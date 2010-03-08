Two Lines Color


Nombre del Indicador: Two Lines Color 1

Telegran:13 Crow Trading Club


Descripción:
Este indicador personalizado para MetaTrader 4, "Two Lines Color 1", es una herramienta de análisis técnico diseñada para ayudarte a identificar oportunidades de trading en los mercados financieros. Este indicador utiliza dos Medias Móviles Simples (SMA) de diferentes períodos y las representa en el gráfico con dos líneas de colores distintos.

Las características clave de este indicador son las siguientes:

Rápida (Fast) Media Móvil (MA): La línea de color azul representa una Media Móvil Simple de período ajustable (predeterminado en 5). Esta línea puede ayudarte a identificar tendencias más cortas y movimientos rápidos en el precio.

Lenta (Slow) Media Móvil (MA): La línea de color naranja representa una Media Móvil Simple de período ajustable (predeterminado en 14). Esta línea puede ayudarte a identificar tendencias más largas y movimientos más suaves en el precio.

Cómo Utilizarlo:

Cuando la línea azul (Rápida MA) cruza por encima de la línea naranja (Lenta MA), puede ser considerado como una señal alcista, indicando una posible tendencia al alza.
Por el contrario, cuando la línea azul cruza por debajo de la línea naranja, puede ser considerado como una señal bajista, indicando una posible tendencia a la baja.
Este indicador te proporciona una representación visual de la relación entre las dos Medias Móviles y puede ayudarte a tomar decisiones informadas en tus operaciones de trading.

Instrucciones de Uso:

Abre un gráfico en MetaTrader 4.
Arrastra y suelta el indicador "Two Lines Color 1" en el gráfico.
Puedes personalizar los períodos de las Medias Móviles en los ajustes del indicador si lo deseas.
Observa las interacciones entre las dos líneas para tomar decisiones de trading.
Este indicador es una herramienta versátil que puede utilizarse en diversos marcos de tiempo y activos financieros. Asegúrate de realizar pruebas y análisis adicionales antes de tomar decisiones de trading basadas únicamente en las señales de este indicador.

