never Miss an Entry Again! Are you tired of complex trading setups that leave you guessing? Introducing the Easy Scalp System Pro —your ultimate, high-accuracy tool for capturing fast profits in any market! This powerful indicator combines the best of trend confirmation (Multiple EMAs) and momentum timing (MACD) into clear, non-repainting Buy and Sell arrows right on your chart. It's designed for scalpers and day traders who demand speed and precision. Why Choose Easy
FREE
Simple QM Pattern
Suvashish Halder
4.5 (2)
Индикаторы
Simple QM Pattern is a powerful and intuitive trading indicator designed to simplify the identification of the Quasimodo (QM) trading pattern. The QM pattern is widely recognized among traders for effectively signaling potential reversals by highlighting key market structures and price action formations. This indicator helps traders easily visualize the QM pattern directly on their charts, making it straightforward even for those who are new to pattern trading. Simple QM Pattern includes dynamic
FREE
Trading Sessions Indicator 4test
Andrei Sviatlichny
Индикаторы
Выделяет торговые сессии на графике Демо-версия работает только на графике AUDNZD !!! Полная версия продукта доступна по адресу: (*** будет добавлено ***) Trading Sessions Indicator (Индикатор торговых сессий) отображает начала и окончания четырех торговых сессий: тихоокеанской, азиатской, европейской и американской. возможностью пользовательской настройки начала/окончания сессий; возможность отображения только выбранных сессий; работает на M1-H2 таймфреймах; В индикаторе можно настроить следую
FREE
High Trend Lite
Evgeniy Scherbina
1 (1)
Индикаторы
Индикатор High Trend Lite (высокий тренд, простая версия) мониторит 5 символов на 3 таймфреймах одновременно и определяет силу сигнала. Индикатор сообщает, когда происходит совпадение сигналов на разных таймфреймах. При этом индикатор может быть запущен на одном графике. Таким образом, High Trend Lite - это мильтивалютный и мультитаймфреймовый индикатор. С индикатором High Trend Pro , доступным по этой ссылке , у вас будет неограниченное количество символов, 4 таймфрейма, раскрашенный график осн
FREE
Hi Low Levels Last Day MT4
Igor Vishnevskii
5 (1)
Индикаторы
Бесплатная версия индикатора   Hi Low Last Day MT4 . Индикатор    Hi Low Levels Last Day MT4   показывает максимум и минимум прошлого торгового дня. Доступна возможность изменения цвета линий. Попробуйте полную версию индикатора    Hi Low Last Day MT4 , в которой доступны дополнительные возможности индикатора: Отображение минимума и максимума второго прошлого дня Отображение минимума и максимума прошлой недели Звуковое оповещение при пересечении макс. и мин. уровней Выбор произвольного звук
FREE
Price Action Supply Demand Indicator EURUSD
Mehmet Ozhan Hastaoglu
Индикаторы
With this indicator, you can easily make price regions in all time zones. In addition, with the automatic supply demand finder, you can ensure that the new regions are found automatically. You can increase your transaction quality by reaching more accurate operations with this auxiliary Tool and indicator. I share your trial version of EURUSD for free with you. If you want to buy the working version in all parities, you can contact me. +New version Gap Bar Add ( Press G keyboard )  Default con
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Индикаторы
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
TPX Connect All
TPX
Индикаторы
После приобретения индикатора Tpx Dash Supply Demand вам необходимо загрузить этот индикатор, который будет связываться с индикатором Tpx Dash Supply Demand и передавать рыночные данные, предоставляя все ценовые сигналы спроса и предложения, ATR Stop, VAH и VAL, значения тренда с ADX, а также цены и местоположения точек подтверждения (POC) на рынке. Просто загрузите его, и Dash найдет индикатор для получения информации!
FREE
Pullback Power
Andri Maulana
Индикаторы
Pullback Power: Catch the Trend, Maximize Your Profit! Tired of chasing trades and getting caught in market noise? The Pullback Power indicator is your essential tool for finding high-probability entries in a trending market. It's not about guessing; it's about trading with confidence, knowing you have a system designed to confirm genuine trend continuation after a brief pullback . This smart indicator combines the reliability of EMA Crosses for established trend direction with the dynamic conf
FREE
Fractal Trend Finder MT4
John Davis
1.67 (3)
Индикаторы
Вы бы хотели мгновенно узнавать, какой сейчас тренд? Как насчет качества этого тренда? Поиск тренда на графике может быть субъективным. Индикатор Fractal Trend Finder анализирует график и определяет текущий тренд на основе объективных критериев. При помощи Fractal Trend Finder вы сможете легко понять, торгуете ли вы по тренду или против него. Он также обозначает время, когда на рынке отсутствует тренд. Теоретически, вы можете торговать по тренду при наличии сильного тренда, и торговать против тр
