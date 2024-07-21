BitBull EA

4.6

Değerli Trader’lar,

En son projemizi size tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum.


EA BitBull. Gerçek kripto para ticareti şimdi bir gerçeklik haline geldi!

Bu strateji o kadar benzersiz ki, yalnızca sınırlı sayıda lisans satmak istiyorum. Bu nedenle satışları sınırlamak için fiyat kademeli olarak artacak.

Bir sonraki fiyat 790 USD.

Dünyanın dört bir yanındaki saygın ortaklarımızın yardımıyla yenilikçi bir kripto stratejisi geliştirmeyi başardık.
Bu strateji trend takip ve ortalamaya dönüş stratejilerinin prensiplerini sorunsuz bir şekilde birleştirir.
RNN (Tekrarlayan Sinir Ağları) ve LSTM (Uzun Kısa Süreli Bellek Ağları) gibi gelişmiş sinir ağlarını kullanarak.


BTC BitBull EA’nın başarılı tamamlanmasının ardından şimdi ETH/BTC ve ETH/USD işlem çiftlerine odaklanıyoruz.

Bu teknolojiden yararlanmak için önceden hiçbir ticaret deneyimine gerek olmaması özellikle kayda değerdir!


En iyi sonuçlar için aşağıdaki ayarların ve yapılandırmaların takip edilmesi ve uygulanması gerekir:

Aracı Kurum
 Herhangi bir aracı kurum, tercihen ECN/Sıfır Spread
Kaldıraç
1:20’den itibaren
Depozito
 min. 50$


Sembol
 BTC/USD – ileride daha fazla çift
Zaman Dilimi
 H1


Ana Özellikler:

  • RR Stratejisi 1:2 – 2 kazanç 1 zararı karşılar
  • Sıkı Kar Al ve Zarar Durdur
  • Her pozisyonda Zarar Durdur
  • Eşsiz Strateji
  • 7/24 Ticaret – hafta sonları bile
  • Düşük depozito
  • Martingale/Izgara/Hedge yok – tehlikeli stratejiler yok


EA’yı kurmak için yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Önemli Not

BitBull EA gibi sinir ağı tabanlı bir Uzman Danışman değerli bilgiler sağlayabilir ve ticaret performansını iyileştirebilir,
ancak aynı sonuçları garanti etmez. Finansal piyasalar karmaşık ve öngörülemezdir ve her zaman riskler vardır.


İncelemeler 5
Pavel Kozokar
409
Pavel Kozokar 2024.10.02 22:08 
 

finally found solid EA for crypto!

Steffen
278
Steffen 2024.09.20 17:31 
 

This advisor looks again as exceptional advisor, but tested it this September only: no comment necessary to results: 17 wins / 3 losses. My long term view is extremely promissing. Total recommendation and full review points.

wpawel69
127
wpawel69 2024.08.23 11:34 
 

I have been using the BitBULL and CyBRG systems for some time. I must admit that the quality of these systems differs significantly from the proven (over 100 thoroughly tested) EA systems. The systems behave like a time-tested trader who predicts transaction movements before they take place. I have no idea how these systems use their strategy, but I can confidently say that they are very profitable. Like all EA systems, they affect SL, but in hindsight they are very profitable. My opinion about the creator of the system. He answers all questions very quickly. You don't have to wait weeks for an answer. You have real support after your purchase, not just before you buy. The author, of course, adapts systems to the changing market situation because this situation changes. You receive all important information directly from the system's author on the Telegram channel. To sum up, you sleep peacefully, you don't watch the market every 10 minutes and every now and then you wonder what to spend your money on. I trusted this man and I can safely focus on something completely different.