Önerilen ürünler
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Göstergeler
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Accelerator Decelerator Alerts Serie MT4
Boris Armenteros
Göstergeler
Signals and Alerts for Accelerator/Decelerator indicator based on these MQL5 posts: Accelerator Oscillator and Signals of the Indicator Accelerator Oscillator . Note : this tool is based on the code of Accelerator indicator developed by MetaQuotes Software Corp. Features The signals are triggered at   closing   of last bar/opening of a new bar; Any kind of alerts can be enabled: Dialog Box, Email message, SMS notifications for smartphones and tablets, and Sound alerts; Customizable arrows. By d
FREE
Pin Bars
Yury Emeliyanov
5 (4)
Göstergeler
Temel amaç: "Pin Çubukları", finansal piyasa grafiklerindeki pin çubuklarını otomatik olarak algılamak için tasarlanmıştır. Bir pim çubuğu, karakteristik bir gövdeye ve uzun bir kuyruğa sahip, bir trendin tersine çevrilmesini veya düzeltilmesini işaret edebilen bir mumdur. Nasıl çalışır: Gösterge, grafikteki her mumu analiz ederek mumun gövdesinin, kuyruğunun ve burnunun boyutunu belirler. Önceden tanımlanmış parametrelere karşılık gelen bir pim çubuğu algılandığında, gösterge, pim çubuğunun y
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Göstergeler
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Göstergeler
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Stochastic Rsi Style
Javier Morales Fernandez
Göstergeler
Çünkü stil önemlidir Mumun rengini, arka planı açık veya koyu olarak değiştirmek ve ızgarayı koymak veya kaldırmak için her seferinde özelliklere tıklamanın ne kadar can sıkıcı olduğunu biliyorum. İşte tek tıklamayla çözüm:   Tüccarların istediği mum stilini seçmek için üç özelleştirilebilir düğme. Gündüz ve Gece modu arasında geçiş yapmak için bir düğme. Grafiklerde Izgarayı göstermek veya gizlemek için bir düğme.  *****Ayarlarda, düğmelerin ekranda nerede görüntüleneceğini seçebilirsiniz****
FREE
Golden Hunter MT4
Rodrigo Arana Garcia
4.58 (12)
Göstergeler
MT5 Sürümü Golden Hunter , piyasalarda manuel olarak işlem yapan tüccarlar için geliştirilmiştir. Bu, 3 farklı göstergeden oluşan çok güçlü bir araçtır: Güçlü giriş stratejisi: Döviz çiftinin oynaklığını ölçen ve piyasa eğilimini belirleyen bir gösterge tarafından oluşturulur. LSMA: Fiyat verilerini yumuşatır ve kısa vadeli eğilimi tespit etmek için kullanışlıdır. Heikin Ashi: Gösterge grafiğe eklendiğinde, Japon mum çubukları Heikin Ashi mum çubuklarına dönüşecektir. Bu tür bir mum çubuğu fiya
FREE
MACD in MA
Nikolaos Pantzos
Göstergeler
iMACD in iMA is indicator to change color in iMA if iMACD is upper of zero (up trend) or lower of zero (down trend). It is a useful tool to track when the upside and the downside iMACD on iMA. You can to get source code from here . Parameters MA_Periods — Period for iMA. MA_Method — Method for iMA. MACD_FastEMA — Fast EMA for MACD. MACD_SlowEMA — Slow EMA for MACD. MACD_SignalSMA — SMA signal for MACD. MACD_ApliedPrice — Price used for MACD. BarsCount — How many bars will show the line. Revers
FREE
Auto Fib MT4
Part-time Day Trader
Göstergeler
Fibonacci retracement levels — always ready when they matter most. Auto Fib for MT4 keeps precise, up-to-date Fibonacci levels on your chart for those who seek perfectly timed pullback entries on Fib levels, or want an extra layer of confluence alongside their regular indicators. With one click, the tool automatically detects the latest impulse move and draws Fibonacci levels from wick to wick with maximum precision. Need a clean chart for execution? Click again — the levels instantly hide. Who
FREE
Ppr PA
Yury Emeliyanov
4.5 (2)
Göstergeler
"Ppr PA" is a unique technical indicator created to identify "PPR" patterns on the currency charts of the MT4 trading platform. These patterns can indicate possible reversals or continuation of the trend, providing traders with valuable signals to enter the market. Features: Automatic PPR Detection:   The indicator automatically identifies and marks PPR patterns with arrows on the chart. Visual Signals:   Green and red arrows indicate the optimal points for buying and selling, respectively. Ar
FREE
PZ Turtle Trading
PZ TRADING SLU
3.8 (10)
Göstergeler
The Turtle Trading Indicator implements the original Dennis Richards and Bill Eckhart trading system, commonly known as The Turtle Trader. This trend following system relies on breakouts of historical highs and lows to take and close trades: it is the complete opposite to the "buy low and sell high" approach. The main rule is "Trade an N-day breakout and take profits when an M-day high or low is breached (N must me above M)". [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Prod
