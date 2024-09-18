EA Bull Scalper

EA Bull Scalper – Outil professionnel de scalping
L'EA Bull Scalper vous permet de maîtriser pleinement le mécanisme des transactions d'achat.
Tout d'abord, l'EA ouvre une transaction, qui peut également être désactivée avec le paramètre "true" ou "false" dans "ouvrir un achat si aucun". Ensuite, il gère une perte de suivi (trailing stop) une fois que la position est en profit. Vous pouvez contrôler le trailing avec :
  • Début du trailing - donné en points, détermine l'apparition initiale de la perte de suivi.
  • Écart du trailing - également en points, détermine la distance que la ligne de trailing maintiendra par rapport à la valeur actuelle. --- En mode IA, cela peut être contrôlé avec le mode sensible : 1 est le réglage moyen recommandé, je suggère de ne pas descendre en dessous de 0.15, car en fonction de la vitesse d'exécution de votre courtier, un réglage inférieur à 0.1 peut entraîner la fermeture de la position avec une petite perte non intentionnelle !
L'essentiel de cette stratégie de scalping est d'accepter un certain drawdown et de permettre à l'EA d'ouvrir des positions même lorsque la tendance va à l'encontre. L'EA ouvrira des positions DCA. La distance entre les positions est contrôlée par le paramètre "baisse de prix" ou, en mode IA, par l'"espacement des positions". Je recommande d'utiliser 2-3 en mode IA et, en mode manuel, de passer au graphique de 15 minutes, de zoomer en arrière et de mesurer le total de points de haut en bas, puis de diviser par le nombre de positions que vous autorisez l'EA à ouvrir. Par exemple, s'il s'agit de 220000 et que vous fixez le maximum de positions à 10, alors
"les points de baisse de prix jusqu'à la prochaine position" seront de 22000.
La nouvelle fonctionnalité de la version 3.74 fournit une aide visuelle sur le graphique, indiquant où la prochaine position sera ouverte, éliminant ainsi les conjectures.
Une partie de la magie de cet EA réside dans le fait que, lorsqu'une perte de suivi est attribuée à une position, l'EA ajoute une position, créant une gestion de positions empilables et sécurisées, maximisant le potentiel.
N'hésitez pas à me contacter pour toute question.
Nous vous mettrons en route en un rien de temps avec des paramètres optimisés personnalisés !


Produits recommandés
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Experts
Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
Experts
Mean reversion automatic is a trading bot for people wanting a secure trading automation. Based on several filters making efficient trades. Designed for major forex. Adjustables parameters availables. Make x3 in a few months losing a few penny as you can see on screenshot. Included money management and growth compounding. Make your trades in total security with this bot. Do not hesitate to contact me
ICT Premium Discount Zone EA
Charles Antoine Dominique Julien Fournel
Experts
Introducing the ICT Premium Discount Zone EA – Smart Trading for EUR/USD The ICT Premium Discount Zone EA is a cutting-edge Expert Advisor engineered for traders who demand precision, safety, and consistent performance. Built on the proven principles of ICT Premium/Discount Zones , this EA executes only Buy Stop  and Sell Stop  orders, ensuring entries are always aligned with optimal market structure. Key Features: Already set up for EUR / USD Pair Smart Order Execution – Trades only within prem
Algo Edge
Niklas Templin
1 (1)
Experts
Algo Edge EA  -DE40/ Tec100 EA working with high and low from last Candle. Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30 -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and inp_4 VolumePercent =
FREE
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Grid ATR Bands Bounce EA Important Notice: This Expert Advisor is provided in its base configuration and requires optimization for your specific trading preferences and market conditions. The EA serves as a framework for your personal trading strategy development. Description: The Grid ATR Bands Bounce EA combines technical analysis with grid trading methodology to identify and capitalize on price bounces from dynamic support and resistance levels. This tool is designed for traders who appreciat
Advaced Trader MT5
Zhi Xian Hou
Experts
Advanced Trader MT5 is a fully automated trading robot developed by using custom indicator "Trend for MT5", which can be found here . The expert has been tested on AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD and USDCHF using historical data of many years, you can also test it using real ticks history data on MT5 backtest platform. Even if you don't want to 100% automatically trade by it, you can still use it as a good tool for trading, there is parameters for you to control the EA trading and use it as a trade assist
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Experts
At first, I got my teeth into  Phoenix  Ultra   Expert Advisor. This   Expert Advisor  will support automatic close order if the direction is correct and perform recovery if the direction is wrong. If you enter an order: 1. The price goes in the right direction and hits the   Min Profit Point ,   trailing stop 20% of the current profit. 2. The price goes in the opposite direction, the Expert Advisor will place the order with the volume is   Recovery Volume Percent  at the input, the distance to
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Pikhangsai
Wesley
4.5 (2)
Experts
3 in 1 Expert Advisor Zone Recovery strategy Grid Martingale strategy Stochastic Trend strategy  Trading Methodology Zone Recovery Mode Best for trending market Identifies price zones using stochastic indicator signals Manages position sizes according to market conditions Includes automatic gap protection Closes positions at predefined profit targets Grid Martingale Mode Best for sideways market Enters trades based on Moving Average crossovers Filters signals with moving average confirmation Fl
FREE
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
Experts
This algorithm is based on the grid strategy and performs dynamic position management to make it work on netting accounts. Unlike other robots, this grid system bases its entries on profit over time of the asset instead of using pips. This parameter is the one that corresponds to "Average Distance".  You can trade all 28 major currencies simultaneously.  Parameters: +------------------------------------------------------------------+ :-:-:-:-:-:-:-:EXPERT SETTINGS:-:-:-:-:-:-:-: +---------------
OXI DCA machine
Nickey Magale
Experts
Oxi – Mean Reversion DCA Riser (MT5 Expert Advisor) Oxi is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor that combines advanced Mean Reversion logic with strategic Dollar-Cost Averaging (DCA) to help you grow your account steadily. Designed to work across multiple currency pairs using adaptive analysis and smart trade management, Oxi offers a high win rate, flexible controls, and reliable recovery—perfect for traders who want performance with peace of mind. Key Features: ️ Plug & Pla
FanTrader
Syed Oarasul Islam
Experts
FanTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Fan Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51333 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Fan
Envelopes RSI Scalper EA
Abraham Theuri Wangui
Experts
Envelopes & RSI Scalper EA Introducing the Envelopes & RSI Scalper EA, a cutting-edge expert advisor designed to make precise, high-frequency trades using advanced technical indicators and smart risk management techniques. Key Features: Envelopes Indicator Integration: The EA leverages the Envelopes indicator to identify optimal entry and exit points. By detecting price levels relative to moving average bands, the Envelopes indicator helps pinpoint potential breakouts and reversals, crucial
LevelXpertPro v1
Mindaugas Platkevicius
Experts
MT5 Trading Bot: Transforming $1,000 into $100,000 in One Year This powerful MT5 trading bot is designed for exceptional growth and consistent performance. Over the course of one year, it demonstrated the ability to transform an initial investment of $1,000 into $100,000, proving its effectiveness in dynamic market conditions. Key Features: Advanced Algorithmic Trading: Utilizes cutting-edge algorithms to identify high-probability trade setups. Optimized Risk Management: Smart stop-loss, take-p
Fast and the Furious
Anton Chuev
Experts
The operation of this Expert Advisor is primarily designed to eliminate unprofitable positions according to Martingale with recalculation of the lot depending on the market situation. The EA uses Moving Averages with different periods to determine the trend strength and the moment for opening a deal, as well as RSI to avoid opening deals at the peak of a trend. The lot calculation is performed automatically depending on the current deposit. The deals are closed at different values depending on t
ChronoATR Guardian
Roman Lomaev
Experts
ChronoATR Guardian (Expert en scalping tendance) ChronoATR Guardian est un outil de trading automatisé sur les marchés financiers, conçu pour opérer sur des impulsions avec confirmation basée sur l'ATR (Average True Range) et la tendance. L'expert inclut des paramètres prédéfinis pour diverses paires de devises, ce qui le rend facile à utiliser même pour les débutants. ️ Paramètres principaux Paramètre Description cSeconds Intervalle de temps (en secondes) pour analyser les conditions du m
Gold NightFall
Thang Chu
Experts
This EA will capture small gold movement at night. It is based on certain sideway pattern of gold which has been persisting for many years. Tracking Account Gold Nightfall Features : No Martingale, grid or averaging. All trades have Stop Loss and Take Profit. Only one or two trades most of the time Currency: Gold/ XAUUSD Low exposure to the market, short holding time, perfect to work together with other EAs for diversification No over weekend holding Customizable risks: fixed lot, lot per x $ of
Spiders Zone Recovery
Muxammadaziz Mamasobitov
Experts
Product Name : Spider's Zone Recovery Description : Spider's Zone Recovery is an automated trading robot (EA) for MetaTrader 5, built on the proven Zone Recovery strategy. Designed for traders seeking consistent profits, this EA is perfect for both beginners and experienced users. With its simplicity and efficiency, Spider's Zone Recovery offers a reliable solution for automated trading in the forex market. How It Works : Spider's Zone Recovery operates using the Zone Recovery strategy, which d
AI Hybrid Trader
Catur Cipto Nugroho
Experts
AI Hybrid Trader EA The Intelligent Trading System That Adapts for You A new generation of intelligent trading systems powered by a true Hybrid AI. Engineered to adapt, learn, and give you full control over its AI training process. Stop using static EAs that fail in changing markets. Harness the power of an adaptive AI that learns from every trade and protects your account. Limited Launch Offer – Act Now! To celebrate the launch of     AI Hybrid Trader , we are offering a special introducto
GoldenStrikePro
Nader Nazih Al Sayegh
Experts
GoldenStrikePro – Precision Breakout Expert Advisor for XAUUSD GoldenStrikePro is a powerful and intelligent trading robot designed specifically for XAUUSD (Gold/USD). Built for precision breakout strategies, it leverages real-time market structure, EMA-based trend analysis, and smart trade execution to deliver consistent results with controlled risk. Whether you're a seasoned trader or just starting your algorithmic journey, GoldenStrikePro gives you the edge to trade gold with confidence.
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Experts
Elevate your trading to new heights with Boom and CrashX, the advanced Expert Advisor (EA) designed with precision to enhance your trading experience. This EA leverages powerful indicators to provide accurate signals, streamline risk management, and boost profitability, ensuring a smooth operation in the ever-changing financial markets. Boom and CrashX is the perfect ally for both experienced traders looking to improve their strategies and newcomers embarking on their trading journey. Enhanced
AW Trend Predictor EA MT5
AW Trading Software Limited
5 (2)
Experts
AW Trend Predictor EA - un conseiller expert qui négocie à l'aide des signaux d'indicateur de tendance AW Trend Predictor. Utilise les stratégies d'indicateurs TakeProfit et StopLoss. Peut utiliser le filtrage multi-période. A un StopLoss fixe ou un StopLoss calculé par l'indicateur. Le travail basé sur le temps et le calcul de la moyenne sont fonctionnellement possibles. Instruction et description ->   ICI   / version MT4 ->   ICI Avantages: Utilise un StopLoss fixe ou un StopLoss dynamique ca
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
MACD Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
MACD Strategy EA MT5 est un outil de trading automatisé avancé conçu pour MetaTrader 5, exploitant les tendances du marché à l’aide de l’indicateur de Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles (MACD). L’EA effectue des trades en fonction des croisements de la ligne MACD au-dessus ou en dessous de la ligne de signal, déclenchant respectivement des signaux d’achat ou de vente, assurant une gestion efficace des trades avec des stratégies prédéfinies basées sur le MACD. Largement testé, il propose
Edge EA Pro MT5
Aleksandr Zheltikov
4.67 (3)
Experts
Edge is a fully automated trading system that finds trading opportunities and places trades by combining technical indicators, price action analysis, wave analysis and all-day market pattern analysis using Fibonacci areas. Based on historical market data, the system's thinly layered multilayer neural network is trained to identify patterns and relationships that can be used to predict future price movements. The neural network processes various inputs, including price data, technical indicators
Aeon Gold
Sugianto
Experts
Attention : 8 spots available at current price Introducing the Aeon Gold Expert Advisor (EA) Unlock the potential of following trend trading with Aeon Gold, a powerful and intelligent Expert Advisor designed for trading XAUUSD (GOLD). Built on a trend-following strategy, this EA aims for precise entries by aligning with market liquidity, ensuring enhanced accuracy and profitability. Setfile Key Features Real Market Strategy: Aeon Gold adapts to real-time market dynamics, delivering a reliable
Project Indirect Lock
Sopheaktra Phan
Experts
Project Indirect Lock is the hybrid algorithm of Arbitrage, Grid and Hedging. Simple way to describe is Lock USD by using GBPUSD and EURUSD. It is almost all time parallel direction. This way, we can reduce a lot of drawdown if we compare to original Grid and Hedging. P.S. Please note that !!EVERY INVESTMENT ALWAYSE HAVE RISK!! !!USE WISELY WITH YOUR OWN RISK!!
BlueSwift Grid Rescue MT5
Duc Anh Le
5 (2)
Experts
Make grid trading safe again | Built by a grid trader >> for grid traders.     Walkthrough Video  <==   Get Grid Rescue up and running in 5 minutes   This is MT5 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT4     (settings and logics are same in both versions)   BlueSwift Grid Rescue   MT5    is a risk management   utility  MT5 EA  (used together with other grid trading experts) that can help you trade aggressive grid / averaging / martingale systems with manageable drawdown, therefore
Extensiver
Syed Oarasul Islam
Experts
Extensiver is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Extension Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51242 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Extension, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci
Quantum marti
Bryson Brave Nyungu
Experts
Quantum Marti is an intelligent trading bot designed to trade Gold (XAUUSD) automatically with precision and consistency. Built on advanced algorithms and a proven Martingale recovery strategy, it helps traders maximize profits while minimizing risks through smart money management and protective features. Key Features & Advantages Automated Trading – Executes trades 24/7 with no emotions, giving you consistent performance. Martingale Strategy – Recovers from losing trades by adjusting lot sizes
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.89 (9)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.25 (56)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Plus de l'auteur
Summorai mt4
Ofer Dvir
Indicateurs
Summorai Cet indicateur additionne jusqu'à 5 moyennes mobiles de différents symboles et les place commodément sur votre graphique. Comment l'utiliser ? Il suffit de glisser l'indicateur sur un graphique et de renseigner les noms des symboles exactement comme ils apparaissent dans votre fenêtre d'observation du marché. Ainsi, vous gardez toujours un œil sur la tendance globale. Exemple d'utilisation : Vous tradez le DAX40 sur le graphique de l'indicateur, il est utile d'ajouter le Nasdaq100, le S
FREE
Summorai
Ofer Dvir
Indicateurs
Custom indicator take your MA to the next level allowing you to combine MA from up to 5 different symbols ! why? this way your decision making is based on the complimenting market  example: you trade Nasdaq but want to have an eye on the Bitcoin and Russell 2000 at the same time to know market trend or trading XRP but want to have the global view at your edge now its possible  Make sure the symbols match your broker ist Case sensitive US100Cash or XAUEUR# and so on... depending on your broke
FREE
Bull EA Scalper
Ofer Dvir
Experts
Bullish Scalping EA - Your Go-To Expert Advisor for Bullish Day Trading scalping in MetaTrader 4! Automate your trading on any forex trading crypto trading indices scalping or even swing trading or stocks trading in every strategy from fast scalping trading to swing trading  the ea will not limit the digit number of trailing loss and spread so basiclly you could use it to secure long holds Special for 24Hours   will be back to 125$ soon!! Please leave a 5 star***** rating if you like this EA! T
Chart historical archeology viewer
Ofer Dvir
Utilitaires
Obtenez votre EA Utilitaire gratuit qui affichera les résultats des positions fermées sur votre graphique. Une petite fonctionnalité amusante qui rendra chaque trader heureux. L’EA n’ouvrira ni ne gérera de positions, il affichera uniquement les résultats historiques sur le graphique. Choisissez la couleur et la taille. Veuillez laisser un avis 5 étoiles si vous avez aimé cet outil gratuit. N'oubliez pas de découvrir mes EA de trading : EA Bull Scalper EA Bear Scalper Ou obtenez les deux pour de
FREE
Bear EA Scalper
Ofer Dvir
Experts
Hello Sellers here is my EA Sell Scalper trader it can be used on any open window but look out and play with the parameters !! Limited time for 45$ then i go to the retail price of 299$  Leave a comment and review  5 stars means you like it :) Make me happy  Please see video:  https://youtu.be/yE3GF4ku36Q Introducing  Expert Advisor designed to trade in combination to my EA BULL Scalper delivering me consistent profits over the long run. This advanced algorithmic trading system operates sea
Slalom Scalper pro
Ofer Dvir
Experts
Meta trader 4 Slalom Scalper welcome to my instrument for Long and short rapid pro scalping imagine taking a trade and hitting your stop loss.. sad.. but with the slalom scalper that trade will revert itself to a reversed position and try to hit the TP  the slalom also can open both buy and sell position on the same signal hedging you on every top or new bottom just try and see how every breakout becomes a signal
EA Bear Scalper
Ofer Dvir
Experts
Hello Sellers here is The companion of the EA BULL Scalper the EA BEAR Scalper is a Sell Scalping trader it can be used on any open window but do look out and play with the parameters !! Limited time FREE for 100copies  $then i go to the retail price of 225$  please comment review and ask what ever you need :) using in AI mode will be easy and self explain the green line represent where the next position in the grid will be opened you can control the spacing of the general dynamic grid system a
Slalom Scalper
Ofer Dvir
Experts
Meet SLALOM: Your Trading Companion with Smart Recovery! Hey there, fellow trader! Looking for an EA that not only finds great opportunities but also bounces back when the market doesn't go your way? Please comment review and share your results with the slalom scalper Say hello to SLALOM!  What Makes SLALOM Special: **Spots Opportunities**: SLALOM keeps an eye on the market for you, jumping on new highs and lows when others might miss them **Bounces Back After SL**: When a trade hits stop-lo
Fibonacci Scalper Bullish
Ofer Dvir
Experts
OK here it is!! I must confess I'm a big fan and user of my Bullscalper and Bear scalper... but this ea is really showing amazing results  what does it do: this ea will open positions based on Fibonacci chart that will be magnetize to your on chart the use of time frame has no meaning the Fibonacci stick to the high and low looking back in hours  my suggestion is any thing from a week time to a month  let it work its charm second it will secure positions with an automatic trailing loss Have f
Fibonacci Scalper Pro Seller
Ofer Dvir
Experts
Fibonacci Scalper Pro is a seller based scalper on a dynamic fibonacci retracement * look back in hours will control the Fibonacci calculation * trailing loss tracker will keep you happy recommend setting is at least 48hours with with a trailing setting of around 400 and 300 spread  of course with your own optimization you can get better and better results  but the normal out come from this ea and my buy fibonacci ea are pretty amazing and stable  Im looking forward to here your comments and r
Filtrer:
Brianpark99
27
Brianpark99 2024.11.19 09:46 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Ofer Dvir
2025
Réponse du développeur Ofer Dvir 2024.11.19 12:46
Thank for joining the ride!
Let me know how it goes out for you and if you need any help on optimization I'm happy to help
Répondre à l'avis