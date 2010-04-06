NeonRectangle

NeonRectangle EA – Algoritmo all'avanguardia basato sull'azione del prezzo per massimizzare i profitti

NeonRectangle è un Expert Advisor (EA) unico e completamente automatizzato, progettato per fornire rendimenti elevati in modo costante sfruttando l'analisi avanzata dell'azione del prezzo. Sviluppato grazie a oltre 10 anni di esperienza reale sui mercati, questo EA rappresenta il culmine della mia profonda comprensione del comportamento del mercato e delle dinamiche di trading.


Monitoraggio in tempo reale del conto:

Perché scegliere NeonRectangle?

Questo EA è ispirato ai movimenti naturali del mercato e utilizza algoritmi avanzati per interpretare l'azione pura del prezzo, senza l'interferenza degli indicatori tradizionali. Come trader, l'informazione più affidabile e non distorta che abbiamo è il prezzo stesso – e NeonRectangle è progettato per leggere e comprendere la storia che il prezzo racconta attraverso i suoi movimenti.

Utilizzando un'analisi computazionale sofisticata, l'EA studia i modelli storici delle candele e rileva i punti di ingresso e uscita ottimali. Combina questi dati con le tendenze di mercato in tempo reale per prendere decisioni precise e basate sui dati per l'apertura e la gestione delle operazioni di trading.


Coppie di valute:

NeonRectangle è specificamente ottimizzato per operare sulle seguenti 3 coppie di valute, selezionate sulla base della mia vasta esperienza storica con esse:

  • AUDCAD
  • AUDNZD
  • NZDCAD

In futuri aggiornamenti verranno aggiunte altre coppie di valute, in particolare quelle che coinvolgono GBP, poiché continuo a perfezionare e ampliare le capacità dell'EA basandomi sulla ricerca del mercato in tempo reale.


Periodo di trading:

Questo EA è ottimizzato per operare su timeframe di M15, il trading su altri timeframe non è stato verificato.


Funzionalità avanzate:

  • Analisi all'avanguardia: Sfrutta strategie basate esclusivamente sull'azione del prezzo per rilevare con precisione le tendenze di mercato, garantendo che resti sempre un passo avanti rispetto alle rapide fluttuazioni del mercato.
  • Strategia ad alta frequenza: L'EA monitora e si adatta continuamente alle condizioni di mercato in tempo reale, migliorando la sua strategia nel corso del tempo.
  • Algoritmi auto-adattivi: Ottimizzato per la volatilità e il riconoscimento dei modelli di candele, l'EA si adatta ai cambiamenti del mercato con grande prontezza.

Gestione del rischio e strategia:

NeonRectangle utilizza tecniche avanzate, tra cui strategie a griglia e martingala, per massimizzare il potenziale di profitto. Tuttavia, ciò lo rende anche un sistema di trading ad alto rischio che può portare a notevoli perdite se non gestito correttamente.

Storicamente, l'EA ha mostrato rendimenti fino al 100% all'anno, ma le sue prestazioni si basano su un profilo ad alto rischio. L'approccio consigliato è di depositare il 50% del capitale di trading previsto e di riservare l'altro 50% per aggiungerlo durante i periodi di drawdown. Questa strategia aiuta a gestire efficacemente il rischio mantenendo al contempo un alto potenziale di profitto.


Importante avvertenza:

Si prega di notare che NeonRectangle EA comporta un rischio elevato a causa dell'uso di strategie a griglia e martingala. Sebbene il potenziale di alti rendimenti sia significativo, lo stesso vale per il rischio di perdita di capitale. È importante prelevare regolarmente i profitti per proteggere il proprio investimento ed evitare un'eccessiva esposizione durante condizioni di mercato sfavorevoli.