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Göstergeler
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
RJT Salamander for MT4
Rafael Jimenez Tocino
Göstergeler
RJT SALAMANDER, the indicator as in a video game VERSION 2 Pilot your PRICE spaceship inside the cavern and avoid the collision against the stalactites (green) and stalagmites (red), dodging these obstacles to win. When these objects are forming (or disappearing) then you must make the decision how to move your ship (just like in a video game) Depending on the market and the size of the candles/bars you can adjust the calculation of stalactites and stalagmites (based on the last bars) in the
FREE
MerkaStudent
Merkabot
Uzman Danışmanlar
MerkaStudent is a basic version of an expert advisor that allows us to understand part of the behavior of a chart in historical time. It uses some basic parameters in trading, which allows us to understand mathematically how a chart moves and thus know what is our mathematical expectation in the historical period analyzed. Starting from a mathematical logic, we can create a strategy to evaluate its results.
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Göstergeler
FlatBreakout (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT4 — GBPUSD Only FlatBreakout is the free version of the professional FlatBreakoutPro indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the GBPUSD pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of flat ranges (breakout,
FREE
Fibonacci Bollinger Bands MT4
Diego Arribas Lopez
Göstergeler
MT5 Version Most indicators draw lines. This one draws the battlefield. If you ever bought an EA or indicator based on a perfect equity curve — and then watched it bleed out live — you’re not alone. The problem? Static logic in a dynamic market. Fibonacci Bollinger Bands adapts. It combines Bollinger structure with customizable Fibonacci levels to mark zones of control — where price reacts, pauses, or reverses. No magic. Just logic that follows volatility. Why this tool matters It shows yo
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Göstergeler
Bu bilgi göstergesi her zaman hesaptaki güncel durumdan haberdar olmak isteyenler için faydalı olacaktır. Gösterge, puan cinsinden kâr, yüzde ve para birimi gibi verilerin yanı sıra mevcut çiftin spreadini ve mevcut zaman diliminde çubuğun kapanmasına kadar geçen süreyi görüntüler. VERSİYON MT5 -   Daha kullanışlı göstergeler Bilgi satırını grafiğe yerleştirmek için birkaç seçenek vardır: Fiyatın sağında (fiyatın arkasında); Yorum olarak (grafiğin sol üst köşesinde); Ekranın seçilen köşesinde.
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (71)
Göstergeler
Trend Yakalayıcı (The Trend Catcher): Uyarı göstergesine sahip Trend Catcher Stratejisi, yatırımcılara piyasa trendlerini ve olası giriş-çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa koşullarına göre uyum sağlayan dinamik Trend Catcher Stratejisi, trend yönünün net bir görsel temsilini sunar. Yatırımcılar, tercihleri ve risk toleranslarına göre parametreleri özelleştirebilirler. Gösterge, trend tespiti yapar, olası dönüşleri sinyaller, bir takip eden du
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Rsi Style
Javier Morales Fernandez
Göstergeler
Çünkü stil önemlidir Mumun rengini, arka planı açık veya koyu olarak değiştirmek ve ızgarayı koymak veya kaldırmak için her seferinde özelliklere tıklamanın ne kadar can sıkıcı olduğunu biliyorum. İşte tek tıklamayla çözüm: Tüccarların istediği mum stilini seçmek için üç özelleştirilebilir düğme. Gündüz ve Gece modu arasında geçiş yapmak için bir düğme. Grafiklerde Izgarayı göstermek veya gizlemek için bir düğme.  *****Ayarlarda, düğmelerin ekranda nerede görüntüleneceğini seçebilirsiniz*****
FREE
Trendline Architect
Torsten Hempel
5 (4)
Göstergeler
This indicator calculates and draws lines over the chart. There are two types of trends: Trend A: the line is drawn using local lows for uptrends and local highs for downtrends Trend B: the line is drawn using local highs for uptrends and local lows for downtrends There are a few conditions, which have to be fulfilled and can be changed by the parameters (see also picture 4): MinBarAge : the count of bars to the last base point of a line is called BarAge and has to be greater than the parameter
