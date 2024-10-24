NeonRectangle

NeonRectangle EA – Maksimum Kar İçin En İyi Fiyat Hareketi Algoritması

NeonRectangle, gelişmiş fiyat hareketi analizini kullanarak sürekli yüksek getiriler sağlaması için tasarlanmış benzersiz ve tamamen otomatik bir Uzman Danışman'dır (Expert Advisor). 10 yılı aşkın gerçek piyasa deneyiminden geliştirilen bu EA, piyasa davranışı ve ticaret dinamikleri konusundaki derin anlayışımın bir ürünüdür.


Gerçek zamanlı hesap izleme:

Neden NeonRectangle?

Bu EA, piyasanın doğal hareketlerinden ilham almakta ve geleneksel göstergelerin müdahalesi olmadan saf fiyat hareketini yorumlamak için en son algoritmaları kullanmaktadır. Traderlar olarak en güvenilir ve bozulmamış bilgi fiyatın kendisidir – ve NeonRectangle, fiyatın hareketleri aracılığıyla anlattığı hikayeyi okumak ve anlamak için tasarlanmıştır.

Gelişmiş hesaplama analizleri kullanarak EA, tarihsel mum desenlerini inceleyerek en uygun giriş ve çıkış noktalarını tespit eder. Bu verileri gerçek zamanlı piyasa trendleriyle birleştirerek işlemleri açma ve yönetme konusunda kesin ve veri odaklı kararlar alır.


İşlem Pairs:

NeonRectangle, geniş tarihsel deneyimime dayanarak seçilen aşağıdaki 3 döviz çifti için özel olarak optimize edilmiştir:

  • AUDCAD
  • AUDNZD
  • NZDCAD

Gelecek güncellemelerde GBP gibi daha fazla döviz çifti eklenecektir; bu, gerçek zamanlı piyasa araştırmalarına dayanarak EA'nın yeteneklerini sürekli olarak geliştirip genişletmemle mümkün olacaktır.


İşlem Süresi:

Bu EA, M15 zaman diliminde işlem yapmak için optimize edilmiştir; diğer zaman dilimlerinde işlem yapılmamıştır.


Gelişmiş Özellikler:

  • En Son Analiz: Piyasa trendlerini hassas bir şekilde tespit etmek için saf fiyat hareketi stratejilerini kullanarak hızlı piyasa dalgalanmalarının önünde kalmasını sağlar.
  • Yüksek Frekanslı Strateji: EA, canlı piyasa koşullarını sürekli izleyip uyum sağlayarak stratejisini gerçek zamanlı olarak geliştirir.
  • Kendini Ayarlayan Algoritmalar: Volatilite ve mum desenleri tanıma için optimize edilmiş olan EA, piyasa değişimlerine uyum sağlar ve son derece tepkisel bir şekilde çalışır.

Risk Yönetimi ve Strateji:

NeonRectangle, kar potansiyelini maksimize etmek için ızgara ve martingale stratejileri de dahil olmak üzere gelişmiş teknikler kullanmaktadır. Ancak bu, doğru yönetilmediği takdirde önemli kayıplara yol açabilecek yüksek riskli bir ticaret sistemi olmasını sağlar.

EA, tarihsel olarak yılda %100'e kadar getiri göstermiştir, ancak performansı yüksek risk profiline dayanır. Tavsiye edilen yaklaşım, planlanan ticaret sermayesinin %50'sini yatırmak ve diğer %50'sini çekilme dönemlerinde eklemek için ayırmaktır. Bu strateji, yüksek kar potansiyelini korurken riski etkili bir şekilde yönetmeye yardımcı olur.


Önemli Feragatname:

Lütfen unutmayın ki NeonRectangle EA, ızgara ve martingale stratejilerini kullanması nedeniyle yüksek risk içermektedir . Yüksek getiri potansiyeli önemli olmasına rağmen, sermaye kaybı potansiyeli de aynıdır. Yatırımınızı korumak ve olumsuz piyasa koşullarında aşırı maruziyetten kaçınmak için düzenli olarak kar çekimi yapmak önemlidir.



