MACD Divergence Scanner Dashboard MT4

MACD Divergence Multicurrency Scanner Dashboard pour MT4 est un outil puissant conçu pour aider les traders à identifier les signaux de divergence MACD haussiers et baissiers sur plusieurs paires de devises et intervalles de temps. Il simplifie le processus de détection des renversements de marché potentiels en fournissant une analyse en temps réel et des alertes directement depuis un tableau de bord centralisé. Que vous tradiez des paires majeures, mineures ou exotiques, ce scanner offre une couverture de marché étendue et des options de configuration flexibles. En permettant aux utilisateurs de revoir les signaux historiques, de naviguer facilement entre les graphiques et de personnaliser les paramètres en fonction de leurs stratégies personnelles, ce scanner soutient une prise de décision efficace et éclairée sans avoir besoin de surveiller chaque graphique manuellement. Restez en avance sur les mouvements du marché et affinez vos entrées grâce à un outil simplifié conçu pour les traders sérieux.

Caractéristiques principales

Analyse multicurrency sans effort: Surveillez plusieurs paires de devises en temps réel et détectez instantanément les modèles de divergence MACD sans avoir à changer de graphique.

Vue d'ensemble complète du tableau de bord: Visualisez tous les signaux de divergence haussiers et baissiers d'un seul coup d'œil avec un tableau de bord clair et intuitif.

Suivi des signaux historiques: Analysez les signaux passés de divergence MACD pour mieux comprendre le comportement du marché et affiner votre stratégie de trading.

Support multi-périodes: Analysez différents intervalles de temps pour capturer des opportunités de trading à court et à long terme.

Navigation fluide entre les graphiques: Passez instantanément d'une paire de devises à une autre et consultez les configurations MACD d'un simple clic depuis le tableau de bord.

Paramètres personnalisables: Ajustez les paramètres du MACD, sélectionnez les intervalles de temps préférés et filtrez les signaux en fonction de vos préférences de trading.

Alertes en temps réel: Recevez des notifications instantanées par pop-up, e-mail et push mobile dès qu'une nouvelle divergence est détectée.

Note: Ce scanner est conçu pour détecter et vous avertir des signaux potentiels de divergence MACD. Il ne place pas automatiquement de trades au nom de l'utilisateur.

Voir tous mes produits: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour obtenir de l'aide: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Intéressé par un essai gratuit de 7 jours? N'hésitez pas à me contacter via la section de mon profil.



