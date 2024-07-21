BitBull EA
- Experts
- Arseny Potyekhin
- Versione: 2.50
- Aggiornato: 15 settembre 2025
- Attivazioni: 10
Cari Trader,
Sono molto lieto di presentarvi il nostro ultimo progetto.
Poiché questa strategia è così unica, desidero vendere solo un numero limitato di licenze. Pertanto, il prezzo aumenterà costantemente per limitare le vendite.
Il prossimo prezzo è 790 USD.
|Broker
|Qualsiasi broker, preferibilmente ECN/Spread ZERO
|Leva
|a partire da 1:20
|Deposito
|min. 50$
|Simbolo
|BTC/USD - altre coppie in arrivo
|Timeframe
|H1
Caratteristiche principali:
- Strategia RR 1:2 - 2 vincite per coprire 1 perdita
- Take Profit e Stop Loss stretti
- Stop Loss su ogni posizione
- Strategia unica
- Trading 24/7 - anche nei weekend
- Piccolo deposito
- Nessun Martingale/Grid/Hedge - nessuna strategia pericolosa
Nota importante
È importante notare che, sebbene un Expert Advisor basato su reti neurali come il BitBull EA possa fornire preziose informazioni e migliorare le prestazioni di trading,
non garantisce gli stessi risultati. I mercati finanziari sono complessi e imprevedibili, e comportano sempre dei rischi.
finally found solid EA for crypto!