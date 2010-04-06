NeonRectangle
- Experts
- Ivan Zhigalov
- Versione: 2.1
- Aggiornato: 24 ottobre 2024
- Attivazioni: 5
NeonRectangle EA – Algoritmo all'avanguardia basato sull'azione del prezzo per massimizzare i profitti
NeonRectangle è un Expert Advisor (EA) unico e completamente automatizzato, progettato per fornire rendimenti elevati in modo costante sfruttando l'analisi avanzata dell'azione del prezzo. Sviluppato grazie a oltre 10 anni di esperienza reale sui mercati, questo EA rappresenta il culmine della mia profonda comprensione del comportamento del mercato e delle dinamiche di trading.
Monitoraggio in tempo reale del conto:
- NeonRectangle v230401: https://www.mql5.com/en/signals/1906396
- NeonCircle EA: https://www.mql5.com/en/market/product/125404
-
NeonCircle Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2062503
Perché scegliere NeonRectangle?
Questo EA è ispirato ai movimenti naturali del mercato e utilizza algoritmi avanzati per interpretare l'azione pura del prezzo, senza l'interferenza degli indicatori tradizionali. Come trader, l'informazione più affidabile e non distorta che abbiamo è il prezzo stesso – e NeonRectangle è progettato per leggere e comprendere la storia che il prezzo racconta attraverso i suoi movimenti.
Utilizzando un'analisi computazionale sofisticata, l'EA studia i modelli storici delle candele e rileva i punti di ingresso e uscita ottimali. Combina questi dati con le tendenze di mercato in tempo reale per prendere decisioni precise e basate sui dati per l'apertura e la gestione delle operazioni di trading.
Coppie di valute:
NeonRectangle è specificamente ottimizzato per operare sulle seguenti 3 coppie di valute, selezionate sulla base della mia vasta esperienza storica con esse:
- AUDCAD
- AUDNZD
- NZDCAD
In futuri aggiornamenti verranno aggiunte altre coppie di valute, in particolare quelle che coinvolgono GBP, poiché continuo a perfezionare e ampliare le capacità dell'EA basandomi sulla ricerca del mercato in tempo reale.
Periodo di trading:
Questo EA è ottimizzato per operare su timeframe di M15, il trading su altri timeframe non è stato verificato.
Funzionalità avanzate:
- Analisi all'avanguardia: Sfrutta strategie basate esclusivamente sull'azione del prezzo per rilevare con precisione le tendenze di mercato, garantendo che resti sempre un passo avanti rispetto alle rapide fluttuazioni del mercato.
- Strategia ad alta frequenza: L'EA monitora e si adatta continuamente alle condizioni di mercato in tempo reale, migliorando la sua strategia nel corso del tempo.
- Algoritmi auto-adattivi: Ottimizzato per la volatilità e il riconoscimento dei modelli di candele, l'EA si adatta ai cambiamenti del mercato con grande prontezza.
Gestione del rischio e strategia:
NeonRectangle utilizza tecniche avanzate, tra cui strategie a griglia e martingala, per massimizzare il potenziale di profitto. Tuttavia, ciò lo rende anche un sistema di trading ad alto rischio che può portare a notevoli perdite se non gestito correttamente.
Storicamente, l'EA ha mostrato rendimenti fino al 100% all'anno, ma le sue prestazioni si basano su un profilo ad alto rischio. L'approccio consigliato è di depositare il 50% del capitale di trading previsto e di riservare l'altro 50% per aggiungerlo durante i periodi di drawdown. Questa strategia aiuta a gestire efficacemente il rischio mantenendo al contempo un alto potenziale di profitto.
Importante avvertenza:
Si prega di notare che NeonRectangle EA comporta un rischio elevato a causa dell'uso di strategie a griglia e martingala. Sebbene il potenziale di alti rendimenti sia significativo, lo stesso vale per il rischio di perdita di capitale. È importante prelevare regolarmente i profitti per proteggere il proprio investimento ed evitare un'eccessiva esposizione durante condizioni di mercato sfavorevoli.