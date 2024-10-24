NeonRectangle

NeonRectangle EA – Algorithme de pointe basé sur l'action des prix pour un profit maximal

NeonRectangle est un Expert Advisor (EA) unique et entièrement automatisé, conçu pour offrir des rendements élevés de manière constante en exploitant une analyse avancée de l'action des prix. Développé à partir de plus de 10 ans d'expérience réelle sur les marchés, cet EA est l'aboutissement de ma profonde compréhension des comportements et dynamiques du marché.


Suivi en temps réel du compte :

Pourquoi choisir NeonRectangle ?

Ce EA s'inspire des mouvements naturels du marché et utilise des algorithmes de pointe pour interpréter l'action pure des prix, sans l'interférence des indicateurs traditionnels. En tant que traders, la source d'information la plus fiable et non déformée est le prix lui-même – et NeonRectangle est conçu pour lire et comprendre l'histoire que le prix raconte à travers ses mouvements.

Grâce à une analyse computationnelle sophistiquée, l'EA étudie les modèles historiques de chandeliers et détecte les points d'entrée et de sortie optimaux. Il combine ces données avec les tendances actuelles du marché pour prendre des décisions précises et basées sur les données pour l'ouverture et la gestion des trades.


Paires de devises :

NeonRectangle est spécifiquement optimisé pour trader sur les 3 paires de devises suivantes, choisies sur la base de ma longue expérience :

  • AUDCAD
  • AUDNZD
  • NZDCAD

Dans les prochaines mises à jour, d'autres paires de devises, notamment impliquant la GBP, seront ajoutées à mesure que je continue d'améliorer et d'étendre les capacités du EA en fonction des recherches en temps réel sur le marché.


Période de trading :

Ce EA est optimisé pour trader sur l'intervalle de temps M15 ; le trading sur d'autres intervalles n'a pas été testé.


Fonctionnalités avancées :

  • Analyse de pointe : Utilise des stratégies basées uniquement sur l'action des prix pour détecter les tendances du marché avec précision et anticiper les fluctuations rapides du marché.
  • Stratégie haute fréquence : Le EA surveille et s'adapte continuellement aux conditions du marché en temps réel, améliorant sa stratégie au fil des événements.
  • Algorithmes auto-ajustables : Optimisés pour la volatilité et la reconnaissance des modèles de chandeliers, le EA s'adapte aux changements de marché avec une grande réactivité.

Gestion des risques & stratégie :

NeonRectangle utilise des techniques avancées, notamment les stratégies de grille et de martingale, pour maximiser le potentiel de profit. Cependant, cela en fait également un système de trading à haut risque pouvant entraîner des pertes importantes si mal géré.

L'EA a historiquement montré des rendements allant jusqu'à 100 % par an, mais ses performances sont basées sur un profil à haut risque. L'approche recommandée est de déposer 50 % de votre capital de trading prévu, en réservant les autres 50 % pour ajouter lors des périodes de drawdown. Cette stratégie aide à gérer efficacement les risques tout en maintenant un potentiel de profit élevé.


Avertissement important :

Veuillez noter que NeonRectangle EA comporte un risque élevé en raison de l'utilisation des stratégies de grille et de martingale. Bien que le potentiel de rendements élevés soit important, il en va de même pour le risque de perte de capital. Il est important de retirer régulièrement les profits pour protéger votre investissement et éviter une surexposition lors de conditions de marché défavorables.