Önerilen ürünler
Financial Control
Vitalii Zakharuk
Uzman Danışmanlar
The Financial Control expert system traverses the entire history and all currency pairs with a single setting. The bot works on both Netting and Hedging account types. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, on any currency pair and on the server of any broker. It is recommended to work on liquid Forex pairs, with a low spread and use VPS. Financial Control is high frequency trading. You can start using it with $ 100 and 0.01 lot. If there is a commission on the account, it mu
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Uzman Danışmanlar
Tool for trade with deep neural networks which trains itsef with machine learning , up to 1512 weigthed measures by each symbol, as long the market goes on. It trades in various forex symbols and timeframes , it could be configured for the actual graph too, giving false to all symbols and/or timeframes. It could be configured for dinstintc pairs and you can have diferent neural networks and diferent set of pairs in diferent charts. You can decide which symbols, timeframes, and how risky will be
EUR 4 of 8
Tomas Michalek
Uzman Danışmanlar
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. The 4th out of 8 strategies  portfolio set.  Each EA works well as a standalone, works even better as portfolio. Triple tested  - backtest, robustness tests , portfolio correlation. Uses a well-known CCI indicator combined with an ADX indicator. Why to buy Fully automatic EA with really easy set-up. Only risk amount to be set and you are good to go. Developed using genetic algorithms on 'in sample' data
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Uzman Danışmanlar
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Send me a message so I can send you the setfileGiriş için 498 dolar, 1298 dolara ulaşana kadar her ay 100 artacak XAUUSD (ALTIN) için Otomatik İşlem Botu. Bu botu XAUUSD (GOLD) H1 grafiklerinize bağlayın ve kanıtlanmış bir stratejiyle otomatik olarak işlem görmesini sağlayın! Basit ama etkili otomasyon arayan yatırımcılar için tasarlanan bu bot, düşük ila orta spreadler için optimize edilmiş teknik göstergeler ve fiyat hareketlerinin bir kombinasyonuna dayalı işlemleri yürütür. Bot Nasıl Ça
Trend Surfer for USDJPY
Takuma 髙Kyo-
Uzman Danışmanlar
İleri testin sonuçları burada. (MT4 ver.) USDJPY Trend Surfer, trend takibi için tasarlanmış yenilikçi bir işlem aracı olarak geliştirilmiş bir EA (Uzman Danışman) olarak öne çıkıyor. Bu EA, birden fazla SMA (Basit Hareketli Ortalama), RSI (Göreceli Güç Endeksi) ve StdDev (Standart Sapma) kombinasyonuyla USDJPY'nin trendini hassas bir şekilde yakalıyor. Birden fazla SMA kullanarak, farklı dönemlerdeki trendleri aynı anda analiz ederken, RSI ve StdDev gibi göstergeleri birleştirerek, piyasanın a
Kapitaltrader
Erick Gabriel Palma Montufar
Uzman Danışmanlar
The price is 450$ for next 10 buyers (Remaining copy :10) Next price: 600$ KAPITAL SECURE EA    : I s a fully automated "arbitrage" trading system, which is especially effective in trading popular currency pairs, it uses 11 pairs at the same time: EURCHF, GBPNZD, AUDNZD, NZDUSD, NZDJPY, GBPAUD, EURCAD, EURUSD, EURJPY. In order to pass the MQL4 tests, we have modified the settings, you just need to download our profitable settings that we use on LIVE accounts. LIVE Signals: Capital #1  50K € Cap
Fox AI
Ruslan Nicolaev
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
Fox AI, geceleri para birimleri ticareti yapan, makine öğrenimi ve akıllı algoritmalar kullanarak devir süresi boyunca işlem açmak ve bunları 12 saat içinde kapatmak için tam otomatik bir sistemdir. Tens platformunda çalışan Kras adlı bir derin öğrenme uygulamasına dayanmaktadır. Kras, NASA, YouTube ve CORN gibi kuruluşlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Fox AI sistemi 2003'ten beri sürekli olarak başarılı olmuştur ve martingale veya grid stratejileri gibi riskli para yönetimi teknikl
Sparking Rush
Vladyslav Buhera
Uzman Danışmanlar
This advisor is designed to work with a trading platform and implements an automated strategy for opening and closing positions based on technical indicators. It analyzes the current price in relation to a Simple Moving Average (SMA) over a specified period and uses the Average True Range (ATR) to determine potential stop-loss levels. The advisor aims to take action when the price deviates from the mean, applying user-defined input parameters such as lot size, stop-loss and take-profit levels, a
