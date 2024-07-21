Değerli Trader’lar,

En son projemizi size tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum.





EA BitBull. Gerçek kripto para ticareti şimdi bir gerçeklik haline geldi!

Bu strateji o kadar benzersiz ki, yalnızca sınırlı sayıda lisans satmak istiyorum. Bu nedenle satışları sınırlamak için fiyat kademeli olarak artacak. Bir sonraki fiyat 790 USD.

Dünyanın dört bir yanındaki saygın ortaklarımızın yardımıyla yenilikçi bir kripto stratejisi geliştirmeyi başardık.

Bu strateji trend takip ve ortalamaya dönüş stratejilerinin prensiplerini sorunsuz bir şekilde birleştirir.

RNN (Tekrarlayan Sinir Ağları) ve LSTM (Uzun Kısa Süreli Bellek Ağları) gibi gelişmiş sinir ağlarını kullanarak.





BTC BitBull EA’nın başarılı tamamlanmasının ardından şimdi ETH/BTC ve ETH/USD işlem çiftlerine odaklanıyoruz.





Bu teknolojiden yararlanmak için önceden hiçbir ticaret deneyimine gerek olmaması özellikle kayda değerdir!









En iyi sonuçlar için aşağıdaki ayarların ve yapılandırmaların takip edilmesi ve uygulanması gerekir:





Aracı Kurum

Herhangi bir aracı kurum, tercihen ECN/Sıfır Spread

Kaldıraç

1:20’den itibaren

Depozito

min. 50$





Sembol

BTC/USD – ileride daha fazla çift

Zaman Dilimi

H1







Ana Özellikler:

RR Stratejisi 1:2 – 2 kazanç 1 zararı karşılar

Sıkı Kar Al ve Zarar Durdur

Her pozisyonda Zarar Durdur

Eşsiz Strateji

7/24 Ticaret – hafta sonları bile

Düşük depozito

Martingale/Izgara/Hedge yok – tehlikeli stratejiler yok





EA’yı kurmak için yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.





Önemli Not BitBull EA gibi sinir ağı tabanlı bir Uzman Danışman değerli bilgiler sağlayabilir ve ticaret performansını iyileştirebilir,

ancak aynı sonuçları garanti etmez. Finansal piyasalar karmaşık ve öngörülemezdir ve her zaman riskler vardır.



