AI Golden Jet Fighter GTX MT5
- Uzman Danışmanlar
- Andrei Nazarets
- Sürüm: 2.0
- Güncellendi: 7 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 15
FİYAT Sonraki 10 alıcı için 975$, sonraki fiyat 1199$ (2/10), son olarak fiyat 1999$'a çıkarılacak
EA'nın arkasındaki teknoloji (burayı okuyun)
Temel Özellikler:
- Gerçek Zamanlı Scalping: AI GTX modülü, altın fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak analiz ederek yüksek frekanslı işlemlerde hızlı kar elde etmek için ideal giriş ve çıkış noktalarını belirler.
- Uyarlanabilir Strateji: Ticaret stratejilerini piyasa koşullarına göre dinamik olarak ayarlar, kârlı hamleleri yakalamak için destek ve direnç seviyelerini hassaslaştırır.
- Bu entegrasyon, yatırımcıların daha hızlı, daha akıllı ve daha uyarlanabilir altın ölçeklendirmesinden faydalanmasını sağlar.
Öneriler:
- Döviz çifti: XAUUSD (ALTIN)
- Zaman aralığı: H1
- Minimum depozito: 100$ (önerilen 300$)
- Hesap türü: Herhangi bir hesap türü, ancak ECN ve Raw spread hesapları daha iyi olacaktır
- Kaldıraç : Herhangi biri
- EA'nın 7/24 çalışması için bir VPS kullanın (Önerilir)
- Her işlem SL ile korunur
- Otomatik parti fonksiyonu dahil
- Kurulumu kolay, varsayılan ayarlar çoğu broker için mükemmeldir
- Uzman Danışman strateji test cihazı işlemleri, gerçek ticaretteki işlemlerle tamamen eşleşir
- Izgara, martingale veya diğer tehlikeli stratejileri kullanmaz
- TÜM PROP FİRMALARI için uygundur
- Hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için iyi bir seçim
- AI GTX Modülünü kullanır
- Herhangi bir broker ile çalışabilirim
Özel AI GTX Modülü Neden Chat GPT'den Daha İyidir?
AI GTX Modülü, Meta Trader 5'teki Jet Fighter EA içinde Forex ticareti için özel olarak oluşturulup eğitilerek Chat GPT gibi genel AI'dan daha iyi performans gösterir.
Ticaret İçin Amaca Yönelik Tasarlandı: Chat GPT'den farklı olarak AI GTX, Forex piyasalarını gerçek zamanlı olarak analiz etmek ve daha kesin ticaret kararları sunmak üzere tasarlanmıştır.
Gelişmiş Sinir Ağı Teknikleri: Ticaret stratejileri için optimize edilmiş LSTM , CNN , Q-Learning ve Bayesian Networks gibi modern sinir programlarını kullanır .
Entegre ve Eğitimli: AI GTX, EA'ya yerleşiktir, hızlı tempolu, doğru Forex ticareti için ince ayarlıdır ve Chat GPT gibi genel bir AI modelinden daha iyi sonuçlar sağlar.
Since upgrading to version 2.0, we've had six successful transactions and are very excited about it. Cheers to his efforts.