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Göstergeler
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Göstergeler
Aroon Classic Göstergesinin Genel Bakışı Aroon Classic göstergesi, bir grafikte trendin oluşumunu ve devamlılığını nicel olarak belirleyen teknik bir araçtır. Trend gücünü ve dönüş noktalarını 0–100 aralığında göstermek için “Aroon Up” ve “Aroon Down” olmak üzere iki çizgi kullanır. Yüksek bir Aroon Up değeri güçlü bir yükseliş trendini, yüksek bir Aroon Down değeri ise güçlü bir düşüş trendini işaret eder. Öne Çıkan Özellikler Trend başlangıcını ve dönüşünü görsel olarak ayırt eder Hesaplama pe
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Göstergeler
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
Super Spread Spreed
Mariia Logvinenko
3 (1)
Göstergeler
The indicator displays the size of the spread for the current instrument on the chart. Very flexible in settings. It is possible to set the maximum value of the spread, upon exceeding which, the color of the spread label will change, and a signal will sound (if enabled in the settings). The indicator will be very convenient for people who trade on the news. You will never enter a trade with a large spread, as the indicator will notify you of this both visually and soundly. Input parameters: Aler
FREE
Harmonic Shark
Sergey Deev
Göstergeler
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
Gartley Guard Harmonics MT4
Ely Alsedy
Göstergeler
Harmonik desenler, piyasa dönüm noktalarını tahmin etmek için en uygun olanlardır. Yüksek başarı oranı ve bir günde birçok işlem fırsatı sunarlar. Göstergemiz, harmonik ticaret literatürüne dayanarak en popüler harmonik desenleri tanımlar. ÖNEMLİ NOTLAR: Gösterge yeniden çizmez, gecikmez (D noktasında bir desen algılar) ve yeniden çizilmez (desen ya geçerli ya da iptal edilir). NASIL KULLANILIR: Göstergenizi MT5 grafiğinize sürükleyip bırakın. Desen algılama ayarını TRUE (ABCD; Gartley) olarak a
FREE
Mr Beast Sniper
Luis Mariano Vazquez Marcos
Göstergeler
Asesor Experto "Sniper FX": Precisión Milimétrica para Tus Operaciones El asesor experto "Sniper FX" redefine la precisión en el trading automatizado al ofrecer un enfoque estratégico centrado en pocas, pero extraordinariamente precisas, entradas en el mercado. Inspirado por la agudeza de un francotirador, este asesor experto utiliza algoritmos avanzados para identificar oportunidades óptimas de compra y venta, maximizando el potencial de beneficios mientras minimiza la exposición al mercado.
FREE
SpectorMA
Sergii Krasnyi
5 (1)
Göstergeler
Size sadece grafiğin görsel yönünü geliştirmekle kalmayan, aynı zamanda ona canlı, dinamik bir karakter kazandıran bir gösterge sunuyoruz. Göstergemiz, renklerini sürekli değiştirerek ilginç ve renkli bir görünüm yaratan bir veya daha fazla Hareketli Ortalama (MA) göstergesinin bir kombinasyonudur. Bu ürün grafiksel bir çözümdür, bu nedenle metinde ne yaptığını açıklamak zordur, indirerek görmek daha kolaydır, ayrıca ürün ücretsizdir. Bu gösterge, video düzenleme için güzel bir grafik resmi ol
FREE
Chart Mirror Client MT4
Fabio Albano
Göstergeler
This indicator will mirror the assets in use in another metatrader, being able to choose the timeframe and a template. This is the Metatrader 4 Client, it needs the Metatrader 4 or 5 Server versions: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server:   https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Details of how it works in the video.
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. LÜTFEN ÜCRETSİZ OLARAK TİCARET İPUÇLARI, BONUSLAR VE GANN MADE EA ASİSTANI ALMAK İÇİN SATIN ALIMDAN SONRA BENİMLE İLETİŞİME GEÇİN! Muhtemelen Gann ticaret yöntemlerini b
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Göstergeler
Game Changer, metatrader'ınızı güçlü bir trend analiz aracına dönüştürmek için herhangi bir finansal enstrümanda kullanılmak üzere tasarlanmış devrim niteliğinde bir trend göstergesidir. Gösterge, yeniden çizim yapmaz ve gecikmez. Herhangi bir zaman diliminde çalışır ve trend tanımlamasına yardımcı olur, olası geri dönüşleri işaret eder, takip eden bir durdurma mekanizması görevi görür ve anında piyasa tepkileri için gerçek zamanlı uyarılar sağlar. İster deneyimli, ister profesyonel, ister avant
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Göstergeler
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Göstergeler
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Göstergeler