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Индикаторы
Данный индикатор создан для поиска предполагаемых разворотных точек цены символа. В его работе используется небольшой разворотный свечной паттерн в совокупности с фильтром экстремумов. Индикатор не перерисовывается! В случае отключения фильтра экстремумов, индикатор показывает все точки, в которых есть паттерн. В случае включения фильтра экстремумов, работает условие – если в истории на Previous bars 1 свечей назад, были более высокие свечки и они дальше чем свеча Previous bars 2 – то тогда тако
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Индикаторы
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
Colored Candle Time
Saeed Hatam Mahmoudi
Индикаторы
Candle Time (MT4) The Candle Time indicator shows the remaining time for the current candle on the active chart timeframe. It adapts automatically to the chart period and updates on every tick. This is a charting utility; it does not provide trading signals and does not guarantee any profit. Main functions Display the time remaining for the current candle on any timeframe (M1 to MN). Color-coded state: green when price is above the open (up), gray when unchanged, and red when below the open (do
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
Индикаторы
Добро пожаловать в наш   ценовой волновой паттерн   MT4 --(ABCD Pattern)--     Паттерн ABCD является мощным и широко используемым торговым паттерном в мире технического анализа. Это гармонический ценовой паттерн, который трейдеры используют для определения потенциальных возможностей покупки и продажи на рынке. С помощью паттерна ABCD трейдеры могут предвидеть потенциальное движение цены и принимать обоснованные решения о том, когда открывать и закрывать сделки. Версия советника:   Price Wave E
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Индикаторы
Индикатор MACD в MetaTrader 4/5 отличается от аналогичных индикаторов в других программах. Это связано с тем, что в версии MetaTrader 4/5 линия MACD отображается в виде гистограммы, тогда как традиционно она отображается в виде линии. Также, в версии MetaTrader 4/5 сигнальная линия строится с использованием SMA, тогда как по определению она должна быть построена по EMA. В версии MetaTrader 4/5 также отличается гистограмма (разница между линией MACD и сигнальной линией). Это может быть непривычно
FREE
Gartley Guard Harmonics MT4
Ely Alsedy
Индикаторы
Гармонические паттерны наилучшим образом используются для прогнозирования точек разворота рынка. Они обеспечивают высокую вероятность успешных сделок и множество возможностей для торговли в течение одного торгового дня. Наш индикатор идентифицирует наиболее популярные гармонические паттерны, основываясь на книгах о Гармоническом трейдинге. ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: Индикатор не перерисовывается, не отстает (он обнаруживает паттерн в точке D) и не изменяется (паттерн либо действителен, либо отменен). КАК
FREE
Magic Macd Cross
Christophe Godart
Индикаторы
This classic "old school" MAGIC MACD indicator gives you the cross of the parameters you set. Standart setting is (12,26,9) . The arrows give you a possible change of trend. Be careful and do not use this indicator as a single signal source. FREE version  Please feel free to check out our other REX indicator series. We do have other free indicators.     "OLD BUT GOLD"
FREE
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (8)
Индикаторы
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (74)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Индикаторы
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Индикаторы
Day Trader Master - это полноценная торговая система для трейдеров, кто ведет внутридневную торговлю. Система состоит из двух индикаторов. Один индикатор представляет собой стрелки-сигналы на покупку и продажу. Именно стрелочный индикатор вы приобретаете. Второй индикатор я предоставлю вам совершенно бесплатно. Второй индикатор является индикатором тренда, специально разработанного для использования совместно с этими стрелками. ИНДИКАТОРЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ! Использовать данную
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Индикаторы
Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Индикаторы
Title: KATANA Scalper Pro - High-Speed Momentum & Price Action Suite Description: SOLD OUT & YEAR-END ENCORE SALE! The first 10 copies at the launch price ($35) sold out instantly! Due to overwhelming demand, we are extending the Special Encore Price of $35 until the end of 2025! CURRENT STATUS: Special Price: $35 (Valid until Dec 31, 2025) From Jan 2026: $59 (Gradual price increase) Final Retail Price: $499 This is your absolute last chance to get a professional-grade scalping tool at
