MACD Divergence Scanner Dashboard MT4
- Indicatori
- Biswarup Banerjee
- Versione: 3.0
- Aggiornato: 10 settembre 2025
- Attivazioni: 20
MACD Divergence Multicurrency Scanner Dashboard per MT4 è uno strumento potente progettato per aiutare i trader a identificare i segnali di divergenza MACD rialzisti e ribassisti su più coppie di valute e timeframe. Semplifica il processo di individuazione dei potenziali inversioni di mercato fornendo scansione in tempo reale e avvisi direttamente da una dashboard centralizzata. Che tu stia negoziando coppie principali, minori o esotiche, lo scanner offre una copertura di mercato ampia e opzioni di configurazione flessibili. Consentendo agli utenti di rivedere i segnali storici, navigare facilmente tra i grafici e personalizzare le impostazioni in base alle strategie personali, questo scanner supporta decisioni efficaci e informate senza la necessità di monitorare ogni grafico manualmente. Rimani un passo avanti nei movimenti di mercato e perfeziona le tue entrate con uno strumento semplificato creato per i trader seri.
Caratteristiche principali
-
Scansione multicurrency senza sforzo: Monitora più coppie di valute in tempo reale e rileva immediatamente i modelli di divergenza MACD senza dover cambiare grafico.
-
Panoramica completa della dashboard: Visualizza tutti i segnali di divergenza rialzisti e ribassisti in un colpo d'occhio con una dashboard chiara e intuitiva.
-
Tracciamento dei segnali storici: Analizza i segnali passati di divergenza MACD per comprendere meglio il comportamento del mercato e perfezionare la tua strategia di trading.
-
Supporto multitimeframe: Scansiona su diversi timeframe per catturare opportunità di trading sia a breve che a lungo termine.
-
Navigazione fluida tra i grafici: Passa istantaneamente tra le coppie di valute e visualizza le configurazioni MACD con un clic dalla dashboard.
-
Impostazioni personalizzabili: Regola i parametri MACD, seleziona i timeframe preferiti e filtra i segnali in base alle tue preferenze di trading.
-
Avvisi in tempo reale: Ricevi notifiche istantanee popup, via email e push mobile ogni volta che viene rilevata una nuova divergenza.
Note: Questo scanner è progettato per rilevare e notificare i segnali potenziali di divergenza MACD. Non esegue automaticamente operazioni per conto dell'utente.
Guarda tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Contattami per assistenza: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Non esitare a contattarmi tramite la sezione del mio profilo.