Yeniden boyamadan bir ticarete girmek için doğru sinyaller sağlayan MT5 için en iyi gösterge! Herhangi bir finansal varlığa uygulanabilir: forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler. MT5 versiyonu burada Oldukça doğru alım satım sinyalleri sağlayacak ve bir alım satımı açıp kapatmanın en iyi zamanını size söyleyecektir. Göstergeyi ödeyen yalnızca bir sinyali işleme örneğiyle videoyu (6:22) izleyin! Çoğu tüccar, Giriş Noktaları Pro göstergesinin yardımıyla ilk işlem h
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Göstergeler
Piyasanın iki temel ilkesine dayanan bir gün içi stratejisi. Algoritma, ek filtreler kullanarak hacimlerin ve fiyat dalgalarının analizine dayanmaktadır. Göstergenin akıllı algoritması, yalnızca iki piyasa faktörü bir araya geldiğinde bir sinyal verir. Gösterge, daha yüksek zaman çerçevesinin verilerini kullanarak M1 grafiğinde belirli bir aralıktaki dalgaları hesaplar. Ve dalgayı doğrulamak için gösterge, hacme göre analizi kullanır. Bu gösterge hazır bir ticaret sistemidir. Bir tüccarın ihtiya
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yüksel
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , tanesi sadece $35 ! Yeni araçlar   ilk   $30   için   ilk hafta   veya   ilk 3 alışveriş te olacak!  Trading Tools Channel on MQL5 : En son haberler için MQL5 kanalımı takip edin Volumatic Support/Resistance Levels Scanner, fiyat yapısına hacim bağlamı ekleyen bir destek‑direnç göstergesidir. İşlem hareketinin son pivotlar çevresinde nasıl kümelendiğini göstererek, alım veya satım ilgisinin en yoğun olduğu seviyeleri görmeyi sağlar. MT5 sürümü için:  Volumatic Support
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Göstergeler
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Göstergeler
Market Structure Break Out (MSB) , MT4 ve MT5 için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Bu gösterge, yatırımcıların piyasa hareketlerini yapısal olarak görmelerine yardımcı olur ve oklar ve uyarılar aracılığıyla trend yönünde veya ters yönde etkili işlem sinyalleri sunar. Ürünün en önemli özelliklerinden biri, kaybolmayan arz ve talep bölgelerini çizebilmesidir. Ayrıca, canlı geçmiş test (backtest) özelliği sayesinde yatırımcılar geçmiş performansı doğrudan grafik üzerinde inceleyebilir, bu da güv
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Göstergeler
EZT Trend göstergesi size trendi, geri çekilmeyi ve giriş fırsatlarını gösterecektir. İsteğe bağlı filtreleme ve her türlü uyarı mevcuttur. E-posta ve anlık bildirim uyarıları eklendi. Ayrıca bu göstergeyi temel alan ve yakında kullanıma sunulacak bir EA da geliştiriyoruz. İki renkli histogram ve bir çizgiden oluşan çok işlevli bir göstergedir. Bu, bir trendin yönünün ve gücünün görsel bir temsilidir; ayrıca çizgide veya histogramda birçok kez sapma bulacaksınız. Gösterge, otomatik parametre
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Göstergeler
Tanıtımı       Quantum Heiken Ashi PRO   çizelgeleri Pazar eğilimleri hakkında net bilgiler sağlamak için tasarlanan Heiken Ashi mumları, gürültüyü filtreleme ve yanlış sinyalleri ortadan kaldırma yetenekleriyle ünlüdür. Kafa karıştırıcı fiyat dalgalanmalarına veda edin ve daha sorunsuz, daha güvenilir bir grafik sunumuna merhaba deyin. Quantum Heiken Ashi PRO'yu gerçekten benzersiz kılan şey, geleneksel şamdan verilerini okunması kolay renkli çubuklara dönüştüren yenilikçi formülüdür. Kırmızı v
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Göstergeler
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri sadece $35 ! Yeni araçlar   ilk   hafta   veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  Trading Tools Channel on MQL5 : en son haberler için katılın RSI Shift Zone Scanner, RSI sinyallerini fiyat hareketi ile ilişkilendirerek piyasa duyarlılığının değişebileceği anları belirler. RSI, önceden ayarlanmış seviyeleri (varsayılan: aşırı alım 70, aşırı satım 30) aştığında veya altına indiğinde gösterge doğrudan grafikte bir kanal çizer. Bu kanallar, duyarlılığın
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Göstergeler
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Göstergeler
PRO Renko Sistemi, RENKO grafikleri ticareti için özel olarak tasarlanmış son derece hassas bir ticaret sistemidir. Bu, çeşitli ticaret araçlarına uygulanabilen evrensel bir sistemdir. Sistemi etkin piyasa sana doğru ters sinyallerine erişim hakkı denilen ses nötralize eder. Göstergenin kullanımı çok kolaydır ve sinyal üretiminden sorumlu tek bir parametreye sahiptir. Aracı, seçtiğiniz herhangi bir ticaret aracına ve renko çubuğunun boyutuna kolayca uyarlayabilirsiniz. Yazılımımla karlı bir