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
Другие продукты этого автора
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 Советник виртуальной реальности (EA) — это сложный торговый инструмент, предназначенный для оптимизации использования маржи при исполнении позиций на финансовых рынках. Его уникальная стратегия включает в себя двухэтапный процесс: открытие виртуальной позиции, за которой следует соответствующая реальная позиция, направленная на минимизацию маржинальных требований. Вот описание
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Описание экспертного советника "Rebate Hunter": Представляем экспертного советника "Rebate Hunter", передовой инструмент, тщательно разработанный для опытных трейдеров, стремящихся к максимальной прибыли с помощью методов стратегического хеджирования и усреднения. Этот сложный алгоритм работает без сбоев на платформе MetaTrader, непрерывно выполняя транзакции, чтобы извлекать выгод
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Утилиты
БЕСПЛАТНЫЙ ИНДИКАТОР MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/125434 БЕСПЛАТНЫЙ ПОМОЩНИК MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/107986 Пожалуйста, оставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Представляем советника «Supply and Demand Assistant» (EA) — ваш лучший инструмент для навигации в динамичном м
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
Marti Lovers
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/114590 Версия MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/120764 Советник «Marti Lovers» — это сложная и агрессивная торговая система, разработанная для опытных трейдеров, способных работать с высокорискованными стратегиями. Этот советник объединяет несколько торговых логиок в один мощный инструмент, предлагая уникальный и динамичный подход к торговле на Форекс. Учитывая агрессивный характер стратегии, «Marti Lovers» требует значительного бала
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Сигнал в реальном времени: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Представляем передовой экспертный советник "FAST SCALPER": раскройте силу мировых рынков с точностью и мастерством В динамичной сфере торговли на рынке Форекс, чтобы оставаться на шаг впереди, требуется непревзойденное сочетание интеллекта и технологий. Экспертный советник "FAST SCALPER" является вершиной сложны
Rebate Hunter
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Описание экспертного советника "Rebate Hunter": Представляем экспертного советника "Rebate Hunter", передовой инструмент, тщательно разработанный для опытных трейдеров, стремящихся к максимальной прибыли с помощью методов стратегического хеджирования и усреднения. Этот сложный алгоритм работает без сбоев на платформе MetaTrader, непрерывно выполняя транзакции, чтобы извлекать выгод
Gold Buster
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Представляем советник Gold Buster: динамическую систему поддержки-сопротивления и управления рисками нового поколения. Советник "Gold Buster" представляет собой новейшую автоматизированную торговую систему, использующую последние достижения в области управления открытыми позициями и технологии анализа рисков, чтобы по-новому определить, как определяются и используются уровни под
Hedging Breakout
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 Советник Hedging Breakout Expert — это сложный торговый инструмент, предназначенный для извлечения выгоды из прорывов рынка и одновременного использования надежного управления рисками с помощью стратегий хеджирования. Этот советник тщательно разработан для определения оптимальных возможностей прорыва, используя повышенную ликвидность рынка для максимизации торгового потенциала.
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707. Экспертный советник (EA) «Multi Pair Currency Strength Meter» — это продвинутый торговый инструмент, предназначенный для форекс-трейдеров, стремящихся оптимизировать свои торговые стратегии посредством комплексного анализа рынка и надежных методов управления рисками. Этот советник использует метод силы валюты, обеспечивая четкое представление относительной силы и слабости различны
Watermark MT5
Agus Santoso
Утилиты
Водяной знак Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Логотип Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 Скрипт «Водяной знак» предназначен для улучшения вашего торгового графика путем отображения важной информации непосредственно на фоне графика. Этот скрипт обеспечивает понятный и ненавязчивый способ отслеживания ключевых данных, таких как текущ
FREE
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