Prodotti consigliati
Mavro Extra
Nikita Solostejs
Experts
Mavro Extra  is a reliable tool designed to help you trade more efficiently in financial markets. This advisor automatically implements swing trading strategies based on proven indicators such as Moving Average (MA) and Average True Range (ATR). By relying on these indicators, it identifies optimal entry and exit points, allowing you to follow current market dynamics and trade in the direction of the trend. The advisor uses a fixed trade volume, yet provides flexible risk management settings. Yo
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Experts
Promozione lancio: Numero limitato di copie disponibili al prezzo corrente Prezzo finale: 990$ Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Benvenuto in DayTrade Pro Algo!   Dopo anni di studio dei mercati e programmazione di diverse strategie, ho trovato un algoritmo che ha tutto ciò di cui ha bisogno un buon sistema di trading: È indipendente dal broker Si sviluppa indipendente Mostra backtest molto
Super Wall Street Index Us30
Tiago Oliveira Silva
Experts
**WALL STREET INDEX US30** PROMOTION VALID FOR 5 DAYS! **RECOMMENDATIONS FOR ACCOUNT AND TIME FRAMES TO USE THE EXPERT:** **TIME FRAME** : M1 or M5   **MAX SPREAD** : 50   **BROKER TYPE** : HEDGE   **DIGIT* *: 1   **INITIAL DEPOSIT** : 500 USD   **RECOMMENDED BROKERS** : PEPPERSTONE, ICMARKETS RAW The Wall Street US30 is an advanced Expert Advisor (EA) specifically developed to trade the US30 asset, which represents the Dow Jones Industrial Average index, including the leading companies in
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experts
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
Neuron Net GOLD
Sugianto
4.6 (10)
Experts
Neuron Net GOLD is an integration of the Python programming language, deep learning machine and mql5 code to be able to predict XAUUSD price movements so as to produce entries and exits based on artificial intelligence. How it works: At the start of asian session, Neuron Net Gold will carry out analysis based on historical data and predict gold price movements.  If the price prediction is up, Neuron Net Gold will take a long position, and vice versa.  Neuron Net Gold will close the position au
Gap Rider
Ofer Dvir
Experts
Help me as a developer and the community every time someone will leave a review I will extend the Free time I offer this EA otherwise 1.11.2025 price goes to 35$ GapRider EA - Dynamic Buy-Side Gap Trading Expert Advisor Overview GapRider EA is a sophisticated, adaptive Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 5, specializing in buy-side gap trading. This EA identifies significant market gaps and places strategic buy orders, leveraging dynamic sizing based on market volatility to optimize tr
FREE
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Experts
Strumenti per il guadagno e la ricerca. Il nucleo dei segnali e della strategia di trading si basa sull'algoritmo dell'autore per la formazione di modelli di previsione dei prezzi. Applicabile a qualsiasi strumento! Integrato con un sistema di controllo basato sull'MA "Volpe a nove code" , aggiornando e regolando il segnale nel modo più accurato possibile per il mercato, lo strumento e il periodo di lavoro. Idoneo: tutti gli strumenti in tutti i mercati (ci sono eccezioni). A chi è rivolto: h
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experts
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
Corrado
Andriy Sydoruk
Experts
The Expert Advisor  Corrado     works with ticks on both netting and hedging account types. The internal algorithm uses a tick (not a bar) as a unit for analysis. The product works with 5-digit quotes. Requotes are critical. A broker with the minimum execution delay is required.  The Expert Advisor does not use history stored in the database. It downloads history data online creating its own database stored in the internal memory. After the restart, the database is deleted and should be download
The Viper EA MT5
Profalgo Limited
3.9 (10)
Experts
Promo attuale: Solo 1 rimasto a 349$ Prezzo finale: 999$ Assicurati di dare un'occhiata al nostro "   pacchetto combinato Ultimate EA   " nel nostro   blog promozionale   !   Live a basso rischio   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Viper EA utilizza voci di "mean reversion" nitide ed efficaci durante il periodo di intervallo delle sessioni di trading (tra le 23:00 e l'1:00 GMT + 2, ora legale degli Stati Uniti).    Queste operazioni hanno già un successo molto elevato, ma se il mer
Arog mt5
Nadiya Mirosh
Experts
Forex trading advisor   Arog     is an automatic scalping system that opens and closes transactions using a special tick analysis algorithm programmed in code without human intervention. The main task is to instantly make a deal where a person wastes time on analysis and decision-making. Scalp trading or scalping is a short-term trading strategy that a trader uses to frequently make small profits from small price changes that add up to a large amount over time. This strategy is very popular in
