EA Bull Scalper – Outil professionnel de scalping

L'EA Bull Scalper vous permet de maîtriser pleinement le mécanisme des transactions d'achat.

Tout d'abord, l'EA ouvre une transaction, qui peut également être désactivée avec le paramètre "true" ou "false" dans "ouvrir un achat si aucun". Ensuite, il gère une perte de suivi (trailing stop) une fois que la position est en profit. Vous pouvez contrôler le trailing avec :

Début du trailing - donné en points, détermine l'apparition initiale de la perte de suivi.

Écart du trailing - également en points, détermine la distance que la ligne de trailing maintiendra par rapport à la valeur actuelle. --- En mode IA, cela peut être contrôlé avec le mode sensible : 1 est le réglage moyen recommandé, je suggère de ne pas descendre en dessous de 0.15, car en fonction de la vitesse d'exécution de votre courtier, un réglage inférieur à 0.1 peut entraîner la fermeture de la position avec une petite perte non intentionnelle !

L'essentiel de cette stratégie de scalping est d'accepter un certain drawdown et de permettre à l'EA d'ouvrir des positions même lorsque la tendance va à l'encontre. L'EA ouvrira des positions DCA. La distance entre les positions est contrôlée par le paramètre "baisse de prix" ou, en mode IA, par l'"espacement des positions". Je recommande d'utiliser 2-3 en mode IA et, en mode manuel, de passer au graphique de 15 minutes, de zoomer en arrière et de mesurer le total de points de haut en bas, puis de diviser par le nombre de positions que vous autorisez l'EA à ouvrir. Par exemple, s'il s'agit de 220000 et que vous fixez le maximum de positions à 10, alors

"les points de baisse de prix jusqu'à la prochaine position" seront de 22000.

La nouvelle fonctionnalité de la version 3.74 fournit une aide visuelle sur le graphique, indiquant où la prochaine position sera ouverte, éliminant ainsi les conjectures.

Une partie de la magie de cet EA réside dans le fait que, lorsqu'une perte de suivi est attribuée à une position, l'EA ajoute une position, créant une gestion de positions empilables et sécurisées, maximisant le potentiel.

N'hésitez pas à me contacter pour toute question.