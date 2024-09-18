EA Bull Scalper

Bullish Scalper EA – Ferramenta Profissional de Scalping

O BullScalper permite que você controle completamente o mecanismo de operações de compra, fazendo scalping ao seu jeito rumo à vitória.

Agora, o BullScalper4 é uma potência de puro poder de trading!

O BullScalper fará scalping no estilo de day trading, garantindo que você esteja no topo.

Primeiro, o EA abrirá uma operação, que também pode ser desativada com a opção "abrir compra se não houver" (verdadeiro/falso).

Em seguida, ele gerenciará uma perda de arrasto (trailing stop) assim que a posição estiver em lucro.

Você pode controlar o trailing com:

Início do trailing – dado em pontos, determina o aparecimento inicial da perda de arrasto.

Spread do trailing – também em pontos, determina a distância que a linha de trailing manterá em relação ao valor atual.

No modo IA, isso pode ser controlado com o modo de sensibilidade (configuração média recomendada é 1). Não recomendo configurar abaixo de 0.15, pois, dependendo da velocidade de execução do seu corretor, valores abaixo de 0.1 podem resultar no fechamento de posições com pequenas perdas sem intenção!

O principal objetivo desta estratégia de scalping é aceitar algum drawdown e permitir que o EA abra posições mesmo quando a tendência vai contra.

O EA abrirá posições DCA (média de custo).

A distância entre as posições é controlada pelo parâmetro “preço reduzido” ou, no modo IA, pelo “espaçamento de posições”.

Recomendo usar 2-3 no modo IA, e no modo manual, ir ao gráfico de 15 minutos, afastar o zoom e medir o total de pontos de topo a fundo, depois dividir pela quantidade de posições que você permitiria que o EA abrisse.

Por exemplo, se forem 220000 pontos e você definir o máximo de 10 posições, então o parâmetro “pontos de redução de preço para a próxima posição” será 22000.

A nova funcionalidade da versão 3.74 oferece uma ajuda visual no gráfico, mostrando onde a próxima posição será aberta, eliminando suposições.

Parte do poder mágico deste EA é que, quando uma posição recebe uma perda de arrasto, o EA adicionará uma nova posição, criando um gerenciamento de posições empilháveis e seguro, maximizando o potencial.

Sinta-se à vontade para me contatar com qualquer dúvida!

Nós o ajudaremos a começar rapidamente com configurações otimizadas personalizadas.

Leve o scalping ao próximo nível!