CyBRG RX

3.91

CyBRG RX Tanıtımı: Yeni Nesil Ticaret Asistanı

Ticaret deneyiminizi yükseltmek için tasarlanmış son teknoloji ticaret ortağınız CyBRG RX ile ticaretin geleceğine adım atın.
Gelişmiş sinir ağlarının gücünden yararlanan CyBRG RX, sürekli değişen piyasa koşullarını benzersiz bir hassasiyetle analiz etmek ve uyum sağlamak üzere tasarlandı.

Bu strateji o kadar benzersiz ki yalnızca sınırlı sayıda lisans satmak istiyorum. Bu nedenle satışları sınırlamak için fiyat kademeli olarak artacaktır.

Bir sonraki fiyat 890 USD.


Aracı Kurum
 Herhangi bir aracı kurum, tercih edilen ECN/Sıfır Spread
Kaldıraç
1:20’den itibaren
Para Yatırma
 en az 50 USD


Sembol
 USDJPY
Zaman Aralığı
 H1


Neden CyBRG RX’i Seçmelisiniz?
  • En Yeni Nesil Sinir Ağları: CyBRG RX, öğrenen ve gelişen karmaşık yapay zeka algoritmaları kullanarak size derinlemesine piyasa analizi sunar.
  • Uyarlanabilir Stratejiler: Finansal piyasaların dinamik doğasına göre tasarlanan CyBRG RX, stratejilerini sürekli ayarlar, böylece daima bir adım önde olursunuz.
  • Kullanıcı Dostu Arayüz: Şık ve sezgisel tasarımı sayesinde CyBRG RX, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için güçlü özelliklerini kolayca kullanmanızı sağlar.
  • Gerçek Zamanlı Analitik: Zamanında veri odaklı içgörüler alarak gerçek zamanlı analiz desteğiyle bilinçli kararlar verin.
  • Güçlü Güvenlik: Verilerinizin güvenliği bizim önceliğimizdir. CyBRG RX, bilgilerinizi ve işlem faaliyetlerinizi korumak için gelişmiş şifreleme ve güvenlik önlemleri uygular.
  • 7/24 Destek: Özel destek ekibimiz sorularınızı veya sorunlarınızı çözmek için günün her saati hizmetinizde, sorunsuz ve verimli bir ticaret deneyimi sağlar.


Ticarette Yeniliği Deneyimleyin
CyBRG RX sadece bir Uzman Danışman değildir; akıllı ticaretin geleceğine bir bakış sunar. Yeni fırsatlar keşfediyor veya mevcut stratejilerinizi inceliyorsanız, CyBRG RX ticaret yolculuğunuzu geliştirmek için burada.

  • Sorunsuz Entegrasyon: CyBRG RX, mevcut ticaret platformlarınıza kesintisiz entegre olur ve iş akışınızı bozmadan gelişmiş yeteneklerini sunar.
  • Özelleştirilebilir Uyarılar: Piyasa hareketleri ve ticaret fırsatları hakkında sizi güncel tutan özelleştirilebilir uyarılarla haberdar olun.
  • Geri Test ve Simülasyon: Canlı piyasalarda uygulamadan önce stratejilerinizi geçmiş veriler ve simülasyon araçlarıyla test ederek yaklaşımınızı ince ayar yapın ve optimize edin.
  • Kapsamlı Raporlama: Ticaret faaliyetlerinize dair içgörü kazanmak ve veri odaklı kararlar almak için ayrıntılı raporlara ve performans metriklerine erişin.


Teknolojinin sezgiyle buluştuğu yerde, bugün CyBRG RX ile ticaretin geleceğini keşfedin.
CyBRG RX’i, finansal piyasaların karmaşıklığında güvenilir ortağınız olarak seçin ve ticarette verimlilik ile etkinlikte yeni bir seviyeyi deneyimleyin.

Geleceği CyBRG RX ile kucaklayın ve sinir ağlarının gücüyle ticaret stratejinizi dönüştürün. Daha akıllı ticarete yolculuğunuz burada başlıyor.


Önemli Not

CyBRG RX EA gibi sinir ağı tabanlı bir Uzman Danışman değerli içgörüler sağlayabilir ve ticaret performansını artırabilir, ancak aynı sonuçları garanti etmez. Finansal piyasalar karmaşıktır ve öngörülemezdir; her zaman riskler mevcuttur.


rgbde
174
rgbde 2024.12.12 14:18 
 

NÃO COMPREM ALTO RISCO DE PERDER TODO O SEU DINHEIRO, Infelizmente perdeu mais de 78% do capital em pouco mais de 2 meses, coloquei em uma conta demo ainda bem, coloquei o EA com gerenciamento de risco e lote especificado. A experiência foi pessima, vou desativar o EA e nunca mais vou usar. Altissimo risco em uma comta de 5K.

gdv7987
24
gdv7987 2024.11.07 02:32 
 

I made over $2000 in great EA paper trading. Can you tell me when the price will increase?

Payub Phadkaew
128
Payub Phadkaew 2024.11.01 11:52 
 

GG

Vladyslav Korshunov
204
Vladyslav Korshunov 2024.10.24 12:08 
 

I rented it for a month, at first the bot traded normally, 1 deal destroyed the income for the month, today the deal tried to trade off the losses and made losses of 10% of the deposit, in total I lost more than 1000 dollars

Arseny Potyekhin
5102
Geliştiriciden yanıt Arseny Potyekhin 2024.10.24 14:00
Hello, thank you for your review.
But you seem to be using high risk + high aggression, which means you are aware of how much you are losing, this is also shown in the EA menu as soon as you set this. And high aggression has more losing trades than low.
So I don't understand why you rate the EA so badly, because my signals are good, of course with balanced risk. And losses are part of trading.
Steffen
278
Steffen 2024.09.18 18:02 
 

This trading machine is one of most advanced advisors I've ever worked with: Look at these live results since setup this september: 7 profit and 1 loss trade, which is extremly close to test results. Therefore max. recommendation and max. star rating. Note: used TP was 11 until yesterday when loss trade occured, default is 10.

Dominic Minguy Jean
2471
Dominic Minguy Jean 2024.09.07 00:59 
 

Very happy. Long life to the Cybrg!

uchimi
1665
uchimi 2024.09.04 15:44 
 

I am very happy with this EA. The performance of this EA is very good. And the seller's support is very kind. I can recommend this EA!

DD R
145
DD R 2024.08.31 01:29 
 

So far, I have been using this ea for half of a month. Thus far, I am breakeven. I have won many trades, but one loss wiped those trades away, and now I am at breakeven. I will continue updating this review as I continue monitoring this ea. Very great seller in terms of communicating, and is always polite. At the moment, I would recommend this ea :)

UPDATE (Sep.4.2024): EA has recovered the loss from the beginning. I am currently in profit. I am running highest risk settings as I was comfortable with backtest results. I am hoping that this performance will continue to be steady and successful over the coming months. Excellent work.

bullier
254
bullier 2024.08.26 17:28 
 

Magic ea. Works good.

Julian Alonso Gonzalez Stein
432
Julian Alonso Gonzalez Stein 2024.08.20 22:48 
 

It doesn't do magic, but it's the closest thing to a miracle I've found. Since I installed it, it took a few days to start trading, but I asked Arseny Potyekhin why it wasn't working and he told me that it takes time to analyze the market to make safer trades, which was true because 1 week later he made his first trade. with $400 in profits (I should mention that I have it at the highest risk level). It has continued to operate in the same way and I could not be more satisfied with the functionality of the EA and the service with the seller. The seller's answers are a bit ambiguous, but this is because the EA is so well designed that you don't need to have extensive answers since in the end it will work better than you expect.

Muhammad Faheem Aslam
556
Muhammad Faheem Aslam 2024.08.19 22:34 
 

Ea is Working Excellent also the Sir Arseny is Great Man , very very Supportive Guy , Thanks for His Great Support and Providing an Excellent EA Strategy. I'm also Looking to Buy BitBull BTC Ea

richieg1
129
richieg1 2024.08.08 20:56 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

GOEXPERT
1460
GOEXPERT 2024.07.30 19:09 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