Inspiration EA MT5
Md Atikur Rahman
Experts
Inspiration EA is an innovative, fully automated Expert Advisor (EA) designed for forex traders seeking consistency, accuracy, and sustainable monthly profits. Developed through a long period of market data analysis, and backtesting, the EA has coded with sophisticated algorithms, multi-timeframe analysis, and a complex trading strategy that incorporates a combination of market patterns, support and resistance analysis, technical indicators, and an advanced recovery system. Regardless of market
CoreX
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
The Expert Advisor  CoreX  works with ticks on both netting and hedging account types. The internal algorithm uses a tick (not a bar) as a unit for analysis. The product works with 5-digit quotes. Requotes are critical. A broker with the minimum execution delay is required.  The Expert Advisor does not use history stored in the database. It downloads history data online creating its own database stored in the internal memory. After the restart, the database is deleted and should be downloaded ag
RSI Intelligent
Sabil Yudifera
Experts
RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
Roberto Tavares
Experts
The trading strategy is based on over 10 years of successful experience in trading based on the strength of a candle and percentage of the body in relation to the entire Candle (Strong Candle) and/or (depending on the configured parameters) on a moving average long-period triple trend (JMA) combined with the current chart's time moving average with constant bands and AWESOME oscillator or even Bollinger Bands, all of which can be combined as desired to allow a safer market entry. Combined with
Turtle Hybrid 3X
Vipul Gautam
Experts
No Grid or Martingale system used. EA uses Trend Following Hybrid System, using Turtle Breakout System and Advanced Trading Techniques. Screenshot of Back Test Attached for Hourly Timeframe GBPJPY from [ Jan 2011 - Oct 2022] . Recommended Pair To Trade: GBPJPY (Input Settings Provided as Default for H1) Recommended Timeframe: Hourly (H1) Note: Can use on any Trending Pair  or Timeframe , but make sure to change parameters accordingly e.g. (TP, SL and Bar Count) and perform thorough Back Test if
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Experts
RiskGuard PRO – Defesa Inteligente para Traders Sérios no EURJPY M15 O RiskGuard PRO é um Expert Advisor de alto desempenho, projetado exclusivamente para o par EURJPY no timeframe M15 , com foco total em preservação de capital, gestão de risco avançada e execução estratégica de múltiplas abordagens operacionais . Ao contrário dos EAs tradicionais, o RiskGuard PRO foi desenvolvido com tecnologia proprietária e arquitetura inteligente , capaz de operar com segurança mesmo em ambientes de merc
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA     è un robot di trading multifunzionale progettato per il trading attivo sugli strumenti finanziari più richiesti, tra cui le coppie di valute più popolari (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l’oro (XAU/USD), il petrolio (Brent, WTI) e le criptovalute (BTC, ETH, LTC e altre). Al cuore dell’algoritmo c’è una versione modernizzata della media mobile di Hull (HMA), in grado di fornire segnali più nitidi rispetto alle classiche Moving Average. L’Expert Advisor reagisc
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Spike Catcher Counter
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
EA Name : Spike Catcher Counter Timeframe: 1-minute Minimum Balance Each Asset : 200$ Indicators/Parameters: Volume: The number of trades executed during each 1-minute price bar. Envelopes: A technical indicator consisting of upper and lower bands around a moving average to identify potential overbought and oversold levels. Parabolic SAR: A trend-following indicator that provides potential entry and exit points by plotting dots above or below the price. RSI (Relative Strength Index): A momentum
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experts
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Crossing Over
John Signer
Experts
The MA Crossover EA is an automated trading system for MT5 that executes trades based on moving average crossovers. It is designed to capture medium-term trend shifts on the M12 timeframe with clear entry signals and strict risk management. One important aspect to consider: it was trained and tested on NASDAQ.  Key Features Moving Average Crossover Strategy – Uses a fast and a slow moving average to generate buy and sell signals when crossovers occur, confirming trend direction changes. Customiz
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experts
