BitBull EA

4.6

Chers Traders,

Je suis très heureux de vous présenter notre dernier projet.


EA BitBull. Le trading réel de cryptomonnaies est désormais une réalité !

Étant donné que cette stratégie est si unique, je souhaite ne vendre qu’un nombre limité de licences. Par conséquent, le prix augmentera progressivement pour limiter les ventes.

Le prochain prix est de 790 USD.

Avec l’aide de nos précieux partenaires du monde entier, nous avons réussi à développer une stratégie crypto innovante.
Cette stratégie combine parfaitement les principes de suivi de tendance et de mean-reversion.
En employant des réseaux neuronaux avancés tels que RNN (Réseaux de Neurones Récurrents) et LSTM (Réseaux à Mémoire Longue et Courte).


Suite au succès du BTC BitBull EA, nous nous concentrons désormais sur les paires de trading ETH/BTC et ETH/USD.

Il est particulièrement remarquable qu’aucune expérience de trading préalable ne soit nécessaire pour bénéficier de cette technologie !


Pour des résultats optimaux, les réglages et configurations suivants doivent être observés et adoptés :

Broker
 Tout broker, de préférence ECN/Spread ZERO
Levier
à partir de 1:20
Dépôt
 min. 50 $


Symbole
 BTC/USD – d’autres paires à venir
Timeframe
 H1


Fonctionnalités principales :

  • Stratégie RR 1:2 – 2 gains pour couvrir 1 perte
  • Take Profit et Stop Loss serrés
  • Stop Loss sur chaque position
  • Stratégie unique
  • Trading 24/7 – même le week-end
  • Petit dépôt
  • Pas de Martingale/Grid/Hedge – aucune stratégie dangereuse


Si vous avez besoin d’aide pour configurer l’EA, n’hésitez pas à me contacter.

Note importante

Il est important de noter que, bien qu’un Expert Advisor basé sur un réseau neuronal tel que le BitBull EA puisse fournir des informations précieuses et améliorer la performance de trading,
il ne garantit pas les mêmes résultats. Les marchés financiers sont complexes et imprévisibles, et comportent toujours des risques.


Avis 5
Pavel Kozokar
409
Pavel Kozokar 2024.10.02 22:08 
 

finally found solid EA for crypto!

Steffen
278
Steffen 2024.09.20 17:31 
 

This advisor looks again as exceptional advisor, but tested it this September only: no comment necessary to results: 17 wins / 3 losses. My long term view is extremely promissing. Total recommendation and full review points.

wpawel69
127
wpawel69 2024.08.23 11:34 
 

I have been using the BitBULL and CyBRG systems for some time. I must admit that the quality of these systems differs significantly from the proven (over 100 thoroughly tested) EA systems. The systems behave like a time-tested trader who predicts transaction movements before they take place. I have no idea how these systems use their strategy, but I can confidently say that they are very profitable. Like all EA systems, they affect SL, but in hindsight they are very profitable. My opinion about the creator of the system. He answers all questions very quickly. You don't have to wait weeks for an answer. You have real support after your purchase, not just before you buy. The author, of course, adapts systems to the changing market situation because this situation changes. You receive all important information directly from the system's author on the Telegram channel. To sum up, you sleep peacefully, you don't watch the market every 10 minutes and every now and then you wonder what to spend your money on. I trusted this man and I can safely focus on something completely different.

Plus de l'auteur
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
CoreX G
Arseny Potyekhin
3.72 (18)
Experts
Vue d'ensemble Le CoreX G EA est un système de trading avancé spécialement conçu pour gérer les complexités du marché Forex. En utilisant des réseaux neuronaux de pointe, des technologies sophistiquées d'apprentissage automatique et une stratégie Big Data intégrée, CoreX G offre une précision et une sécurité exceptionnelles dans le trading. Cet Expert Advisor (EA) se distingue par son excellence technologique et son support client de premier ordre, garantissant aux utilisateurs une assistance à
CyBRG RX
Arseny Potyekhin
3.91 (11)
Experts
Présentation de CyBRG RX : l'assistant de trading de nouvelle génération Entrez dans le futur du trading avec CyBRG RX, votre compagnon de trading de pointe conçu pour élever votre expérience de trading. Tirant parti de la puissance des réseaux neuronaux avancés, CyBRG RX est conçu pour analyser et s’adapter à des conditions de marché en constante évolution avec une précision inégalée. Étant donné que cette stratégie est si unique, je souhaite ne vendre qu’un nombre limité de licences. Par con
QuantCore GT
Arseny Potyekhin
3.4 (10)
Experts
QuantCore GT L'EA QuantCore GT est un système de trading avancé conçu pour maîtriser les complexités du marché Forex grâce à une combinaison inégalée d'intelligence pilotée par l'IA et de stratégies basées sur les données. En intégrant ChatGPT-o1, le dernier GPT-4.5, des modèles sophistiqués d'apprentissage automatique et une approche Big Data de pointe, QuantCore GT atteint un nouveau niveau de précision, d'adaptabilité et d'efficacité dans le trading. Cet Expert Advisor (EA) se distingue par
CyBRG RX Mt4
Arseny Potyekhin
5 (2)
Experts
Présentation de CyBRG RX : l'assistant de trading de nouvelle génération Entrez dans le futur du trading avec CyBRG RX, votre compagnon de trading de pointe conçu pour élever votre expérience de trading. Tirant parti de la puissance des réseaux neuronaux avancés, CyBRG RX est conçu pour analyser et s’adapter à des conditions de marché en constante évolution avec une précision inégalée. Étant donné que cette stratégie est si unique, je souhaite ne vendre qu’un nombre limité de licences. Par con
CoreX G MT4
Arseny Potyekhin
5 (8)
Experts
Vue d'ensemble Le CoreX G EA est un système de trading avancé spécialement conçu pour gérer les complexités du marché Forex. En utilisant des réseaux neuronaux de pointe, des technologies sophistiquées d'apprentissage automatique et une stratégie Big Data intégrée, CoreX G offre une précision et une sécurité exceptionnelles dans le trading. Cet Expert Advisor (EA) se distingue par son excellence technologique et son support client de premier ordre, garantissant aux utilisateurs une assistance à
HeXon FX
Arseny Potyekhin
5 (1)
Experts
HeXon FX – La solution de trading de premier plan pour les traders Forex HeXon FX est un Expert Advisor (EA) hautement avancé conçu pour opérer avec une précision extrême sur les marchés des changes. En utilisant des stratégies de trading de pointe, HeXon FX offre une solution flexible et stable pour trader la paire de devises principale EURUSD. Cet EA excelle lors des phases de forte volatilité du marché, s’adaptant efficacement à différentes conditions pour générer des profits constants tout
BitBull EA MT4
Arseny Potyekhin
Experts
Chers Traders, Je suis très heureux de vous présenter notre dernier projet. EA BitBull. Le trading réel de cryptomonnaies est désormais une réalité ! Étant donné que cette stratégie est si unique, je souhaite ne vendre qu’un nombre limité de licences. Par conséquent, le prix augmentera progressivement pour limiter les ventes. Le prochain prix est de 790 USD. Avec l’aide de nos précieux partenaires du monde entier, nous avons réussi à développer une stratégie crypto innovante. Cette stratégie c
HeXon FX MT4
Arseny Potyekhin
Experts
HeXon FX – La solution de trading de premier plan pour les traders Forex HeXon FX est un Expert Advisor (EA) hautement avancé conçu pour opérer avec une précision extrême sur les marchés des changes. En utilisant des stratégies de trading de pointe, HeXon FX offre une solution flexible et stable pour trader la paire de devises principale EURUSD. Cet EA excelle lors des phases de forte volatilité du marché, s’adaptant efficacement à différentes conditions pour générer des profits constants tout
Filtrer:
Répondre à l'avis