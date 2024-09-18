EA Bull Scalper

Boğa Scalper EA – Profesyonel Scalping Aracı
Bull Scalper EA, alım işlemlerinin mekanizmasını tam potansiyeliyle kontrol etmenizi sağlar.
Öncelikle, EA bir işlem açar; bu, "true" veya "false" ayarıyla "pozisyon yoksa alım aç" seçeneğiyle de devre dışı bırakılabilir. Ardından, pozisyon kârdayken bir takip eden kayıp (trailing stop) yönetir. Takip eden kayıbı şu şekilde kontrol edebilirsiniz:
  • Takip başlangıcı - puan cinsinden verilir, başlangıç takip kaybının görünümünü belirler.
  • Takip yayılımı - yine puan cinsinden, takip çizgisinin mevcut değerden ne kadar mesafede olacağını belirler. --- Yapay zeka modunda bu, hassasiyet moduyla kontrol edilebilir: 1, önerilen orta ayardır, 0.15’in altına inmemenizi öneririm, çünkü brokerınızın yürütme hızına bağlı olarak 0.1’in altında bir değer, pozisyonun istenmeyen küçük bir kayıpla kapanmasına neden olabilir!
Bu scalping stratejisinin temel noktası, belirli bir düşüşü kabul etmek ve trend tersine giderken bile EA’nın pozisyon açmasına izin vermektir. EA, DCA pozisyonları açar. Pozisyonlar arasındaki mesafe, "fiyat düşüşü" parametresiyle kontrol edilir veya yapay zeka modunda "pozisyon aralığı" ile kontrol edilir. Yapay zeka modunda 2-3 kullanmanızı ve manuel modda 15 dakikalık grafiğe geçip uzaklaştırarak tepeden tabana toplam puanı ölçmenizi, ardından EA’nın açmasına izin verdiğiniz pozisyon sayısına bölmenizi öneririm. Örneğin, 220000 ise ve maksimum pozisyon sayısını 10 olarak ayarlarsanız,
"bir sonraki pozisyona kadar fiyat düşüşü puanları" 22000 olacaktır.
3.74 sürümünün yeni özelliği, grafikte bir sonraki pozisyonun açılacağı yeri görsel olarak göstererek tahmin yürütmeyi ortadan kaldırır.
Bu EA’nın sihirli gücünün bir kısmı, bir pozisyona takip eden kayıp atandığında EA’nın pozisyon eklemesi, istiflenebilir güvenli pozisyon yönetimi oluşturması ve potansiyeli maksimize etmesidir.
Herhangi bir sorunuz için lütfen benimle iletişime geçin.
Kişiselleştirilmiş optimize ayarlarla sizi kısa sürede çalışır hale getireceğiz!


Filtrele:
Brianpark99
27
Brianpark99 2024.11.19 09:46 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Ofer Dvir
2025
Geliştiriciden yanıt Ofer Dvir 2024.11.19 12:46
Thank for joining the ride!
Let me know how it goes out for you and if you need any help on optimization I'm happy to help
İncelemeye yanıt