Версия MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/91169 Версия MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/110193 Сигнал в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2345410 Представляем торгового советника-помощника «Smart Trader» — передовой инструмент, которому доверяют профессиональные трейдеры по всему миру благодаря его непревзойденной адаптивности и передовым стратегиям управления рисками. В основе «Smart Trader» лежит революционная система переключения управления рисками, тщат
Assistant MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия для MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/91340 Версия для MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/97828 Assistant — Ручной менеджер торговли (MT4) Эта версия предназначена ТОЛЬКО ДЛЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ. Советник не открывает первую сделку. Вы сами размещаете позиции; советник управляет ими: динамическая сетка усреднения, адаптивный тейк-профит на основе средней цены, трейлинг, мультипары. Что это? Assistant (Ручной) — это менеджер торговли для ручных трейдеров. Вы контролиру
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
Утилиты
Trade Advisor: Mastering The Chart Лучший помощник Expert Advisor (EA) для профессиональных трейдеров ВЕРСИЯ Версия MT4 | Версия MT5 | Блоги v.3.0 — интеграция с Telegram Bot Примечание: версия MT4 легче версии MT5 Trade Advisor: Mastering The Chart Trade Advisor — это продвинутый помощник по торговле, разработанный для улучшения торговых стратегий путем интеграции ключевых инструментов анализа рынка и бесшовной функциональности для трейдеров. Вот обзор того, что делает Trade Advisor мощн
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — точная торговля одним выстрелом с помощью интеллектуальных индикаторов Устали от запутанных стратегий, чрезмерной торговли и ненужного риска? Познакомьтесь с Grandmaster EA — чистым, точным и деловым советником, созданным для трейдеров, которым нужен один выстрел, одно убийство с интеллектуальным принятием решений. Работает на основе Triple Indicator Logic Gran
Liquidity Side
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA — интеллектуальный вход на основе институциональной ликвидности Liquidity Side — это автоматизированный экспертный советник, разработанный для обнаружения скрытых областей ликвидности на рынке, где учреждения, скорее всего, будут торговать. Объединяя технические индикаторы и фильтры новостей в реальном времени, этот эксперт способен избегать рыночного шума и фоку
Volatility Switching
Agus Santoso
Эксперты
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159. MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 «Переключение волатильности» — это усовершенствованный советник (EA), тщательно разработанный для трейдеров, стремящихся оптимизировать свои позиции в динамичных рыночных условиях. Этот советник работает по принципу распознавания волатильности рынка и динамической корректировки своих стратегий для снижения рисков и повышения прибыльности. Используя метод открытой позиции с пристальным внима
Fibo SnR
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Представляем новейший советник Fibo SnR – ваш лучший помощник в торговле! Измените свой торговый опыт с помощью новейшего и самого сложного эксперта (EA) — советника Fibo SnR. Этот новаторский инструмент использует мощь передовых алгоритмов и вечные принципы уровней Фибоначчи, чтобы обеспечить беспрецедентную точность и аккуратность в ваших торговых начинаниях. Ключевая особенн
Wayang
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 "Wayang EA" — интеллектуальная торговля с точностью тренда и поддержки/сопротивления Обзор "Wayang EA" — это интеллектуальный экспертный советник, который сочетает стратегию отложенных ордеров с анализом поддержки и сопротивления и тренда для использования лучших возможностей на рынке. Созданный на основе алгоритмов, протестированных в различных рыночных условиях, этот советник
KingKong MT4
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077. Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 Экспертный советник (EA) «KingKong» — это сложный торговый алгоритм, разработанный для рынка Форекс и использующий стратегию прорыва, которая активируется в периоды повышенной ликвидности рынка. Этот советник создан для извлечения выгоды из значительных движений цен, которые происходят при резком росте объема торгов, гарантируя, что сделки выполняются в оптимальные моменты рын
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707. Экспертный советник (EA) «Multi Pair Currency Strength Meter» — это продвинутый торговый инструмент, предназначенный для форекс-трейдеров, стремящихся оптимизировать свои торговые стратегии посредством комплексного анализа рынка и надежных методов управления рисками. Этот советник использует метод силы валюты, обеспечивая четкое представление относительной силы и слабости различны
Фильтр:
akuncoro5797
14
akuncoro5797 2025.12.09 02:30 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

