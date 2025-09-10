MACD Divergence Scanner Dashboard MT4

MACD Divergence Multicurrency Scanner Dashboard for MT4, traderların birden fazla döviz çifti ve zaman diliminde MACD divergence sinyallerini tanımlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Bu araç, merkezi bir kontrol panelinden gerçek zamanlı tarama ve uyarılar sağlayarak potansiyel piyasa dönüşlerini tespit etmeyi basitleştirir. İster ana döviz çiftleri, ister minor çiftler ya da egzotik çiftlerle işlem yapıyor olun, bu tarayıcı geniş piyasa kapsamı ve esnek yapılandırma seçenekleri sunar. Kullanıcıların geçmiş sinyalleri gözden geçirmelerine, grafikler arasında kolayca gezinmelerine ve kişisel stratejilerine göre ayarlarını özelleştirmelerine olanak tanıyarak, her bir grafiği manuel olarak izlemeye gerek kalmadan verimli ve bilgilendirilmiş kararlar alınmasına yardımcı olur. Piyasa hareketlerinin önünde kalın ve ciddi traderlar için tasarlanmış bir araçla girişlerinizi ince ayar yapın.

Ana Özellikler

Kolay Çoklu Döviz Tarama: Birden fazla döviz çiftini gerçek zamanlı olarak izleyin ve grafikler arasında manuel geçiş yapmadan hemen MACD divergence desenlerini tespit edin.

Kapsamlı Kontrol Paneli Görünümü: Tüm boğa ve ayı divergence sinyallerini tek bakışta temiz ve sezgisel bir kontrol paneli ile görün.

Geçmiş Sinyal Takibi: Geçmişteki MACD divergence sinyallerini analiz ederek piyasa davranışını daha iyi anlayın ve ticaret stratejinizi iyileştirin.

Çoklu Zaman Dilimi Desteği: Farklı zaman dilimlerinde tarama yaparak hem kısa vadeli hem de uzun vadeli ticaret fırsatlarını yakalayın.

Grafikler Arası Sorunsuz Gezinme: Kontrol panelinden tek tıkla döviz çiftleri arasında geçiş yapın ve MACD ayarlarını anında görün.

Özelleştirilebilir Ayarlar: MACD parametrelerini ayarlayın, tercih edilen zaman dilimlerini seçin ve sinyalleri ticaret tercihlerinize göre filtreleyin.

Gerçek Zamanlı Uyarılar: Yeni bir divergence tespit edildiğinde anında pop-up, e-posta ve mobil push bildirimleri alın.

Note: Bu tarayıcı, potansiyel MACD divergence sinyallerini tespit etmek ve bildirmek için tasarlanmıştır. Kullanıcı adına otomatik olarak ticaret yapmaz.

