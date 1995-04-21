MACD Divergence Scanner Dashboard MT4

MACD Divergence Multicurrency Scanner MT4 是一个重要的指标，旨在帮助交易者识别多个货币对和时间框架中的 MACD 背离信号。这个工具对于希望提升市场分析和决策过程的新手和经验丰富的交易者尤其有益。

通过提供实时扫描功能和来自集中仪表板的警报，这个扫描器使交易者能够高效地发现潜在的市场反转并微调他们的入场点。无论您关注的是主要货币对、次要货币对还是异国货币对，MACD Divergence Multicurrency Scanner MT4 都能为您提供在动态 forex 市场中保持领先所需的洞察。

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主要特点

缓冲区集成：将指标值暴露为可由 Expert Advisor 直接读取的可访问缓冲区，以便进行基于信号的自动化交易。

可视箭头信号：在信号蜡烛上直接在图表上显示清晰的买入/卖出箭头，便于视觉阅读。

快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算并与策略测试器兼容，以进行历史回测。

弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹出窗口，确保您不会错过任何交易设置。

推送通知：实时发送推送通知到您的 MetaTrader 移动应用，方便随时监控。

电子邮件警报：在信号事件上发送电子邮件通知，以便在远离终端时进行远程监控。

图表上的仪表板：在图表上直接显示实时信息面板，以便即时状态概览。

多符号扫描器：从单一图表同时监控多个货币对，提高交易效率。

多时间框架支持：适用于所有标准的 MetaTrader 时间框架，从 M1 到 MN，为所有交易策略提供灵活性。

可自定义输入参数：提供各种设置，以根据个人交易偏好调整指标。

MACD Divergence Multicurrency Scanner MT4 是一个对使用 MetaTrader 4 的交易者来说不可或缺的工具，旨在有效简化识别市场机会的过程。

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