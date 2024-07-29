Marti Lovers MT5


"Marti Lovers" Uzman Danışmanı (EA), yüksek riskli stratejileri yönetebilen deneyimli yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve agresif bir işlem sistemidir. Bu EA, birden fazla işlem mantığını tek bir güçlü araçta birleştirerek forex işlemlerine benzersiz ve dinamik bir yaklaşım sunar. Agresif yapısı göz önüne alındığında, "Marti Lovers", olası düşüşleri yönetmek ve stratejinin kârlılığını en üst düzeye çıkarmak için önemli bir denge gerektirir.

Temel Özellikler:

Çoklu Mantık Entegrasyonu:

Martingale Stratejisi: "Marti Lovers"ın özü, önceki kayıpları telafi etmek ve kâr elde etmek için bir kayıptan sonra işlem hacmini iki katına çıkarmayı içeren Martingale prensibinden yararlanır. Bu yaklaşım önemli kazançlar sağlayabilir, ancak aynı zamanda önemli riskler de taşır.
Grid Trading: Piyasa oynaklığından ve fiyat dalgalanmalarından yararlanarak, belirli aralıklarla taban fiyatın üzerinde ve altında birden fazla alım ve satım emri vermek için grid trading mantığını kullanır.
Trend Takibi: Martingale ve grid stratejilerini mevcut piyasa trendiyle uyumlu hale getirmek için trend takip göstergelerini kullanır ve işlemlerin başarı oranını artırmayı hedefler.
Ortalama Geri Dönüş: Aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemek için ortalama geri dönüş tekniklerini uygular ve EA'nın potansiyel olarak uygun fiyatlardan işlemlere girmesini sağlar.
Agresif İşlem Stili:

Yüksek risk toleransına sahip yatırımcılar için tasarlanan "Marti Lovers", piyasa hareketlerinden agresif bir şekilde yararlanmayı hedefler ve bu da önemli düşüşlere ve aynı zamanda yüksek getiri potansiyeline yol açabilir.
Uzun süreli kayıp serileri sırasında işlem operasyonlarını sürdürmek ve Martingale ve grid stratejilerinden tam olarak yararlanmak için büyük bir başlangıç bakiyesi gerektirir. Risk Yönetimi:

Bakiye Koruması: Felaket boyutundaki kayıpları önlemek için özelleştirilebilir bakiye koruma ayarları sunar ve yatırımcıların maksimum düşüş limiti belirlemesine olanak tanır.
Zarar Durdur ve Kâr Al: Her işlem için kârı güvence altına almak ve zararları sınırlamak için yapılandırılabilir zarar durdur ve kâr al seviyeleri.
Özkaynak Kontrolü: Hesap özkaynağını gerçek zamanlı olarak izler ve sürdürülebilir işlem uygulamalarını sağlamak için işlem davranışlarını ayarlar.
Özelleştirme ve Esneklik:

Parametre Ayarlamaları: Kullanıcılar, lot büyüklüğü, ızgara aralığı, trend göstergeleri ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli parametreleri özelleştirerek EA'yı kendi işlem tercihlerine ve risk iştahlarına göre uyarlayabilirler.
Zaman Yönetimi: Yatırımcıların belirli işlem saatleri ve günleri ayarlamasına olanak tanır ve EA'nın performansını piyasa koşullarına ve kişisel programlarına göre optimize eder.
Performans Takibi ve Raporlama:

Ayrıntılı Analizler: Yatırımcıların EA'nın etkinliğini izlemelerine ve değerlendirmelerine yardımcı olan kapsamlı performans raporları ve analizler sunar. Gerçek Zamanlı Güncellemeler: Gerçek zamanlı işlem güncellemeleri ve bildirimleri sunarak, yatırımcıların EA'nın eylemleri ve piyasa durumu hakkında her zaman bilgi sahibi olmasını sağlar.
Önerilen Kullanım:

Başlangıç Bakiyesi: Agresif stratejisi nedeniyle, tercihen 10.000 ABD Doları veya daha fazla aralığında büyük bir başlangıç bakiyesiyle başlanması önerilir.
Risk Toleransı: Martingale ve grid stratejileriyle ilişkili riskleri anlayan ve hesap öz sermayesinde yüksek oynaklığa hazırlıklı olan yatırımcılar için en uygunudur.
Aracı Kurum Seçimi: EA'nın performansını en üst düzeye çıkarmak için düşük spread, yüksek kaldıraç ve güvenilir işlem performansı sunan aracı kurumlarla kullanılmalıdır.
Sonuç:

"Marti Lovers", gelişmiş işlem mantığının bir kombinasyonuyla yüksek getiri arayan yatırımcılar için tasarlanmış güçlü ve agresif bir uzman danışmandır. Martingale, grid, trend takibi ve ortalamaya dönüş stratejilerinden yararlanan çok yönlü yaklaşımı, benzersiz bir işlem deneyimi sunar. Ancak, yüksek riskli yapısını etkili bir şekilde yönetmek için önemli bir başlangıç yatırımı ve sağlam bir risk yönetimi stratejisi gerektirir.
Filtrele:
Qing Long Yang
1924
Qing Long Yang 2024.10.22 10:54 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Agus Santoso
33283
Geliştiriciden yanıt Agus Santoso 2024.10.22 10:54
Thank you Sir
İncelemeye yanıt