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumetrik Sipariş Blokları Çoklu Zaman Çerçevesi göstergesi, önemli piyasa katılımcılarının siparişleri biriktirdiği kilit fiyat bölgelerini belirleyerek piyasa davranışına daha derin bir içgörü arayan tüccarlar için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Bu bölgeler, Volumetrik Sipariş Bloklar
Yazarın diğer ürünleri
Indicator Bandas de Bollinger y Rsi Candle Color
Cristobal Hidalgo Soriano
Göstergeler
BB & RSI Candle Color: Technical Analysis Indicator on MetaTrader 4 The "BB & RSI Candle Color" indicator is a powerful technical analysis tool designed for MetaTrader 4 traders looking for an effective visual representation of market conditions. Created by 13 Crow Trading Club, this indicator combines the popular Bollinger Bands and the Relative Strength Indicator (RSI) to provide clear and accurate visual signals. This indicator offers three key aspects: Candle Color: Normal candles are displa
FREE
Two Lines Color II
Cristobal Hidalgo Soriano
Göstergeler
Nombre del Indicador: Two Lines Color II Descripción: El indicador "Two Lines Color II", desarrollado por 13 Crow Trading Club, es una versión más rápida de su predecesor, el "Two Lines Color 1". Este indicador ha sido diseñado para brindar señales aún más tempranas sobre posibles cambios de tendencia en el mercado financiero. Características Principales: Mayor Velocidad de Señales: Two Lines Color II ofrece señales más rápidas en comparación con su versión anterior. La rápida velocidad de las s
FREE
Cuervo Candles Scalping II
Cristobal Hidalgo Soriano
Uzman Danışmanlar
Características principales: Estrategia de scalping : El Crow Candles Scalping EA se enfoca en aprovechar movimientos rápidos en el mercado . La estrategia se basa en la identificación de patrones de velas y análisis técnico para tomar decisiones de entrada y salida. 2.Gestión de riesgos avanzada: El EA incorpora una gestión de riesgos sólida para proteger tu cuenta de operaciones. Puedes ajustar los parámetros de stop-loss y take-profit para adaptar el nivel de riesgo a tus preferencias. 3.Con
Cuervo SMAX trading II
Cristobal Hidalgo Soriano
Uzman Danışmanlar
Cuervo SMAX Estrategia basada en la Media Móvil Simple de 20 periodos! Este asesor experto (EA) utiliza la poderosa combinación de la SMA de 20 periodos y un sistema de gestión de riesgos inteligente para identificar oportunidades de trading rentables en el mercado. Características destacadas: Estrategia basada en la SMA de 20 periodos: Identifica la dirección de la tendencia actual y genera señales de entrada precisas. Gestión de riesgos avanzada: Controla el tamaño máximo de lote y establece n
Singal Engulfing Candle
Cristobal Hidalgo Soriano
Göstergeler
Indicador: Engulfing Candle Strategy  El indicador "Engulfing Candle Strategy"! Este indicador personalizado para MetaTrader 4 identifica y resalta automáticamente las formaciones de velas "Engulfing", una poderosa señal técnica utilizada por traders de todo el mundo. ¿Qué es una vela "Engulfing"? Una vela "Engulfing" es una formación de dos velas consecutivas en un gráfico de precios. La primera vela es más pequeña y está completamente contenida dentro del rango de la segunda vela, que es sign
Cuervo Candles Scalping
Cristobal Hidalgo Soriano
Uzman Danışmanlar
Main features:    1. Scalping strategy: The Crow Candles Scalping EA focuses on taking advantage of quick market movements. The strategy is based on identifying candlestick patterns and technical analysis to make entry and exit decisions.    2. Advanced risk management: The EA incorporates robust risk management to protect your trading account. You can adjust the stop-loss and take-profit parameters to tailor the risk level to your preferences.    3. Flexible configuration: The Crow Candles Sca
Cuervo SMAX trading
Cristobal Hidalgo Soriano
Uzman Danışmanlar
Cuervo_SMAX  The strategy based on the Simple Moving Average of 20 periods! This Expert Advisor (EA) uses the powerful combination of the 20-period SMA and an intelligent risk management system to identify profitable trading opportunities in the market. Outstanding features: Strategy based on the 20-period SMA: Identifies the direction of the current trend and generates accurate entry signals. Advanced risk management: Control the maximum lot size and set stop-loss levels to limit losses. Easy c
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt