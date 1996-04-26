MACD Divergence Scanner Dashboard MT4

MACD Divergence Multicurrency Scanner MT4 является важным индикатором, разработанным для трейдеров, стремящихся выявить MACD сигналы дивергенции по нескольким валютным парам и временным интервалам. Этот инструмент особенно полезен как для новичков, так и для опытных трейдеров, желающих улучшить свой анализ рынка и процесс принятия решений.

Предоставляя возможности сканирования в реальном времени и оповещения с централизованной панели управления, этот сканер позволяет трейдерам эффективно выявлять потенциальные развороты рынка и точно настраивать свои входы. Независимо от того, сосредоточены ли вы на основных, второстепенных или экзотических парах, MACD Divergence Multicurrency Scanner MT4 предоставляет вам необходимые инсайты, чтобы оставаться впереди в динамичном forex рынке.

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Ключевые особенности

Интеграция буфера: Открывает значения индикатора в виде доступных буферов, которые могут быть прочитаны непосредственно Expert Advisor для автоматизированной торговли на основе сигналов.

Визуальные стрелочные сигналы: Plots четкие стрелки ПОКУПКИ/ПРОДАЖИ прямо на графике в сигнальных свечах для легкого визуального восприятия.

Быстрый и тестируемый: Основан на родном движке OnCalculate() MetaTrader, обеспечивая быструю обработку и совместимость с Тестером стратегий для исторического тестирования.

Всплывающие оповещения: Генерирует всплывающие оповещения MetaTrader при сигнальных событиях, гарантируя, что вы никогда не пропустите установку сделки.

Push-уведомления: Отправляет уведомления в реальном времени на ваше мобильное приложение MetaTrader для мониторинга на ходу.

Электронные уведомления: Отправляет уведомления по электронной почте о сигнальных событиях для удаленного мониторинга, когда вы находитесь вдали от терминала.

Панель управления на графике: Отображает панель информации в реальном времени прямо на графике для мгновенного обзора статуса.

Многосимвольный сканер: Мониторит несколько валютных пар одновременно с одного графика, повышая эффективность торговли.

Поддержка нескольких временных интервалов: Работает на всех стандартных временных интервалах MetaTrader от M1 до MN, предоставляя гибкость для всех торговых стратегий.

Настраиваемые входные параметры: Предлагает различные настройки для адаптации индикатора в соответствии с личными торговыми предпочтениями.

MACD Divergence Multicurrency Scanner MT4 является бесценным инструментом для трейдеров, использующих MetaTrader 4, разработанным для упрощения процесса выявления рыночных возможностей эффективно.

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