Popeye Gold Bot
Riaan Adriaan Swanepoel
Uzman Danışmanlar
POPEYE GOLD BOT - XAUUSD H1  Introducing the Popeye Gold Bot    Your new best ally in XAUUSD trading, designed and optimized for H1 timeframes! This EA uses an advanced algorithm to navigate the volatile gold market, providing consistent results. The bot has been thoroughly tested and optimized, showing exceptional performance with the broker Darwinex, and is ready to be used on platforms such as IC Markets, VT Markets, FTMO, and Exness.   Statistics Breakdown : Deposit : $1,000 Profit Factor :
Fx Trend Scalper EA
Fernando De Paljla Silva
Uzman Danışmanlar
Fx Trend Scalper uses the Bollinger Bands indicator with intelligent settings and combinations. Furthermore, it uses various Price Action features to identify specific patterns on the chart to identify a market entry signal . This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, Fx Trend Scalper is for you. Fx Trend Scalper does not use AI, martingale or Grid, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Uzman Danışmanlar
NanoTrade Pro NanoTrade Pro   is a state-of-the-art automated trading advisor designed to optimize your trading strategy in the fast-paced financial markets. Leveraging advanced algorithms and real-time data analysis, NanoTrade Pro automates the scalping process, enabling traders to capitalize on small price movements with remarkable precision and efficiency. Basically, the advisor does not use any risk systems with increasing volume or increasing the number of open orders. Before buying, be s
Agro Algo
Dewald Nel
Uzman Danışmanlar
Harvest consistent performance with Agro Algo — a next-generation Expert Advisor from Synapse Dynamics LLC. Built on a deep-thinking AI core , Agro Algo fuses adaptive market analysis with precise entry/exit logic to capture high-probability moves while protecting capital. It’s prop-firm ready with per-trade risk controls, daily drawdown limits, and intelligent trade-management features such as dynamic stop placement, break-even triggers, and trailing exits. Whether you run it fully automated or
Gold buy only Strategy EA
Van Quang Nguyen
Uzman Danışmanlar
GOLD TRADING EA - OPTIMIZED SOLUTION FOR XAU/USD BUY STRATEGIES Usage Conditions: Feature Details Exclusive to XAU/USD Operates   only with Gold/USD , leveraging gold's unique volatility patterns. Unidirectional Buy Strategy Enters   BUY orders exclusively   when technical criteria converge, ensuring trend-aligned execution. Peak Performance in Uptrends Maximizes profitability during   strong bullish gold markets . KEY ADVANTAGES Benefit Description Simple & User-Friendly Minimal setup.
QuantFiTech Scalp Gold
QFT L.L.C-FZ
Uzman Danışmanlar
QFT Scalp Gold is a XAUUSD scalping Robot designed for the M1 timeframe.  The trading system is designed to identify high probability market action and  capitalize on such information.  The trouble with most scalping systems is the general lack of a credible response when the market makes very large moves against a huge number of open trades, often relying on very low reward to risk ratio.  QFT Scalp Gold solves this problem with a unique recovery system that uses the unfavorable market  mov
Fortress Alpha Engine
James Tedy
Uzman Danışmanlar
Overview Fortress Alpha Engine is an algorithm built specifically for EURUSD H1 with a 5 years backtest, delivering stable performance (including during this bad trading time) using controlled logic and trade filters. Designed with balance protection and clear entry logic — no grid, martingale, or overfitting. Strategy We are using a strategy based on a few technical indicators namely: ADX, Alligator, Williams' Percent Range, and RSI . The logic goes like this: - We are using those technical in
Ultimate Hero MT5
Smart Forex Lab.
Uzman Danışmanlar
Built for maximum performance. Optimized for profit withdrawals. Introducing a new option - testing with emulation of profit withdrawals. Ultimate Hero is an advanced trading tool designed to maximize your forex profits. This advanced trading software is created using the latest GPT-4 technology and has a wide range of advanced features. Ultimate Hero is a trading bot that uses a grid trading strategy based on the Martingale system. It is designed to provide stable returns by placing multiple
Stock Trader Pro MT5
Ivan Pochta
5 (10)
Uzman Danışmanlar
