BitBull EA

4.6

Cari Trader,

Sono molto lieto di presentarvi il nostro ultimo progetto.


EA BitBull. Il trading reale di criptovalute è ora realtà!

Poiché questa strategia è così unica, desidero vendere solo un numero limitato di licenze. Pertanto, il prezzo aumenterà costantemente per limitare le vendite.

Il prossimo prezzo è 790 USD.

Con l’aiuto dei nostri stimati partner in tutto il mondo, siamo riusciti a sviluppare una strategia cripto innovativa.
Questa strategia combina perfettamente i principi del trend-following e delle strategie di mean-reversion.
Impiegando reti neurali avanzate come RNN (Recurrent Neural Networks) e LSTM (Long Short-Term Memory Networks).


Dopo il completamento con successo del BTC BitBull EA, ora ci concentriamo sulle coppie di trading ETH/BTC e ETH/USD.

È particolarmente importante notare che non è richiesta alcuna esperienza di trading pregressa per beneficiare di questa tecnologia!


Per risultati ottimali, è opportuno osservare e adottare le seguenti impostazioni e configurazioni:

Broker
 Qualsiasi broker, preferibilmente ECN/Spread ZERO
Leva
a partire da 1:20
Deposito
 min. 50$


Simbolo
 BTC/USD - altre coppie in arrivo
Timeframe
 H1


Caratteristiche principali:

  • Strategia RR 1:2 - 2 vincite per coprire 1 perdita
  • Take Profit e Stop Loss stretti
  • Stop Loss su ogni posizione
  • Strategia unica
  • Trading 24/7 - anche nei weekend
  • Piccolo deposito
  • Nessun Martingale/Grid/Hedge - nessuna strategia pericolosa


Se avete bisogno di aiuto per configurare l’EA, non esitate a contattarmi.

Nota importante

È importante notare che, sebbene un Expert Advisor basato su reti neurali come il BitBull EA possa fornire preziose informazioni e migliorare le prestazioni di trading,
non garantisce gli stessi risultati. I mercati finanziari sono complessi e imprevedibili, e comportano sempre dei rischi.


Recensioni 5
Pavel Kozokar
409
Pavel Kozokar 2024.10.02 22:08 
 

finally found solid EA for crypto!

Steffen
278
Steffen 2024.09.20 17:31 
 

This advisor looks again as exceptional advisor, but tested it this September only: no comment necessary to results: 17 wins / 3 losses. My long term view is extremely promissing. Total recommendation and full review points.

wpawel69
127
wpawel69 2024.08.23 11:34 
 

I have been using the BitBULL and CyBRG systems for some time. I must admit that the quality of these systems differs significantly from the proven (over 100 thoroughly tested) EA systems. The systems behave like a time-tested trader who predicts transaction movements before they take place. I have no idea how these systems use their strategy, but I can confidently say that they are very profitable. Like all EA systems, they affect SL, but in hindsight they are very profitable. My opinion about the creator of the system. He answers all questions very quickly. You don't have to wait weeks for an answer. You have real support after your purchase, not just before you buy. The author, of course, adapts systems to the changing market situation because this situation changes. You receive all important information directly from the system's author on the Telegram channel. To sum up, you sleep peacefully, you don't watch the market every 10 minutes and every now and then you wonder what to spend your money on. I trusted this man and I can safely focus on something completely different.

