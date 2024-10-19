AI Golden Jet Fighter GTX MT5, Meta Trader 5 platformunda altın ticareti için basit ve etkili bir Uzman Danışmandır (EA). Sinir Ağlarını kullanan bu EA, altın piyasasında (XAU/USD) ölçeklendirme için tasarlanmıştır. AI Golden Jet Fighter GTX'in ana stratejisi, küçük fiyat dalgalanmalarını belirlemeye ve kısa zaman dilimleri içinde kar elde etmek için pozisyon açmaya odaklanır. EA, piyasa koşullarını gerçek zamanlı olarak analiz eder ve önceden tanımlanmış zararı durdurma ve kar alma seviyeleriyle işlemleri otomatik olarak yürütür. Aynı zamanda, piyasa olumlu yönde hareket ettikçe yatırımcıların karlarını kilitlemelerine olanak tanıyan takip eden durdurma özelliğini de destekler. Doğruluğu sağlamak amacıyla EA, olumsuz koşullarda alım satımı önlemek için bir yayılma filtresi ve hassas emir uygulaması için bir kayma koruma mekanizması kullanır. AI Golden Jet Fighter GTX, yatırımcıların risk seviyelerini hesap bakiyelerinin bir yüzdesi olarak belirlemelerine olanak tanıyan ve onu farklı ticaret tarzlarına uyarlanabilir hale getiren bir risk yönetimi özelliği içerir. EA, piyasa verilerini gerçek zamanlı olarak analiz etmek, değişen koşullara uyum sağlamak ve ticari giriş ve çıkışlar için son derece doğru sinyaller sağlamak için NN algoritmalarından yararlanır. Kullanımı kolay ve tam otomatik olan bu EA, minimum düzeyde kurulum gerektirir ve yeni başlayanlardan profesyonellere kadar her seviyedeki yatırımcılar için erişilebilir olmasını sağlar ve sürekli piyasa izleme ihtiyacını ortadan kaldırır.

FİYAT Sonraki 10 alıcı için 975$, sonraki fiyat 1199$ (2/10), son olarak fiyat 1999$'a çıkarılacak

AI GTX Modülü, MetaTrader 5 platformunda altın ölçeklendirmeyi optimize etmek için tasarlanmış, Sinir Ağı destekli gelişmiş bir bileşendir. Kesin, hızlı ticaret kararları için gerçek zamanlı verileri ve makine öğrenimini kullanarak Jet Fighter Ticaret Danışmanını geliştirir.





Temel Özellikler: Gerçek Zamanlı Scalping: AI GTX modülü, altın fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak analiz ederek yüksek frekanslı işlemlerde hızlı kar elde etmek için ideal giriş ve çıkış noktalarını belirler.

Uyarlanabilir Strateji: Ticaret stratejilerini piyasa koşullarına göre dinamik olarak ayarlar, kârlı hamleleri yakalamak için destek ve direnç seviyelerini hassaslaştırır.

Bu entegrasyon, yatırımcıların daha hızlı, daha akıllı ve daha uyarlanabilir altın ölçeklendirmesinden faydalanmasını sağlar. Öneriler:

Döviz çifti: XAUUSD (ALTIN)

Zaman aralığı: H1

Minimum depozito: 100$ (önerilen 300$)



Hesap türü: Herhangi bir hesap türü, ancak ECN ve Raw spread hesapları daha iyi olacaktır

Kaldıraç : Herhangi biri

EA'nın 7/24 çalışması için bir VPS kullanın (Önerilir) Özellikler: Her işlem SL ile korunur

Otomatik parti fonksiyonu dahil

Kurulumu kolay, varsayılan ayarlar çoğu broker için mükemmeldir

Uzman Danışman strateji test cihazı işlemleri, gerçek ticaretteki işlemlerle tamamen eşleşir

Izgara, martingale veya diğer tehlikeli stratejileri kullanmaz

TÜM PROP FİRMALARI için uygundur

Hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için iyi bir seçim

AI GTX Modülünü kullanır

kullanır Herhangi bir broker ile çalışabilirim Özel AI GTX Modülü Neden Chat GPT'den Daha İyidir?

AI GTX Modülü, Meta Trader 5'teki Jet Fighter EA içinde Forex ticareti için özel olarak oluşturulup eğitilerek Chat GPT gibi genel AI'dan daha iyi performans gösterir.

Ticaret İçin Amaca Yönelik Tasarlandı: Chat GPT'den farklı olarak AI GTX, Forex piyasalarını gerçek zamanlı olarak analiz etmek ve daha kesin ticaret kararları sunmak üzere tasarlanmıştır.

Gelişmiş Sinir Ağı Teknikleri: Ticaret stratejileri için optimize edilmiş LSTM , CNN , Q-Learning ve Bayesian Networks gibi modern sinir programlarını kullanır .

Entegre ve Eğitimli: AI GTX, EA'ya yerleşiktir, hızlı tempolu, doğru Forex ticareti için ince ayarlıdır ve Chat GPT gibi genel bir AI modelinden daha iyi sonuçlar sağlar.