Stock Trader Pro is an automated trading advisor developed for the US stock market. Based on an author‑developed trading strategy and the observation that the stock market, as a spot market, tends to grow over time, the system is configured to open only long positions. It attempts to identify market dips by trading in waves and monitors several timeframes to help pinpoint optimal entry points during temporary price declines. Stock Trader Pro   Live Signal >>  Stock Trader Pro supports a wide ra
Gold News and Swing Trading
Kashif Peter
Uzman Danışmanlar
Önemli – Satın Almadan Önce Lütfen Okuyun Bu EA, farklı önerilen zaman dilimleri ve ayarlarla hem Haber İşlemleri hem de Salınım İşlemleri için kullanılabilir. Lütfen dikkat: 1 dakikalık işlem stratejisi yalnızca belirli yüksek etkili haber olayları sırasında kullanılmalıdır. Normal işlem günlerinde kullanmayın, çünkü muhtemelen kayıplara neden olur. Normal piyasa koşulları için lütfen işlem yapmak üzere 4 saatlik ve Günlük zaman dilimlerini kullanın. İşlem Modları Haber İşlemleri → M1 zaman
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.6 (5)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 48 month of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timefram
Pound Pulse
Simen Staaby Knudsen
Uzman Danışmanlar
The "Pound Pulse" is a robot I have developed that is trading the gbd/usd pair on a 30min chart. This is "real" strategy that actually got an edge in the market. The strategy is a combination of pure price action, and signals from the RSI and MACD indicator. This robot is perfect for traders who want to make steady gains without taking big risks that may blow the account. NO martingale NO adding to losers Pure robust trading The profit factor is 1.91 and the Sharpe ratio is 6.25, showing strong
FxGrowthCAN
Ngoc Ha Le
Uzman Danışmanlar
Introduction to FxGrowthCAN FxGrowthCAN is built on an exceptionally detailed and precise algorithm designed to calculate the overall risk ratio of an account and each trading symbol. The key advantage of this method lies in its ability to determine the optimal lot size and maximum number of orders to execute, while selecting entry points that minimize the risk of high drawdown. This strategy is recommended to use for moderately volatile assets such as cross currency pairs (e.g., AUDCHF, EURCHF,
Trend light AI
Younes Bordbar
Uzman Danışmanlar
Anyone who purchases the robot, please leave a comment so I can send you the optimal input values for each currency pair to maximize your profits in the market TIME FRIM :15min Are you looking for a way to begin trading with low risk and excellent results? Or perhaps you’re ready to take on slightly higher risks for bigger rewards? Our trading robot, designed for MetaTrader 4 and 5, is exactly what you need! Why Choose This Robot? Adjustable Risk Levels: Use the Input section to customize the r
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Uzman Danışmanlar
SchermanActionPro ile Tanışın: Autotrading'in Yeni Otomatik Ticaret Botu Otomatik ticaret SchermanActionPro'yu sunmaktan gurur duyar! Öne Çıkan Özellikler:  • Yapılandırılabilir Göstergeler: Ortalamaları ve mum sayısını Ivan'ın tavsiyelerine göre ayarlayın.  • Operasyonel Esneklik: Satın alma ve satış arasında seçim yapın.  • Kâr Alma: ATR veya karşı sinyale dayalı sabit seçenekler.  • Kayıp Durdurma: ATR'ye göre veya karşıt sinyale göre sabit olarak yapılandırılabilir.  • Lot Türleri: Sabit lo
Vision AGI
Franck Martin
4.78 (9)
Uzman Danışmanlar
Vision AGI is the result of over a year of development to create this expert. Equipped with an advanced algorithm and a combination of personalized indicators, this new version is even more powerful, making it one of the most complete robots of its generation. With its intelligent real-time technology and trading strategy inspired by the best traders, it offers reliable long-term trading and knows how to adapt to the situations it encounters over time. *** Compatible with Prop Firm ***   (see b
Early Retirement MT5
Jesper Christensen
4.5 (6)
Uzman Danışmanlar
After years of perfecting breakout trading strategies I am ready to share my latest development. A breakout system that uses machine learning (ML) to constantly adapt to the current market behavior and scan for the highest probability setups.  Breakout trading is a tried and tested strategy, but as anything in trading, it does come with several challanges. The challenge as a manual trader is to locate the correct swing points, where the probability of a break out is the highest. It is subjectiv
Remora fish Mt5
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
You know you are not a shark but maybe you can be a   remora fish. You just have to locate a shark and feed on the remains. This system uses an indicator that detects the movements of the shark and positions itself in favor of it, taking advantage of its capture. This system analyzes the market looking for the waves that the shark produces in the forex sea when it attacks the market. Once the shark attack is located, it enters the market to catch a piece of the catch. All operations have their
TradeGpt4 EA
Canberk Dogan Denizli
4 (1)
Uzman Danışmanlar
Deneyimli tüccarlar için özel olarak hazırlanmış gelişmiş bir ticaret robotu olan merakla beklenen TradeGpt-4 EA ile tanışın. En önemli hedefimiz, AI dil modellerindeki en son gelişmeleri sorunsuz bir şekilde entegre eden son teknoloji bir platformdan yararlanarak martingale sistemine yenilikçi bir yaklaşım getirmektir. Gelişmiş bir sohbet robotu altyapısının kullanılması sayesinde, otomatik sistemimizde hakim olan trendleri titizlikle analiz etme ve ayırt etme konusunda dikkate değer bir yetene
OXXC Strategy
Ng Siu Kwai
Uzman Danışmanlar
**OXXC Strategy EA - Tested & Market Ready**  **NO MARTINGALE, NO GRID** No huge risk to take for trading. **PROFESSIONAL TRADING ROBOT** No pressure for CFD Market **READY TO USE** - Upload and deploy immediately **Strategy Logic:** Every day we will get a OHLC / OLHC Daily Candle Bar. Therefore, we make this OXXC Strategy EA for the market. Specified time window to places pending orders at daily open price when current price is on opposite side. Automatically manages risk with customiz
The Gold Sniper
Sachin Gautam
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Introducing  The Gold Sniper EA . It is a Gold Breakout System. Price Rise in 1  day to $249 as Fundednext passed with this EA  No  Martingale,  No  Grid , No Averaging, No AI Live Signal   https://www.mql5.com/en/signals/2333366 ******* FEATURES ******* Buy only and Sell only Settings  Individual TSL and SL settings for Buy and Sell Orders Trading on XAUUSD Pair This is a Daily Breakout Strategy. Each order is always protected by Stop-Loss and Trailing SL. Easy to use with Default settings. 1 T
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Uzman Danışmanlar
AIQ Sürüm 3.0+ Tanıtımı — Şimdiye Kadar Yaratılmış En Gelişmiş Otonom Ticaret Zekası AIQ (Otonom Zeka) Sürüm 3.0+'ı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu, yapay zeka destekli ticaret teknolojisinde muazzam bir sıçramadır. Bu sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim sağlar; 55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli ve güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist/Risk Yöneticisi rolleri, kapsamlı başlangıç piyasa kontrolleri ve Ya
Http EA
Yury Orlov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
HTTP EA (How To Trade Pro) — martingale ve ızgara kullanmayan, pozisyonları her gün kapatılan bir MT5 ticaret danışmanıdır. 25 yılı aşkın deneyime profesyonel trader göstergesinin yaratıcısı tarafından. Geçerli fiyatla son kopya! Bundan sonra fiyat 100 $ artacak. Danışman, bekleyen emirler kullanır, her araç için yalnızca bir işlem yapar, her zaman stop-loss ve take-profit kullanır ve pozisyonları her gün kapatır. Aşağıdaki finansal araçlarda çalışır: Döviz çiftleri Kripto paralar Metaller Endek
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Early Reversion Forex Ea with Rsi Adx Ma Strategy
Karen Peta Kenyon
4.81 (21)
Uzman Danışmanlar
Neural Vertex – Forex majör ve minör pariteler için disiplinli bir mean-reversion Expert Advisor. 6 parite ve 5 yıllık veri (~1350 işlem) üzerinde test edilmiştir. RSI, ADX ve çift EMA onayını birleştirerek kanıta dayalı, yüksek doğrulukta giriş ve çıkış sinyalleri üretir. Martingale yok, grid yok – sadece şeffaf mantık, sıkı risk kontrolü ve isteğe bağlı trailing stop . Sürekli kazanç istikrarını arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Temel Konsept Piyasa türü : mean reversion – geçici aşırı
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
Yazarın diğer ürünleri
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
CyBRG RX
Arseny Potyekhin
3.91 (11)
Uzman Danışmanlar
CyBRG RX Tanıtımı: Yeni Nesil Ticaret Asistanı Ticaret deneyiminizi yükseltmek için tasarlanmış son teknoloji ticaret ortağınız CyBRG RX ile ticaretin geleceğine adım atın. Gelişmiş sinir ağlarının gücünden yararlanan CyBRG RX, sürekli değişen piyasa koşullarını benzersiz bir hassasiyetle analiz etmek ve uyum sağlamak üzere tasarlandı. Bu strateji o kadar benzersiz ki yalnızca sınırlı sayıda lisans satmak istiyorum. Bu nedenle satışları sınırlamak için fiyat kademeli olarak artacaktır. Bir son
CoreX G
Arseny Potyekhin
3.72 (18)
Uzman Danışmanlar
Genel Bakış CoreX G EA, Forex piyasasının karmaşıklıklarını ele almak üzere özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir işlem sistemidir. En son sinir ağları, karmaşık makine öğrenimi teknolojileri ve entegre büyük veri stratejisini kullanarak CoreX G, işlemde olağanüstü doğruluk ve güvenlik sunar. Bu Uzman Danışman (EA), teknolojik mükemmellik ve premium müşteri desteği ile öne çıkarak, kullanıcıların her türlü soru veya sorunlarında daima yardım almasını sağlar. Blog: CoreX G EA Bu strateji o kadar
QuantCore GT
Arseny Potyekhin
3.4 (10)
Uzman Danışmanlar
QuantCore GT QuantCore GT EA, Forex piyasasının karmaşıklıklarını yapay zeka destekli zeka ve veri odaklı stratejilerin eşsiz kombinasyonu ile aşmak üzere tasarlanmış gelişmiş bir ticaret sistemidir. ChatGPT-o1, en yeni GPT-4.5, gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve son teknoloji büyük veri yaklaşımını entegre ederek, QuantCore GT ticarette yeni bir doğruluk, uyum yeteneği ve verimlilik düzeyi sunar. Bu Uzman Danışman (EA), gelişmiş teknolojisi, sorunsuz yapay zeka etkileşimi ve birinci sınıf m
CyBRG RX Mt4
Arseny Potyekhin
5 (2)
Uzman Danışmanlar
CyBRG RX Tanıtımı: Yeni Nesil Ticaret Asistanı Ticaret deneyiminizi yükseltmek için tasarlanmış son teknoloji ticaret ortağınız CyBRG RX ile ticaretin geleceğine adım atın. Gelişmiş sinir ağlarının gücünden yararlanan CyBRG RX, sürekli değişen piyasa koşullarını benzersiz bir hassasiyetle analiz etmek ve uyum sağlamak üzere tasarlandı. Bu strateji o kadar benzersiz ki yalnızca sınırlı sayıda lisans satmak istiyorum. Bu nedenle satışları sınırlamak için fiyat kademeli olarak artacaktır. Bir son
CoreX G MT4
Arseny Potyekhin
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Genel Bakış CoreX G EA, Forex piyasasının karmaşıklıklarını ele almak üzere özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir işlem sistemidir. En son sinir ağları, karmaşık makine öğrenimi teknolojileri ve entegre büyük veri stratejisini kullanarak CoreX G, işlemde olağanüstü doğruluk ve güvenlik sunar. Bu Uzman Danışman (EA), teknolojik mükemmellik ve premium müşteri desteği ile öne çıkarak, kullanıcıların her türlü soru veya sorunlarında daima yardım almasını sağlar. Blog: CoreX G EA Bu strateji o kadar
HeXon FX
Arseny Potyekhin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
HeXon FX – Forex Traderları için Birinci Sınıf Ticaret Çözümü HeXon FX, döviz piyasalarında son derece yüksek doğrulukla çalışmak üzere tasarlanmış gelişmiş bir Uzman Danışmandır (EA). En son ticaret stratejilerini kullanarak, HeXon FX ana döviz çifti EURUSD için esnek ve istikrarlı bir çözüm sunar. Bu EA, piyasanın volatil olduğu dönemlerde üstün performans gösterir, farklı piyasa koşullarına verimli şekilde uyum sağlar, tutarlı karlar elde ederken riski en aza indirir. Bu strateji o kadar be
BitBull EA MT4
Arseny Potyekhin
Uzman Danışmanlar
Değerli Trader’lar, En son projemizi size tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. EA BitBull. Gerçek kripto para ticareti şimdi bir gerçeklik haline geldi! Bu strateji o kadar benzersiz ki, yalnızca sınırlı sayıda lisans satmak istiyorum. Bu nedenle satışları sınırlamak için fiyat kademeli olarak artacak. Bir sonraki fiyat 790 USD. Dünyanın dört bir yanındaki saygın ortaklarımızın yardımıyla yenilikçi bir kripto stratejisi geliştirmeyi başardık. Bu strateji trend takip ve ortalamaya dönüş strate
HeXon FX MT4
Arseny Potyekhin
Uzman Danışmanlar
HeXon FX – Forex Traderları için Birinci Sınıf Ticaret Çözümü HeXon FX, döviz piyasalarında son derece yüksek doğrulukla çalışmak üzere tasarlanmış gelişmiş bir Uzman Danışmandır (EA). En son ticaret stratejilerini kullanarak, HeXon FX ana döviz çifti EURUSD için esnek ve istikrarlı bir çözüm sunar. Bu EA, piyasanın volatil olduğu dönemlerde üstün performans gösterir, farklı piyasa koşullarına verimli şekilde uyum sağlar, tutarlı karlar elde ederken riski en aza indirir. Bu strateji o kadar be
Filtrele:
Pavel Kozokar
409
Pavel Kozokar 2024.10.02 22:08 
 

finally found solid EA for crypto!

Steffen
278
Steffen 2024.09.20 17:31 
 

This advisor looks again as exceptional advisor, but tested it this September only: no comment necessary to results: 17 wins / 3 losses. My long term view is extremely promissing. Total recommendation and full review points.

wpawel69
127
wpawel69 2024.08.23 11:34 
 

I have been using the BitBULL and CyBRG systems for some time. I must admit that the quality of these systems differs significantly from the proven (over 100 thoroughly tested) EA systems. The systems behave like a time-tested trader who predicts transaction movements before they take place. I have no idea how these systems use their strategy, but I can confidently say that they are very profitable. Like all EA systems, they affect SL, but in hindsight they are very profitable. My opinion about the creator of the system. He answers all questions very quickly. You don't have to wait weeks for an answer. You have real support after your purchase, not just before you buy. The author, of course, adapts systems to the changing market situation because this situation changes. You receive all important information directly from the system's author on the Telegram channel. To sum up, you sleep peacefully, you don't watch the market every 10 minutes and every now and then you wonder what to spend your money on. I trusted this man and I can safely focus on something completely different.

Nicholas James Mc Cluskey
929
Nicholas James Mc Cluskey 2024.08.05 07:11 
 

So far a breakeven ea at best. Been running for a month and updates are up to date. Will update again in a month. Results DOES not equal the backtest... see comment section for results.. Win on 9/2

Guilherme Jose Mattes
2669
Guilherme Jose Mattes 2024.07.25 18:59 
 

BitBull is a solid system. I'm currently using both EAs from Mr. Arseny Potyekhin, and like any robust strategy, they have their ups and downs—something that’s evident even in backtests. At the moment, CyBRG is performing well, while BitBull is experiencing a challenging week. However, this is typical for a system like this. I'll continue running the EA for a longer period to provide a more comprehensive review, as this is designed for long-term performance.

İncelemeye yanıt