A.Priyono
24
A.Priyono 2025.12.06 12:14 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Agus Santoso
35032
Ответ разработчика Agus Santoso 2025.12.06 12:14
Thank you Sir
SYARIFUDIN007
14
SYARIFUDIN007 2025.11.21 12:46 
 

Makasih Mas Agus

Agus Santoso
35032
Ответ разработчика Agus Santoso 2025.11.21 12:55
Thank you Sir
Fenix Trader
56
Fenix Trader 2025.10.31 13:10 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Muhammad Nasir khan
176
Muhammad Nasir khan 2025.10.06 08:05 
 

It's truly an amazing indicator and very useful. Thank you so much for your contribution, Agus Santoso.

Agus Santoso
35032
Ответ разработчика Agus Santoso 2025.10.06 13:34
Thank you Sir
MThetoy
152
MThetoy 2025.09.20 13:57 
 

HELLO, COULD YOU have this version for MT5?

Agus Santoso
35032
Ответ разработчика Agus Santoso 2025.09.20 15:06
Thank you Sir
sam0709
98
sam0709 2025.09.18 11:20 
 

Есть что-то. Необходимо время для тестирования.

Agus Santoso
35032
Ответ разработчика Agus Santoso 2025.09.18 13:38
Thank you Sir
Aji Ma'mur Widodo
118
Aji Ma'mur Widodo 2025.08.21 00:56 
 

mantap top the best. thank you sirrr...

Agus Santoso
35032
Ответ разработчика Agus Santoso 2025.08.21 01:13
Thank you Sir
Molefi Mokhethi
492
Molefi Mokhethi 2025.08.03 09:32 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Agus Santoso
35032
Ответ разработчика Agus Santoso 2025.08.03 09:34
Thank you Sir
kiat.m
14
kiat.m 2025.03.05 21:32 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Agus Santoso
35032
Ответ разработчика Agus Santoso 2025.03.05 23:03
Thank you Sir
kumskoy
154
kumskoy 2025.01.17 16:29 
 

ещё тестирую , пока нравится .

Agus Santoso
35032
Ответ разработчика Agus Santoso 2025.01.17 23:04
Thank you Sir
ree499391
34
ree499391 2025.01.05 01:54 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Agus Santoso
35032
Ответ разработчика Agus Santoso 2025.01.05 02:04
Thank you Sir
Ali Javadi
70
Ali Javadi 2024.11.16 20:13 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Agus Santoso
35032
Ответ разработчика Agus Santoso 2024.11.17 01:43
Thank you Sir
[Удален] 2024.11.02 00:37 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Agus Santoso
35032
Ответ разработчика Agus Santoso 2024.11.02 00:50
Thank you Sir
danmar
2209
danmar 2024.10.30 05:41 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Agus Santoso
35032
Ответ разработчика Agus Santoso 2024.10.30 05:43
Thank you Sir
trick 86
610
trick 86 2024.10.25 18:54 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Agus Santoso
35032
Ответ разработчика Agus Santoso 2024.10.25 18:55
Thank you Sir
Ответ на отзыв