“Due consulenti esperti, un prezzo: alimentare il tuo successo!” Esperto di scalping del petrolio di Brent + Esperto di swingy del petrolio di Brent in un Expert Advisor   Live signal Questo prezzo è temporaneo per la durata della promozione e verrà aumentato a breve Prezzo finale: 5000 $ Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale, il prezzo successivo è -->> 1120 $ Benvenuti al Brent Oil Il consulente esperto di Brent Oil è una centrale elettrica, progettata per dominare i mercati ener
Cypher King
Youssef Souih Hejjaji
Experts
Cypher King is now available! Cypher King delivers consistent performance without the gimmicks. Built for GBPJPY, easily adaptable to other pairs, and designed to thrive in real market conditions. Why Choose Cypher King? AI-Driven Precision At the heart of Cypher King lies a powerful neural network that analyzes live price action using a synchronized blend of MACD, RSI, EMAs, Bollinger Bands , and more. No Martingale, No Nonsense Forget risky systems. Cypher King uses stable logic , avoiding pos
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
L'S&P 500 Scalper Advisor è uno strumento innovativo progettato per i trader che desiderano operare con successo sull'indice S&P 500. L'indice è uno degli indicatori più utilizzati e prestigiosi del mercato azionario americano, che comprende le 500 maggiori società degli Stati Uniti. Peculiarità: Soluzioni di trading automatizzate:       Il consulente si basa su algoritmi avanzati e analisi tecniche per adattare automaticamente la strategia alle mutevoli condizioni di mercato. Approccio versati
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Gino Renko EA
Stephane, Andr Valette
Experts
Here is an EA based on the Renko indicator, it can be used with currencies, commodities, and forex. Just associate it with the corresponding graph. The indicator used for the EA is available here, but it is not necessary for its operation, they are 2 independent products: https://www.mql5.com/fr/market/product/87852?source=Site +Market+MT5+Indicator+Search+Rating006%3agino+renko Personally I don't like renko like EA, and I haven't done any tests to find out which configuration is the best. Th
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.88 (33)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 500   USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, con
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (333)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.97 (30)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Remstone Club The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illusione. Ma una vasta esperienza
Syna
William Brandon Autry
5 (5)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (123)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Experts
Solo 1 copie disponibili a 599 $ Prossimo prezzo: 699 $ Senza esagerazioni e senza rischi inutili. Con un drawdown minimo: One Man Army è un sistema di trading multivaluta progettato sia per il trading personale sia per le società di prop trading. Segue una strategia di scalping basata sulle correzioni e inversioni di mercato a breve e medio termine, operando tramite ordini limitati pendenti. Questo robot di trading non indovina la direzione del mercato — entra ai livelli di prezzo migliori con
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (27)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che comb
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (483)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori d
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.15 (27)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (25)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.76 (34)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.83 (122)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (8)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portato alla creazione di un potente algor
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.59 (17)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (4)
Experts
Prezzo: 606$ -> 808$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experts
Mean Machine GPT Versione 11.0 - Italiano Mean Machine GPT Versione 11.0 - Dove l'Intelligenza Istituzionale Incontra il Trading Specializzato Da quando abbiamo aperto la strada alla genuina integrazione dell'IA nel trading algoritmico, abbiamo affinato questo approccio attraverso molteplici cicli di mercato, regimi economici ed evoluzioni tecnologiche. Ciò che è iniziato come la nostra convinzione che l'apprendimento automatico adattivo rappresenti la progressione naturale del trading quantita
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (12)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (24)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3 (27)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (45)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experts
