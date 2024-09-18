EA Bull Scalper

Bullish Scalper EA – Professionelles Scalping-Tool

Der BullScalper ermöglicht es Ihnen, den Mechanismus für Kaufgeschäfte vollständig zu kontrollieren und Ihre Scalping-Trades zum Erfolg zu führen.

Jetzt ist BullScalper4 eine wahre Kraftmaschine für reines Trading!

BullScalper scalpt im Daytrading-Stil und stellt sicher, dass Sie an der Spitze stehen.

Zunächst eröffnet der EA einen Trade, der auch mit der Option „Kauf öffnen, wenn keiner vorhanden“ (true/false) deaktiviert werden kann.

Anschließend verwaltet er einen Trailing-Stop, sobald die Position im Gewinn ist.

Sie können den Trailing-Stop mit folgenden Parametern steuern:

Trailing-Start – angegeben in Punkten, bestimmt das erste Auftreten des Trailing-Stops.

Trailing-Spread – ebenfalls in Punkten, bestimmt den Abstand, den die Trailing-Linie vom aktuellen Wert hält.

Im AI-Modus kann dies mit dem Sensitivitätsmodus gesteuert werden (empfohlene Einstellung ist 1). Ich empfehle, nicht unter 0.15 zu gehen, da je nach Ausführungsgeschwindigkeit Ihres Brokers Werte unter 0.1 dazu führen können, dass Positionen unbeabsichtigt mit geringem Verlust geschlossen werden!

Das Hauptziel dieser Scalping-Strategie ist es, einen gewissen Drawdown zu akzeptieren und dem EA zu erlauben, Positionen zu eröffnen, auch wenn der Trend entgegenläuft.

Der EA eröffnet DCA-Positionen (Durchschnittskosteneffekt).

Der Abstand zwischen den Positionen wird durch den Parameter „Preisreduktion“ oder im AI-Modus durch den „Positionsabstand“ gesteuert.

Ich empfehle, im AI-Modus 2–3 zu verwenden, und im manuellen Modus auf den 15-Minuten-Chart zu wechseln, herauszoomen und die Gesamtpunktzahl von oben nach unten zu messen, dann durch die Anzahl der Positionen teilen, die Sie dem EA erlauben zu eröffnen.

Zum Beispiel, wenn es 220000 Punkte sind und Sie maximal 10 Positionen festlegen, dann beträgt der Parameter „Punkte der Preisreduktion zur nächsten Position“ 22000.

Die neue Funktion der Version 3.74 bietet eine visuelle Unterstützung auf dem Chart, die zeigt, wo die nächste Position eröffnet wird, und eliminiert somit Rätselraten.

Ein Teil der Magie dieses EAs liegt darin, dass, wenn einer Position ein Trailing-Stop zugewiesen wird, der EA eine neue Position hinzufügt, was ein stapelbares, sicheres Positionsmanagement schafft und das Potenzial maximiert.

Kontaktieren Sie mich gerne bei Fragen!

Wir helfen Ihnen, mit personalisierten, optimierten Einstellungen schnell loszulegen.

Bringen Sie Scalping auf die nächste Stufe!