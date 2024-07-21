BitBull EA
- Uzman Danışmanlar
- Arseny Potyekhin
- Sürüm: 2.50
- Güncellendi: 15 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Değerli Trader’lar,
En son projemizi size tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
Bu strateji o kadar benzersiz ki, yalnızca sınırlı sayıda lisans satmak istiyorum. Bu nedenle satışları sınırlamak için fiyat kademeli olarak artacak.
Bir sonraki fiyat 790 USD.
|Aracı Kurum
|Herhangi bir aracı kurum, tercihen ECN/Sıfır Spread
|Kaldıraç
|1:20’den itibaren
|Depozito
|min. 50$
|Sembol
|BTC/USD – ileride daha fazla çift
|Zaman Dilimi
|H1
Ana Özellikler:
- RR Stratejisi 1:2 – 2 kazanç 1 zararı karşılar
- Sıkı Kar Al ve Zarar Durdur
- Her pozisyonda Zarar Durdur
- Eşsiz Strateji
- 7/24 Ticaret – hafta sonları bile
- Düşük depozito
- Martingale/Izgara/Hedge yok – tehlikeli stratejiler yok
Önemli Not
BitBull EA gibi sinir ağı tabanlı bir Uzman Danışman değerli bilgiler sağlayabilir ve ticaret performansını iyileştirebilir,
ancak aynı sonuçları garanti etmez. Finansal piyasalar karmaşık ve öngörülemezdir ve her zaman riskler vardır.
finally found solid EA for crypto!