Il KT Gold Nexus EA è un sistema di trading professionale progettato per il mercato spot dell'oro (XAUUSD). Sviluppato utilizzando un ampio set di dati storici ad alta precisione, ha superato rigorosi test di stress e verifiche di robustezza in vari regimi e cicli di mercato. Grazie all'uso di tecniche algoritmiche avanzate, tra cui ottimizzazioni basate sull'intelligenza artificiale, questo EA è progettato per garantire stabilità a lungo termine. Opera esclusivamente nella direzione long (acqui
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.74 (57)
Experts
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD, XAUUSD e AUDCAD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su int
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (14)
Experts
PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NOVITÀ: acquista Goldbot One e scegli 1 EA gratis!! (per 2 account commerciali) UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   Offerta Combo Ultimate     ->     clicca qui LIVE SIGNAL Vi presentiamo     Goldbot One   , un robot di trading altamente sofisticato progettato per il mercato dell'oro. Concentrandosi sul breakout trading, Goldbot One sfrutta sia i livelli di supporto che quelli di resistenza p
Altri dall’autore
DrawRectangular
Ivan Zhigalov
Experts
DrawRectangular EA The Expert draws Renko rectangles and the levels of development of the following "bricks" directly on the chart, can be used as an indicator. The order may be opened on or against (sets in the settings) the trend, depending on the size of the shadows of the last two Renko bars. Expert features: No more than one order per symbol; You must set the size of the last two shadows: "from" and "to"; Management of lot size depending on the deposit; Adjustable size Renko bar; Pending
FREE
ReverseTrend
Ivan Zhigalov
Experts
ReverseTrend MT5 Introducing ReverseTrend - your fully automatic trading advisor designed for night scalping, utilizing the Bollinger Bands indicator for entry signals, focusing exclusively on BUY positions. This EA does not employ the risky martingale strategy, ensuring a safer trading approach. Key Features: Proven Long-Term Performance : ReverseTrend MT5 has shown remarkable results over a 5-year testing period from 2017 to 2024, with significant gains like +94.6% on EURAUD, +468% on EURCAD
NeonCircle
Ivan Zhigalov
Experts
NeonCircle This Expert Advisor (EA) is the culmination of my 10+ years of trading experience, offering a straightforward yet effective trading system optimized for the M15 timeframe on the following currency pairs: AUDCAD , AUDNZD , and NZDCAD . While these pairs are pre-optimized, feel free to adjust the settings for any additional instruments you wish to trade. THE SETTINGS FOR THIS EA ARE ATTACHED IN THE FIRST COMMENT!!! Trading Strategy Overview The EA operates without the use of indicators
NeonKumo
Ivan Zhigalov
Experts
NeonKumo Introducing NeonKumo a straightforward and reliable trading system designed with simplicity and precision in mind. Built around the Ichimoku indicator, this EA carefully evaluates the market to identify potential trades with clarity.  NeonKumo doesn’t aim to over complicate; instead, it harnesses the power of Ichimoku’s clear insights for traders looking for a balanced, no-frills solution in the forex market.   NeonKumo   is built to balance risk and consistency, making it ideal for tr
PropShield
Ivan Zhigalov
Utilità
️ PropShield is your automated guardian for proprietary trading firm challenges and funded accounts. If you've ever failed a challenge by exceeding the daily drawdown limit by just a few dollars, or if you struggle to enforce your own risk rules during volatile markets, PropShield is built for you. This is not a trading strategy - it's a safety system that watches your account 24/7, automatically closes positions when risk limits are breached, and keeps you on track to pass challenges and keep
NoSwapEa MT5
Ivan Zhigalov
Utilità
NoSwapEA MT5 - Trade Smart, Avoid Swaps Overview NoSwapEA is a smart and efficient Expert Advisor designed to help traders avoid overnight swap charges by automatically closing and reopening trades based on a customizable schedule. Developed by NeonTrade, this EA is perfect for traders who want to optimize their trading strategy while minimizing costs. Key Features    Swap-Free Trading : Automatically closes trades before swap charges are applied and reopens them the next day, saving you money
EquityShield MT5
Ivan Zhigalov
Utilità
️ EquityShield is your automated risk management guardian for MetaTrader 5. If you've ever exceeded your daily loss limit, struggled to enforce your own trading rules during volatile markets, or wanted to automatically lock in profits when you hit your targets, EquityShield is built for you. This is not a trading strategy - it's a safety system that watches your account 24/7, automatically closes positions when your risk limits are breached, and helps you maintain consistent trading discipline
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione