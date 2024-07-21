BitBull EA
- Experts
- Arseny Potyekhin
- Version: 2.50
- Mise à jour: 15 septembre 2025
- Activations: 10
Chers Traders,
Je suis très heureux de vous présenter notre dernier projet.
Étant donné que cette stratégie est si unique, je souhaite ne vendre qu’un nombre limité de licences. Par conséquent, le prix augmentera progressivement pour limiter les ventes.
Le prochain prix est de 790 USD.
|Broker
|Tout broker, de préférence ECN/Spread ZERO
|Levier
|à partir de 1:20
|Dépôt
|min. 50 $
|Symbole
|BTC/USD – d’autres paires à venir
|Timeframe
|H1
Fonctionnalités principales :
- Stratégie RR 1:2 – 2 gains pour couvrir 1 perte
- Take Profit et Stop Loss serrés
- Stop Loss sur chaque position
- Stratégie unique
- Trading 24/7 – même le week-end
- Petit dépôt
- Pas de Martingale/Grid/Hedge – aucune stratégie dangereuse
Note importante
Il est important de noter que, bien qu’un Expert Advisor basé sur un réseau neuronal tel que le BitBull EA puisse fournir des informations précieuses et améliorer la performance de trading,
il ne garantit pas les mêmes résultats. Les marchés financiers sont complexes et imprévisibles, et comportent toujours des risques.
finally found solid EA for crypto!